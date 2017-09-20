بالفيديو.. الجابر: يكشف عن استعداده لتحدٍ جديد.. وهذا ما قاله عن مارفيك

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صحيفة المرصد: قال سامي الجابر، مدرب نادي الشباب السعودي السباق، أن إقالته من قيادة الفريق أمر طبيعي في عالم كرة القدم، مشددًا على استعداده لأي تحد جديد في المستقبل. وتابع: “أنا مدرب محترف والعواطف شيء خارجي لا يقترن بعملي”.

وأضاف الجابر في حواره مع برنامج “صدى الملاعب”: “ما قدمته في الشباب قدمته من القلب وما قصرت وهو عدم توفيق والحمدلله على كل حال، وما خضته في الشباب في سنة يعادل 5 سنوات في أي ناد آخر، هناك سلبيات حصلت يجب أن أستفيد منها وطموحي الآن تغير”

وتابع:” بعض المحبين يظنون أن الكبوة ستغير تفكيري، ولكن هذا لن يحدث، وكرة القدم تبكيك قبل أن تفرحك أكثر, وتبقى الاستمرارية في كرة القدم، حتى إذا وصلت لمجد معين يجب أن تطمح للمزيد وإذا تعثرت هذا الأمر يزيدني إصرارًا لكي أصل لما أريده”.

وأردف: “مسألة التغيير في عالم كرة القدم واردة أنا الآن أقلت وهذا ليس عيبا، ولكنه تكميل لمسيرة قد لا أكون موفقا أو محظوظا، وهي منظومة يجب أن يكون الكل مسؤولاً وليس شخصًا واحدًا، والمدرب يعطي قيمة فنية، ويجب أن تحاسب على ما وفر لك أيضا، يجب أن يتحمل اللاعبون المسؤولية أكثر في الملاعب السعودية”.

واستطرد قائلاً: كنت مؤمنا بعمل مارفيك مع المنتخب السعودي والتصفيات التي سار فيها لمدة سنتين ونصف وتعلمت منه الكثير في طريقة إدارة المجموعة وخلق نظام تحت راية شخص واحد وطريقة تعامله مع اللاعبين وإعطاء المسؤولية للاعبين وهذا فن إدارة لا يقدر عليه أي شخص.

وتابع: مارفيك الآن لم يكمل مشواره وجاء من يحل محله وهو الأرجنتيني باوزا، ومسألة الرضا هي أن تعمتد على ثقتك بنفسك ومستمدة من الله سبحانه وتعالى، وأحاول تطوير وتحديث نفسي وسأصل إن شاء الله إلى ما أتمناه، ودائمًا أدعو الله أن أكون في أعين الناس كبيرًا و في عيني صغيرًا”.

