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ترامب يؤكد توصله لقرار بخصوص الاتفاق النووي الإيراني لكنه يرفض كشفه

ترامب يؤكد توصله لقرار بخصوص الاتفاق النووي الإيراني لكنه يرفض كشفه
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رويترز 13 1٬119 4 ساعات

صحيفة المرصد : أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس الأمريكي، أكد توصله إلى قرار بخصوص الاتفاق النووي مع إيران، لكنه رفض الكشف عنه.

تجدر الإشارة إلى أن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، كانت قد صرحت في وقت سابق من اليوم بأن ترامب ليس سعيدا باتفاق إيران النووي، لكن خطابه أمام الأمم المتحدة يوم الثلاثاء لا يعني أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق.

وقالت هايلي: “هذه ليست إشارة واضحة إلى أنه يخطط للانسحاب. لكن الإشارة الواضحة هي أنه ليس سعيدا بالاتفاق”.

من جانبه، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي أن تلقى الولايات المتحدة “ردودا موجعة” من جانب إيران بعد الانتقاد الحاد الذي وجهه رئيسها دونالد ترامب لطهران في الأمم المتحدة.

وكان ترامب في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء، وصف إيران بأنها “نظام دكتاتوري فاسد” واتهمها بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار الشرق الأوسط. كما أنه لمح إلى أنه ربما لن يصدق على الاتفاق عندما تنقضي مهلة مراجعته في منتصف أكتوبر.

وإذا لم يشهد ترامب في أكتوبر بأن إيران تلتزم بالاتفاق فسيكون أمام الكونغرس الأمريكي 60 يوما لتحديد ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق الدولي الذي أبرم في العام 2015.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 - ساقط ابتدائي
2017-09-20 21:44:50
ايران سوت النووي وقضت والسيد طرامب جالس يكلم نفسه
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( عدد التعليقات 28,936 )
12 - برق _ الحرم
2017-09-20 21:15:19
((((( اكيفك واكيفه ...............وأشرف _المعازيب )))))
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11 - مسمار
2017-09-20 21:11:30
ترامب رجل يجمع الخراج فقط لم يحرك ساكن منذ توليه هرم القياده رجل تجاره وليس سياسه وستنقضي فترة رئاسته والوضع من سئ الي اسوأ واقرب مثال كوريا الشماليه جعلته عاريا طويل لسان قليل احسان فاغسلو يدكم منه!!
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( عدد التعليقات 28,936 )
10 - برق _ الحرم
2017-09-20 20:48:18
(((((( قل للولي السفيه بقر الله بطنه وجمد الدماء في عروقه وكيل الشيطان ....يتصل على جوال صحاب الزمان المسردب اقترب اغضابه ولعنه )))))
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( عدد التعليقات 28,936 )
9 - برق _ الحرم
2017-09-20 20:28:44
https://www.youtube.com/watch?v=PKH-cCSuSkQ
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( عدد التعليقات 28,936 )
8 - برق _ الحرم
2017-09-20 20:26:01
((((7 - علم صاحب الجوال.....( تعليق رقم 4 برق ) عقليتك وتعليقاتك لاتختلف كثيرا عن ترامب..... نحن نتحدث عن الواقع ......... ومشاركتي لم تخرج الاطار العام ولايجب ان نخدع الاخرين))))
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7 - علم صاحب الجوال
2017-09-20 19:54:08
( تعليق رقم 4 برق ) عقليتك وتعليقاتك لاتختلف كثيرا عن ترامب ، حاول تراجع نفسك فيما تشارك به !!!!
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6 - علم صاحب الجوال
2017-09-20 19:45:41
هذا المعتوة يقود العالم الى الهاوية ، يقود العالم بعقلية تاجر وسمسار مراكز تجارية فقد امريكا السلام والامان هيبتها مع هذا الاخرق ترامب
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5 - قصيمي معتق
2017-09-20 19:18:09
ذا الادمي احسه بهلول ياخذ فلوس من الدول ويسحب عليهم ويتنكر لهم واضح انه اناني بدون مشاعر.. الان خطته الجاية راح يساوم ايران مقابل النووي ويسحب علينا
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( عدد التعليقات 28,936 )
4 - برق _ الحرم
2017-09-20 18:48:14
(((((((عــــــــــــاجل .........حمار يهود روحاني يتحدا ترامب في عقر داره امريكا ......ويعلن مستعدون لاستئناف النشاط النووي فورا إذا استدعى الأمر ذلك)))))
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3 - هيث
2017-09-20 18:41:27
كلها مسرحيات لضحك ع العرب حسبنا الله وكفى
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2 - برق _ الحرم
2017-09-20 18:37:58
((((((( اليهود وامريكا آخر مايفكرون فيه ان يهددون ملالي ايران فعليا ...... كنا نسمع الملالي تقول مثل ذلك الموت لامريكا الموت لليهود )))))
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1 - مواطن مسكين
2017-09-20 18:37:00
والله حل مشكلة النووي الإيراني والكوري الشمالي بسيط جداً لكن مافي عقول تفكر في امريكا
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آخر تعليق
بواسطة : حقاااني...

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