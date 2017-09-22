شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

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صحيفة المرصد : تحرص الإعلامية السعودية هبة جمال على مشاركة جمهورها أحدث الصور من إطلالاتها بعد خلعها الحجاب.

وظهرت جمال في الآونة الأخيرة، بوزنٍ زائد، بحسب الصور التي نشرتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي جولة عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، نلاحظ أنّ الإعلامية لا تزال تعتمد على إطلالات محتشمة، رغم مرور سنوات على خلعها الحجاب وفقا لـ”لها”.