إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”
صحيفة المرصد-وكالات : أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بصدد إنشاء شركة جديدة برأسمال يساوي 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، لتعمل كذراع استثماري له في قطاع الترفيه بالمملكة.
و ستقوم الشركة بدور استثماري فعّال في مجالات الترفيه المختلفة، وكذلك جذب شراكات استراتيجية لبناء منظومة عمل متكاملة، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الترفيه وتنوعها ورفع جودتها، وفقا لأحدث المعايير العالمية.
وتهدف الشركة إلى خدمة نحو 50 مليون زائر في السنة، ومن المتوقع أن يسفر إنشاؤها عن خلق نحو 22 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2030، وهو العام الذي أشارت له السعودية في خطتها لتنويع مصادر الدخل، والمسماة “رؤيا 2030”.
وتصبو الرؤية السعودية إلى تطوير المقومات الثقافية والترفيهية في المملكة، والاستفادة من الطاقات والمواهب الشابة وتشجيعها، كما ستساهم في إجمالي الناتج المحلي بما يقدر بـ 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).
وستشكل الشركة الجديدة ركيزة أساسية في تنويع قطاع الترفيه بالمملكة، مع تقديمها لرأس مال استثماري جديد لدعم نمو القطاع وتنويع الاقتصاد السعودي، على المدى القصير والبعيد.
و الجدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والصندوق السيادي السعودي، أجرى إصلاحات في مجالات الترفيه وتحسين جودة الحياة في المملكة المحافظة، كما يسعى إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقليل اعتماد اقتصاد البلاد على النفط الخام — مصدر الثروة الرئيسي في المملكة.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
شي جميل هذا ماكنا نبحث عنه منذ سنوات والان تحقق بفضل جهود ولي العهد ولاكن اتمنى ان ينظرو بحال رواتب الموظفين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الوطن الأن في أمس الحاجه لتكاتف المواطنيين مع الحكومه حتى يتم إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المملكه تمر في مرحلة إصلاح شامل في الداخل ولخارج ويجب على كل مواطن مخلص أن يقف ويساند حكومته في السراء ولضراء حتى يتم الإنتها من عملية الأصلاح وبعدها سوف يعم الخير ولفائده على الجميع مواطن و مقيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تنويع مصادر دخل الوطن أهم من الأسكان لأنها في النهايه تصب في صالح الوطن ولمواطن ويستفيد منها الأجيال القادمه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أرجو من الحكومه أن تضرب بيد من حديد على كل من يعطل قرارات الدوله أو يتفلسف عليها أو يستهين فيها
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
الإسكان أهم من الترفيه ياليت يتم البدء في الأمور المهمة.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله يرزقنا ومن يقول آمين بيوت ملك نرتاح من هم الإيجار هذا اللي نحتاجه لناولعيالنا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أتمنى أن ينال قطاع الصناعة والانتاج أكبر النصيب من الاستثمار فالأمم لا تقاس بمهرجيها ومغنينها ورساميها وراقصيها أنما بصناعتها فهي القواعد التي يقوم عليها الوطن فالمهرجين لم يرفعوا اقتصاد بلدانهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يصلح الأحوال ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الترفية لطبقة من طبقات المجتمع و ليس للكل .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
*** نتمني وندعو الله ان ينجح
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
الترفيه هنا لايصلح الا لما تضبط الشوارع ....لني مني فاضي اطلع اتهاوش مع ورع صغير ....ثانيا فيه شيبان وضيفته التفريخ...لابد من وضع حد له
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
ليش الدعم هذا ما يطول الإسكان.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
من له خلق في الطلعه وهو مديون وموظف براتب متدني وطق راسه الشيب بدون زوجه كنا ننتظر المركز المالي ووظايفه وتبخر الحلم
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
الله يصلح الحال انشالله****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياذا الترفيه الي كل الدعم والتوجه له ياطويل العمر تكفى طالبينك البانزين والكهرب والغاز لايرتفع تكفى يابن سلمان طالبينك
لا يعجبني(0) اعجبني(14)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هل تحدث كبار مايسمى بالدعاة من الأخونجية الأخوان في بلادنا بمحتلف فصائلهم بمثل هذه الأمور والمكتسبات التي تهم المواطن السعودي في وطنه أم أنهم لم يكن يهمهم الا مصالح أنفسهم ومحاربة الحكومة والعداء لها.
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
فكره ممتازه 100% ولكن يتوجب قانون مثل الجبل ماتهزه الريح حتى ماتتعرض الشركات للخساره وتبقاء الاماكن ثابته لسياحه الحره وتفصل عن المدن ومطارتها مفتوحه لسواح من الخارج وفي فيزمفتوحه
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
إن من أولويات الدولة الطموحة هي البحث دائماًً عن الأفضل وما يحقق تطلعات شعوبها من رغد العيش الكريم وهذا ماتعمل عليه جاهدةً حكومتنا دون غيرها من الدول فكل ماتقوم به مشكورةً نابع من حرصها على مواطنيها)
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
عشرة مليار ريال تصرف للترفيه وقرض السكن للمواطن الغوه سؤال / العشرة مليار هذي كم تسكن مواطن بلاسكن ؟ سؤال ثاني / هل اهم سكن المواطن المستأجر ام الترفيه ومايحتويه ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(11)
دول العز افعالهم تسبق اقوالهم يالله لك الحمد كل الناس تدعي لدولة العز دانة الخليج الله يعزكم يالغالين
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
الرؤية الطموحة لأميرنا الشاب ستبني وقائع ملموسة لمستقبل الوطن مرتكزة على دراسة متكاملة تشاهد على الواقع يعود خيرها على المواطن والمستثمر الذي سيشارك بفاعلية بدعم حركة النهوض الترفيهي والاقتصادي للوطن)
لا يعجبني(8) اعجبني(1)
ولا زالت اصلاحات سموه تشق المملكة بجميع الاتجاهات الجغرافية والبشرية مما جعل المملكة تقود كبار الدول في العالم سياسيا وعلميا وعسكريا واصبحت منتجاتنا يقبل عليها العالم كسلع اساسية هذي قارة امريكا
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
قلم الحقنه مسوي فيها الحقيل يخطط للسكان 💪🏿
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
عشر سنوات انتظار كمدة زمنية قصوى للحصول على المنتج السكني الحكومي من أول يوم حصولك على البطاقة المدنية بحيث لايصبح عمر المواطن 27 سنة الا وسكنه في جيبه وهو عمر جدآ مقبول وليس متأخر لحصوله على السكن.
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
خخخخخخخخخ قلووومه مسترسله في موضوع السكن وتفتي وتقدم اقتراحات وخصومات هييييه فتحي عينك😢 الموضوع عن الترفيييه والسياحه خليك ع الاخونج ارحم😆😆😆😆😆😆
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
لو أخذ العمل بمثل هذه الخطط والمشاريع الاسكانية للمواطنين لما أصبح هناك تأخر أو تجميد لمسيرتها مطلقآ بحيث تتعاقب الأجيال في الحصول على المنتج السكني جيلآ بعد جيل ينتهي الجيل الأول يأتي اللي بعده .
لا يعجبني(9) اعجبني(3)
عفوا قصدي تعليق قلومه 48
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
وفي حين أراد هذا المواطن تسديد قيمة العقار بعد سنه التقاعدي من حقوقه التقاعدية يحق له ذلك ويتم خصم نسبة محددة تكون معلومة ومتفق عليها.هكذا تدار المشاريع السكنية الناحجة اذا توفر الاخلاص في العمل بها.
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
شايفين ت 46قلومه وشطحاتها ايش دخل السكن باقي ماشفناه في موضوع الترفيه قايلكم يخيط بازرق مايعرف كوعه من بوعه لايجيد غير اخونج واذا حاول يجاري المعلقين جاب العيد انتي وين يانفسيه والموضوع وين ههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
الشعب يبي سكن وتحسين معيشه الترفيه يجي بعدين .
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
لذلك من الضروري والمهم لانجاح هذه الخطة هو انشاء بنك يسمى بنك الاسكان السعودي مهمته ليس اعطاء قروض وانما رهن العقار الحكومي الذي سلم للمواطن لديه وتحصيل أقساطه من المواطنين الحاصلين عليه.
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
جعلهم يرفعون مراتبك ويحطونك وزير ياقلم الحقيقة ماشفنا منك إلا كل خير 😂😂 ليبرالي مخلص وهذا عز الطلب
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
من هنا تكون الحكومة استردت ماكلفها في انشاء سكن لمواطنيها السعوديين من خلال اعادتها لها كتسديد شهري من رواتبهم ومن جهة أخرى يكون السكن ملك للحكومة مرهون لها وباسمها حتى سداد كامل قيمته للبنك السكني.
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
اهم حاجه السوس اللي يعارضون الترفيه يجب تاديبهم بالسجون والجلد
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
نسأل آلله له التوفيق والتاأييد والسداد
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
وتكون المدة على أفصى تقدير هي عشر سنوات من استلامه هويته الوطنية لحصوله على سكن جاهز يقدم ويعطى له بحيث يتم الخصم عليه من راتبه مربوطآ بالبنك الذي يتعامل معه كأقساط شهرية لمدة 25 عام تنتهي مدة القرض.
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
الله يسهل ويرزق عيالنا وشبابنا وظائف فيها .. الله لايضيع تعبهم ..
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
الله يعزك ياولي عهدنا ويحفظك ويعينك ويسددك .. ماأخلص وأنا أدعو لك ياسموك من محبتي لك .. مهما تسوي من خير لشعبك اللي فيه ردى منهم مايبين بعينه ولايهمك ياعز وطنا وإلى الأمام ♡
لا يعجبني(8) اعجبني(4)
يعود علينا بالفايدة المادية والريال أو النقد بعلم الاقتصاد ليس راس مال وَيَا وجع قلبي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
ولخفف الضغط في انشاء مساكن للمواطنين السعوديين في الوقت الحاضر على ماهو عليه الوضع قائم الآن من تكدس هذه الطلبات دون أن يرى منها النور شيء يذكر.السكن لابد من ربطه بالهوية الوطنية للمواطن عند استخراجها
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
لكن لنكن واقعيين أن مثل هذه الخطط الجادة والطموحة لمشروع الاسكان في المملكة المفروض أنها بدأت ليس قبل عام أوعشرة أعوام وانما من ثلاثين سنة على أقل تقدير ولوعمل بها ماشاهدنا هذا التراكمات المتلاحقة .
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
الحمدلله والشكر بس يعني ما ينفع استثمار في التعليم علي الأقل يرجع بفايدة
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
إنجاز إنجاز في الترفيه إنجاز وفِي العلم صرح تعليمي وفِي الصناعي وانجااااااااز في الأخير تللللفيه قصدي ترفيه
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
ما حد راح ينكر مادام الأنشطة الترفيهية لا تخالف الكتاب و السنة اللي هي دستور مملكة التوحيد حفظها الله وحفظ سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده ورزقهم البطانه الصالحة اللتي ترشدهم للخير و تعينهم عليه
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
ترفية لة الاولوية بس يكون ترفية حقيقى وليس هرطقات زى إلى فى المهرجانات الفاضية
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
برنامج الاسكان للشعب السعودي لو يتم أخذ رأيي في كيفية ادارته ومتطلبات مراحله حتى انجازه في جميع مناطق المملكة لما تأخرت بذلك أبدآ وأول خطوة لاستكماله ايجاد أراضي شاسعة لانشاء المشروع عليها في كل منطقة
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
(((((27 - الرحااال..... ان رأيتني اني من حجبت فأسألني .....وأمل ان تصل رسائلي ... والله يعلم مافي نفسي )))))
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
حتى تعليقك اتجاهي يابرق الحرم محجوب..اثابك الله 💚
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
((((27 - الرحااال......ايش الي بلغته يابرق الحرم..كل تعليقاتك محجوبه اثابك الله ..... الدنيا عبور وليس بها قرار ....نذكر ودائما ماتنفع المؤمنين الذكرى )))))
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
ـــ((((وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا))))ـــ
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
خطوه الى الامام ،، وقبل كل شيء يجب الضرب بيد من حديد على كل معترض على الترفيه والتنكيل به لابارك الله فيهم
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
(((((27 - الرحااال.....ايش الي بلغته يابرق الحرم..كل تعليقاتك محجوبه اثابك الله .****)))))
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ايش الي بلغته يابرق الحرم..كل تعليقاتك محجوبه اثابك الله 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ياقلم الحقيقة اتقى الله في نفسك سوف يكون هناك وقفه امام الله وسوف تحاسب ويحاسب معك كل شخص على كل كلمه قلتها او كتبتها حسبي الله ونعم الوكيل فيك
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
شكل الداعشي والاخواني وهو يقرأ الخبر..نتف شعر لحيته من القهر..نصيحه ياداعشي ويا اخواني..احلقوها ابرك لكم..بصراحه اشكالكم ولبسكم الاسود ماتشبهون الا اليهود 💚
لا يعجبني(12) اعجبني(4)
الروية ناجحه وستجني الاجيال القادمه ثمرات هذه الرؤيه علما اننا بدأنا نجنيها البقاء للاصلح ولا مكان للاتكاليين ويجب على هذا الجيل الاستعداد للعمل الحر الشريف بدل الاتكال على احد مثل الدول المتقدمه
لا يعجبني(8) اعجبني(1)
مع افتتاح اعلى برج في العالم تتجه انظار العالم الى جده بدلا من دبي
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
سنة 2018 ان شاءالله ..سيكون هناك سينما..ودخول العائلات الملاعب الرياضيه..واهم مافي الموضوع..اقلاع المتشددين مع آخر طائره نفاثه الى كوكب لايوجد فيه احد غيرهم 💚
لا يعجبني(12) اعجبني(5)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
صدقت اخي قلم الحقيقه..الاخوان ومن يشابهم في افعالهم النجسه ومن يتبعون..كلهم يبيلهم Delete..وهم الآن يلفضون آخر انفاسهم القذره 💚
لا يعجبني(7) اعجبني(3)
نصرك الله ايه لأمير المؤمن انت في قلوبنا الطريق الذي تسلكه كله خير على لأمه الاسلاميه رضي الله عنك ورضاك
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
((((((اللهم بلغت اللهم فأشهد ))))))
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
الى الامام يابن سلمان..الى الامام ياشبل بن اسد..الى الامام ياضرغام..لقد كويت كل من كان يريد الى دولتنا الرجوع الى الخلف..في غضون 3 سنوات جعلت من دولتنا محط انظار العالم..نحن معك و الله يرعاك 💚
لا يعجبني(9) اعجبني(4)
نتمنى أن تكون هناك أوامرصارمة ومشددة من قبلك مباشرة سيدي ولي العهد للجهات الأمنية مباشرة (الشرطة)لاعتقال أي شخص أحمجموعة تحاول الاعتراض على مهرجان أو فعالية أو احتفال يقام داخل البلاد واخالتهم للنيابة
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWrBXAUC6o
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
الأخونجية الأخونجية ياسمو الأمير ولي العهد رعاك الله هم سرطان هذا الوطن ليس اليوم فحسب بل لأكثر من عقدين من الزمان كانو ولازالو معارضين معادين لحكومتنا معارضين لاصلاحاتها وانجازاتها القضاء عليهم واجب.
لا يعجبني(8) اعجبني(3)
الحكومه تعرف شغلها مو في حاجتك يا****
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
فالأخونجية أخوان أو دواعش من أصحاب الفكر المتأخر السرطاني هم من يعيق كل تقدم تنشده بلادنا وهم من يمنعون ويتدخلون في المهرجانات والاحتفالات والفعاليات التي تقيمها هيئة الترفيه ولابد ضربهم بيد من حديد.
لا يعجبني(9) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
الله يوفقه ويحميه ويعجل بهذه الاصلاحات الراقيه
لا يعجبني(8) اعجبني(1)
وكل من يعترض منهم على قطاع الترفيه أو يحاول التقليل من شأنها ومحاربتها ورفض كل فعالية لها والتدخل لمنعها أو الاحتجاج عليها أن يتم القاء القبض عليه لتطبيق اجراءآت ونظم لمثل هذه القضايا كالسجن والجلد.
لا يعجبني(8) اعجبني(1)
معكم ياسمو الأميرولي لعهد رعاك الله في كل مامن شأنه النهوض بالوطن واعلاء شأنه وتحقيق الرفاهية واسعاد مواطنيه.لكن من المهم والضروري أولآ القضاء على الأخونجية الذين يعيقون ويحاربون مثل هذه الخطط بداخله
لا يعجبني(11) اعجبني(2)
أضف تعليق