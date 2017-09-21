في هذا التاريخ .. خادم الحرمين سيزور روسيا

حجم الخط A A A المرصد 6 1٬625 1 ساعة

صحيفة المرصد : تترقب روسيا زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لموسكو بين 4 و7 أكتوبر.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس إنه من المتوقع أن يزور خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز روسيا .

ونقلت الوكالة في وقت سابق عن مصدر قوله إن الزيارة مزمعة في الفترة من الرابع حتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )