وزير خارجية كوريا الشمالية يشتم “ترامب” من داخل فندق في نيويورك!

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صحيفة المرصد-وكالات : قلل وزير خارجية كوريا الشمالية، من شأن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتدمير بلاده، ووصفه بأنه “نباح كلب”.

وكان ترامب شن الثلاثاء الماضي في خطاب ناري هو الأول له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هجومًا حادًا على كوريا الشمالية، متوعدًا إياها بـ”تدميرها بالكامل” إذا ما هددت الولايات المتحدة.

وقال أيضًا إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون “انطلق في مهمة انتحارية له ولنظامه”.

وما إن وصل وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ-هو، الأربعاء إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى انهالت الأسئلة عليه من الصحافيين حول خطاب ترامب.

ورد ري يونغ-هو فيما كان يدخل فندقه في نيويورك قائلا: “هناك مثل يقول إن القافلة تسير والكلاب تنبح”.

وأضاف: “إذا كانوا يحاولون إحداث صدمة لنا بصوت نباح كلب فإنهم بلا شك لديهم أحلام كلاب”.

وتصاعدت حدة التوترات بين البلدين عندما أجرى نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون اختبارًا لقنبلة هيدروجينية أقوى بكثير مما قبلها، إضافة إلى إطلاق صواريخ بالستية فوق اليابان.