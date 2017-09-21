مصمم صورة الكائن الغريب بجانب الملك فيصل يعترف بتعمده فعلها .. ويكشف السبب

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صحيفة المرصد : قال صاحب عمل صورة الملك فيصل رحمه الله مع شخصية يودا الخيالية أنه تعمد عمل الصورة وأرجع ذلك لتشابه بعض الصفات بين شخصية الملك وشخصية يودا الخيالية من فيلم حرب النجوم وهى القوة والحكمة والحدة إضافة لـ “لون بشرة يودا الخضراء وسيفه الأخضر” الذي وجد أنه يشبه “لون العلم السعودي”.

وأكد إعجاية الكثير بشخصية الملك فيصل رحمة الله “وأضاف “مفهوم العمل هو عبارة عن سلسلة أعمال وليس عمل الملك فيصل فقط، والفكرة الأساسية هي مزج الثقافة الشعبية في الأفلام والمسلسلات مع أحداث تاريخية حدثت في العالم العربي. وفقاً لـ “سبق” .

وتابع: أن الهدف من السلسلة الفنية هي بناء جسر بين الجيل الجديد والأحداث المهمة التي حدثت في العالم العربي وتحبيبهم في التاريخ”.

وأردف “عرض العمل لأول مرة في دبي ٢٠١٣، ثم في أكثر من ولاية في أمريكا منها هيوستن تكساس وآسبين كولورادو. وزار المعرض في هيوستن وفد أرامكو من ضمنهم وزير الطاقة خالد الفالح، مشيرًا إلى أنه ربما أخطأ المصمم في اختيار الصورة الأصلية من الإنترنت لأن الصورة بلا ألوان فيصعب تمييز الاختلاف بينهم”.

وكانت الصورة التي حملت كائنًا غريبًا بجوار الملك فيصل عند التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة عام 1945م انتشرت اليوم بشكل واسع بعد ظهورها في مقرر الدراسات الاجتماعية والوطنية للصف الأول الثانوي عن طريق الخطأ.

ووصف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ما حدث بأنه خطأ غير مقصود ، مؤكدًا أن وزارته بدأت بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء اللازمة . .

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