رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجدد

رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجدد

رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجدد
حجم الخط A A A
المرصد 7 862 59 دقيقة

صحيفة المرصد : قرر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الليلة، إعفاء وكيل الشؤون المالية والإدارية عبدالله الغامدي من منصبه وتكليف وكيل الهيئة عبدالإله الدلاك بمهامه.

كما قرر رئيس الهيئة، إعفاء وكيل الشؤون الفنية والاستثمار المهندس سعد اللذيذ من منصبه وتكليف المهندس عبدالرحمن القصيب بمهامه.

ويأتي ذلك ضمن خطة رئيس هيئة الرياضة، لإعادة هيكلة الجهاز ليكون قادرا على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

7 - اسرار الكون
2017-09-21 02:52:43
ما شاء الله ... حماس من اقوى الشخصيات الله يحفظه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - رايق
2017-09-21 02:28:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - الاهلي وبس
2017-09-21 02:17:59
*** زينه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - عسير الهول
2017-09-21 02:16:06
هذا يولد حكومه لحاله مدري عشان فيه شبه من الرجال كبير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - الله يقويه
2017-09-21 02:13:29
ال يقول تخبط وجهل استاد جدة وش صار عليه يوجد فساد والرجال يعمل لاستئصاله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - ولد بقرا
2017-09-21 02:11:24
مخربها ههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - ولد بقرا
2017-09-21 02:10:53
تخبط وجهل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : فيصل

يطبق على المرأة حكم بعدم استطاعتها قيادة السيارة ويستند الى نقص العقل. فحرياً با...
بواسطة : مَتّعبٌ

لعلها خيره لكن كل خطىء يجب ان يحاسب اللهم شافي مرضاهم والحمدلله ع العافيه...
بواسطة : اسرار الكون

ما شاء الله ... حماس من اقوى الشخصيات الله يحفظه...
بواسطة : ولد شقراء

تعليق مخالف...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

استقلالية جامعاتنا… كيف و لماذا؟
39 0
mm

سمر المقرن

بيئة النشاط قبل النشاط!
125 0
mm

قينان الغامدي

أتباع التنظيم السروري هم الشتامون: هكذا بدأت رحلة الكشف والشتم
275 8
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تصور جديد في اتجاه التعليم الشامل.!؟
158 1
mm

علي الجمل

المرجفون و عيال شريفة!
385 19
mm

عقل العقل

الانفجار السكاني في المملكة
282 7
mm

محمد آل الشيخ

وجاء دور عقلاء قطر
283 2
mm

مشعل السديري

الفيلة والمرأة… سواء بسواء
342 2
mm

عبدالرحمن الراشد

قطر داخل قدر الضغط
318 1
mm

هيلة المشوح

ضاعت فلوسك يا حمد !
213 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
434 7
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
564 10
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
481 5
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
760 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
505 2
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
645 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
479 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
407 8
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬812 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
715 3
الاخبار الدولية
أمريكا تعلن موقفها الرسمي من استفتاء كردستان العراق

أمريكا تعلن موقفها الرسمي من استفتاء كردستان العراق

 المرصد 3 497 39 دقيقة
ترامب يؤكد توصله لقرار بخصوص الاتفاق النووي الإيراني لكنه يرفض كشفه

ترامب يؤكد توصله لقرار بخصوص الاتفاق النووي الإيراني لكنه يرفض كشفه

 رويترز 15 1٬475 8 ساعات
إنستغرام يكشف منفذ هجوم لندن مدمن مخدرات وكحول-صور

إنستغرام يكشف منفذ هجوم لندن مدمن مخدرات وكحول-صور

 المرصد 12 2٬337 10 ساعات
بعد انشقاقها..ابنة ضابط تكشف فظائع زعيم كوريا الشمالية

بعد انشقاقها..ابنة ضابط تكشف فظائع زعيم كوريا الشمالية

 المرصد 26 5٬466 11 ساعة
المرصد الرياضي
رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجدد

رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجدد

 المرصد 7 862 59 دقيقة
استقالة محمد آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديد

استقالة محمد آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديد

 المرصد 4 1٬689 4 ساعات
الاتحاد السعودي.. يرد على “شراحيلي”.. ويكشف عن أسباب عدم تكريمه

الاتحاد السعودي.. يرد على “شراحيلي”.. ويكشف عن أسباب عدم تكريمه

 المرصد 10 4٬637 5 ساعات
بالفيديو.. الجابر: يكشف عن استعداده لتحدٍ جديد.. وهذا ما قاله عن مارفيك

بالفيديو.. الجابر: يكشف عن استعداده لتحدٍ جديد.. وهذا ما قاله عن مارفيك

 المرصد 35 4٬130 7 ساعات
اخبار فنية
بالفيديو والصور .. فنانة كويتية تكشف: تزوجت من نائب و وزير و خلعتهما… وهذا هو الدليل

بالفيديو والصور .. فنانة كويتية تكشف: تزوجت من نائب و وزير و خلعتهما… وهذا هو الدليل

 المرصد 34 6٬659 5 ساعات
لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

 المرصد 28 15٬758 يوم واحد
شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

 المرصد 22 10٬811 يومين
إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!

إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!

 المرصد 38 8٬435 يومين
اخبار منوعة
شاهد .. نبوءة أمريكية تحدد زمان ومكان يوم القيامة تشغل الأمريكيين وهذه هي التفاصيل

شاهد .. نبوءة أمريكية تحدد زمان ومكان يوم القيامة تشغل الأمريكيين وهذه هي التفاصيل

 المرصد 36 5٬024 4 ساعات
شاهد : أحلام تنشر صور سيارتها الفارهة الجديدة ..وهكذا علقت عليها!

شاهد : أحلام تنشر صور سيارتها الفارهة الجديدة ..وهكذا علقت عليها!

 المرصد 90 14٬317 يومين
في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!

في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!

 المرصد 105 18٬066 3 أيام
بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

 المرصد 56 11٬939 4 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو.. شاهد لحظة اغتيال صديق مغني راب شهير في كندا

بالفيديو.. شاهد لحظة اغتيال صديق مغني راب شهير في كندا

 المرصد 1 545 51 دقيقة
بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعودي

بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعودي

 المرصد 11 3٬197 3 ساعات
شاهد .. ” ترامب” يضع أمير قطر في موقف محرج أمام كاميرات الصحفيين !

شاهد .. ” ترامب” يضع أمير قطر في موقف محرج أمام كاميرات الصحفيين !

 المرصد 43 8٬237 9 ساعات
بالفيديو .. عمرو أديب لأمير قطر بعد خطابه بالأمم المتحدة : جاي تشكينا لحد كبير ..”أنت عايز مننا إيه ! “

بالفيديو .. عمرو أديب لأمير قطر بعد خطابه بالأمم المتحدة : جاي تشكينا لحد كبير ..”أنت عايز مننا إيه ! “

 المرصد 34 6٬439 يوم واحد
اخبار ثقافية
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

 المرصد 30 4٬729 يومين
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

 المرصد 13 1٬281 3 أيام
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 33 2٬726 4 أيام
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬749 أسبوعين
اخبار صحية
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 19 11٬641 15 ساعة
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬716 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 16٬022 أسبوعين
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬399 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 116 19٬541 9 ساعات
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬189 يومين
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬435 يومين
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

 المرصد 13 1٬677 يومين
أخبار مناسبات
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬344 يومين
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬719 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬635 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬563 3 أسابيع
الاخيرة
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

 المرصد 39 7٬425 11 ساعة
الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

 المرصد 130 9٬630 9 ساعات
بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!

بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!

 المرصد 44 10٬468 19 ساعة
مؤسس “فيس بوك” يترك الإلحاد ويعود لأصوله اليهودية وينشر هذه الصور

مؤسس “فيس بوك” يترك الإلحاد ويعود لأصوله اليهودية وينشر هذه الصور

 المرصد 36 5٬699 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

 المرصد 509 3٬669 17 ساعة