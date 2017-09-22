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الرئيسية / شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!
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المرصد 28 2٬054 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تحرص الإعلامية السعودية هبة جمال على مشاركة جمهورها أحدث الصور من إطلالاتها بعد خلعها الحجاب.

وظهرت جمال في الآونة الأخيرة، بوزنٍ زائد، بحسب الصور التي نشرتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي جولة عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، نلاحظ أنّ الإعلامية لا تزال تعتمد على إطلالات محتشمة، رغم مرور سنوات على خلعها الحجاب وفقا لـ”لها”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

28 - بسيط.
2017-09-22 09:56:38
قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر .
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27 - سبحان الله وبحمده
2017-09-22 09:53:12
واضح محتشمه جدا
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26 - أبو عبدالرحمن
2017-09-22 09:45:24
جميله وزينه ماشاء الله مثل **
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( عدد التعليقات 15,599 )
25 - ابويوسف
2017-09-22 09:44:10
النساء مشتغلت على انفسهن شد ونفخ وووو ونحن كروش اصبح لايرى ****ويعلق على من تهتم بنفسه
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24 -
2017-09-22 09:37:04
هل تعلم ان هذه الحركات والاستعراضات تصورنا للعالم على اننا شعب متخلف يعني يقولون هؤلاء القوم اذا خلعت المرأة حجاب اوشاركت في محفل نظهرها على انها معجزة خلاص خلوهم على كيفهم ولكن لا تأتو بهم في الصحف >
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23 -
2017-09-22 09:35:22
الحين هذي اطلاله محتشمه ههههههه
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22 - تمارا
2017-09-22 09:33:16
تعليق مخالف
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21 -
2017-09-22 09:33:01
تعليق مخالف
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20 -
2017-09-22 09:32:09
عيب والله فرجتو علينا العالم
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19 - زائر
2017-09-22 09:25:45
تعليق مخالف
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18 - رحماك ربي
2017-09-22 09:23:51
اللهم أهد بنات المسلمين وأحفظهن من الفتن اللهم حبب لهن الستر والحجاب واغرس فيهن الحياء والعفاف اللهم أهد شباب المسلمين وأرزقهم حب واعتياد غض البصر آمين
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17 - زائر من الكواكب
2017-09-22 09:21:38
أين راحت ***
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16 -
2017-09-22 09:19:32
تعليق مخالف
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15 - -----
2017-09-22 09:15:46
تعليق مخالف
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14 - loovivool
2017-09-22 09:15:19
البينت جميلة ومربرة وآية في الجال الطاغي وشرف لكل سعودي وسعودية متنور باستثناء الظلاميين اصحاب معقوليات ما قبل 1400 سنة للخلف والتخلف والرجعية.
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13 -
2017-09-22 09:15:05
كمستكا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - خالد
2017-09-22 09:02:10
اجل اطلاله محتشمه ههههه
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11 - غايتي رضا ربي
2017-09-22 08:55:59
غض البصر اطهر للقلب وانقى للدين_غض البصر سبب لطهارة قلب المؤمن ونقائه من الشهوات والمعاصي_غض البصر وقايه للمؤمنين والمؤمنات من الفتن والمحرمات_غض البصر يحفظ المؤمن من السقوط في مستنقع الخيانه الزوجيّة
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10 - الفنكوش
2017-09-22 08:53:57
ودي افهم شيئ واحد يوم تجي مثل هذه الأشكا تتصور ليه ماتتصور عدل يعني وقوف عدل جلسه عدله
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( عدد التعليقات 22,650 )
9 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-22 08:53:12
الزواج يعمل عمايله،،،،،،،🦅
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8 -
2017-09-22 08:52:34
الرجل يحب ان يري كل شيء يتورم في المرأة .. إلا الكرش !!
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7 - الفنكوش
2017-09-22 08:50:10
الى 5 - استغفر الله العظيم >>> انت معلق بتعليق 1 وتعليق 3 وتعليق 5 يعني رايح جااااي تكحل في الخبر وتقلي غض النظر خلاص علقت وحد مره وش رادك مرتين ثلاث للصفحه أااااه منك عليك حركااااات مثل السفن أب
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6 - زائره
2017-09-22 08:48:02
الرجال ناقصين عقل وعيونهم زايغه شوفوا تعليقاتهم دليل على كلامي
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5 - زائر من الكواكب
2017-09-22 08:45:41
أنا مع الصورة الاخيرة
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4 - استغفر الله العظيم
2017-09-22 08:43:48
ت4 الفنكوش.. قال تعالى : قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ
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3 - قَالَ الله تَعَالَى
2017-09-22 08:33:45
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ
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2 - اول 1
2017-09-22 08:31:07
الشرهه موب عليها الشرهه على زوجها **** اللي خلاها تخلع الحجاب.
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1 - قَالَ الله تَعَالَى
2017-09-22 08:27:31
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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آخر تعليق
بواسطة :

حسبنا الله ونعم الوكيل...
بواسطة : خااللد

يقول الشاعر ليتني كوري شمالي شامخ والراس عالي هذه هي العزه وإلا فلا...
بواسطة : زائرة

تعليق مخالف...
بواسطة : بسيط.

قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر قمر ....
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