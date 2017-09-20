إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

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صحيفة المرصد-وكالات : أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بصدد إنشاء شركة جديدة برأسمال يساوي 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، لتعمل كذراع استثماري له في قطاع الترفيه بالمملكة.

و ستقوم الشركة بدور استثماري فعّال في مجالات الترفيه المختلفة، وكذلك جذب شراكات استراتيجية لبناء منظومة عمل متكاملة، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الترفيه وتنوعها ورفع جودتها، وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وتهدف الشركة إلى خدمة نحو 50 مليون زائر في السنة، ومن المتوقع أن يسفر إنشاؤها عن خلق نحو 22 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2030، وهو العام الذي أشارت له السعودية في خطتها لتنويع مصادر الدخل، والمسماة “رؤيا 2030”.

وتصبو الرؤية السعودية إلى تطوير المقومات الثقافية والترفيهية في المملكة، والاستفادة من الطاقات والمواهب الشابة وتشجيعها، كما ستساهم في إجمالي الناتج المحلي بما يقدر بـ 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).

وستشكل الشركة الجديدة ركيزة أساسية في تنويع قطاع الترفيه بالمملكة، مع تقديمها لرأس مال استثماري جديد لدعم نمو القطاع وتنويع الاقتصاد السعودي، على المدى القصير والبعيد.

و الجدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والصندوق السيادي السعودي، أجرى إصلاحات في مجالات الترفيه وتحسين جودة الحياة في المملكة المحافظة، كما يسعى إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقليل اعتماد اقتصاد البلاد على النفط الخام — مصدر الثروة الرئيسي في المملكة.

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