بالفيديو : الهلال يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما
صحيفة المرصد : تعادل فريقا الاتحاد والهلال بهدفٍ لكلٍ منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين “جولة الوطن”.
سجل هدف الاتحاد لاعبه فهد المولد عند الدقيقة 12 من عمر المباراة، وأدرك البرازيلي كارلوس إدواردو هدف التعادل للهلال عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وبهذه النتيجة ارتفع الهلال برصيده إلى 10 في صدارة الترتيب النقاط إلى وارتفع الاتحاد إلى 4 نقاط.
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هدف #الاتحاد في مرمى #الهلال في #دوري_جميل#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/RAjJs9NY2q
— أخبار الكرة السعودية (@sport360arabic1) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧
هدف التعادل لفريق #الهلال في مرمى #الاتحاد بـ #دوري_جميل#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/1INVqscnQd
— أخبار الكرة السعودية (@sport360arabic1) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
لولا آلله ثم الله ماحلقت طائرة الزعيم إلى الإمارات للقضاء على الفتن بعد كشف المحن
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ت33 مؤسس نادي النصر محمد امين تكروني
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بإذن الله يا اسمر عبر
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توقعاتي لمباريات يوم الغد الجمعة : فوز الباطن وفوز الفيحاء
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سدني الحين درجه اولى بس مسخر الزعيق😂😂😂
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حتى سدني احتفل بعد لعب مع الهلال 😂😂😂😂
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متى مباراتنا مع الهلال /// والله اني خايف من الحين
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ههههههههههه ودي أفتح دولاب ملابس مشجع فقراوي أنا متأكد أنه مليان قمصان جميع الأندية التي لعبت ضد الهلال سواء خليجية أو آسيوية وعلبتين مهديء تشنجات ههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههه
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اي نادي يطلع امام الهلال بالتعادل يعتبر كسبان مبروك للاتحاد نقطة من فم الأسد رغم ان الهلال يلعب ٣ مباريات في ١٠ ايام
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والله ياقعدت اضحك على الزعيق خخخخخخ
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المونديالي هزأ المحلي
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تعليق27 قال وش عرفك انها كذبة قال؟......... تقول انت متعصب للزعيم الهلال ليش فيه زعيم غير الهلال
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والله أني هلالي ومتعصب للزعيم الهلال ( لكن أقول الله يصلح قلبك تعليقاتك كلها عك في عك . واضن انك فقراوي ومسوي نفسك من جمهور الهلال لذلك انتبه لنفسك كلامك يزيد التعصب وكلامك ركيك وغير واضح
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العنيد يازينك ساكت انتبه أسمر عبر**** هههههه 😂
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مبروك التعادل للهلال والاتحاد فرط في فوز مستحق
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ما يحزن كل رياضي اليوم هي فرحة لاعبي الاتحاد ورئيسهم بعد نهاية المباراة !! هذه ثقافة اندية الفقر والطحلب ويجب ان يعي لاعبي الاتحاد ان ناديهم ثاني اكبر نادي سعودي ب٣٣ بطولة .. التعادل لا يسعد الفريقين
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أسمرغبر // انت شفت المباراه ولا لا ,, يازينك ساااكت بس لو فاز الزعيق كان قلت كلام غير هذااا ،،، بس شكلك مافضيت اتحداك اذا انت شفت المباراه ،، مشغول بغسيل السيارات ،، ولا براسك كوره ،،
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وش دخلك بين الكبار عمالقة الكورة السعودية والعربية والاسيوية الزعيم والعميد ، خلك في فقرك الله يصلحك
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مبروك للإتي التعادل
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واضح ان الزعيم ماهو معطي المباراة أهمية ودياز من الخطة الجديدة يريد ان يوفر مجهوده لمباراة بيروزي الإيراني .. اخراج مليسي وإراحة نواف العابد دليل ان المباراة كان هدفها عدم الخسارة والخروج بدون إصابات
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الزعيق رنووه الاتحاد قال ايش قال زعيم خخخخخخخخخخخ
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السميري // مساء النور
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العنيد مساك الله بالخير
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مبروك للزعيم الهلالي التعادل علماً بأن الجار كان اقرب للفوز والهلال مكتمل الصفوف ولكن محظوظ بالتعادل
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{{ ألزعيق }} ينجو من هزيمه محققه }} هاردلك للعميد ،، للنمور كنتم الاحق بالثلاث نقاط ،، بس كالعاده ألحظ يخدم {{ الزعيق وتحياااتي لجمهور العميد ،، تعوضونها ان شاء الله في المبارايات االقاادمه ----
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تسعه اجانب في الفريق المحلي الازرق مقابل 4 في نادي الوطن غير الترتيبات الدنيئه للفريق المحلي
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تسعه اجانب في الفريق المحلي الازرق مقابل 4 في نادي الوطن غير الترتيبات الدنيئه للفريق المحلي
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ت4 من هاذا واردى انشا الله في كل مباراه لهلال تكتب نفس التعليق
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تبديل اضطراري لنجمين سعوديين من خشونة بنوطاقيه وتطنيش بلنتي صريح للمونديالي / خلاص كرهنا الكوره
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وضع الاتحاد صعب بسبب منعه من تسجيل لاعبين جدد
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كبير ياهلال رغم ظروف الاتحاد حققت التعادل
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تعادل بطعم الخساره للفريقين
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الاتحاد كان أفضل الله يعوضهم
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هاااردلك للفريقين
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هاردلك للزعيم الهلالي هذي مشكلة الهلال لم يلعب قدام الفرق اللي تعتمد على المرتدات لكن معوضين خير ان شاء الله .
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مساكم الله بالخير جميعا
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الزعيم فرط في فوز مستحق
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اذكروا الله يذكركم-- سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولاحول والاقوه الي بالله -.صلي علي النبي ،
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كبير ياعميد رغم الظروف الهلال يجيب التعادل
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