رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالفيديو.. الجابر: يكشف عن استعداده لتحدٍ جديد.. وهذا ما قاله عن مارفيك

بالفيديو.. الجابر: يكشف عن استعداده لتحدٍ جديد.. وهذا ما قاله عن مارفيك

بالفيديو.. الجابر: يكشف عن استعداده لتحدٍ جديد.. وهذا ما قاله عن مارفيك
حجم الخط A A A
المرصد 26 2٬425 3 ساعات

صحيفة المرصد: قال سامي الجابر، مدرب نادي الشباب السعودي السباق، أن إقالته من قيادة الفريق أمر طبيعي في عالم كرة القدم، مشددًا على استعداده لأي تحد جديد في المستقبل. وتابع: “أنا مدرب محترف والعواطف شيء خارجي لا يقترن بعملي”.
وأضاف الجابر في حواره مع برنامج “صدى الملاعب”: “ما قدمته في الشباب قدمته من القلب وما قصرت وهو عدم توفيق والحمدلله على كل حال، وما خضته في الشباب في سنة يعادل 5 سنوات في أي ناد آخر، هناك سلبيات حصلت يجب أن أستفيد منها وطموحي الآن تغير”
وتابع:” بعض المحبين يظنون أن الكبوة ستغير تفكيري، ولكن هذا لن يحدث، وكرة القدم تبكيك قبل أن تفرحك أكثر, وتبقى الاستمرارية في كرة القدم، حتى إذا وصلت لمجد معين يجب أن تطمح للمزيد وإذا تعثرت هذا الأمر يزيدني إصرارًا لكي أصل لما أريده”.
وأردف: “مسألة التغيير في عالم كرة القدم واردة أنا الآن أقلت وهذا ليس عيبا، ولكنه تكميل لمسيرة قد لا أكون موفقا أو محظوظا، وهي منظومة يجب أن يكون الكل مسؤولاً وليس شخصًا واحدًا، والمدرب يعطي قيمة فنية، ويجب أن تحاسب على ما وفر لك أيضا، يجب أن يتحمل اللاعبون المسؤولية أكثر في الملاعب السعودية”.
واستطرد قائلاً: كنت مؤمنا بعمل مارفيك مع المنتخب السعودي والتصفيات التي سار فيها لمدة سنتين ونصف وتعلمت منه الكثير في طريقة إدارة المجموعة وخلق نظام تحت راية شخص واحد وطريقة تعامله مع اللاعبين وإعطاء المسؤولية للاعبين وهذا فن إدارة لا يقدر عليه أي شخص.
وتابع: مارفيك الآن لم يكمل مشواره وجاء من يحل محله وهو الأرجنتيني باوزا، ومسألة الرضا هي أن تعمتد على ثقتك بنفسك ومستمدة من الله سبحانه وتعالى، وأحاول تطوير وتحديث نفسي وسأصل إن شاء الله إلى ما أتمناه، ودائمًا أدعو الله أن أكون في أعين الناس كبيرًا و في عيني صغيرًا”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 -
2017-09-20 22:25:30
مثله مثل على كميخ بربرة بقدرات متواضعة يارجل لو اعطيت الفرص اللي حصلت عليها لمحمدعنبر لأصبح مدرب الهلال الأول خذها نصبحة رابط لك في استديو ومشي حالك التدريب ماهو مجالك ياساميو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - ابن الوطن🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-09-20 22:12:45
تدريب المنتخب او مساعد مدرب مستحيل لان ماجد عبدالله مدير المنتخب ولن يرضى بمن صنعتهم الاقلام المزيفه والاعلام لانه يعرف حقيقتهم ولن يجامل احد يجب ان تعي ذلك جيدا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - ابو محمد 1
2017-09-20 22:01:38
مشكلتك بدات من القمه ومن وضعك في هذا الموقف هو من تسبب في فشلك فليس من المعقول ان تكون بدايتك بتدريب فرق كبيره مثل الهلال ثم الشباب وانت لا تملك الخبره الكافيه للتدريب وهذه ضريبة المجامله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - ابونايف
2017-09-20 21:45:43
لاتكفي فكنا من تحديك يكفي مغامرات منت مفلح في التدريب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-20 21:31:10
شكلك ما تلمح للمنتخب أقول الله يرحم والاديك توكل على الله وشوف شغل غير التدريب أنته إنسان كلاعب من الطراز الرفيع لكن تدريب ما اعتقد لان المساله توفيق وانته ما توفقت والسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 - الشاعر📝
2017-09-20 21:26:37
أنسى انك كنت لاعباً ساهمت بصنعك صحافتك الزرقاء فالاضواء المزيفة لاتدوم فهناك فرق بين الموهبة الحقيقية والمصطنعه،مشكلتك ياسامي تريد اعتلاء سفح الجبل العالي دون عناء وأنت كما نعلم بعيد عن رياضة آلتسلق)
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
20 - والد ابراهيم
2017-09-20 21:24:11
التدريب ليست تصفيف كلام منمق و استلهام عبارات العطف فالمدرب الناجح الذي يدير الجهاز الفني لا أن يحضر جهاز فني ليدير المدرب نفسه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - برمات
2017-09-20 21:20:45
المشكلة ليست ان يقول فهو يتكلم بمثل هذا وغيره، المشكلة الحقيقية هي أن هناك من يصدق ما قاله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 -
2017-09-20 21:17:41
يحلم المسكين ههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
17 - Snap szszsz11
2017-09-20 21:13:32
انا مدرب محترف ؟ ياشين اللي يتكلم عن نفسه شكله شايف نفسه ويحب نفسه كثير ..منهو النادي القادم الضحية اللي بتدربهم وتكسر مجاديفهم وتوهقهم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
16 - wad
2017-09-20 21:07:44
بنوووووووووو فقرون القواطي
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
15 - بدر
2017-09-20 21:06:10
ياخوي كبروك الاعلام المدفوع وصدقت حالك أنك مدرب يارجال والله ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-20 21:04:00
اللي أختشوا ماتوا 😂
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
13 - بدران
2017-09-20 20:58:51
ساميووولا سنتورييييتا الكذبة الكبيرة كلامك يضحك غير مترابط متشتت المريض
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
12 - الحب ذابحني
2017-09-20 20:46:48
التويجري اسئلته للاسف مافيها صراحة وكانه يجامله ويسوي انه مع سامي وكلنا سامي خلاص كفاية يا ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
11 - عابد
2017-09-20 20:42:49
إدارة التعامل مع من حوله سواء لاعبين أو غيرهم أظنها سر عدم نجاحاته المتكررة .. هذا لا يعيبه فالقيادة موهبة من الله عز وجل لا تشترى بمال .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
10 - البلسم
2017-09-20 20:42:42
ايش التميز اللي عند سامي ... لاعب عادي وخاض وتجربه احترافيه خارجية فاشلة ومدرب متواضع بس عشانه مدعوم اعلاميا
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
9 - ابو رؤيا
2017-09-20 20:37:34
اذا شفت الشخص هذا يزيد عندي الاصرار والعزيمه ماشاء الله عليه مايعرف الياس الله يوفقك يابو عبدالله واصل عشان تزيدني صرار وعزيمه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
8 - محمد الغامدي
2017-09-20 20:35:24
يلف ويدور يبغى المنتخب خلاص زمن المجاملات ولى
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
7 -
2017-09-20 20:28:29
ابلشتونا بالمسنتر
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
6 -
2017-09-20 20:27:14
والله جالس يخطط علي المنتخب يبي يدربهم
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
5 - الحب ذابحني
2017-09-20 20:26:44
الدوري اليمني في انتظارك يا سامي
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
4 - حيادي
2017-09-20 20:17:23
بعيداً عن الميول يبقى مدرب سعودي وابن وطني ولذلك اشجعه واشد على يده ولاتلتفت للوراء واستفد من الانتقاد وواصل مسيرتك ولايهمك العواذل والحساد، درب اولاً لصحتك وغيرها للفايده والشهره والمال لايهمك احد
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
3 - نصراوي شرقاوي
2017-09-20 20:16:55
ساميولا قرقر كتير
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
2 - نبراس
2017-09-20 20:07:00
سنتوره بخطط على المنتخب اهيب ياوجهه ماشفت اقوى من حظه
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
1 - والله وماقالة
2017-09-20 20:06:41
مشددًا على استعداده لأي تحد جديد في المستقبل. وتابع: أنا مدرب محترف! تحد جديد ايه ومدرب محترف ايه الله يصلحك ياسامي مسنتر 8 مرات وتقول مدرب محترف ممكن في السنتره محترف اترك الكره وفتح محل جوالات نصيحه
لا يعجبني(3) اعجبني(8)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : حقاااني...

العفووو أخت بدووور تستاااهلين أكثر وفالك البيرق ربي يحفظك ويرعاااك وييسر أمركك و...
بواسطة : المااااضي

ههههههههه يقولون الاخونج الصحويين ان النرأه دره مصونه وجوهره مكنونه وملكه محسوده...
بواسطة : قلم الحقيقه

هل هناك بعد كلام هذا الفاجر من يلوم قلم الحقيقة في تصديه للأخونجية أعداء الله ور...
بواسطة : مزاجي كذا

هي من**...
كتاب الرأي
mm

سمر المقرن

بيئة النشاط قبل النشاط!
114 0
mm

قينان الغامدي

أتباع التنظيم السروري هم الشتامون: هكذا بدأت رحلة الكشف والشتم
256 8
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تصور جديد في اتجاه التعليم الشامل.!؟
151 1
mm

علي الجمل

المرجفون و عيال شريفة!
369 19
mm

عقل العقل

الانفجار السكاني في المملكة
271 7
mm

محمد آل الشيخ

وجاء دور عقلاء قطر
274 2
mm

مشعل السديري

الفيلة والمرأة… سواء بسواء
327 2
mm

عبدالرحمن الراشد

قطر داخل قدر الضغط
310 1
mm

هيلة المشوح

ضاعت فلوسك يا حمد !
206 0
mm

قينان الغامدي

عبدالله أمير قطر الجديد العريق: حمى آل سعود خط أحمر قاتل
388 3
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
404 7
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
554 10
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
476 5
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
749 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
499 2
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
639 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
472 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
404 8
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬801 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
710 3
الاخبار الدولية
ترامب يؤكد توصله لقرار بخصوص الاتفاق النووي الإيراني لكنه يرفض كشفه

ترامب يؤكد توصله لقرار بخصوص الاتفاق النووي الإيراني لكنه يرفض كشفه

 رويترز 13 1٬118 4 ساعات
إنستغرام يكشف منفذ هجوم لندن مدمن مخدرات وكحول-صور

إنستغرام يكشف منفذ هجوم لندن مدمن مخدرات وكحول-صور

 المرصد 12 1٬846 6 ساعات
بعد انشقاقها..ابنة ضابط تكشف فظائع زعيم كوريا الشمالية

بعد انشقاقها..ابنة ضابط تكشف فظائع زعيم كوريا الشمالية

 المرصد 24 4٬233 6 ساعات
بالفيديو:شاهد لحظة وقوع زلزال المكسيك وسقوط المباني!

بالفيديو:شاهد لحظة وقوع زلزال المكسيك وسقوط المباني!

 المرصد 32 5٬864 10 ساعات
المرصد الرياضي
الاتحاد السعودي.. يرد على “شراحيلي”.. ويكشف عن أسباب عدم تكريمه

الاتحاد السعودي.. يرد على “شراحيلي”.. ويكشف عن أسباب عدم تكريمه

 المرصد 1 654 22 دقيقة
بالفيديو.. الجابر: يكشف عن استعداده لتحدٍ جديد.. وهذا ما قاله عن مارفيك

بالفيديو.. الجابر: يكشف عن استعداده لتحدٍ جديد.. وهذا ما قاله عن مارفيك

 المرصد 26 2٬425 3 ساعات
شاهد..لحظة بكاء “النعيمة” أثناء حديثه عن الراحل فيصل بن فهد..ويقول: اتحاد “الفيفا” كان يخاف منه!

شاهد..لحظة بكاء “النعيمة” أثناء حديثه عن الراحل فيصل بن فهد..ويقول: اتحاد “الفيفا” كان يخاف منه!

 المرصد 59 6٬380 17 ساعة
بالفيديو .. شاهد كيف رد تركي آل الشيخ على سؤال الفراج حول أسباب إلغاء مسمّى دوري جميل ؟

بالفيديو .. شاهد كيف رد تركي آل الشيخ على سؤال الفراج حول أسباب إلغاء مسمّى دوري جميل ؟

 المرصد 34 13٬892 19 ساعة
اخبار فنية
لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

 المرصد 28 15٬361 يوم واحد
شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

 المرصد 22 10٬758 يومين
إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!

إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!

 المرصد 38 8٬412 يومين
بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

 المرصد 15 13٬305 3 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو والصور .. فنانة كويتية تكشف: تزوجت من نائب و وزير و خلعتهما… وهذا هو الدليل

بالفيديو والصور .. فنانة كويتية تكشف: تزوجت من نائب و وزير و خلعتهما… وهذا هو الدليل

 المرصد 1 1٬006 24 دقيقة
شاهد : أحلام تنشر صور سيارتها الفارهة الجديدة ..وهكذا علقت عليها!

شاهد : أحلام تنشر صور سيارتها الفارهة الجديدة ..وهكذا علقت عليها!

 المرصد 90 14٬292 يومين
في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!

في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!

 المرصد 105 17٬994 3 أيام
بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

 المرصد 56 11٬935 4 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد .. ” ترامب” يضع أمير قطر في موقف محرج أمام كاميرات الصحفيين !

شاهد .. ” ترامب” يضع أمير قطر في موقف محرج أمام كاميرات الصحفيين !

 المرصد 36 6٬040 5 ساعات
بالفيديو .. عمرو أديب لأمير قطر بعد خطابه بالأمم المتحدة : جاي تشكينا لحد كبير ..”أنت عايز مننا إيه ! “

بالفيديو .. عمرو أديب لأمير قطر بعد خطابه بالأمم المتحدة : جاي تشكينا لحد كبير ..”أنت عايز مننا إيه ! “

 المرصد 34 6٬282 22 ساعة
شاهد .. احتراق سيارة “إف جي” بعد إطلاق النار عليها في وادي الدواسر

شاهد .. احتراق سيارة “إف جي” بعد إطلاق النار عليها في وادي الدواسر

 المرصد 33 6٬710 يوم واحد
وش معنى تقفيل الجوال ؟ .. شاهد : آل الشيخ يوبخ صحافي قام بالتصوير خلال المؤتمر

وش معنى تقفيل الجوال ؟ .. شاهد : آل الشيخ يوبخ صحافي قام بالتصوير خلال المؤتمر

 المرصد 111 14٬760 يوم واحد
اخبار ثقافية
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

 المرصد 30 4٬706 يومين
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

 المرصد 13 1٬274 3 أيام
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 33 2٬721 4 أيام
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬745 أسبوعين
اخبار صحية
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 17 9٬982 11 ساعة
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬711 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 16٬006 أسبوعين
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬395 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 85 13٬038 4 ساعات
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬170 يومين
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬427 يومين
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

 المرصد 13 1٬673 يومين
أخبار مناسبات
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬304 يومين
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬718 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬635 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬560 3 أسابيع
الاخيرة
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

 المرصد 36 5٬975 7 ساعات
الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

 المرصد 107 6٬546 4 ساعات
بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!

بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!

 المرصد 43 9٬931 15 ساعة
مؤسس “فيس بوك” يترك الإلحاد ويعود لأصوله اليهودية وينشر هذه الصور

مؤسس “فيس بوك” يترك الإلحاد ويعود لأصوله اليهودية وينشر هذه الصور

 المرصد 36 5٬687 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 418 3٬189 12 ساعة