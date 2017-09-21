واقعة غريبة.. شاهد: ريال مدريد شارك بـ12 لاعبا أمام فريق بيتيس

حجم الخط A A A المرصد 6 4٬193 4 ساعات

صحيفة المرصد : كشفت صحيفة سبورت الكاتالونية مفاجأة من العيار الثقيل، وأكدت أن ريال مدريد شارك بـ12 لاعبا ضد ريال بيتيس في مباراة أقيمت أمس، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة، أن المسألة ليست دعابة، بل هي حقيقة. ففي الدقيقة (72) من المباراة، لاحظ الحكم ماثيو هيوزن، الذي أدار أطوار اللقاء، أن عدد لاعبي الريال على الملعب، يتجاوز العدد المسموح به قانونيا، ليطلب إخراج الكرواتي لوكا مودريتش.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان قرر إجراء تغيير مزدوج بالدفع بالثنائي مايورال ولوكاس فاسكيز بدلا من مودريتش ومارسيلو، عند الدقيقة (72)، لكن مودريتش لم يدرك أنه كان أحد البدائل، وبقي على أرض الملعب، ليلعب الريال بـ12 لاعبا، قبل أن يتدخل الحكم، ويطلب من اللاعب الكرواتي مغادرة المستطيل الأخضر.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )