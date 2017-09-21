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شاهد كيف شاركت الإمارات في الاحتفال بعيد المملكة الوطني !

شاهد كيف شاركت الإمارات في الاحتفال بعيد المملكة الوطني !
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المرصد 20 1٬138 1 ساعة

صحيفة المرصد : قبل أيام من حلول الذكرى الـ87 لليوم الوطني السعودي، السبت المقبل، دشنت الإمارات وسم “معاً للأبد” الذي حظي بتفاعل وساع النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استخدمه النشطاء في الإمارات للتعبير عن مشاعر “الأخوة” بين الإماراتيين والسعوديين، وللإشادة بقوة العلاقات التي تربط الدولتين.

واستخدم الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الوسم في تغريدات نشرها على صفحته الرسمية على موقع تويتر، أرفقها بصورة له وهو يقبل رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقال: “فرحة المملكة بيومهم الوطني هي فرحة لدولة الإمارات وشعبها.. حفظ الله المملكة وملكها وشعبها الكريم.”

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر مقطع فيديو بعنوان “الإمارات والسعودية.. نموذج للعلاقات الأخوية”، ويسلط الفيديو الضوء على طرق “احتفاء الإمارات” باليوم الوطني السعودي، الذي كان من ضمنها تزين برج المراقبة في مطار أبوظبي بالعلم السعودي، واستقبال مسؤولي “إقامة دبي” المسافرين الذين يحملون جوازات سفر سعودية بالورود والهدايا وبطاقات التهنئة.

إلى جانب إصدار مطار دبي الدولي ختماً خاصاً يحمل شعار المملكة، وتوفير خصومات تبلغ 50 في المائة بفنادق دبي للسعوديين. كما غيرت “دو” و”اتصالات” اسم شبكتيهما إلى “الإمارات والسعودية معاً”.

 

 

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - سعودي مخلص 1
2017-09-21 07:46:55
كفو والله عيال زايد
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( عدد التعليقات 1 )
19 - نبرااس
2017-09-21 07:46:17
لايستغرب من اهل الطيب فعل الطيب فهم ابناء زايد ولكن الغريب هو ان بعض من يحمل هوية هذا الوطن لايكن له هذا والانتماء الذي يكنه الاماراتيين حكومتا وشعبا,,هناك من يعيش بيننا ويحمل نفس هويتنا ولكن قلبه /
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18 - المُزن
2017-09-21 07:46:00
🍃🍁اللهم وحد كلمة المسلمين 🍁🍃
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17 - ساقط ابتدائي
2017-09-21 07:38:22
عام جديد ولا شي جديد***
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16 -
2017-09-21 07:38:18
حبايبنا واهلنا الطيبين اهل الامارات دائما معانا في الحوة والمرة انا فدا قلبكم يالغالين
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15 - مجرد سؤال
2017-09-21 07:36:41
حقن عليه يقبل الكتف والراس ويبذل ل شيخ العرب كل احترامه شيخ العرب سلمان فخرن ونوماس حكيم راي وفيه طيب وشهامه
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14 -
2017-09-21 07:36:29
هاذي الجيرة الطيبة والناس الاصيلة عسى الله يوفقكم دنيا واخرة
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13 -
2017-09-21 07:35:17
حبايبي والله الامارات وهل الامارات الله يديم المحبة وعسى الله لايفرقنا
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12 - صبحي
2017-09-21 07:25:13
تعليق مخالف
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11 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-21 07:25:09
الله يستر
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( عدد التعليقات 28,942 )
10 - برق _ الحرم
2017-09-21 07:17:08
(((((( الامارات غير مستغرب عليها ماتكنه من وفاء للمملكة منذ وقت طويل .............. وباي حال عدت باعيد اغلا الاوطان قاطبة ... بضرائب واعباء ثقال ....من أجل ترفيه )))))
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9 - فهد12
2017-09-21 07:15:36
5 و 7 جماعتك في انتظارك قريبا باذن الله لعلك تجد الدوأء الشافي
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8 - فهد12
2017-09-21 07:13:06
لله در الامارات واهلها الاصيل اصيل عبر الزمن جيرانا اوفى لوطننا من بعض الاخونج الذين ترعروا فيه وخانوه وعندما يشاهدون الاوفياء يستغربوا فيختبوؤا وراءالاكمة ويتمتموا بخياناتهم الوسخةلعنهم الله
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7 -
2017-09-21 07:03:39
وراء الاكمة ما وراءها
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6 - جداوي غير
2017-09-21 07:02:25
والله هاذا كثير انتم تقدرون وحنا نستاهل الله يديم المحبه والاخوه بيننا اسعتونا الله يسعدكم
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5 -
2017-09-21 07:01:20
لم يقولوا معا للأبد وانما قالوا معا ابدا
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4 - عيد سعيد
2017-09-21 06:57:02
عيد الوطني السعودي يعتبر عيد الاوطان العربيه والإسلاميه . يدا واحده لنعمر الاوطان ونكسها حب ووئمام .
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3 - الهاشمي
2017-09-21 06:55:56
دوم يارب معاً للابد تحية لاهل الامارات وشعبها الاصيل 🌹
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2 - عيد سعيد
2017-09-21 06:53:01
كل عام وانتم بخير بمناسبة العيد الوطني السعودي .
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1 - سعودية وافتخر
2017-09-21 06:36:19
الله يحفظنا لبعض ويمد في اعمار حكامنا ودولة الإمارات معروفة بحبها للسعودية الله لايفرقنا ويديم المحبة والله إنكم غالين ياالاماراتيين عند كل سعودي وسعودية 💚❤️
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