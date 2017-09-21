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مصمم صورة الكائن الغريب بجانب الملك فيصل يعترف بتعمده فعلها .. ويكشف السبب

مصمم صورة الكائن الغريب بجانب الملك فيصل يعترف بتعمده فعلها .. ويكشف السبب
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المرصد 58 8٬897 3 ساعات

صحيفة المرصد : قال صاحب عمل صورة الملك فيصل رحمه الله مع شخصية يودا الخيالية أنه تعمد عمل الصورة وأرجع ذلك لتشابه بعض الصفات بين شخصية الملك وشخصية يودا الخيالية من فيلم حرب النجوم وهى القوة والحكمة والحدة إضافة لـ “لون بشرة يودا الخضراء وسيفه الأخضر” الذي وجد أنه يشبه “لون العلم السعودي”.
وأكد إعجاية الكثير بشخصية الملك فيصل رحمة الله “وأضاف “مفهوم العمل هو عبارة عن سلسلة أعمال وليس عمل الملك فيصل فقط، والفكرة الأساسية هي مزج الثقافة الشعبية في الأفلام والمسلسلات مع أحداث تاريخية حدثت في العالم العربي. وفقاً لـ “سبق” .
وتابع: أن الهدف من السلسلة الفنية هي بناء جسر بين الجيل الجديد والأحداث المهمة التي حدثت في العالم العربي وتحبيبهم في التاريخ”.
وأردف “عرض العمل لأول مرة في دبي ٢٠١٣، ثم في أكثر من ولاية في أمريكا منها هيوستن تكساس وآسبين كولورادو. وزار المعرض في هيوستن وفد أرامكو من ضمنهم وزير الطاقة خالد الفالح، مشيرًا إلى أنه ربما أخطأ المصمم في اختيار الصورة الأصلية من الإنترنت لأن الصورة بلا ألوان فيصعب تمييز الاختلاف بينهم”.
وكانت الصورة التي حملت كائنًا غريبًا بجوار الملك فيصل عند التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة عام 1945م انتشرت اليوم بشكل واسع بعد ظهورها في مقرر الدراسات الاجتماعية والوطنية للصف الأول الثانوي عن طريق الخطأ.
ووصف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ما حدث بأنه خطأ غير مقصود ، مؤكدًا أن وزارته بدأت بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء اللازمة . .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

58 - راجي رحمه ربه
2017-09-22 01:33:10
سوف ياخذ الله حقك يا مدير مدرسه تبوك عندما ظلمك على تمزيق طلاب لاوارق خارج المدرسه ربك كريم اللهم انصر كل مظلوم وسخر له جنودك في السموات والأرض وعباده الصالحين اللهم حرّم علينا الظلم واكفيناه آمين
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57 - فقط، والفكرة الأساسية
2017-09-22 01:16:59
عن طريق الخطأ.
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56 - مواطن مسكين
2017-09-22 01:12:51
يجب تشكيل لجنة لمراجعة جميع الكتب الدراسية وتدقيق ماتحتويه هذي صورة وماندري امكن المناهج ملغومة
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55 - Abu yazeed
2017-09-22 01:12:47
اعتذار غير مقبول من وزير التعليم الا تعلم أن هذه الصورة تمثل سخرية بولاة أمرنا حفظهم الله ارحل غير مأسوف عليك
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54 -
2017-09-22 01:05:16
تعليق مخالف
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53 - مجرة التبانة
2017-09-22 00:50:34
النظام نظام الوزير فصل مدير مدرسة من الادارة المدرسية بسبب تمزيق طلاب الكتب في السارع يجب فصله من الوزارة فهو يكلف الدولة ملايين مهدرة بسبب غلطة موظفيه لاعذر الجزاء من جنس العمل هذا شكل وزير.
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52 -
2017-09-22 00:45:12
لماذا اخفي اسم المصمم؟ وجهل باحترام الرموز الكارتير غير مسموح به فكيف بصورة كائن اشبه بالقرد.؟! عبط وهياط وربما خبث
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( عدد التعليقات 28,986 )
51 - برق _ الحرم
2017-09-22 00:44:45
((((((اذا هناك اختراق في المنهج وتعديلات .......وترقيعات اسباب التعديل على الصورة ....تخفي في طياتها الكثير )))))
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50 - عسيري
2017-09-22 00:41:16
نرجو محاسبة الوزير اشكاي البكائي المتلمس للجنبي العذر وبن البلد يبحث له عن زله
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49 - سالم
2017-09-22 00:34:56
اتمنى ان يعفى الوزير من منصبه ، ومحاسبت المسئولين عن هذا الفعل المشين ..
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48 - خبير كبير
2017-09-22 00:32:30
الشمس لا يحجبها جلبابك لبد من العقاب الرادع
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47 - الهاشمي
2017-09-22 00:28:53
ايعقل الفيصل يقارن بهذه الشخصية الحمقاء الفيصل ثريا لا يضاهيها احد جعل رئيس اقوى دولة في العالم جاثم عندة في الخيمة يجب محاسبتك انت ومن فوقك
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46 - ابوصالح سكري
2017-09-22 00:21:27
يجب الحذر من كل اجنبي في الوطن ووووخارج الوطن الله يحفظ الجميع
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45 - الى 34
2017-09-22 00:16:45
عظ على **‘*‘
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44 - ابو عمر
2017-09-22 00:13:48
نطالب بمحاسبة المسؤولين ... نبرير اقبح من ذنب ...
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43 - فهد العرماني
2017-09-22 00:12:17
فعلاً الاجانب هم من يصممون هذي الكتب
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42 - فهد العرماني
2017-09-22 00:11:40
الوزير ضايع الله يدفع البلاء
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41 - الى 34
2017-09-22 00:10:45
تعليق مخالف
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40 - بو عبدالله
2017-09-22 00:09:32
المطلوب ان نصدق ذا الكلام
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39 - خاص
2017-09-22 00:08:31
قاعد يقولي اسم الفليم وفين عرضوه ياحبيبي حاسب اللي نزل الصوره في الكتب ترى الغربين عارفين ان الفيصل فرك خشمهم بقطع البترول فكان هذا اسلوبهم الرخيص يبقي الملك الشهيد فيصل كبير و يبقي الرسم صغير
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38 - ابوصالح سكري
2017-09-22 00:07:57
يكرم الملك فيصل والشعب السعودي من كل حركات اصحاب الفتن والخيانة والكذب
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37 - مناحي
2017-09-22 00:02:40
تعليق مخالف
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36 - ظرطان
2017-09-21 23:59:45
أقطعوا يميني من لغاليغها ... إذا مالقيتم الأجانب خلف تأليف وطباعة هالكتب ..... وهذي النتيجه ....
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35 - غريب
2017-09-21 23:57:31
وين راحت لجنة الخاصة يتدقيق وتطوير المناهج 💸
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34 - الى رقم 25
2017-09-21 23:55:24
والله انك شايب فاشل..استح على شيباتك هالحين بدل من تندد بالصورة واللي مسويها قاعد تحاول تصحح معلوماتنا عنها..رح ارقد ياخال بكره جمعه😪😪😪
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33 - غريب
2017-09-21 23:55:12
اي دمج اجيال الكلام ذا من اكذب ماقرأت
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32 - Ana wbas
2017-09-21 23:54:00
الايوجد هيئه لمراجعة الكتب قبل إجازتها ولكن هي الاتكالية وعدم الدقه سواء من المسؤليين الأوائل بالتسلسل ونهاية بالوزير ومن هو يضع صوره وهميه من أفلام بجانب صرح من صروح المماكه والعالم
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31 - ابوصالح سكري
2017-09-21 23:52:22
اتمنا من صحافة الوطن اضهارصورفقيدا الوطن كل شهرالملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن والملك سعود بن عبدالعزيز والملك فيصل بن عبدالعزيز والملك خالد بن عبدالعزيزوالملك فهد بن عبدالعزيزوالملك عبدالله بن عبدالعزيز
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30 -
2017-09-21 23:44:10
الله يشفيك يارجل قسم يبغالك خيزرانة تشمط ظهرك الللين يتعدل عقلك
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29 - Saad
2017-09-21 23:41:15
يجب ان يحاسب من وضع الصورة ومن دقق على الكتب هل تريدون الوزير او المسئول ان يعمل بدل عنكم اذا لا حاجة لكم وخسارة الرواتب فيكم
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28 - متابع
2017-09-21 23:37:36
الله يرحمه رحمه واسعه ووالدي والمسلمين كرم الله وجه الملك فيصل عن تلك الشخصية .
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27 - الى الزهراني مغزول
2017-09-21 23:37:36
والله اخوانك عيال ابليس ابلع لسانك واشرب علية مرقة وكل عصيدة ولحم مندي وش يفهمك اللي مايعرف للطير يشوبة قال ايش ابليس من القماعة
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26 - العربي
2017-09-21 23:36:40
وبهذه السرعة لقوا المصمم وصرح لهم كيف تواصلوا معه وهو شخص اجنبي وبهذه المده الوجيزه خلال كشف الصوره في مناهجنا هذا تصريح كاذب وليس حقيقي وهي محاولة إخراج المدعو العيسى من هذا الموقف لابد من العقاب
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25 - الى 16
2017-09-21 23:34:49
اقول رح تفرج جرينديزر ويخب عليك الله يفشلك Gremlins اخراج ستيفنز سيبلبيرج ١٩٨٣ وشخصية يودوا من فلم Star war عام 1977
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24 - عموري
2017-09-21 23:34:17
يجب محاسبة الوزير مثل ما حاسب مدير المدرسة على رمي الطلاب للكتب
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23 - ابوصالح سكري
2017-09-21 23:31:20
إلله يرحم فقيدالوطن والعالم المرحوم الملك فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود
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22 - المطيري
2017-09-21 23:30:40
التبرير غير مقنع للاسف رحم الله رمز العروبه الملك فيصل بن عبدالعزيز
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21 - خالدين بريدة
2017-09-21 23:30:07
رقّع يا مرقّع
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20 - هاه
2017-09-21 23:26:36
الزبده اللي فهم شي يفهمنا
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19 - العربي
2017-09-21 23:25:55
يا العيسى انت تعرف فيصل بن عبدالعزيز فيصل الزعيم المعروف على مستوى العالم فيصل العروبة مرعب الغرب وحكام الغرب أجمع غلطة لا بد من حساب قوي ورادع نحن كشعب محب لبلده ولقادتنا لا نقبل هذا الفعل الوقح
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18 -
2017-09-21 23:25:37
حضر للسعودية أفضل علماء الأمة الاسلامية من مصر وسوريا والعراق وذالك لنأخذ منهم العلوم الدينية لأننا قبل 70 سنه كنّا دولة نأشئة فهمت تعلم وأمسك لسانك وابلع العافيه لأننا لا نرضى لجاهل يغلط على رموزنا
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17 - ....
2017-09-21 23:25:18
ما اقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل .. وعءر اقبح من ذنب والله لايسامح الوزاره
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16 - وطني الحبيب
2017-09-21 23:22:24
الكلام هذا مهوب صحيح، المخلوق الغريب هذا هو من فلم امريكي مرعب صدر في عام 1984 ميلادي اسمه Gremlins واللي مهوب مصدقني يبحث عن اسم الفلم في النت. يجب معاقبته بشدة ليكون عبره وجزاء لامثاله.
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15 -
2017-09-21 23:22:08
كان الملك فهد وزير التعليم قبل 60 سنه وقتها كنت بالقرية لا تعلم من أسس التعليم المستند على الشريعة وليس اهواء او سياسة استعمارية جلبنا علماء الفقة والقران والتاريخ والعلوم التشريعة من علماء الاسلام
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14 -
2017-09-21 23:18:57
الى 7 الزهراني مع احترامي لك ولكن قبل ماتتفلسف اقراء تاريخ التعليم بالمملكة انتم ترمون وتقذفون من رسم التعليم منذا 70سنه مضت انهم الملوك رحمهم الله هم من جعل التعليم يوافق بلاد الحرمين وليس حرب
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( عدد التعليقات 22,648 )
13 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 23:16:37
الملك فيصل ،،،،،المؤسس الثاني،،،،،،للمملكه
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12 -
2017-09-21 23:16:23
7 أنتم وش يفهمكم أصلاً مسائلة التعليم هذا خط مرسوم من عهد الملك سعود رحمة الله ومن ثم فيصل وفهد رحمهم الله هم من رسمو التعليم مع اكبر علماء الأمة وليس مواطنين أو حزب فهمت وتعلم التاريخ قبل ماتهايط
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11 - ...........
2017-09-21 23:15:05
لا حول ولا قوة إلا بالله وما شاء الله
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10 - عمر
2017-09-21 23:13:35
اهبل هذا والا يتهيبل. اصطلقوا عقلك. عذر اقبح من ذنب.
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9 - زائر
2017-09-21 23:07:19
الظاهر إن الوزير اخوانجي
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8 - عهد الحزم والعزم
2017-09-21 23:07:12
نطالب بمحاسبتهم جميعا واولهم اعفاء راس الهرم وزير التعليم مانبغي تبريرات مخجلة
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7 - احمد الزهراني
2017-09-21 23:07:09
رقع يامرقع حركات اخوان إبليس تغلغلوا في التعليم الله يريحنا منهم .
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6 - ما نفهمه
2017-09-21 23:05:22
ان المصمم ليس عنده دراية. يعني غير سعودي. والاحتمال شركة استشارية متمنكزة بطبعها. فهل يعقل ان يكون هناك غير ابناء الوطن يقدموا استشارات. لي فقط على منهج التعليم لكن يبدوا ان الثقة بالمواطن مفقودة. اسف
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5 - لوزه
2017-09-21 23:05:20
امزجوا راسك بمطحنه إلا فيصل لاتقرب منه هو رمز نعتز به
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( عدد التعليقات 22,648 )
4 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-21 22:56:26
طيب ومين اللي اعطاك الإذن ،،،،،الملك فيصل ،،،،،رمز تاريخي،،،،،وما فعلته،،،،،،تستحق عليه العقاب،،،،،،،🦅
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3 - عبادي الهلالي
2017-09-21 22:56:11
يا امة ضحكت من جهلها كل الامم ...... هههههههههههههههههههههههههه بس صوره جميله جدا
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2 - العشتاري
2017-09-21 22:55:20
لاتستبعدوا انه اخواني يريد اثارة البلبه والفوضى في البلد فيجب ان يعاقب هو ومن اجاز له طبع الصور فالاخوانجيه هذا ديدنهم التخريب في كل شيء
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( عدد التعليقات 17,900 )
1 - عمر السميري
2017-09-21 22:53:22
رحم الله الملك فيصل
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