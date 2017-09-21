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في هذا التاريخ .. خادم الحرمين سيزور روسيا
صحيفة المرصد : تترقب روسيا زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لموسكو بين 4 و7 أكتوبر.
وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس إنه من المتوقع أن يزور خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز روسيا .
ونقلت الوكالة في وقت سابق عن مصدر قوله إن الزيارة مزمعة في الفترة من الرابع حتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
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التعليقات
6 - المصري2017-09-21 19:35:12
ادعوا له بالتوفيق والنجاح في حله وترحاله اسأل الله ان يوفقه ويسدد خطاه وينصره على من عاداه امين
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5 - الرمش الطويل2017-09-21 19:21:21
وجنا قاعدين راهبين اعدائنا كيف لاقمنا لا نامت اعين الخونه والجبناء
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4 - الرمش الطويل2017-09-21 19:19:53
ربي يجعل لك ياخادم الحرمين في كل خطوة سلامة يا حامي البيتين والسنة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم .
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3 - محمد الحربي2017-09-21 19:17:33
حفظكم الله في حلكم وترحالكم
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2 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-21 19:12:02
((((يوافق يوم السبت))))
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1 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-21 18:59:22
رافقتكم السلامه يابو فهد في حفظ الله ورعايته
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يوه قوي...
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