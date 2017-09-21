رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجدد

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صحيفة المرصد : قرر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الليلة، إعفاء وكيل الشؤون المالية والإدارية عبدالله الغامدي من منصبه وتكليف وكيل الهيئة عبدالإله الدلاك بمهامه.

كما قرر رئيس الهيئة، إعفاء وكيل الشؤون الفنية والاستثمار المهندس سعد اللذيذ من منصبه وتكليف المهندس عبدالرحمن القصيب بمهامه.

ويأتي ذلك ضمن خطة رئيس هيئة الرياضة، لإعادة هيكلة الجهاز ليكون قادرا على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

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