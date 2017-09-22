ملف «الأمر بالمعروف» .. تحت قبة «الشورى» الإثنين!
صحيفة المرصد : يصوت مجلس الشورى الإثنين المقبل خلال جلسته العادية الـ52، على توصيات للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تطالب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436-1437هـ.
كما يصوت المجلس في هذه الجلسة على توصيات للجنة الاقتصاد والطاقة تطالب جميع القطاعات الحكومية تفعيل ما ورد في البند الأول من المادة السادسة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والذي ينص على التزام جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها، وتحديد جداول زمنية لمعايرة أجهزة الفحص والاختيار للمختبرات الخاصة وفقا لـ “الحياة” .
كما تبحث تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن طلب تعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8-3-1428هـ. إذ طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل بعض مواد النظام الذي يتكون من 16 مادة ويهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية.
ويهدف تعديل بعض مواد النظام إلى مواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائلها وتطبيقاتها، ما أدى إلى حدوث جرائم معلوماتية إلكترونية جديدة.
التعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من كان سبب في الفساد وعلى كل مسؤل له سلطه على منع الفساد ولم يقوم بواجبه. الحين تبغون تلغون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و تستبدلونها بهيئة الترفيه هيئة ***
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الخبر يقول توصيه يعني ما صدر شي , وراكم طرتوا بالعجه--
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13 --انت تمسك بدينك وماانت وصي على البشر . دع الخلق للخالق
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دور الهيئه مهم لكن يجب تعديل صلاحيتهم وخاصه دور الجيب المزعج عندما يقترب وقت الاذان مما يجعل اصحاب المحلات والمتسوقون في ازعاج من قبل الاذان وغير ذلك جهودهم مطلوبه
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لسنا ضد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بس صراحة هل عمل منسوبي الهيئة يتماشي مع مسمي المنشأة اترك الجواب للقراء ولا يخفي عليكم مطاردات وتجسس وفضح خلق الله وتلفيق قضايا وانا مسؤل امام الله علي كلامي
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بأمكان عمل الهيئة الجديد بوزارة الشئون الاسلاميه مراقبة المساجد والعناية بها والامام ووضع المكرفونات العطلانه والمزعجه
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الهيئه ليس مظهرحضاري ومن يريد الهيئه يرجعون للموارد القديمه دهره على على الهجن صباره كم جادلً بشعة فيها خلت زويجها مثل الخريف يتوليها
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حرية الناس ليس ملك احد سوا الهيئه او غيرها وكل مافي الامرحفظ حقوق الناس واحترام مشاعر الناس والتعايش اسلمي وين الكلام عن احترام الاديان والثقافات وليعلم الجمع ان بقية الهيئه وعبيهم سوف نبقى مكروهين
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نرجوا ان ينهى دورهيئة الامر في المعروف وانهي عن المنكر ان الهيئة من اسئسة لم تقوم في شي يحفظ البلد من ختلاس ومحاسبة من يظلم الناس سواء القضاة اوغيرهم
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لهذه الدرجة الهيئة مزعجتكم ومربكتكم ترى هي قطاع مثل أي قطاع لهم محاسن ومساوة ليه جت عليهم والله وجودهم في الأماكن العامة جزء من الأمن بالنسبة لي افرح اذا شفتهم الله يوفقهم ويقويهم ويكفيهم الشر
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لازم عشان الترفيه يزين
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وداعا للفضيلة في مجتمعنا
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صوت يا مصوت علي موت الفضيله
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حسبنا الله ونعم الوكيل ... على كل من يسعى الى الغاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الدين .
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وين ملك الحزم عن هالقرارت المستهجنة والمرتجلة
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يعنى اللي قاله ***صحيح
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حسبنا الله هو نعم الوكيل
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الغوها وريحو نفسكم,والموظفين يتوزعو على الجهات الحكوميه.
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اللَّهُمَّ احفظ ولاة امرنا ورجال امننا وقواتنا المسلحة وعلماءنا وكل محب لهذا الوطن اللَّهُمَّ اهلك من في هلاكه خير لهذا الوطن من الرافضة والحوثيين والمفسدين ودعاة الفساد في هذه البلاد وكل حاقد وحاسد .
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وداعا للهيئة والله المستعان
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ذهبة بلا رجعة. لن تعودي
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