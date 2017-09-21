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رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجدد
صحيفة المرصد : قرر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الليلة، إعفاء وكيل الشؤون المالية والإدارية عبدالله الغامدي من منصبه وتكليف وكيل الهيئة عبدالإله الدلاك بمهامه.
كما قرر رئيس الهيئة، إعفاء وكيل الشؤون الفنية والاستثمار المهندس سعد اللذيذ من منصبه وتكليف المهندس عبدالرحمن القصيب بمهامه.
ويأتي ذلك ضمن خطة رئيس هيئة الرياضة، لإعادة هيكلة الجهاز ليكون قادرا على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
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التعليقات
7 - اسرار الكون2017-09-21 02:52:43
ما شاء الله ... حماس من اقوى الشخصيات الله يحفظه
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6 - رايق2017-09-21 02:28:31
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5 - الاهلي وبس2017-09-21 02:17:59
*** زينه
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4 - عسير الهول2017-09-21 02:16:06
هذا يولد حكومه لحاله مدري عشان فيه شبه من الرجال كبير
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3 - الله يقويه2017-09-21 02:13:29
ال يقول تخبط وجهل استاد جدة وش صار عليه يوجد فساد والرجال يعمل لاستئصاله
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2 - ولد بقرا2017-09-21 02:11:24
مخربها ههههههههه
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1 - ولد بقرا2017-09-21 02:10:53
تخبط وجهل
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بواسطة : اسرار الكون
ما شاء الله ... حماس من اقوى الشخصيات الله يحفظه...
بواسطة : ولد شقراء
تعليق مخالف...
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