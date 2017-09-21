بالفيديو : الهلال يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما

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صحيفة المرصد : تعادل فريقا الاتحاد والهلال بهدفٍ لكلٍ منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين “جولة الوطن”.

سجل هدف الاتحاد لاعبه فهد المولد عند الدقيقة 12 من عمر المباراة، وأدرك البرازيلي كارلوس إدواردو هدف التعادل للهلال عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة ارتفع الهلال برصيده إلى 10 في صدارة الترتيب النقاط إلى وارتفع الاتحاد إلى 4 نقاط.

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