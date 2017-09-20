إنستغرام يكشف منفذ هجوم لندن مدمن مخدرات وكحول-صور

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صحيفة المرصد:تسرب المزيد من المعلومات عن اللاجئ السوري المعتقل في بريطانيا للاشتباه بضلوعه في تنفيذ الهجوم الإرهابي، الذي استهدف قطارات المترو يوم الجمعة الماضي، وأرعب البريطانيين وأعاد تذكيرهم بهجمات السابع من يوليو 2005 الدموية، حيث تبين أن الشاب كان يُدخن الحشيش ويُدمن المخدرات ويشرب الفودكا.

واعتقلت الشرطة البريطانية في ساعة متأخرة من ليل السبت شاباً، تعتقد أنه المسؤول عن وضع عبوة ناسفة داخل أحد قطارات المترو في غرب لندن، ليتبين أن الشاب هو لاجئ سوري يُدعى يحيى فروخ، ويبلغ من العمر 21 عاماً فقط، وكان قد وصل إلى بريطانيا قبل عدة سنوات هارباً من الحرب في سوريا حيث منحته السلطات حق اللجوء وأسكنته مع عائلة محلية في إحدى الضواحي الفخمة للعاصمة لندن.

ووفقاً لموقع”العربية نت”كشفت جريدة “ديلي ميل” البريطانية أن الشاب فروخ الذي يعمل في أحد مطاعم الوجبات السريعة في لندن كان يتعاطى المخدرات ويُدخن الحشيش بشكل يومي، كما أنه يشرب الفودكا (أحد أنواع المشروبات الكحولية).

وكان فروخ نشر جملة صور شخصية عبر حسابه على “إنستغرام” يظهر فيها جانب من حياته اليومية، لكن التدوينة اللافتة على حسابه هي تلك التي يعترف بها صراحة بتدخين الحشيش بشكل يومي وشرب الخمور، فيما نشر صورة على حسابه وكتب معلقاً عليها: “من أجل حياة أفضل أنت بحاجة لتدخين الحشيش وشرب الفودكا وتعاطي المخدرات”.

وظهر فروخ في صور أخرى وهو يجلس على طاولة في أحد بارات لندن مدخناً الشيشة وعلى الطاولة علبة سجائر، وحوله عدد من الأصدقاء.

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