الذايدى: فتوى ” مضاجعة الوداع ” تكذيب لله

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صحيفة المرصد: استهجن الكاتب مشاري الذايدى، فتوى الدكتور عبد الرؤوف صبري، الشيخ المصري بمواقعة الزوجة، المتوفاة!، التى أحدثت ضجة عالمية حيث أبرزتها الصحف العالمية ، مضيفًا : لم تعد هناك أمورًا داخلية تخصّ بلاداً معيّنة، فكل خبر، مهما بلغ من محليّته، مؤهل لأن يكون على رأس الأخبار في نشرة «سي إن إن»، أو صفحات الجرائد البريطانية والروسية واليابانية.

ولفت الذايدي، فى مقال نشر بـ” الشرق الأوسط” بعنوان ” فتاوى ..حياري.. سهارى” إلى قرار نقابة الإعلاميين بإيقاف أحمد عبدون مقدم برنامج ” عم يتساءلون” الذى يذاع عبر فضائية ” ال تى سي” بسبب استضافته للشيخ صاحب هذه الفتوى الشاذة التى أطلق عليها”مضاجعة الوداع”

وأشار الذايدي، كذلك إلى فتوى الدكتور سعد الحجري، وهو واعظ صاحب فتاوى، الرافضة لقيادة المرأة للسيارة لا تصلح، بسبب أن المرأة تملك فقط ربع عقل، وليس حتى نصف عقل، ويزيد تناقص العقل كلما قادت السيارة أكثر وخرجت للشوارع!

وأوضح الكاتب فى مقاله أن الإعلام لايلام على تناوله مثل هذه الفتاوى الشاذة لأنه يبحث دوماً عن الغرائب، فالفتوى بنهاية الأمر تفاعل «حيّ» بين صاحب التوجيه الديني مع وقائع ومستجدات ونوازل وسياقات و«عصر» مختلف، يستدعي بطبيعته الرأي «الملائم» له.

ونوَه إلى أن الشجاعة التي كان يتسم بها الأوائل، أقصد علماء القرون الأولى، أكثر من المتأخرين، ومن يرصد ماذا فعل فقهاء الأندلس والمغرب ومصر والشام العراق والحجاز، يعرف الفرق الكبير بين الأول والآخر. أو أغلب الآخر.

وأكد أن هناك الكثير من الفتاوى الشاذة كقتل الدمية ميكي ماوس إلى إرضاع الكبير، وغيرها يصوب سهام النقد للإسلام وتكذيب لله وللرسول الكريم.