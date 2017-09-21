شاهد..رئيس الشيشان يتصرف بطريقة غريبة!
صحيفة المرصد:دشن رئيس الشيشان رمضان قديروف ومغني الراب الروسي تيموتي فرعا لسلسلة مطاعم المغني للوجبات السريعة “Black Star Burger”، في جادة بوتين بعاصمة الشيشان غروزني.
ووفقاً لموقع”روسيا اليوم”بمناسبة حضور رمضان قديروف، قام تيموتي الذي يمتلك المطعم بإعداد فطائر البرغر بنفسه، ووزعها مجانا على الجمهور.
وشارك الرئيس الشيشاني في هذه الفعالية الخيرية، حيث قال في الفيديو مازحا: “فطائر البرغر في غروزني ألذ من مثيلاتها في موسكو”.
وقالت وكالة “نوفوستي” إن دعاية الفعالية بدأت، مطلع سبتمبر الجاري، عندما أعلن قديروف في صفحته على تويتر أنه ينتظر حضور ضيف يحبه الجميع.
أما المغني (تيموتي) المعروف بصداقته مع قديروف، فقرر أن يفتتح أول فرع لشبكة مطاعمه خارج موسكو وبالتحديد في أكثر الأماكن شعبية وازدحاما في مدينة غروزني، وهو جادة بوتين، حيث تنقطع حركة مرور السيارات أيام العطلة ليستطيع أهالي العاصمة الشيشانية وضيوفها التنزه وقت المساء.
وقد نصب مطبخ في جادة بوتين على منصة خاصة، حيث وزعت على الجمهور نحو 1000 وجبة برغر.
يذكر أن أول مطعم ينتمي إلى شبكة “Black Star Burger” افتتح، يوم 16 سبتمبر عام 2016، في شارع “نوفي أربات” بوسط موسكو، حيث بلغت تكلفة المشروع 20 مليون روبل، ما يعادل 330 ألف دولار.
فيما يبلغ ثمن وجبة برغر واحدة 999 روبلا، ما يعادل نحو 16 دولارا.
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Кадыров и Тимати угостили бургерами жителей Грозногоhttps://t.co/9rPvJscbqn pic.twitter.com/2lG6MHf7Y8
— РИА Новости (@rianru) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
تعليق رقم 6 شكل عقلك متبري منك, كنت احب هذا الرئيس لكن طلع خرطي لا حول ولا قوة إلا بالله
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يعجبني في هذا الرئيس إنه ملتحي ومحافظ على لحيته رغم إنه رئيس دولة ومع هذا حافظ على السنة النبوية ولم يهتم بما يقوله الغرب عنه وعن لحيته ويظهر بها فخورا لأنها زادته جمالاً ورجولة وليس مثل فروج النساء
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امير الحرب خطاب . ضاعت بطولاته وانجازاته هو ورفاقه . اخر شيء هذا الصعلوك مربي الحية للزينة . لو بالشهيد خطاب كان الشيشان دوله مسلمه لها ثقل وتحسب لها روسيا الف حساب .
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هذا الشخص المدعوم من روسيا يدعي الاسلام و هو كذاب نظم مؤتمر للدول المسلمه ولا يدعون المملكه العربيه السعوديه وهو بالحقيقه دعم لصوفيا مدعوم من الامارات
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ربما هذه الشطحات من مضاعفات الانحرافات النقليه العقليه للصوفيه التي بدات شرورها تطفو على السطح بتالق الضال على الجفري الصوفي بعد بزوق نجم فخامه الرئيس المصري البطل الذي قضى على الاخونج في مصر الحبيبه
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ان لم يكن اخونجي خاااالص ففيه عرق اخونجي
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مرجوج زي اللي معه .
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اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك وسنته والمسلمين في كل مكان واهلك اعداك واعدائهم من الغنمائيين والوبرانيين وغيرهم
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1 - ليبرالي يحب العلمانية - الشيشان بلد جميلة .. ولكن المتطرفين واخبار الصحوة لا اعادها الله(الشيشان بلد جميل وشعب لا يقبل السجود والركوع للبشر لا يسجدون الا لله وحده لا شريك له)
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الشيشان الان مزار الصوفية والمبتدعين هذا من دعى جميع الدول الاسلامية الى مؤتمر إسلامي واستثنى السعودية وأخذ هو وضيوفه يقرعون الطبال بقيادة الجفري المضل وبعدها أتى صاغراً معتذراً ياخساره
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الشيشان بلد جميلة .. ولكن المتطرفين واخبار الصحوة لا اعادها الله حولوها في اذهاننا ساحة قتال بين الكفر والايمان .. وهي عكس ذلك ..
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