“التعليم” تسحب نسخة مغلوطة لمقرر الدراسات الاجتماعية.. والوزير يعلق!-صورة
صحيفة المرصد:انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من مقرر الدرسات الاجتماعية للحظة توقيع الملك فيصل على ميثاق هيئة الأمم المتحدة عام 1945,حيث أظهرت الصورة كائناً غريباً بجوار الملك فيصل عند التوقيع .
وقدم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اعتذاره عن الخطأ الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بسحبه وطباعة نسخ مصححة.
وقال الدكتور العيسى في تغريدة على تويتر: تأسف وزارة التعليم على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعيات والوطنية.
وأضاف بقوله: “بدأت الوزارة بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله”.
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وقد بدأت الوزارة بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله.
— د. أحمد العيسى (@aleissaahmed) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
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وين المصحيين ؟؟؟ وين المدققين ؟؟ وين المراجعين قبل الطبع ؟؟؟؟؟؟؟؟ يجب أن يعاقب كل من أشرف على طباعة هذه الكتب ... هنا ملايين تم إهدارها بسبب الإهمال واللآمبالاة
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يعني تطبعون ولاتراجع هذه المطبوعات وفي النهاية تصرف الملايين بسبب الأهمال اللي في الوزارة
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يعني هدر اموال الدولة .. لو النظام يحمل المخطي بتعديل ذلك من جيبه الخاص لما ... وصلنا لذلك مايحتاج سحب وطباعة تعميم لطمس ذلك بطريقة معينة ،، توفير الوقت والمال ،،
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على طول بتسحب الكتب لانه في نكبه لك وشي مشاهد ماتقدر تغطيه وبتصرف مئات الملايين علشان ذا التعديل والمواطنين الي يراجعونك في مكتبك يبغون حقهم في التوظيف تصرفهم بكلام تصريف
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الحل تكليف المدارس بتعميم بطمس الصورة وبتالي يستمر التلاميذوالمعلمين وتعدل الطبعة للعام القادم ان شاء الله مع استمرار اللجنة ومعرفة الخلل وبهذا يتم توفير الجهد والمال
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عندما مزق الطلاب الكتب في تبوك على ما اعتقد أعفي المدير من ادارة المدرسة اليوم تمزق ملايين الكتب بسبب الاهمال فلماذا لا يتخذ نفس الاجراء
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احيي هذا الوزير من بدأ وهو في مواجهه مع الاعلام ومهبطي الهمم ومن جميع الجهات .. والصورة لايمكن ان تكون صدفه ابحثوا في الامر الله يقويك بالحق با معالينا
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وش الخطا فهمونا
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يقول لك ابوي انه ماهو موجود والعاقبة لديكم بالمسرات
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ياللعجب وين إلي راجعو المقرر وكيف راجعوه ولم يشاهدوا الصورة ولم يلاحظوها ممكن طالب بالصف الأول إبتدائي يلاحظها من اول نظرة.
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هذا من فعل الاخونج في التعليم ودايم يبثون الاشاعات
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قوية اكيد اللي وضع الصورة معجب بشخصية يودا من سلسلة حرب النجوم شوفو الشخصية جالسة بجنب الملك فيصل رحمه الله
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هؤلاء هم الشكاؤون البكاؤون الذين اكتشو خطاء وزاره
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والله وزارة التعليم تعج بالكائنات الاخوانية اللي يبغالهم التفاتة جادة يجيكم يوم يا حريم السلطان
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(((((((سحب الصورة من الكتاب .......بعد مراجعته وتدقيقه من جميع النواحي والتأكد عدم وجود اخطاء اخرى .......افضل .......وأقل كلفة وعبء ))))
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الوزاره تقوم بجهود جبارة وتشكر عليها .. بس ياحبذا لو تعطي الفرصة والمساحة الكافية للمعلمين والمعلمات المتميزين المتقاعدين والمتواجدين كذلك بالميدان بالمشاركة في صناعة بعض القرارات والاستفادة منهم
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كلنا بشر وكلنا نخطئ والوزارة اعترفت بالخطا وصححت الخطاء وخلاص انتهى الموضوع
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قام على مراجعته مجموعة من الخبراء
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التعليم والصحة والمواصلات يبي لهم ترميم واعادة تأهيل بالكامل.
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****ى فهذا خطأ لا يغتفر
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الخطاء وارد وليس عيبا أن نخطئ ولكن العيب هو الاستمرار في الخطأ .. وسلامتكم .. بالله كيف الثقافه هذا وأنا ما تغديت ولا قيلت زين
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كان اصدرتوا تعميم للمدارس بمسح الصوره وانتهى الموضوع وبلاش هدر للمال العام على الفاضي ولازم تتحاسبون لأن المفروض قبل ما تطبعو وتوزعون الكتب تتم مراجعتها من فريق كامل من الفنيين واللغويين والخطأ محسوب
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ههههه ابي اعرف كيف كتاب يوصل للمدارس منغير مراجعه وتمحيص اكييد فيه احد مو قايم بشغله صح ، وكيف يقوم احد بشغله صح وهو مو مؤهل علمياً
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متعودة داياً ... مش ذي المره الاولى ... ولن تكون الاخيره .... غياب المحاسبه والرقابه والشفافيه من اهم عوامل الفساد وهدر الاموال العامه
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لوكان خطأ مطبعي كان قلنا معليش تحصل كثير لكن هذي صورة واضحة للعيان فبجب محاسبة المخطئين
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كم سعر الكتب اللي طبعت بالخطا
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((((الخطاء غير المقصود وضع صورة بدل صورة الموضوع ... اما ظهور صورة معدلة تختلف عن الحقيقة وطباعتها فالامر يتطلب التحقيق.....سالفة انتشار السوار الاخضر بمناسبة اليوم الوطني السعودي وماحمله )))))
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أخي المعلم ركز جيدا على الإملاء ؟؟ لأنها المعيار الحقيقي للفهم والترمو متر لقياس درجة الذكاء .
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فين لجنة المراجعة للمناهج ولا بس الاسماء مرصوصة في اول الكتاب زينة مايحتاج تحقيق هما المسؤلين ولا لازم الشغلة تطول عشان تروح طي النسيان
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او توفير باصات لنقلهم
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وزير بجنبهه دائما قراراته ****وإذا اتخذ قرار لا يشاور أحد كل قراراته من رأسه
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حل مشكلتنا حيث ان اليوم يتكون من 6 حصص نرجو تقليصها ولكم جزيل الشكر
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نحن ابنا الحد الجنوبي ونعاني من مشاوير المدارس بعد الظهر حيث ان اطفالنا وبناتنا لا يعودو الا بعد صلاة العصر حيتان من ياتي بهم نحن ونحن ملتزمين بالاتزامات منمها العمل ومنها امور كثيرة نرجو منكم حل
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ميزانية الوزاره بالمليارات وصيانة المدارس صفر على الشمال
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ياوزير هناك مجمع تعليمي وصل لين عظم ووقف كانت مستلمته شركه من شرق اسيا له عدة سنوات شفه في شارع اسماعيل بن مسلم بحي الفيحاء بالرياض واقف ولاحد يمه ناسيه انت وغيرك ارسل لجنة عاجله
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تذكر يالعيسى انك اديت القسم أمام الملك سلمان في خدمة الوطن والمواطن واذلال الصعوبات وخدمة التعليم .. وليس في قرارات تعسفيه
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((((((((تفحصوا ...............وافحصوا المقررات ............هكذا نحن لا نتنبه الا عند بدأ العام الدراسي )))))
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الا صور ملوكنا.....لاتغلط فيها مانسمح لك ...ياليت يغيرونك ....لان كل فتره خطاء اكبر من الاول....الى متى كذا ...ووين المبالغ الا تصرف ع التعليم وبنهايه خطاء واعتذر الى متى
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ليته انتبه للمناهج والبنيه التحتيه للتعليم وترك معاندة المعلمين
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ليه ما وين المبالغ الهائله الا تصرف ع التعليم وكل فتره نشوف اخطااااء الى متى كذا ...اتمنى تغير وزير التعليم عاااااااجلا..... كل فتره تكثر شكاويها..
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