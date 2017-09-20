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إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”
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وكالات 85 13٬044 4 ساعات

صحيفة المرصد-وكالات : أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بصدد إنشاء شركة جديدة برأسمال يساوي 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، لتعمل كذراع استثماري له في قطاع الترفيه بالمملكة.
و ستقوم الشركة بدور استثماري فعّال في مجالات الترفيه المختلفة، وكذلك جذب شراكات استراتيجية لبناء منظومة عمل متكاملة، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الترفيه وتنوعها ورفع جودتها، وفقا لأحدث المعايير العالمية.
وتهدف الشركة إلى خدمة نحو 50 مليون زائر في السنة، ومن المتوقع أن يسفر إنشاؤها عن خلق نحو 22 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2030، وهو العام الذي أشارت له السعودية في خطتها لتنويع مصادر الدخل، والمسماة “رؤيا 2030”.
وتصبو الرؤية السعودية إلى تطوير المقومات الثقافية والترفيهية في المملكة، والاستفادة من الطاقات والمواهب الشابة وتشجيعها، كما ستساهم في إجمالي الناتج المحلي بما يقدر بـ 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).
وستشكل الشركة الجديدة ركيزة أساسية في تنويع قطاع الترفيه بالمملكة، مع تقديمها لرأس مال استثماري جديد لدعم نمو القطاع وتنويع الاقتصاد السعودي، على المدى القصير والبعيد.
و الجدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والصندوق السيادي السعودي، أجرى إصلاحات في مجالات الترفيه وتحسين جودة الحياة في المملكة المحافظة، كما يسعى إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقليل اعتماد اقتصاد البلاد على النفط الخام — مصدر الثروة الرئيسي في المملكة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

85 - يزن الرشيدي
2017-09-20 22:24:09
شي جميل هذا ماكنا نبحث عنه منذ سنوات والان تحقق بفضل جهود ولي العهد ولاكن اتمنى ان ينظرو بحال رواتب الموظفين
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84 - فارس الوابصي
2017-09-20 22:17:52
الوطن الأن في أمس الحاجه لتكاتف المواطنيين مع الحكومه حتى يتم إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح
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83 - فارس الوابصي
2017-09-20 22:06:24
المملكه تمر في مرحلة إصلاح شامل في الداخل ولخارج ويجب على كل مواطن مخلص أن يقف ويساند حكومته في السراء ولضراء حتى يتم الإنتها من عملية الأصلاح وبعدها سوف يعم الخير ولفائده على الجميع مواطن و مقيم
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82 - فارس الوابصي
2017-09-20 22:00:07
تنويع مصادر دخل الوطن أهم من الأسكان لأنها في النهايه تصب في صالح الوطن ولمواطن ويستفيد منها الأجيال القادمه
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81 - فارس الوابصي
2017-09-20 21:54:19
أرجو من الحكومه أن تضرب بيد من حديد على كل من يعطل قرارات الدوله أو يتفلسف عليها أو يستهين فيها
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80 - خبير إستراتيجي
2017-09-20 21:53:09
الإسكان أهم من الترفيه ياليت يتم البدء في الأمور المهمة.
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79 - من جده
2017-09-20 21:49:56
الله يرزقنا ومن يقول آمين بيوت ملك نرتاح من هم الإيجار هذا اللي نحتاجه لناولعيالنا
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78 - النشبة
2017-09-20 21:46:37
أتمنى أن ينال قطاع الصناعة والانتاج أكبر النصيب من الاستثمار فالأمم لا تقاس بمهرجيها ومغنينها ورساميها وراقصيها أنما بصناعتها فهي القواعد التي يقوم عليها الوطن فالمهرجين لم يرفعوا اقتصاد بلدانهم
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77 - ابو عبدالمحسن
2017-09-20 21:46:22
الله يصلح الأحوال ***
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76 -
2017-09-20 21:44:30
الترفية لطبقة من طبقات المجتمع و ليس للكل .
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75 - ابو ساره
2017-09-20 21:38:45
تعليق مخالف
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74 - احمد
2017-09-20 21:27:12
*** نتمني وندعو الله ان ينجح
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73 - دعبادي
2017-09-20 21:26:50
الترفيه هنا لايصلح الا لما تضبط الشوارع ....لني مني فاضي اطلع اتهاوش مع ورع صغير ....ثانيا فيه شيبان وضيفته التفريخ...لابد من وضع حد له
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72 - ابو شدا
2017-09-20 21:26:37
ليش الدعم هذا ما يطول الإسكان.
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71 -
2017-09-20 21:25:26
من له خلق في الطلعه وهو مديون وموظف براتب متدني وطق راسه الشيب بدون زوجه كنا ننتظر المركز المالي ووظايفه وتبخر الحلم
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70 - مواطن
2017-09-20 21:23:22
الله يصلح الحال انشالله****
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69 - رؤية ٢٠٦٠
2017-09-20 21:23:11
تعليق مخالف
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68 - المواطن مهمش ولا له اي قيمة او اعتبار
2017-09-20 21:12:34
تعليق مخالف
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67 -
2017-09-20 20:57:17
ياذا الترفيه الي كل الدعم والتوجه له ياطويل العمر تكفى طالبينك البانزين والكهرب والغاز لايرتفع تكفى يابن سلمان طالبينك
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66 - كرم
2017-09-20 20:50:31
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,737 )
65 - قلم الحقيقه
2017-09-20 20:50:17
هل تحدث كبار مايسمى بالدعاة من الأخونجية الأخوان في بلادنا بمحتلف فصائلهم بمثل هذه الأمور والمكتسبات التي تهم المواطن السعودي في وطنه أم أنهم لم يكن يهمهم الا مصالح أنفسهم ومحاربة الحكومة والعداء لها.
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64 - loving liberal
2017-09-20 20:49:11
فكره ممتازه 100% ولكن يتوجب قانون مثل الجبل ماتهزه الريح حتى ماتتعرض الشركات للخساره وتبقاء الاماكن ثابته لسياحه الحره وتفصل عن المدن ومطارتها مفتوحه لسواح من الخارج وفي فيزمفتوحه
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63 - الشاعر📝
2017-09-20 20:38:26
إن من أولويات الدولة الطموحة هي البحث دائماًً عن الأفضل وما يحقق تطلعات شعوبها من رغد العيش الكريم وهذا ماتعمل عليه جاهدةً حكومتنا دون غيرها من الدول فكل ماتقوم به مشكورةً نابع من حرصها على مواطنيها)
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62 - ابو احمد
2017-09-20 20:38:18
عشرة مليار ريال تصرف للترفيه وقرض السكن للمواطن الغوه سؤال / العشرة مليار هذي كم تسكن مواطن بلاسكن ؟ سؤال ثاني / هل اهم سكن المواطن المستأجر ام الترفيه ومايحتويه ؟
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61 - لطف
2017-09-20 20:27:07
دول العز افعالهم تسبق اقوالهم يالله لك الحمد كل الناس تدعي لدولة العز دانة الخليج الله يعزكم يالغالين
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60 - الشاعر📝
2017-09-20 20:13:25
الرؤية الطموحة لأميرنا الشاب ستبني وقائع ملموسة لمستقبل الوطن مرتكزة على دراسة متكاملة تشاهد على الواقع يعود خيرها على المواطن والمستثمر الذي سيشارك بفاعلية بدعم حركة النهوض الترفيهي والاقتصادي للوطن)
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59 - سراكو
2017-09-20 20:09:27
ولا زالت اصلاحات سموه تشق المملكة بجميع الاتجاهات الجغرافية والبشرية مما جعل المملكة تقود كبار الدول في العالم سياسيا وعلميا وعسكريا واصبحت منتجاتنا يقبل عليها العالم كسلع اساسية هذي قارة امريكا
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58 -
2017-09-20 20:00:18
قلم الحقنه مسوي فيها الحقيل يخطط للسكان 💪🏿
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( عدد التعليقات 28,737 )
57 - قلم الحقيقه
2017-09-20 19:52:17
عشر سنوات انتظار كمدة زمنية قصوى للحصول على المنتج السكني الحكومي من أول يوم حصولك على البطاقة المدنية بحيث لايصبح عمر المواطن 27 سنة الا وسكنه في جيبه وهو عمر جدآ مقبول وليس متأخر لحصوله على السكن.
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56 - مسمار
2017-09-20 19:49:45
خخخخخخخخخ قلووومه مسترسله في موضوع السكن وتفتي وتقدم اقتراحات وخصومات هييييه فتحي عينك😢 الموضوع عن الترفيييه والسياحه خليك ع الاخونج ارحم😆😆😆😆😆😆
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( عدد التعليقات 28,737 )
55 - قلم الحقيقه
2017-09-20 19:47:42
لو أخذ العمل بمثل هذه الخطط والمشاريع الاسكانية للمواطنين لما أصبح هناك تأخر أو تجميد لمسيرتها مطلقآ بحيث تتعاقب الأجيال في الحصول على المنتج السكني جيلآ بعد جيل ينتهي الجيل الأول يأتي اللي بعده .
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54 - مسمار
2017-09-20 19:43:45
عفوا قصدي تعليق قلومه 48
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53 - قلم الحقيقه
2017-09-20 19:42:50
وفي حين أراد هذا المواطن تسديد قيمة العقار بعد سنه التقاعدي من حقوقه التقاعدية يحق له ذلك ويتم خصم نسبة محددة تكون معلومة ومتفق عليها.هكذا تدار المشاريع السكنية الناحجة اذا توفر الاخلاص في العمل بها.
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52 - مسمار
2017-09-20 19:42:45
شايفين ت 46قلومه وشطحاتها ايش دخل السكن باقي ماشفناه في موضوع الترفيه قايلكم يخيط بازرق مايعرف كوعه من بوعه لايجيد غير اخونج واذا حاول يجاري المعلقين جاب العيد انتي وين يانفسيه والموضوع وين ههههههه
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51 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-20 19:41:57
الشعب يبي سكن وتحسين معيشه الترفيه يجي بعدين .
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( عدد التعليقات 28,737 )
50 - قلم الحقيقه
2017-09-20 19:37:30
لذلك من الضروري والمهم لانجاح هذه الخطة هو انشاء بنك يسمى بنك الاسكان السعودي مهمته ليس اعطاء قروض وانما رهن العقار الحكومي الذي سلم للمواطن لديه وتحصيل أقساطه من المواطنين الحاصلين عليه.
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49 - ياسمين 🌸
2017-09-20 19:36:29
جعلهم يرفعون مراتبك ويحطونك وزير ياقلم الحقيقة ماشفنا منك إلا كل خير 😂😂 ليبرالي مخلص وهذا عز الطلب
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( عدد التعليقات 28,737 )
48 - قلم الحقيقه
2017-09-20 19:32:40
من هنا تكون الحكومة استردت ماكلفها في انشاء سكن لمواطنيها السعوديين من خلال اعادتها لها كتسديد شهري من رواتبهم ومن جهة أخرى يكون السكن ملك للحكومة مرهون لها وباسمها حتى سداد كامل قيمته للبنك السكني.
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47 - نايف الشمري
2017-09-20 19:31:29
اهم حاجه السوس اللي يعارضون الترفيه يجب تاديبهم بالسجون والجلد
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46 - يلدرم
2017-09-20 19:30:53
نسأل آلله له التوفيق والتاأييد والسداد
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( عدد التعليقات 28,737 )
45 - قلم الحقيقه
2017-09-20 19:26:23
وتكون المدة على أفصى تقدير هي عشر سنوات من استلامه هويته الوطنية لحصوله على سكن جاهز يقدم ويعطى له بحيث يتم الخصم عليه من راتبه مربوطآ بالبنك الذي يتعامل معه كأقساط شهرية لمدة 25 عام تنتهي مدة القرض.
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44 - الصابره
2017-09-20 19:26:05
الله يسهل ويرزق عيالنا وشبابنا وظائف فيها .. الله لايضيع تعبهم ..
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43 - ياسمين🌸
2017-09-20 19:24:54
الله يعزك ياولي عهدنا ويحفظك ويعينك ويسددك .. ماأخلص وأنا أدعو لك ياسموك من محبتي لك .. مهما تسوي من خير لشعبك اللي فيه ردى منهم مايبين بعينه ولايهمك ياعز وطنا وإلى الأمام ♡
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42 - استثمار
2017-09-20 19:23:58
يعود علينا بالفايدة المادية والريال أو النقد بعلم الاقتصاد ليس راس مال وَيَا وجع قلبي
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( عدد التعليقات 28,737 )
41 - قلم الحقيقه
2017-09-20 19:22:31
ولخفف الضغط في انشاء مساكن للمواطنين السعوديين في الوقت الحاضر على ماهو عليه الوضع قائم الآن من تكدس هذه الطلبات دون أن يرى منها النور شيء يذكر.السكن لابد من ربطه بالهوية الوطنية للمواطن عند استخراجها
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( عدد التعليقات 28,737 )
40 - قلم الحقيقه
2017-09-20 19:17:55
لكن لنكن واقعيين أن مثل هذه الخطط الجادة والطموحة لمشروع الاسكان في المملكة المفروض أنها بدأت ليس قبل عام أوعشرة أعوام وانما من ثلاثين سنة على أقل تقدير ولوعمل بها ماشاهدنا هذا التراكمات المتلاحقة .
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39 -
2017-09-20 19:17:13
الحمدلله والشكر بس يعني ما ينفع استثمار في التعليم علي الأقل يرجع بفايدة
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38 -
2017-09-20 19:15:54
إنجاز إنجاز في الترفيه إنجاز وفِي العلم صرح تعليمي وفِي الصناعي وانجااااااااز في الأخير تللللفيه قصدي ترفيه
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37 - ابو محمد
2017-09-20 19:15:37
ما حد راح ينكر مادام الأنشطة الترفيهية لا تخالف الكتاب و السنة اللي هي دستور مملكة التوحيد حفظها الله وحفظ سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده ورزقهم البطانه الصالحة اللتي ترشدهم للخير و تعينهم عليه
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36 - زرهان
2017-09-20 19:13:25
ترفية لة الاولوية بس يكون ترفية حقيقى وليس هرطقات زى إلى فى المهرجانات الفاضية
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( عدد التعليقات 28,737 )
35 - قلم الحقيقه
2017-09-20 19:12:48
برنامج الاسكان للشعب السعودي لو يتم أخذ رأيي في كيفية ادارته ومتطلبات مراحله حتى انجازه في جميع مناطق المملكة لما تأخرت بذلك أبدآ وأول خطوة لاستكماله ايجاد أراضي شاسعة لانشاء المشروع عليها في كل منطقة
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( عدد التعليقات 28,936 )
34 - برق _ الحرم
2017-09-20 19:01:05
(((((27 - الرحااال..... ان رأيتني اني من حجبت فأسألني .....وأمل ان تصل رسائلي ... والله يعلم مافي نفسي )))))
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33 - ابو شدا
2017-09-20 18:59:27
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 8,686 )
32 - الرحااال
2017-09-20 18:59:21
حتى تعليقك اتجاهي يابرق الحرم محجوب..اثابك الله 💚
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( عدد التعليقات 28,936 )
31 - برق _ الحرم
2017-09-20 18:57:44
((((27 - الرحااال......ايش الي بلغته يابرق الحرم..كل تعليقاتك محجوبه اثابك الله ..... الدنيا عبور وليس بها قرار ....نذكر ودائما ماتنفع المؤمنين الذكرى )))))
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( عدد التعليقات 28,936 )
30 - برق _ الحرم
2017-09-20 18:55:23
ـــ((((وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا))))ـــ
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29 - ليبرالي
2017-09-20 18:54:08
خطوه الى الامام ،، وقبل كل شيء يجب الضرب بيد من حديد على كل معترض على الترفيه والتنكيل به لابارك الله فيهم
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( عدد التعليقات 28,936 )
28 - برق _ الحرم
2017-09-20 18:53:17
(((((27 - الرحااال.....ايش الي بلغته يابرق الحرم..كل تعليقاتك محجوبه اثابك الله .****)))))
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( عدد التعليقات 8,686 )
27 - الرحااال
2017-09-20 18:51:38
ايش الي بلغته يابرق الحرم..كل تعليقاتك محجوبه اثابك الله 💚
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26 - كنت سعيد وفرحان بهذا الخبر
2017-09-20 18:48:38
تعليق مخالف
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25 - من حقي ان اسكن
2017-09-20 18:47:29
ياقلم الحقيقة اتقى الله في نفسك سوف يكون هناك وقفه امام الله وسوف تحاسب ويحاسب معك كل شخص على كل كلمه قلتها او كتبتها حسبي الله ونعم الوكيل فيك
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( عدد التعليقات 8,686 )
24 - الرحااال
2017-09-20 18:46:48
شكل الداعشي والاخواني وهو يقرأ الخبر..نتف شعر لحيته من القهر..نصيحه ياداعشي ويا اخواني..احلقوها ابرك لكم..بصراحه اشكالكم ولبسكم الاسود ماتشبهون الا اليهود 💚
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23 - ابو محمد 1
2017-09-20 18:46:39
الروية ناجحه وستجني الاجيال القادمه ثمرات هذه الرؤيه علما اننا بدأنا نجنيها البقاء للاصلح ولا مكان للاتكاليين ويجب على هذا الجيل الاستعداد للعمل الحر الشريف بدل الاتكال على احد مثل الدول المتقدمه
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22 - ابو فيصل الحبوب
2017-09-20 18:46:23
مع افتتاح اعلى برج في العالم تتجه انظار العالم الى جده بدلا من دبي
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21 - كلمة حق
2017-09-20 18:46:02
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 8,686 )
20 - الرحااال
2017-09-20 18:36:21
سنة 2018 ان شاءالله ..سيكون هناك سينما..ودخول العائلات الملاعب الرياضيه..واهم مافي الموضوع..اقلاع المتشددين مع آخر طائره نفاثه الى كوكب لايوجد فيه احد غيرهم 💚
لا يعجبني(12) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 28,936 )
19 - برق _ الحرم
2017-09-20 18:35:27
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 8,686 )
18 - الرحااال
2017-09-20 18:32:55
صدقت اخي قلم الحقيقه..الاخوان ومن يشابهم في افعالهم النجسه ومن يتبعون..كلهم يبيلهم Delete..وهم الآن يلفضون آخر انفاسهم القذره 💚
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17 - هنطش
2017-09-20 18:32:26
نصرك الله ايه لأمير المؤمن انت في قلوبنا الطريق الذي تسلكه كله خير على لأمه الاسلاميه رضي الله عنك ورضاك
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( عدد التعليقات 28,936 )
16 - برق _ الحرم
2017-09-20 18:31:46
((((((اللهم بلغت اللهم فأشهد ))))))
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( عدد التعليقات 8,686 )
15 - الرحااال
2017-09-20 18:30:36
الى الامام يابن سلمان..الى الامام ياشبل بن اسد..الى الامام ياضرغام..لقد كويت كل من كان يريد الى دولتنا الرجوع الى الخلف..في غضون 3 سنوات جعلت من دولتنا محط انظار العالم..نحن معك و الله يرعاك 💚
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( عدد التعليقات 28,737 )
14 - قلم الحقيقه
2017-09-20 18:29:51
نتمنى أن تكون هناك أوامرصارمة ومشددة من قبلك مباشرة سيدي ولي العهد للجهات الأمنية مباشرة (الشرطة)لاعتقال أي شخص أحمجموعة تحاول الاعتراض على مهرجان أو فعالية أو احتفال يقام داخل البلاد واخالتهم للنيابة
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,936 )
13 - برق _ الحرم
2017-09-20 18:29:04
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWrBXAUC6o
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12 - مواطن مسكين
2017-09-20 18:28:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 28,936 )
11 - برق _ الحرم
2017-09-20 18:28:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 28,936 )
10 - برق _ الحرم
2017-09-20 18:24:55
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,737 )
9 - قلم الحقيقه
2017-09-20 18:24:41
الأخونجية الأخونجية ياسمو الأمير ولي العهد رعاك الله هم سرطان هذا الوطن ليس اليوم فحسب بل لأكثر من عقدين من الزمان كانو ولازالو معارضين معادين لحكومتنا معارضين لاصلاحاتها وانجازاتها القضاء عليهم واجب.
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8 - تعليق1
2017-09-20 18:24:13
الحكومه تعرف شغلها مو في حاجتك يا****
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7 - صريح العبارة
2017-09-20 18:24:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 28,737 )
6 - قلم الحقيقه
2017-09-20 18:21:32
فالأخونجية أخوان أو دواعش من أصحاب الفكر المتأخر السرطاني هم من يعيق كل تقدم تنشده بلادنا وهم من يمنعون ويتدخلون في المهرجانات والاحتفالات والفعاليات التي تقيمها هيئة الترفيه ولابد ضربهم بيد من حديد.
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5 - صريح العبارة
2017-09-20 18:21:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
4 - صريح العبارة
2017-09-20 18:20:41
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 - sar-al-sa
2017-09-20 18:18:54
الله يوفقه ويحميه ويعجل بهذه الاصلاحات الراقيه
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2 - قلم الحقيقه
2017-09-20 18:18:13
وكل من يعترض منهم على قطاع الترفيه أو يحاول التقليل من شأنها ومحاربتها ورفض كل فعالية لها والتدخل لمنعها أو الاحتجاج عليها أن يتم القاء القبض عليه لتطبيق اجراءآت ونظم لمثل هذه القضايا كالسجن والجلد.
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( عدد التعليقات 28,737 )
1 - قلم الحقيقه
2017-09-20 18:15:45
معكم ياسمو الأميرولي لعهد رعاك الله في كل مامن شأنه النهوض بالوطن واعلاء شأنه وتحقيق الرفاهية واسعاد مواطنيه.لكن من المهم والضروري أولآ القضاء على الأخونجية الذين يعيقون ويحاربون مثل هذه الخطط بداخله
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