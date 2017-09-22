الرئيسية / تورط رجل أعمال مع إمارة عسير بسبب لقب “الشيخ” !
تورط رجل أعمال مع إمارة عسير بسبب لقب “الشيخ” !
صحيفة المرصد : تورط رجل أعمال في منطقة عسير إثر استخدامه مفردة «الشيخ» في إعلاناته، إذ شددت إمارة المنطقة على إحضار رجل الأعمال وأخذ تعهد عليه لمخالفته الأمر السامي القاضي بقصر لفظ شيخ على دارسي العلوم الشرعية العاملين في سلك القضاء، ومشايخ القبائل الذين يملكون ختما رسميا بهذا المسمى.
وطالبت إمارة عسير بعد أخذ التعهد على رجل الأعمال بسرعة إزالة كافة الإعلانات الموجودة في اللوحات الإعلانية، ووجهت له تحذيرا بعدم تكرار هذا الفعل وفقا لـ”عكاظ” .
التعليقات
8 - الصحيح2017-09-22 06:03:26
اذكروا الله يذكركم-- سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولاحول والاقوه الي بالله -.صلي علي النبي ،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - الشايب2017-09-22 05:57:15
لفظ الشيخ في اللغة العربية وفي القرآن والسنة تطلق على الرجل الكبير في السن ولا علاقة لها أصلا بدارسي العلوم الشرعية ولا بزعماء القبائل . للأسف مثل هذه للاخبار تثبت جهلنا حتى بمعاني لغتنا المشهورة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - ابو طلق العمري2017-09-22 05:34:51
الشيوخ في نجد ...وهم حكامنا الله يحفظهم .........
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
5 - الهاشمي2017-09-22 05:28:56
كلاً ابخص بنفسة افعاله واخلاقة ووتعامله تجعله فوق
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
4 - السحيم2017-09-22 05:26:33
ههههههههههه شيخ مهايطي وكثير العينات اللي مثله قال شيخ
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
3 - وسع صدرك2017-09-22 05:16:10
مافيها شي حتى كبير السن يسمى شيخ... وكثير الاموال يسمى شيخ بعض ائممة المساجد وهو مادرس شريعة يسمى شيخ لان تعود المجتمع على هذة الالقاب... حتى بطاقات الزواج تجد الداعي الشيخ فلان.👍👍
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
2 - همسات2017-09-22 05:13:31
ههههههههه يستاهل ماجاه ،، اجل كل من امتلك حفنة من مال صار شيخ !! وماله من اين اكتسبه وفيما انفقه ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - المتيم2017-09-22 05:01:11
اعتقد ****لا زال يستخدمها
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : محمديم
الله يحفظ وطنا من كل سوء...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
بالصور .. شاهد كيف حاولت مليشيا الحوثي الإيحاء بامتلاء ميدان السبعين في ذكرى الانقلابالمرصد 22 3٬945 6 ساعات
“صدفة صادمة” تجمع كويتية داخل صالون نسائي بصديقتها التي تزوجت عشيقها السابق..وهكذا انتهى اللقاء!المرصد 37 7٬927 7 ساعات
ترامب “يمدح” دولة إفريقية غير موجودة في الواقع!روسيا اليوم 23 2٬958 9 ساعات
شاهد .. عملية سطو صادمة على سيدتين لسرقة مجوهراتهما بلندنالمرصد 5 2٬210 10 ساعات
المرصد الرياضي
واقعة غريبة.. شاهد: ريال مدريد شارك بـ12 لاعبا أمام فريق بيتيسالمرصد 6 5٬408 8 ساعات
بالفيديو : الهلال يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهماالمرصد 43 2٬739 8 ساعات
رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجددالمرصد 48 8٬458 يوم واحد
استقالة محمد آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديدالمرصد 11 2٬827 يوم واحد
اخبار فنية
بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!المرصد 138 21٬052 19 ساعة
بالفيديو والصور .. فنانة كويتية تكشف: تزوجت من نائب و وزير و خلعتهما… وهذا هو الدليلالمرصد 46 13٬709 يوم واحد
لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صورالمرصد 28 16٬888 3 أيام
شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولةالمرصد 22 11٬042 3 أيام
اخبار منوعة
شاهد .. فتاة “شبيهة” لعمرو دياب تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعيالمرصد 10 3٬908 5 ساعات
وصلة ردح بين أحلام وإعلامية مصرية انتهت بنشر كل منهما الصور القديمة للآخرى.. لهذا السبب!المرصد 51 13٬526 18 ساعة
بالفيديو : داعية مصري يثير جدلًا واسعًا بغنائه لأم كلثوم في برنامج تليفزيونيالمرصد 52 5٬460 22 ساعة
شاهد .. نبوءة أمريكية تحدد زمان ومكان يوم القيامة تشغل الأمريكيين وهذه هي التفاصيلالمرصد 56 10٬777 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد .. جندي سعودي مصاب يحمل جثمان زميله الشهيد بالحد الجنوبيالمرصد 31 3٬143 3 ساعات
حقيقة مقطع مطاردة دوريات الشرطة لمطلوب هارب وتبادل إطلاق النار – فيديوالمرصد 10 3٬925 5 ساعات
بالفيديو .. شاهد كيف تفاعل الأمير محمد بن نواف مع أهزوجة “يالله يا والي تنصر ملكنا” في بريطانياالمرصد 10 2٬859 5 ساعات
بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعوديالمرصد 20 7٬708 يوم واحد
اخبار ثقافية
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدثالمرصد 30 4٬912 3 أيام
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”المرصد 33 2٬751 5 أيام
اخبار صحية
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 5 5٬740 11 ساعة
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 20 14٬240 يومين
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 23٬770 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 16٬100 أسبوعين
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”وكالات 136 29٬225 يوم واحد
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرينالمرصد 167 15٬318 3 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنواترويترز 10 2٬454 3 أيام
أخبار مناسبات
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردنالمرصد 30 13٬675 3 أيام
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬742 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬653 3 أسابيع
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬571 3 أسابيع
الاخيرة
اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخيرالمرصد 50 14٬463 22 ساعة
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!المرصد 41 9٬101 يومين
الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديوالمرصد 156 13٬448 يوم واحد
بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!المرصد 47 11٬144 يومين
كاريكاتير