بالفيديو.. الجابر: يكشف عن استعداده لتحدٍ جديد.. وهذا ما قاله عن مارفيك
صحيفة المرصد: قال سامي الجابر، مدرب نادي الشباب السعودي السباق، أن إقالته من قيادة الفريق أمر طبيعي في عالم كرة القدم، مشددًا على استعداده لأي تحد جديد في المستقبل. وتابع: “أنا مدرب محترف والعواطف شيء خارجي لا يقترن بعملي”.
وأضاف الجابر في حواره مع برنامج “صدى الملاعب”: “ما قدمته في الشباب قدمته من القلب وما قصرت وهو عدم توفيق والحمدلله على كل حال، وما خضته في الشباب في سنة يعادل 5 سنوات في أي ناد آخر، هناك سلبيات حصلت يجب أن أستفيد منها وطموحي الآن تغير”
وتابع:” بعض المحبين يظنون أن الكبوة ستغير تفكيري، ولكن هذا لن يحدث، وكرة القدم تبكيك قبل أن تفرحك أكثر, وتبقى الاستمرارية في كرة القدم، حتى إذا وصلت لمجد معين يجب أن تطمح للمزيد وإذا تعثرت هذا الأمر يزيدني إصرارًا لكي أصل لما أريده”.
وأردف: “مسألة التغيير في عالم كرة القدم واردة أنا الآن أقلت وهذا ليس عيبا، ولكنه تكميل لمسيرة قد لا أكون موفقا أو محظوظا، وهي منظومة يجب أن يكون الكل مسؤولاً وليس شخصًا واحدًا، والمدرب يعطي قيمة فنية، ويجب أن تحاسب على ما وفر لك أيضا، يجب أن يتحمل اللاعبون المسؤولية أكثر في الملاعب السعودية”.
واستطرد قائلاً: كنت مؤمنا بعمل مارفيك مع المنتخب السعودي والتصفيات التي سار فيها لمدة سنتين ونصف وتعلمت منه الكثير في طريقة إدارة المجموعة وخلق نظام تحت راية شخص واحد وطريقة تعامله مع اللاعبين وإعطاء المسؤولية للاعبين وهذا فن إدارة لا يقدر عليه أي شخص.
وتابع: مارفيك الآن لم يكمل مشواره وجاء من يحل محله وهو الأرجنتيني باوزا، ومسألة الرضا هي أن تعمتد على ثقتك بنفسك ومستمدة من الله سبحانه وتعالى، وأحاول تطوير وتحديث نفسي وسأصل إن شاء الله إلى ما أتمناه، ودائمًا أدعو الله أن أكون في أعين الناس كبيرًا و في عيني صغيرًا”.
الجزء الأول من حوار #سامي_الجابر مع #صدى_الملاعب pic.twitter.com/8VNvav6PZe— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
مثله مثل على كميخ بربرة بقدرات متواضعة يارجل لو اعطيت الفرص اللي حصلت عليها لمحمدعنبر لأصبح مدرب الهلال الأول خذها نصبحة رابط لك في استديو ومشي حالك التدريب ماهو مجالك ياساميو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تدريب المنتخب او مساعد مدرب مستحيل لان ماجد عبدالله مدير المنتخب ولن يرضى بمن صنعتهم الاقلام المزيفه والاعلام لانه يعرف حقيقتهم ولن يجامل احد يجب ان تعي ذلك جيدا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
مشكلتك بدات من القمه ومن وضعك في هذا الموقف هو من تسبب في فشلك فليس من المعقول ان تكون بدايتك بتدريب فرق كبيره مثل الهلال ثم الشباب وانت لا تملك الخبره الكافيه للتدريب وهذه ضريبة المجامله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لاتكفي فكنا من تحديك يكفي مغامرات منت مفلح في التدريب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
شكلك ما تلمح للمنتخب أقول الله يرحم والاديك توكل على الله وشوف شغل غير التدريب أنته إنسان كلاعب من الطراز الرفيع لكن تدريب ما اعتقد لان المساله توفيق وانته ما توفقت والسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أنسى انك كنت لاعباً ساهمت بصنعك صحافتك الزرقاء فالاضواء المزيفة لاتدوم فهناك فرق بين الموهبة الحقيقية والمصطنعه،مشكلتك ياسامي تريد اعتلاء سفح الجبل العالي دون عناء وأنت كما نعلم بعيد عن رياضة آلتسلق)
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
التدريب ليست تصفيف كلام منمق و استلهام عبارات العطف فالمدرب الناجح الذي يدير الجهاز الفني لا أن يحضر جهاز فني ليدير المدرب نفسه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
المشكلة ليست ان يقول فهو يتكلم بمثل هذا وغيره، المشكلة الحقيقية هي أن هناك من يصدق ما قاله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يحلم المسكين ههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
انا مدرب محترف ؟ ياشين اللي يتكلم عن نفسه شكله شايف نفسه ويحب نفسه كثير ..منهو النادي القادم الضحية اللي بتدربهم وتكسر مجاديفهم وتوهقهم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
بنوووووووووو فقرون القواطي
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
ياخوي كبروك الاعلام المدفوع وصدقت حالك أنك مدرب يارجال والله ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اللي أختشوا ماتوا 😂
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
ساميووولا سنتورييييتا الكذبة الكبيرة كلامك يضحك غير مترابط متشتت المريض
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
التويجري اسئلته للاسف مافيها صراحة وكانه يجامله ويسوي انه مع سامي وكلنا سامي خلاص كفاية يا ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
إدارة التعامل مع من حوله سواء لاعبين أو غيرهم أظنها سر عدم نجاحاته المتكررة .. هذا لا يعيبه فالقيادة موهبة من الله عز وجل لا تشترى بمال .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ايش التميز اللي عند سامي ... لاعب عادي وخاض وتجربه احترافيه خارجية فاشلة ومدرب متواضع بس عشانه مدعوم اعلاميا
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
اذا شفت الشخص هذا يزيد عندي الاصرار والعزيمه ماشاء الله عليه مايعرف الياس الله يوفقك يابو عبدالله واصل عشان تزيدني صرار وعزيمه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
يلف ويدور يبغى المنتخب خلاص زمن المجاملات ولى
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
ابلشتونا بالمسنتر
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
والله جالس يخطط علي المنتخب يبي يدربهم
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
الدوري اليمني في انتظارك يا سامي
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
بعيداً عن الميول يبقى مدرب سعودي وابن وطني ولذلك اشجعه واشد على يده ولاتلتفت للوراء واستفد من الانتقاد وواصل مسيرتك ولايهمك العواذل والحساد، درب اولاً لصحتك وغيرها للفايده والشهره والمال لايهمك احد
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
ساميولا قرقر كتير
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
سنتوره بخطط على المنتخب اهيب ياوجهه ماشفت اقوى من حظه
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
مشددًا على استعداده لأي تحد جديد في المستقبل. وتابع: أنا مدرب محترف! تحد جديد ايه ومدرب محترف ايه الله يصلحك ياسامي مسنتر 8 مرات وتقول مدرب محترف ممكن في السنتره محترف اترك الكره وفتح محل جوالات نصيحه
لا يعجبني(3) اعجبني(8)
أضف تعليق