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شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!
صحيفة المرصد : تحرص الإعلامية السعودية هبة جمال على مشاركة جمهورها أحدث الصور من إطلالاتها بعد خلعها الحجاب.
وظهرت جمال في الآونة الأخيرة، بوزنٍ زائد، بحسب الصور التي نشرتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وفي جولة عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، نلاحظ أنّ الإعلامية لا تزال تعتمد على إطلالات محتشمة، رغم مرور سنوات على خلعها الحجاب وفقا لـ”لها”.
التعليقات
28 - بسيط.2017-09-22 09:56:38
قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر .
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27 - سبحان الله وبحمده2017-09-22 09:53:12
واضح محتشمه جدا
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26 - أبو عبدالرحمن2017-09-22 09:45:24
جميله وزينه ماشاء الله مثل **
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( عدد التعليقات 15,599 )25 - ابويوسف
النساء مشتغلت على انفسهن شد ونفخ وووو ونحن كروش اصبح لايرى ****ويعلق على من تهتم بنفسه
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24 -2017-09-22 09:37:04
هل تعلم ان هذه الحركات والاستعراضات تصورنا للعالم على اننا شعب متخلف يعني يقولون هؤلاء القوم اذا خلعت المرأة حجاب اوشاركت في محفل نظهرها على انها معجزة خلاص خلوهم على كيفهم ولكن لا تأتو بهم في الصحف >
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23 -2017-09-22 09:35:22
الحين هذي اطلاله محتشمه ههههههه
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22 - تمارا2017-09-22 09:33:16
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21 -2017-09-22 09:33:01
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20 -2017-09-22 09:32:09
عيب والله فرجتو علينا العالم
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19 - زائر2017-09-22 09:25:45
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18 - رحماك ربي2017-09-22 09:23:51
اللهم أهد بنات المسلمين وأحفظهن من الفتن اللهم حبب لهن الستر والحجاب واغرس فيهن الحياء والعفاف اللهم أهد شباب المسلمين وأرزقهم حب واعتياد غض البصر آمين
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17 - زائر من الكواكب2017-09-22 09:21:38
أين راحت ***
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16 -2017-09-22 09:19:32
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15 - -----2017-09-22 09:15:46
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14 - loovivool2017-09-22 09:15:19
البينت جميلة ومربرة وآية في الجال الطاغي وشرف لكل سعودي وسعودية متنور باستثناء الظلاميين اصحاب معقوليات ما قبل 1400 سنة للخلف والتخلف والرجعية.
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13 -2017-09-22 09:15:05
كمستكا
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12 - خالد2017-09-22 09:02:10
اجل اطلاله محتشمه ههههه
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11 - غايتي رضا ربي2017-09-22 08:55:59
غض البصر اطهر للقلب وانقى للدين_غض البصر سبب لطهارة قلب المؤمن ونقائه من الشهوات والمعاصي_غض البصر وقايه للمؤمنين والمؤمنات من الفتن والمحرمات_غض البصر يحفظ المؤمن من السقوط في مستنقع الخيانه الزوجيّة
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10 - الفنكوش2017-09-22 08:53:57
ودي افهم شيئ واحد يوم تجي مثل هذه الأشكا تتصور ليه ماتتصور عدل يعني وقوف عدل جلسه عدله
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( عدد التعليقات 22,650 )9 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
الزواج يعمل عمايله،،،،،،،🦅
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8 -2017-09-22 08:52:34
الرجل يحب ان يري كل شيء يتورم في المرأة .. إلا الكرش !!
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7 - الفنكوش2017-09-22 08:50:10
الى 5 - استغفر الله العظيم >>> انت معلق بتعليق 1 وتعليق 3 وتعليق 5 يعني رايح جااااي تكحل في الخبر وتقلي غض النظر خلاص علقت وحد مره وش رادك مرتين ثلاث للصفحه أااااه منك عليك حركااااات مثل السفن أب
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6 - زائره2017-09-22 08:48:02
الرجال ناقصين عقل وعيونهم زايغه شوفوا تعليقاتهم دليل على كلامي
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5 - زائر من الكواكب2017-09-22 08:45:41
أنا مع الصورة الاخيرة
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4 - استغفر الله العظيم2017-09-22 08:43:48
ت4 الفنكوش.. قال تعالى : قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ
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3 - قَالَ الله تَعَالَى2017-09-22 08:33:45
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ
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2 - اول 12017-09-22 08:31:07
الشرهه موب عليها الشرهه على زوجها **** اللي خلاها تخلع الحجاب.
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1 - قَالَ الله تَعَالَى2017-09-22 08:27:31
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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