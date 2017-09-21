رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / واقعة غريبة.. شاهد: ريال مدريد شارك بـ12 لاعبا أمام فريق بيتيس

واقعة غريبة.. شاهد: ريال مدريد شارك بـ12 لاعبا أمام فريق بيتيس

واقعة غريبة.. شاهد: ريال مدريد شارك بـ12 لاعبا أمام فريق بيتيس
حجم الخط A A A
المرصد 6 4٬193 4 ساعات

صحيفة المرصد : كشفت صحيفة سبورت الكاتالونية مفاجأة من العيار الثقيل، وأكدت أن ريال مدريد شارك بـ12 لاعبا ضد ريال بيتيس في مباراة أقيمت أمس، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة، أن المسألة ليست دعابة، بل هي حقيقة. ففي الدقيقة (72) من المباراة، لاحظ الحكم ماثيو هيوزن، الذي أدار أطوار اللقاء، أن عدد لاعبي الريال على الملعب، يتجاوز العدد المسموح به قانونيا، ليطلب إخراج الكرواتي لوكا مودريتش.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان قرر إجراء تغيير مزدوج بالدفع بالثنائي مايورال ولوكاس فاسكيز بدلا من مودريتش ومارسيلو، عند الدقيقة (72)، لكن مودريتش لم يدرك أنه كان أحد البدائل، وبقي على أرض الملعب، ليلعب الريال بـ12 لاعبا، قبل أن يتدخل الحكم، ويطلب من اللاعب الكرواتي مغادرة المستطيل الأخضر.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

6 - خاص
2017-09-22 00:16:46
سوينها زمان ايام فريق الحارة خوينا ماوده يخرج قلت خليك مايدري احد جاني الحكم بأبتسامه وقالي يا كابتن ماودك تخرج واحد قلت لخوي ما مشيت
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
5 - وش الجديد
2017-09-22 00:02:45
مو في فريق اللعيبة ١١ و الحكم يصبرون ١٢ وبعد مع رجل الخط يصيرون ١٤ ومع هذا كله يزعق بعد انه مطلوم بس مادري وش مذهبهم 🤗
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
4 - الحازمي
2017-09-21 22:28:44
الحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل مبارة الريال مدريد تبدأ في عام 1438 وتنتهي عام 1439 هـ دون أن يسجل هدف واحدا ..لك الحمد يالله
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
3 - العربي
2017-09-21 22:15:12
حاجه غريبه مره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - ابو محمد
2017-09-21 22:12:46
المضحكفي امس ان فاز اليمن على قطر بنص درزن المؤهلين لكأس آسيا والله مسخرة القطريين بجميع المجالات
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
1 - نصراوي
2017-09-21 21:53:58
سبورت الكتالونيه ان تكذب أكثر
لا يعجبني(4) اعجبني(7)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : التشدد والتنطع !! لا علاقة له بمذاهب أهل السنة والجماعة والأربعة

140 - علي العمري ،، وكل المذاهب ترى بعضها البعض على الحق كل أخذ بالرأي الذي يراه...
بواسطة : متابع

ايش حكاية الشجر من كم يوم يابو يوسف عندك مشتل ولا مزرعه...
بواسطة : الرجل

تلقاهن عبدات يتهاوشن على واحد ابيض...
بواسطة : محمد

تعليق مخالف...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الهجرة النبوية…مناسبة نقف فيها مع أنفسنا!
68 0
mm

مشعل السديري

دبي سنغافورة العرب
251 3
mm

عبدالرحمن الراشد

حكاية الغزو السعودي الإماراتي لقطر!
317 0
mm

محمد الساعد

السعودية جرمت الإخونجية.. وأمريكا لاحقت الشيوعية!
141 1
mm

قينان الغامدي

كيد السرورية واختلاف الرأي والنفاق: اعرف وطنك جيدا
254 6
mm

أ.د.صالح بن سبعان

استقلالية جامعاتنا… كيف و لماذا؟
144 1
mm

سمر المقرن

بيئة النشاط قبل النشاط!
158 0
mm

قينان الغامدي

أتباع التنظيم السروري هم الشتامون: هكذا بدأت رحلة الكشف والشتم
333 8
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تصور جديد في اتجاه التعليم الشامل.!؟
182 1
mm

علي الجمل

المرجفون و عيال شريفة!
445 19
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
428 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
112 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
517 8
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
615 10
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
501 5
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
797 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
523 2
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
670 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
504 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
428 8
الاخبار الدولية
بالصور .. شاهد كيف حاولت مليشيا الحوثي الإيحاء بامتلاء ميدان السبعين في ذكرى الانقلاب

بالصور .. شاهد كيف حاولت مليشيا الحوثي الإيحاء بامتلاء ميدان السبعين في ذكرى الانقلاب

 المرصد 18 2٬401 2 ساعتين
“صدفة صادمة” تجمع كويتية داخل صالون نسائي بصديقتها التي تزوجت عشيقها السابق..وهكذا انتهى اللقاء!

“صدفة صادمة” تجمع كويتية داخل صالون نسائي بصديقتها التي تزوجت عشيقها السابق..وهكذا انتهى اللقاء!

 المرصد 30 4٬806 2 ساعتين
ترامب “يمدح” دولة إفريقية غير موجودة في الواقع!

ترامب “يمدح” دولة إفريقية غير موجودة في الواقع!

 روسيا اليوم 19 2٬388 4 ساعات
شاهد .. عملية سطو صادمة على سيدتين لسرقة مجوهراتهما بلندن

شاهد .. عملية سطو صادمة على سيدتين لسرقة مجوهراتهما بلندن

 المرصد 4 1٬883 6 ساعات
المرصد الرياضي
واقعة غريبة.. شاهد: ريال مدريد شارك بـ12 لاعبا أمام فريق بيتيس

واقعة غريبة.. شاهد: ريال مدريد شارك بـ12 لاعبا أمام فريق بيتيس

 المرصد 6 4٬193 4 ساعات
بالفيديو : الهلال يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما

بالفيديو : الهلال يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما

 المرصد 39 2٬143 3 ساعات
رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجدد

رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجدد

 المرصد 48 8٬329 24 ساعة
استقالة محمد آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديد

استقالة محمد آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديد

 المرصد 11 2٬810 يوم واحد
اخبار فنية
بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!

بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!

 المرصد 137 19٬739 14 ساعة
بالفيديو والصور .. فنانة كويتية تكشف: تزوجت من نائب و وزير و خلعتهما… وهذا هو الدليل

بالفيديو والصور .. فنانة كويتية تكشف: تزوجت من نائب و وزير و خلعتهما… وهذا هو الدليل

 المرصد 46 13٬464 يوم واحد
لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

 المرصد 28 16٬862 يومين
شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

 المرصد 22 11٬025 3 أيام
اخبار منوعة
شاهد .. فتاة “شبيهة” لعمرو دياب تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد .. فتاة “شبيهة” لعمرو دياب تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

 المرصد 4 902 31 دقيقة
وصلة ردح بين أحلام وإعلامية مصرية انتهت بنشر كل منهما الصور القديمة للآخرى.. لهذا السبب!

وصلة ردح بين أحلام وإعلامية مصرية انتهت بنشر كل منهما الصور القديمة للآخرى.. لهذا السبب!

 المرصد 50 12٬718 14 ساعة
بالفيديو : داعية مصري يثير جدلًا واسعًا بغنائه لأم كلثوم في برنامج تليفزيوني

بالفيديو : داعية مصري يثير جدلًا واسعًا بغنائه لأم كلثوم في برنامج تليفزيوني

 المرصد 51 5٬283 18 ساعة
شاهد .. نبوءة أمريكية تحدد زمان ومكان يوم القيامة تشغل الأمريكيين وهذه هي التفاصيل

شاهد .. نبوءة أمريكية تحدد زمان ومكان يوم القيامة تشغل الأمريكيين وهذه هي التفاصيل

 المرصد 56 10٬598 يوم واحد
يوتيوب المرصد
حقيقة مقطع مطاردة دوريات الشرطة لمطلوب هارب وتبادل إطلاق النار – فيديو

حقيقة مقطع مطاردة دوريات الشرطة لمطلوب هارب وتبادل إطلاق النار – فيديو

 المرصد 4 1٬295 49 دقيقة
بالفيديو .. شاهد كيف تفاعل الأمير محمد بن نواف مع أهزوجة “يالله يا والي تنصر ملكنا” في بريطانيا

بالفيديو .. شاهد كيف تفاعل الأمير محمد بن نواف مع أهزوجة “يالله يا والي تنصر ملكنا” في بريطانيا

 المرصد 4 1٬230 59 دقيقة
بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعودي

بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعودي

 المرصد 20 7٬643 يوم واحد
شاهد .. ” ترامب” يضع أمير قطر في موقف محرج أمام كاميرات الصحفيين !

شاهد .. ” ترامب” يضع أمير قطر في موقف محرج أمام كاميرات الصحفيين !

 المرصد 52 10٬600 يوم واحد
اخبار ثقافية
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

 المرصد 30 4٬907 3 أيام
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

 المرصد 13 1٬305 4 أيام
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 33 2٬749 5 أيام
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬789 أسبوعين
اخبار صحية
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 5 4٬814 6 ساعات
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬185 يومين
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬768 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 16٬095 أسبوعين
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 135 28٬917 يوم واحد
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬311 3 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬453 3 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

 المرصد 13 1٬693 3 أيام
أخبار مناسبات
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬655 3 أيام
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬742 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬651 3 أسابيع
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬570 3 أسابيع
الاخيرة
اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

 المرصد 48 13٬847 18 ساعة
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

 المرصد 41 9٬082 يوم واحد
الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

 المرصد 156 13٬346 يوم واحد
بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!

بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!

 المرصد 47 11٬126 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 412 3٬272 15 ساعة