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تورط رجل أعمال مع إمارة عسير بسبب لقب “الشيخ” !

تورط رجل أعمال مع إمارة عسير بسبب لقب “الشيخ” !
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المرصد 8 1٬765 1 ساعة

صحيفة المرصد : تورط رجل أعمال في منطقة عسير إثر استخدامه مفردة «الشيخ» في إعلاناته، إذ شددت إمارة المنطقة على إحضار رجل الأعمال وأخذ تعهد عليه لمخالفته الأمر السامي القاضي بقصر لفظ شيخ على دارسي العلوم الشرعية العاملين في سلك القضاء، ومشايخ القبائل الذين يملكون ختما رسميا بهذا المسمى.

وطالبت إمارة عسير بعد أخذ التعهد على رجل الأعمال بسرعة إزالة كافة الإعلانات الموجودة في اللوحات الإعلانية، ووجهت له تحذيرا بعدم تكرار هذا الفعل وفقا لـ”عكاظ” .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

8 - الصحيح
2017-09-22 06:03:26
اذكروا الله يذكركم-- سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولاحول والاقوه الي بالله -.صلي علي النبي ،
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7 - الشايب
2017-09-22 05:57:15
لفظ الشيخ في اللغة العربية وفي القرآن والسنة تطلق على الرجل الكبير في السن ولا علاقة لها أصلا بدارسي العلوم الشرعية ولا بزعماء القبائل . للأسف مثل هذه للاخبار تثبت جهلنا حتى بمعاني لغتنا المشهورة .
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6 - ابو طلق العمري
2017-09-22 05:34:51
الشيوخ في نجد ...وهم حكامنا الله يحفظهم .........
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5 - الهاشمي
2017-09-22 05:28:56
كلاً ابخص بنفسة افعاله واخلاقة ووتعامله تجعله فوق
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4 - السحيم
2017-09-22 05:26:33
ههههههههههه شيخ مهايطي وكثير العينات اللي مثله قال شيخ
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3 - وسع صدرك
2017-09-22 05:16:10
مافيها شي حتى كبير السن يسمى شيخ... وكثير الاموال يسمى شيخ بعض ائممة المساجد وهو مادرس شريعة يسمى شيخ لان تعود المجتمع على هذة الالقاب... حتى بطاقات الزواج تجد الداعي الشيخ فلان.👍👍
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2 - همسات
2017-09-22 05:13:31
ههههههههه يستاهل ماجاه ،، اجل كل من امتلك حفنة من مال صار شيخ !! وماله من اين اكتسبه وفيما انفقه ؟
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1 - المتيم
2017-09-22 05:01:11
اعتقد ****لا زال يستخدمها
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