“التعليم” تسحب نسخة مغلوطة لمقرر الدراسات الاجتماعية.. والوزير يعلق!-صورة

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صحيفة المرصد:‏انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من مقرر الدرسات الاجتماعية للحظة توقيع الملك فيصل على ميثاق هيئة الأمم المتحدة عام 1945,حيث أظهرت الصورة كائناً غريباً بجوار الملك فيصل عند التوقيع .

وقدم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اعتذاره عن الخطأ الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بسحبه وطباعة نسخ مصححة.

وقال الدكتور العيسى في تغريدة على تويتر: تأسف وزارة التعليم على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعيات والوطنية.

وأضاف بقوله: “بدأت الوزارة بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله”.

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