الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
التعليقات
97 - صميدع2017-09-22 14:31:07
تيار ماطلع من شهار حالته لاتسمح باخراجه هذا منتحل ياعهود الهطوق الرطوق المطوق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
96 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-22 14:30:20
لكن مشهورة بلبنان يخزي العين وكذلك بسوريا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
95 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-22 14:30:18
وكيف الجو عندكم ؟ مزكم مثلي ؟ 😬 تتقهوى معي ليمون بعسل ؟ههههه امزح بجيب القهوة دقيقة واطمر والقهوة والمة 😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
94 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-22 14:28:56
جلنار هل صحيح بأن النبته إذا لم تطعم يكون ثمرها مو حلو مثلا البرتقال إذا لم يطعم يصير طعمه حامض🍊والله هذه المعلومة سمعتها من سنوات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
93 - جُلَّنار 🌷2017-09-22 14:28:08
أخ ياريما هلأ على فنجان شاي تحت ظل الشجرة وحدك زير المي وآعدين سوا😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
92 - جُلَّنار 🌷2017-09-22 14:25:58
نقطة مهمة بخصوص التطعيم وهي إنك ماتطعم شجرة مصابة بفطريات او امراض بشجرة صحيحة ﻷنو أكيد حتعديا وتصاب الشجرة وهيك بتخسر شجرتين.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
91 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-22 14:25:39
اذا طلبت الانثى لاتطلب من الدنيا إلا زوجا فإذا حصلت عليه طلبت منه المزيد💸🏠......منقول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
90 - جُلَّنار 🌷2017-09-22 14:22:42
بيؤلو كتير هالكلمة بس أنا ضدا ومابؤلا لحدا صراحة كلمة ماشاءالله تبارك الله وذكر الله أفضل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
89 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-22 14:20:38
تيار هو نفسه جفن ضب وخخخخخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
88 - جُلَّنار 🌷2017-09-22 14:20:19
أنا ما طعمت ولا شجرة بس شفتا إدامي تطعيم الشجر وتطعيم الزهر وأهم الشي إنو ماتاخد هوا مكان التطعيم ووتنربط وتنلف منيح هيدا أهم الشي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
87 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-22 14:19:29
لم او عاتب صديقك سسسسسرا وامدحه امام الآخرين مدح خفيف مو كل شوي وكل وقت🕊
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
86 - جُلَّنار 🌷2017-09-22 14:17:37
80 - تيار____ شكرا تيار على دعوتك ولك بالمثل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
85 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-22 14:16:37
يا حيا الله الشيخ . يخزي العين ♥️ 🤗😆
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
84 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-22 14:15:29
ويسعدك يارب جلنار /الشجرة المنوعة اكيد شكلها روعه احلى من ما ازرع شجر كثير ويضيق المكان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
83 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-22 14:14:06
هلا مساك الله بالخير والسرور والحواوا🍬🍬 😂 هلا تيار . الطيب عند ذكره توي اقول لاتحاكي الا خفيفين الظل مثلك وشرواك 😊 جيناك يامهد الذهب جينا جينا 🌷
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
82 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-22 14:11:24
يبيخزي العين تقال عندما ترى شيئا جميلا 🌲
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
81 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-22 14:10:42
فيه نصايح طبعاً اكيد انتو مثلي يقولون لكم أمهاتكم اشربوا شوربة دجاج وعليها ليمون وكمون وارقدوا بالسرير 😫 احس انا لو أسوي كذا يضيق صدري زيادة 😒
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
80 - تيار2017-09-22 14:06:17
مسسيتم بالخير.. وباك بعد غياب وتتحية الناس المزكمة جعلها في جلنار ولافيها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
79 - القناص 22017-09-22 14:05:50
ت 67 الأخت جِلّنار الطريقه موجوده في اليوتيوب ويمكن الاستفاده منها في التطعيم أو اكثار النبات او وقايته من الأمراض والفطريات أمس بحث وفعلا يمكن تطوير شجره تنتج عدة فواكه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
78 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-22 14:02:18
💔زيزفون💔 من صفاتها كما شفت ترد ما تتجاهلك واذا عندها سؤال او احد سأل شخص تلحقه بالكلام اي تلحق المسؤول لكي يجاوب/ تتكلم بلهجتها احاول اخذ كم كلمة وافهم المعنى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
77 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-22 14:02:01
نصائح أخرى للمصاب بزكام : اذا انت مزكم لاتحاكي احد سوالفه كئيبة او احد حسود يبي يضيق صدرك لأن استماعك للكلام السلبي والنقاشات الغير مجدية يزيد من زكامك . خليك مروق ولاتحاكي الا خفيفي الظل 😊
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
76 - جُلَّنار 🌷2017-09-22 14:00:49
الحمدلله ريما بخير وعافية بفضل الله تسلمي يارب لبنان وأرزاتو🌲 والضيعة🌴 بالقلب محفور ❤ الله يسعدك يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
75 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-22 13:59:48
محل اني وداني مسوي تخفيض ع الحلاو 💚 بمناسبة اليوم الوطني ، أنصحكم تشترون حلاو يخفف الزكام 😆 تفضلوا حواوا 🍬
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
74 - القناص 22017-09-22 13:55:39
وجهات النظر حق مشروع لكل شخص هنا والنقد البناء مطلوب أيضا وتوضيح الخلل او القصور أو الخروج عن المألوف تنقد بطريقه راقيه بعيده عن الحقد اوالتجريح تحمل في مضمونها النصح او التصحيح وليس التلميح والتشكيك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
73 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-22 13:55:14
صحيح ونعم ب الاخ حقاااني وفيك يالقناص حلو تكون مثله وكذلك حلو تكون بوجه واحد مو بمعرفين تمدحه وبمعرف آخر تسب نفس الشخص
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - جُلَّنار 🌷2017-09-22 13:54:53
بتشكرك أختي 🌹زيزفون🌹 على كلامك اللي قلتيه فيني أنا فهمت أغلب الكلام ﻷنو بعرف مغربية ماشاءالله عليا أخلاق وتدين. البعض آخد فكرة سيئة عن المغربيات ولكن كتير منهم متدينات بيخافو رب العالمين ✋ مش سوا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
71 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-22 13:53:21
ابو يوسف مايدري يقول انا يقصد نفسه يقول فقط انقل ومدري عن صحته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-22 13:50:56
اللي بدون معرف يكتب كلمات عميقة من أعماق شخص جرب بعمق معضلات الحياة وزيف الأشرار .. ويبدو لي أنه شخص -سواءًا بنت أو ولد - شخص طاهر القلب محترم نادر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-22 13:50:17
ااااااااااالصاحب للصاحب كالرقعة للثووووووووب🌼
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - القناص 22017-09-22 13:48:14
ت61 الأخت ريما يشرفني ويسعدني أن اقتدي بحقاتي او اغيره في حالة اقتناعي ان كلامي له فائده للقراء وله مصداقيه لديهم وبمعرف واحد وليس بمعرفين وجه للخير وآخر لسب والقذف ارجو أن تقتدي بالمزن وسارونه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
67 - جُلَّنار 🌷2017-09-22 13:48:02
ماشاءالله الصفحة السابقة كانت عن تطعيم الشجر كلامك صحيح اخي القناص وأبو يوسف بخصوص التطعيم وكمان تطعيم الزهور ماشاءالله ينتج أشكال والوان كتير حلوة لما يتم التطعيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
66 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-22 13:47:46
وش اخبارك جلنار واخبار عيلتك ولبنان وارزها وضيعتك 🌹
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-22 13:45:14
تابع ..وانت يا الزوج هل تلبس ملابس حلوه..الخ او بس تبي زوجتك ترتب نفسها !حتى هي مثلك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
64 - جُلَّنار 🌷2017-09-22 13:44:09
شكرا أخي القناص وأختنا الغالية ريما وت رقم 60 🌺🌹 الله يجزاكم الخير يارب ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
63 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-22 13:41:02
مرة كنت اتابع إحدى الشاتات التلفزيونية وانا اشاهد واحد يشكي وكاتب ماكأن عندي زوجه شوشته ماتمشطها وقميصها من يوم اتزوجها نفسه "الله يعين عاد ليه نفسه القميص!والشعر وانتي جالسه سرحيه"التمكيج متعب مولازم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-22 13:36:50
يابعض الحريم والبنات 24 ساعة وهي عليها قميص المفروض تلبسين تنورة اوفستان حلو التغيير وتدليع النفس "سواء متزوجة او غير متزوجة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-22 13:28:23
القناص2طريقة كلامه نفس حقاااني ياسبحان الله على قولتهم خلق من الشبه اربعين ليس فقط وجه طلع حتى طريقة الكلام 🤔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - 🌹🍁🌱2017-09-22 13:25:52
51. 🍁وانت بخير وصحة وسلامة وجميع المسلمين 🌹🍀🍁🌹🍀🌹🍁🌻🍁
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-22 13:25:41
هلابك جلنار وانتي بخير وصحه وسلامة وكل من تحبين💗
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - القناص 22017-09-22 13:19:19
كن مؤنساً لمن حولك ولاتحضر بجسدك وتغيب قلبك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - القناص 22017-09-22 13:16:22
من اشتغل بعيوب الناس نسي عيبه ومن أشتغل بعيوبه لن يبقي له وقت لينظر في عيوب الناس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - القناص 22017-09-22 13:13:23
51 الأخت جِلّنار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتى ومن تحبين بخير وعافيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - القناص 22017-09-22 13:09:28
هذه الحياة بدايات متكرره المصيبه فرصه لنتذكر مابقي لنا والفشل فرصه لتدارك أخطائنا والمشاكل فرصه لإصلاح حياتنا والخصومات فرصه لمراجعة تصرفاتنا * منقول*
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 -2017-09-22 13:06:01
الجوالات تعلق وتسخن بمجرد الدخول إلى (الجميلة) على قولة قشوط لماذا وما السبب . لاحظت كثير من المعلقين تكلمو عن تعليق الجوال خلال هذا اﻷسبوع .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - سميه2017-09-22 13:05:01
الكتابه بدون معرفات مو حلوه حطوا اي اسم علشان نتعرف على شخصيتك ونحكم عليك ونناديك بيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 -2017-09-22 12:44:41
🎵🎼 ┈ •❥ . . ٰلكل من يتلاعب بمشاعر انثى دع ضميرك نائمـآ✋ فـ سيوقظه صراخ أبنتك ذات ليله …🎵🎼 ┈ •❥
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - جُلَّنار 🌷2017-09-22 12:42:31
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... كل عام وأنتم واﻷمة اﻹسلامية بخير .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
50 -2017-09-22 12:42:30
هنـآك أشخـآص .. ينتزعون منك الألم و يكللون وجهـك بأروع البسمآت فقط بتوآجدهم بجآنبك💐
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
49 -2017-09-22 12:40:42
ارفقوا بطيِّب القلب.. صحيح انه يغفر إساءاتنا مرة ومرتين ومئة مرة ..لكنه يحترق في اعماقه ألف مرة! ✒️❤🍃🌸
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-22 12:23:28
معلومة / الترام هو القطار الذي يمشي داخل المدن والضواحي قطار صغير . يله ع الاقل الزكام جابلكم معلومة مفيدة ههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-22 12:20:23
حاولو تقولون ترامب وأنتو مزكمين تطلع ترام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-22 12:19:24
صباحكم زكام 😂😂 ههههه مزكبة ، مزكمة
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
45 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-22 12:18:11
صباحكم ليمون دافي بالعسل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-22 12:15:47
الكاريكاتير الحجري نسى اللي قال أ...ك أمهاتكم في قبورهم والله لو ان هالكلمة قالها ولد ترامب ان تصير علوووووم في مريكا . مير عاد اتركوا الهرج في المطاوعة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
43 -2017-09-22 12:01:46
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 -2017-09-22 11:38:05
📚 تخلص من عاطفتك المفرطة ،، توقف عن سرد العتابات ،، لا تستمر بمطالبة أحدهم على الوقوف بجانبك ،، كن صاحب كفاية ذاتية لتكون دائمًا في أجمل حال
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
41 -2017-09-22 11:29:44
التجاهل في بعض الأمور يعتبر "سعادة"🦋
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 -2017-09-22 11:25:28
التجاهل لراحه قلبك و الصمت لراحه عقلك و الاستغباء لمعرفه مايدور حولك..حكمة🌹
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 -2017-09-22 11:23:43
كي تنجح بالحياه تحتاج امرين: الثقه ثم التجاهل 😉👌
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
38 -2017-09-22 11:22:13
أنـــا لا أجيـــد ثقـــافـــة الإســـاءة ... لكـــن بـــالمقـــابـــل أتقــــن مبـــدأ التجـــاهـــل بشـــدة 🌻
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
37 -2017-09-22 11:20:11
علاج الجـاهل التجـاهل👉
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 -2017-09-22 11:19:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 -2017-09-22 11:18:55
🌺 مظلة التجاهل تحميك من كثير من الإساءات ..لذلك قال الله تعالى ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) صدق الله العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 -2017-09-22 11:16:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 -2017-09-22 11:14:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 -2017-09-22 11:13:42
اذا أتقنت فن التجاهل فقد تجاوزت نصف مشاكل الحياة🍀
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
31 -2017-09-22 11:12:00
علاج الجـاهل التجـاهل👉
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
30 -2017-09-22 11:10:30
التافه انتي يا ****👍
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
29 -2017-09-22 11:09:42
✍️ التغافل و التجاهل صفتان حميدتانِ في عصرنا الحالي لتفادي المشاكل و الإزعاج والتفاهات و الحديث الطويل بلا معنى
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
28 -2017-09-22 11:07:32
و يبقــــى التجـــاهـــل لبعـــض الأشخـــاص أنســـب رد علــــى تفـــاهتهــــم ...✌️
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
27 -2017-09-22 11:04:56
المميزون ... هم من يتقنون فن التجاهل حين يٌساء لهم …💜🕊🎶
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
26 -2017-09-22 11:03:54
لا اٌجيد القسوة ولكن اٌجيد التجاهل باحترام ✋
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
25 -2017-09-22 11:02:37
التجاهل أبسط شيء تفعله عندما تتزاحم التفاهات . . 💌
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
24 -2017-09-22 10:59:49
التجاهل صدقه جاريه على فقراء الادب ..👌
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
23 -2017-09-22 10:58:40
🌷 من أقوى الأسلحة ضد المسيئين لك هو ( التجاهل ) لأن ردك عليه يعطيه قيمة هو لا يملكها، دعه يعتصره الغيظ، وتؤرقه عقدة النقص.
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
22 -2017-09-22 10:56:19
📝 التجاهل فن تتقنه النفوس الواثقة من نفسها
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
21 - القناص 22017-09-22 10:55:33
الحياة مليئه بالحرمان فإن كان لديك كل شيء فهذا لايعني ان الآخرين لديهم كل شيء
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
20 -2017-09-22 10:54:07
اللهم في أول يوم_الجمعه لسنة ١٤٣٩هـ افرحنا بأخبار طيبه واشف كل مريض وارحم كل ميت واشرح صدورنا ويسر امورنا واجعل هذه الجمعه استجابه لكل خير💚
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
19 - القناص 22017-09-22 10:51:55
صباحكم دعاء جميل في الدنيا التقى والغني وفي الآخرة الجنة للهم أقبل دعانا ولاتحرمنا
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 17,742 )18 - هيفاء @
يا نعمة النسيان يا رحمة الله لولاك أنا .. وش كان سويت ؟؟
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
17 - القناص 22017-09-22 10:46:12
الباطل هش إذا كان الحق حقاً فالباطل طغى أكثر ممايجب لأن أهل الحق ليسوا كمايجب كلما خفت ضوء الشمعه اتسعت رقعة العتمه وكلما زاد ضوؤها كلما انحسرت الظلمه والحق والباطل كذالك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 17,742 )16 - هيفاء @
أتجاهل عشان راحة بالي ..
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 17,742 )15 - هيفاء @
صباح الخير ومساء الخير ر للذين يفعلون المعروف بلا إنتظار الشكر..من يراعون كلامهم خشية أن يجرحوا أحد .. من كانوا في الشدة عون وفي الرخاء رفاق
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 17,742 )14 - هيفاء @
كل شي حيمر ، الحلو والشين ، مافي شي حيبقى على حاله 💔💚
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
13 - القناص 22017-09-22 10:40:37
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور جميعاً
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 17,742 )12 - هيفاء @
ربنا أن نسألك هدوء النفس و طمأنينة القلب وأنشراح الصدر و ت فيقا يرافق خطانا و سعادة تملأ قلوبنا 🍃🌼صبـــاح الخيـــر🌼🍃 🍃🌸#جمعه_مباركة 🌸🍃
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
11 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-22 10:39:50
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - طلال2017-09-22 10:39:07
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,742 )9 - هيفاء @
انتكسات الحياة 💚💔
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 17,742 )8 - هيفاء @
أتمنى لكُم صباحًا خاليًا من جميع انتكاسات
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 17,742 )7 - هيفاء @
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
6 -2017-09-22 10:28:50
ــ↓˓❁ ❥ اللهم في يوم الجمعه إجمع قلوبنا على طاعتك وأجمع نفوسنا على خشيتك وإجمع ارواحنا في جنتك 🕊ــ🍂💔♩❋ ء⠀ ⠀
لا يعجبني(0) اعجبني(14)
5 -2017-09-22 10:24:10
لكل من يقرأ ..... أتمنى بهذا الصباح أن يصادفك شيء جميل يغرق قلبك سعادة ! صباحك تفاؤل وأمل ورضا من الله سبحانه💙
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -2017-09-22 10:23:11
كل صباح أخبر قلبك أنه يستحق الفرح حتى لو كان هناك الكثير من الحزن ..💕
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 -2017-09-22 10:22:08
اللهم صبحنا ببشائر خيـرك وأمددنا بوافر جـودك وأجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقاً وسعـادةً وعافــية🕊
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -2017-09-22 10:21:04
ﺻﺒﺂﺡ ﺁﻵﻣﻞ .. ﺑـ ﺁﻟﻠﻪ ﻭ ﺁﻟﻄﻤﺂﻧﻴﻨﻪ .. ﻓﻲ ﻇﻠﻪ ، ﻭﺁﻟﺜﻘﻪ ﺑﻤﺂ ﻋﻨﺪﻩ ، ﺁﻟﻠﻬﻢ ﺁﮔﺘﺐ ﻟﻲ ﻭ ﻟﻜﻢ ﺁﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺁ ﺁﻟﺼﺒﺂﺡ.🌹
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
1 -2017-09-22 10:19:50
اللھم عطِّر صباحي وصباح من رأى كلماتي براحة آلبال ونسمات آلإطمئنان وآمنحنا ما نتمنىَ ويسرلنا آمُورنا🌷
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
بسمة أذكر الله 🌹...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
كيم: ترامب مختل عقلياً وسأدفّعه غالياً ثمن تهديده كوريا الشماليةالمرصد 31 2٬052 2 ساعتين
أنباء عن إحلال “قوات تركية” بدلاً من الأمريكية في قاعدة العيديد القطرية !المرصد 95 5٬343 4 ساعات
إستعداد كوريا الشمالية لـ “إختبار” أقوى قنبلة هيدروجينية بالمحيط الهادي !المرصد 36 2٬394 6 ساعات
بالصور .. شاهد كيف حاولت مليشيا الحوثي الإيحاء بامتلاء ميدان السبعين في ذكرى الانقلابالمرصد 25 5٬486 15 ساعة
المرصد الرياضي
واقعة غريبة.. شاهد: ريال مدريد شارك بـ12 لاعبا أمام فريق بيتيسالمرصد 6 6٬893 17 ساعة
بالفيديو : الهلال يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهماالمرصد 50 3٬316 16 ساعة
رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجددالمرصد 48 8٬528 يومين
اخبار فنية
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!المرصد 71 7٬353 6 ساعات
لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديوالمرصد 54 11٬500 5 ساعات
لن تتوقعوا ما قالته .. “إيمان العاصي” تكشف سبب ارتدائها الحجاب ثم تخليها عنه !المرصد 6 3٬272 7 ساعات
بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!المرصد 141 22٬812 يوم واحد
اخبار منوعة
أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت!المرصد 9 557 19 دقيقة
امرأة تهاجم محل كارداشيان دفاعاً عن “أراضي الشيوعية”المرصد 1 959 1 ساعة
شاهد .. فتاة “شبيهة” لعمرو دياب تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعيالمرصد 15 6٬546 13 ساعة
وصلة ردح بين أحلام وإعلامية مصرية انتهت بنشر كل منهما الصور القديمة للآخرى.. لهذا السبب!المرصد 51 14٬706 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد .. جندي سعودي مصاب يحمل جثمان زميله الشهيد بالحد الجنوبيالمرصد 56 9٬010 11 ساعة
حقيقة مقطع مطاردة دوريات الشرطة لمطلوب هارب وتبادل إطلاق النار – فيديوالمرصد 15 6٬431 14 ساعة
بالفيديو .. شاهد كيف تفاعل الأمير محمد بن نواف مع أهزوجة “يالله يا والي تنصر ملكنا” في بريطانياالمرصد 13 4٬579 14 ساعة
بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعوديالمرصد 20 7٬747 يومين
اخبار ثقافية
حوار صحافي نادر للملك عبد العزيز.. هذا ما جاء فيه!-صورالعربية 16 2٬240 3 ساعات
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”المرصد 33 2٬753 6 أيام
اخبار صحية
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 6 6٬713 19 ساعة
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 20 14٬341 يومين
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 23٬779 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 16٬111 أسبوعين
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”وكالات 140 29٬880 يومين
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرينالمرصد 167 15٬341 4 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنواترويترز 10 2٬459 4 أيام
أخبار مناسبات
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردنالمرصد 30 13٬735 4 أيام
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬745 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬656 3 أسابيع
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬573 3 أسابيع
الاخيرة
اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخيرالمرصد 50 14٬971 يوم واحد
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!المرصد 41 9٬119 يومين
الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديوالمرصد 156 13٬683 يومين
بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!المرصد 47 11٬159 يومين
كاريكاتير