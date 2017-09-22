مفاجآت وإعترافات مثيرة عن “شبكة تبادل الزوجات” في مصر !

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صحيفة المرصد – وكالات: ألقت قوات الشرطة القبض على شبكة لتبادل الزوجات داخل شقة في حي شبرا الخيمة الشعبي، يديرها موظف بفندق شهير بالقاهرة وزوجته.

وحسب تحريات الشرطة، أنشأ الموظف صفحة لتبادل الزوجات على الإنترنت وتعرف من خلالها على شخص آخر التقى به وزوجته، وبدأ في ممارسة الجنس الجماعي داخل غرفة نوم واحدة في شقة بشبرا الخيمة.

وضبطت المباحث، أفراد الشبكة متجردين من ملابسهم كاملة، إذ اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما وردت معلومات لمباحث الآداب في القليوبية بقيام “م. ح.” موظف في فندق شهير في القاهرة بإنشاء صفحة على شبكة الإنترنت لاستقطاب راغبي تبادل الزوجات، وتفاعل معه أحد الاشخاص “م. م.” ونشأت بينهما علاقة صداقة انتهت بتبادل زوجتيهما داخل شقة المتهم الأول في منطقة شبرا.

وفي الوقت المناسب داهمت القوات الشقة، وتم ضبط المتهمين وهم “م. ح.” موظف وزوجته “س. م.”، و”م. م.” مهندس كهربائي وزوجته “د.”، مدرسة في غرفة نوم واحدة متجردين من ملابسهم، وجرى التحفظ على عقاقير لمنع الحمل داخل الشقة، وملابسهم الداخلية.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية شهدت الكثير من المفاجآت، إذ قالت المتهمة الثانية زوجة المتهم الأول أن زوجها كان يجبرها على ممارسة الجنس مع شخص آخر لشعوره بمتعة أثناء ممارستها الجنس مع رجل غيره، وكان يطلب منها إقامة علاقة جنسية مع المتهم الثالث على أن يمارس هو الآخر الجنس مع المتهمة الرابعة زوجته بالاتفاق معهما.

وأشارت المتهمة الثانية إلى أن زوجها عقد حفلات جنس جماعي بالتبادل داخل غرفة واحدة، فيما قال المتهم الثالث إن زوجته “المتهمة الرابعة” كانت تمارس الشذوذ مع زوجة صديقه، وكانت تشعر بالمتعة وتتلذذ بمشاهدته أثناء ممارسة الجنس مع سيدة غيره