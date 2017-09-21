شاهد كيف شاركت الإمارات في الاحتفال بعيد المملكة الوطني !

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صحيفة المرصد : قبل أيام من حلول الذكرى الـ87 لليوم الوطني السعودي، السبت المقبل، دشنت الإمارات وسم “معاً للأبد” الذي حظي بتفاعل وساع النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استخدمه النشطاء في الإمارات للتعبير عن مشاعر “الأخوة” بين الإماراتيين والسعوديين، وللإشادة بقوة العلاقات التي تربط الدولتين.

واستخدم الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الوسم في تغريدات نشرها على صفحته الرسمية على موقع تويتر، أرفقها بصورة له وهو يقبل رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقال: “فرحة المملكة بيومهم الوطني هي فرحة لدولة الإمارات وشعبها.. حفظ الله المملكة وملكها وشعبها الكريم.”

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر مقطع فيديو بعنوان “الإمارات والسعودية.. نموذج للعلاقات الأخوية”، ويسلط الفيديو الضوء على طرق “احتفاء الإمارات” باليوم الوطني السعودي، الذي كان من ضمنها تزين برج المراقبة في مطار أبوظبي بالعلم السعودي، واستقبال مسؤولي “إقامة دبي” المسافرين الذين يحملون جوازات سفر سعودية بالورود والهدايا وبطاقات التهنئة.

إلى جانب إصدار مطار دبي الدولي ختماً خاصاً يحمل شعار المملكة، وتوفير خصومات تبلغ 50 في المائة بفنادق دبي للسعوديين. كما غيرت “دو” و”اتصالات” اسم شبكتيهما إلى “الإمارات والسعودية معاً”.

#معا_أبدا#حكومة_الإمارات_الذكية تهنئ المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً باليوم الوطني ال 87 pic.twitter.com/YyaDWKaVSD — حكومة دولة الامارات (@UAEmGov) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

فرحة المملكة بيومهم الوطني هي فرحة لدولة الإمارات وشعبها .. حفظ الله المملكة وملكها وشعبها الكريم pic.twitter.com/7jDenH39ta — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

"إقامة دبي" تستقبل المسافرين السعوديين عبر مطارات دبي بالورود والهدايا وبختم خاص يحمل شعار #معاً_أبداً بمناسبة #اليوم_الوطني السعودي pic.twitter.com/bxO4jTBrM3 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧