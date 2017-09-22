تورط رجل أعمال مع إمارة عسير بسبب لقب “الشيخ” !

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صحيفة المرصد : تورط رجل أعمال في منطقة عسير إثر استخدامه مفردة «الشيخ» في إعلاناته، إذ شددت إمارة المنطقة على إحضار رجل الأعمال وأخذ تعهد عليه لمخالفته الأمر السامي القاضي بقصر لفظ شيخ على دارسي العلوم الشرعية العاملين في سلك القضاء، ومشايخ القبائل الذين يملكون ختما رسميا بهذا المسمى.

وطالبت إمارة عسير بعد أخذ التعهد على رجل الأعمال بسرعة إزالة كافة الإعلانات الموجودة في اللوحات الإعلانية، ووجهت له تحذيرا بعدم تكرار هذا الفعل وفقا لـ”عكاظ” .