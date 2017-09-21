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وزير خارجية كوريا الشمالية يشتم “ترامب” من داخل فندق في نيويورك!

وزير خارجية كوريا الشمالية يشتم “ترامب” من داخل فندق في نيويورك!
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المرصد 26 2٬065 3 ساعات

صحيفة المرصد-وكالات : قلل وزير خارجية كوريا الشمالية، من شأن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتدمير بلاده، ووصفه بأنه “نباح كلب”.

وكان ترامب شن الثلاثاء الماضي في خطاب ناري هو الأول له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هجومًا حادًا على كوريا الشمالية، متوعدًا إياها بـ”تدميرها بالكامل” إذا ما هددت الولايات المتحدة.

وقال أيضًا إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون “انطلق في مهمة انتحارية له ولنظامه”.

وما إن وصل وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ-هو، الأربعاء إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى انهالت الأسئلة عليه من الصحافيين حول خطاب ترامب.

ورد ري يونغ-هو فيما كان يدخل فندقه في نيويورك قائلا: “هناك مثل يقول إن القافلة تسير والكلاب تنبح”.

وأضاف: “إذا كانوا يحاولون إحداث صدمة لنا بصوت نباح كلب فإنهم بلا شك لديهم أحلام كلاب”.

وتصاعدت حدة التوترات بين البلدين عندما أجرى نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون اختبارًا لقنبلة هيدروجينية أقوى بكثير مما قبلها، إضافة إلى إطلاق صواريخ بالستية فوق اليابان.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - ابو حور
2017-09-21 10:20:41
واضحه المسرحيه يا امريكا انتي وكوريا ازعجتونا بهياطكم ومستحيل احد يضرب الثاني ما اوصخ من امريكا الا البوذيين الفرق ان بوذا لايملكون قلوب ونجسين والامريكان صهاينه ارهابيين لو صدق ان شاء الله احرقو بعض
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25 - مزاجي كذا
2017-09-21 08:55:00
امريكا ديمقراطية وكلمة نباح كلب ليس لها تأثير في الكرامة أو بيفصخ العقال ويجلدة لاتعتبر في امريكا كلمة لاتجرح الشعور رؤساء امريكا نشاهد كلابهم معهم في البيت الأبيض
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24 -
2017-09-21 08:53:36
اكبر عدو للمسلمين انفسهم يخططون ضد بعض
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23 -
2017-09-21 08:49:33
امريكا عدو للمسلمين لكن كونها عدو لايعني ان كوريا صديق او الصين او روسيا كلهم اعداء
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22 -
2017-09-21 08:36:34
المسلمون يدعون لترامب ويمجدونه وكوريا والفلبين يسبونه ويهددونه .
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( عدد التعليقات 15,566 )
21 - ابويوسف
2017-09-21 08:34:55
كذا التعامل الصح معهم
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20 -
2017-09-21 08:34:01
أمريكا أكبر عدو للإسلام والمسلمين وترعى الإرهاب وتموله .
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19 -
2017-09-21 08:32:04
عيب عليك ترى يزعل عليك ***ويدعي عليك .
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18 -
2017-09-21 08:31:56
انت قلتها بوذيين وكونهم علمانيين او غيره مايهمنا
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17 - نيدو
2017-09-21 08:25:11
ماشاء الله حتى هم يعرفون المثل القافله تسير والكلاب تنبح
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( عدد التعليقات 677 )
16 - فهد
2017-09-21 08:14:41
لن يجرؤ ايا منهما على مهاجمة الاخر عسكريا وسيكتفون بفرد عضلات السنتهم على بعض والمحصلة النهائية ستكون تهدئة من خلف الكواليس لتخفيف حدة التوتر والمضي قدما للسيطرة على الدول الضعيفة.
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15 - sasa1974
2017-09-21 08:12:53
تنبيه - ترى الغرب ما يزعل من وصف الشخص بالكلب ـ الوصف الكورى جاء بمعنى مسوى رجه من غير سنع
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14 - ابو راكان
2017-09-21 08:10:22
هو يقصد يمدحه لان الكلب عند الكوريين شي عظيم
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13 - من
2017-09-21 08:08:52
11 - البوذيين متوحشين جدا ولايفتخر فيهم الا احمق(قلنا لك ادرس تعلم ثقف نفسك اللي نكل في مسلمين بورما العلمانيين البوذيين مالهم دخل البوذية الان دين تعبدي وليس حكم او قانون والدليل لا يتحاكمون به)
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12 -
2017-09-21 08:05:45
لايكون الروم انت ولا كوريا
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11 -
2017-09-21 08:03:01
البوذيين متوحشين جدا ولايفتخر فيهم الا احمق
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10 -
2017-09-21 08:00:04
قسم بالله اكره امريكا شوفو وضع المسلمين بامريكا ووضعهم بالصين او بورما او كوريا الشماليه
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9 - من
2017-09-21 07:59:51
8 - اخبر القران ان الغلبه للروم بلا تقييد في اول سورة الروم وبعدين البوذيين الي يشوف شغلهم في بورما لايتمنى لهم نصر(انت اعرف اول من هم الروم ومن هم البوذيين بعدين تعال علق ههههههههههه)مسوي انه يفهم
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8 -
2017-09-21 07:48:29
اخبر القران ان الغلبه للروم بلا تقييد في اول سورة الروم وبعدين البوذيين الي يشوف شغلهم في بورما لايتمنى لهم نصر
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7 - مسمار
2017-09-21 07:41:04
اديلوووو لاتخاف منه وفي عقر داره ***شطارته ع المسلمين فقط!! حق كلام وليس افعال
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6 - sar-al-sa
2017-09-21 07:39:08
من الفضائل العظيمه المتعدده للغرب ممثلا في عظمه ال USA ان حرم دوليا على بعض العالم الثالث وقيد على البعض الاخر صنع واستخدام السلاح الشامل والا لقضو على البشريه طالما هم يقضون حتى على شعوبهم
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5 - hima
2017-09-21 07:35:12
امريكا رعاها الله,تقدمت بلعلم والقوة ومكارم الاخلاق,واعدائها اكتفو بلفشل وطولة اللسان بلكلام التافه الغبي.
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( عدد التعليقات 28,950 )
4 - برق _ الحرم
2017-09-21 07:31:12
(((((( الكوري الشمالي ............فرض نفسه كند قوي لامريكا .....لم يخاف ولم يستسلم لارادتها )))))
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3 - ساقط ابتدائي
2017-09-21 07:29:33
وزير خارجية كوريا الشمالية يشتم “ترامب” من داخل فندق في نيويورك{{هذا فارس بطل في زمن اصبح الركوع والسجود لترامب فرض واجب}}
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2 - عبادي الهلالي
2017-09-21 07:28:07
كم انت عظيم ياكيم اونغ اون فعلا كوريا الشماليه تسير وامريكا الحقيره الوضيعه تنبح فعدهم ينبحون سيدي وامضي قدما فلا يضر السحاب نبح الكلاب ...
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1 -
2017-09-21 07:27:04
ياعم والله العظيم مش عايش في الزمان ده غير ابولسان طويل ويشتم سيبونا من المثالية الزايدة خد حقك بئيدك ولا لسانك
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