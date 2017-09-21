شاهد..رئيس الشيشان يتصرف بطريقة غريبة!

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صحيفة المرصد:دشن رئيس الشيشان رمضان قديروف ومغني الراب الروسي تيموتي فرعا لسلسلة مطاعم المغني للوجبات السريعة “Black Star Burger”، في جادة بوتين بعاصمة الشيشان غروزني.

ووفقاً لموقع”روسيا اليوم”بمناسبة حضور رمضان قديروف، قام تيموتي الذي يمتلك المطعم بإعداد فطائر البرغر بنفسه، ووزعها مجانا على الجمهور.

وشارك الرئيس الشيشاني في هذه الفعالية الخيرية، حيث قال في الفيديو مازحا: “فطائر البرغر في غروزني ألذ من مثيلاتها في موسكو”.

وقالت وكالة “نوفوستي” إن دعاية الفعالية بدأت، مطلع سبتمبر الجاري، عندما أعلن قديروف في صفحته على تويتر أنه ينتظر حضور ضيف يحبه الجميع.

أما المغني (تيموتي) المعروف بصداقته مع قديروف، فقرر أن يفتتح أول فرع لشبكة مطاعمه خارج موسكو وبالتحديد في أكثر الأماكن شعبية وازدحاما في مدينة غروزني، وهو جادة بوتين، حيث تنقطع حركة مرور السيارات أيام العطلة ليستطيع أهالي العاصمة الشيشانية وضيوفها التنزه وقت المساء.

وقد نصب مطبخ في جادة بوتين على منصة خاصة، حيث وزعت على الجمهور نحو 1000 وجبة برغر.

يذكر أن أول مطعم ينتمي إلى شبكة “Black Star Burger” افتتح، يوم 16 سبتمبر عام 2016، في شارع “نوفي أربات” بوسط موسكو، حيث بلغت تكلفة المشروع 20 مليون روبل، ما يعادل 330 ألف دولار.

فيما يبلغ ثمن وجبة برغر واحدة 999 روبلا، ما يعادل نحو 16 دولارا.

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