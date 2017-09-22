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أنباء عن إحلال “قوات تركية” بدلاً من الأمريكية في قاعدة العيديد القطرية !

أنباء عن إحلال “قوات تركية” بدلاً من الأمريكية في قاعدة العيديد القطرية !
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المرصد 95 5٬339 4 ساعات

صحيفة المرصد:تتجه النية لسحب المزيد من عناصر وقوات قاعدة العيديد العسكرية الأمريكية الشهيرة وسط ملامح إتفاق لم يعلن عنه بعد بين واشنطن والحكومة التركية على إحلال قوات تركية وبنفس العدد وبواجبات دفاعية في نفس القاعدة حسب موقع الرأي اليوم .

كشف مصدر مطلع جدا أن الفرصة باتت مهيئة لإتفاق ثلاثي بين قطر والولايات المتحدة وتركيا على تفريغ قاعدة العيديد من ثقلها العسكري البشري وإحلال ثقل بشري تركي بدلا منه.

ولم تتضح بعد تفاصيل هذا التوافق لكن تقارير تحدثت عن إنسحاب أمريكي ممنهج .

واشارت المصادر هذه المعلومات عن بقاء جهاز إستشاري أمريكي في القاعدة القطرية وعن برنامج على مدار عامين لإحلال قوات تركية بدلا من الأمريكية، الأمر الذي يبحث خلف الكواليس.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

95 -
2017-09-22 14:20:20
والله هالسعوديه الله يعينه ماتعرف من صديقها من عدوها لاكن مانقول غير الله يحفظ بلادنا من كل سوء ويرد كيد من كاد لها في نحره اللهم ادم الامن والامان في المملكه والدول الخليجيه والاسلاميه السنيه
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94 - ابو العز الدمشقي
2017-09-22 14:19:26
87/إنت صحح معلوماتك لآننا نحن من أسقط ونحن من يعد ولعلمك نحن كن السباقين بالطائرة بدون طيار فوق شمال فلسطين ونحن بكل الاحوال نرد بمزاجنا وبراحتنا وعندنا وقت كافي
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93 - ابو العز الدمشقي
2017-09-22 14:14:42
ت89/وليش مستعجل بس نخلص شغل من الاكراد جايين لعند حبايبك ... عاد ليش نتنياهو طلب من الامريكي والروسي إبعاد الايراني 60كم عن الحدود ووعدوه ب5 كم فقط يعني حيث هم الان وقالوله عليك التعود على وجودهم ؟؟
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92 - ابو العز الدمشقي
2017-09-22 14:05:09
أول أمس وأمس تم سحق 850ارهابي داعشي بريف حماه وادلب(وصورهم منشورة لمن يرغب)وعليه سلمت داعش ما تبقى من القرى التي بيدها للجيش مقابل إنسحاب 1000مقاتل وأسرهم بإتجاه الرقة
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( عدد التعليقات 29,013 )
91 - برق _ الحرم
2017-09-22 14:04:34
((((((( يمقن الاكراد يهددون تركيا وتضربهم من قطر )))))
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90 - KKK
2017-09-22 14:03:26
لقد إنيطح الذميم للاتراك والايرانيين أيما إتبطاح
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( عدد التعليقات 29,013 )
89 - برق _ الحرم
2017-09-22 14:03:03
(((( من ايام مزارع الدجاج وميناء طرطوس هل سمعت يوما ان العلولي الخدمي او بوتين او الولي السفيه يردون على اليهود )))))
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88 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-22 14:02:31
كل دولة ترى مصلحتها من منظورها .. اكانت امريكية او تركية او غيرها .. المهم ان تكون من حلف الناتو
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( عدد التعليقات 29,013 )
87 - برق _ الحرم
2017-09-22 14:01:20
((( 80 - ابو العز الدمشقي..... اليوم الفجر أطلقت ((4)) طائرات إسرائيلية إف15صاروخين ...أصابا منطقة قرب مطار دمشق .... صحح ملوماتك ((صاروخين)) اصابا مخزن اسلحة ...ولم ترد لاروسيا ولاسوريا حتى الان )))
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86 - ابو العز الدمشقي
2017-09-22 13:59:38
من يظن بأننا حيطة مايلة للآمريكي بالمنطقة يصحح معلوماته ...أمس أعاد حاجز عسكري سوري بالحسكة وحدة مدرعة أمريكية مترافقة بحماية كردية ومنعها من التقدم وكذلك قُصفت قوات أمريكية وكردية شرق الفرات بالدير
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85 - مجرة التبانة
2017-09-22 13:59:05
الامريكان يحفرون حفرة كبيرة في الخليج قد تهز أكبر ثلاث قوى اسلامية في المنطقة وتستفيد هي وايران وقطر فشل المخطط السابق والان الخطة ب
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84 - ابو شدا
2017-09-22 13:56:29
﷽ { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }..
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83 - الخالدي
2017-09-22 13:55:38
تعليق مخالف
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82 - ابو العز الدمشقي
2017-09-22 13:52:14
ت74/قطر وجدت جدار تستند إليه بدل ما يطيح عليها وقلنالك الطيور طارت بأرزاقها ؟؟
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81 - الخالدي
2017-09-22 13:51:58
تعليق مخالف
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80 - ابو العز الدمشقي
2017-09-22 13:48:57
..... اليوم الفجر أطلقت 4 طائرات إسرائيلية إف15 من فوق فلسطين 4 صواريخ تصدى لها الدفاع الجوي وأسقط 3منها وسقط الرابع حول مطار دمشق يعني خيبة للبعض ....؟
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79 - saudi
2017-09-22 13:46:08
عانقي هام السحايب والرعود في الشوامخ .... فطااااارت ثم طاااااارت
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78 - مواطن مطحون
2017-09-22 13:44:45
مهما كانت الاتفاقيات و الضحكات و كل ردود التأييد و المساندة .. امريكا مستعدة تبيع حلفائها في اي لحظة .. و سلامة فهمكم
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77 - ابو العز الدمشقي
2017-09-22 13:44:26
68,69/هون عليك شوي شوي يلي بيسمعك بيقول حبايبك يضربون الشام وحنا بالملاجيء ليش ماتقول أمس طيارة بلا طيار لفت شمال فلسطين المجتلة وصورت وضربوها باتريوت ما صابها وطلعولها بالاف 15 حتى اسقطوها ..... يتبع
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76 -
2017-09-22 13:37:32
ارتحلنا من اليمن الى سوريا هات وخذ دواليك انفجارات صك وطق وكالات عالميه
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75 -
2017-09-22 13:34:30
لعنة الله على امريكا
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74 - برق _ الحرم
2017-09-22 13:33:07
((((((( قطر ستعود للخليج دون اطلاق رصاصة وحدة ................وكل احدثات جديدة ستصبح غنائم ))))
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( عدد التعليقات 29,013 )
73 - برق _ الحرم
2017-09-22 13:31:02
((( اتفاقية اقامة القاعدة الامريكية..في العديد ...كانت باشراف دول مجلس التعاون العربي لاغراض حماية الخليج ...فهل تنصل واستبدل الامريكان الاتفاقية بتسليم الاراضي القطرية لتهديد دول الخليج والعراق)))
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72 - ابومحمد
2017-09-22 13:31:01
وجود قاعده تركيه كبيره في قطر او من الدول الصديقه لمصلحة قطر فالخطر الكبير على قطر من جيرانها الاعداء
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71 -
2017-09-22 13:29:37
قاعدة العديد تمارس من خلالها أمريكا الحرب على بلاد المسلمين وتمزيقهم إحلال قوات دفاعية لدولة إسلامية تركية هو الأصلح وليس النصارى الذين حذر الله منهم ومن موالتهم.
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70 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-22 13:27:37
الموضوع يخوف احذر عدوك مره وصديقك الف مرررررررررره والله ان الدول الان اكثرهم يجيك باسم الصديق وهو اخبث خلق الله انتبهوااااااا
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( عدد التعليقات 29,013 )
69 - برق _ الحرم
2017-09-22 13:26:38
(((((((عـــــــــــــاجل .....مقاتلات اسرائلية تخترق الاجواء السورية اقصد الروسية مساء البارحة وتقصف ((( مستودع أسلحة ))) قرب مطار دمشق الدولي....ولم يسمع حتى الان لاحس ولاحسيس )))))
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( عدد التعليقات 29,013 )
68 - برق _ الحرم
2017-09-22 13:23:34
(((((((عــــــــــــــــاجل .............انفجارات _عنيفة ..........في دمشق ))))))
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67 - مواطن مسكين
2017-09-22 13:21:07
والله امريكا تلعبها صح تريد ان تضرب عصفورين بحجر واحد ففي عام 2020 لن يكون هنالك دولة تسمى قطر
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66 -
2017-09-22 13:18:43
خنيبق يا خنيبق خنيبق يا خنيبق
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65 -
2017-09-22 13:13:42
امريكا وتركيا
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64 -
2017-09-22 13:04:26
كله مخططله مسبقاً وامريكا راضيه عن افعال قطر وتؤيدها بالخفاء
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63 - رايق
2017-09-22 13:03:48
الأتراك أخطر من الأمريكان على الخليج لأنهم داخلين بأسم الصداقه والأسلام، يجب الحذر منهم ورئيسهم المتغطرس أردوغان الذي يحلم بأعادة أمجاد الدوله العثمانية..
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62 -
2017-09-22 13:03:43
طيب ... وش المشكله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بلدهم وهم أحرار فيه
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61 - أبو هلول
2017-09-22 13:00:49
فَيَجْتَمِعُونَ جَمِيعًا وَيَتَبَايَعُونَ عَلَى أَنْ يُقَاتِلُوا حَتَّى يَلْحَقُوا بِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ قُتِلُوا ، فَإِذَا أَبْصَرَ الرُّومُ إِلَى مَنْ قَدْ تَحَوَّلَ إِلَيْهِمْ ، وَمَنْ قُتِلَ ،
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60 - أبو هلول
2017-09-22 12:59:44
وَأَمَّا الثُّلُثُ الْبَاقِي فَيَمْشِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، يَقُولُونَ : اللَّهَ اللَّهَ ، دَعُوا عَنْكُمُ الْعَصبِيَّةَ ، وَلِتَجْتَمِعْ كَلِمَتُكُمْ وَقَاتِلُوا عدوكم فانكم لن تنتصروا ما تعصبتم
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59 - الوطن في قلوبنا
2017-09-22 12:59:37
من الافضل نتحالف مع روسياوكوريا الشمالية وفيتنام وبنما والصين من أجل امريكا تحسب لنا الف حساب ولاتقدم على شئ تخافة .تسمعون في هذه الايام تصريحات زعيم كوريا الشمالية ووزير خارجيته ضد ترمب وامريكا
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58 - بريال عيش حب
2017-09-22 12:58:56
التركي حاء ودخل بكل سهوله معه الجيش وش تبيه يسوي يقشر بصل الرجال من ابسط حقوقه استرجاع الماضي ورجوع الدولة العثمانية
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57 - أبو هلول
2017-09-22 12:56:19
وَهُمُ الأَعْرَابُ ، وَثُلُثٌ ، يَقُولُونَ : إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ كَاسْمِهِ ، وَأَرْضُ الشَّامِ كَاسْمِهَا الشُّؤْمُ ، فَسِيرُوا بِنَا إِلَى الْعِرَاقِ وَالْيَمَنِ وَالْحِجَازِ ، حَيْثُ لا نَخَافُ الروم
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56 - بريال عيش حب
2017-09-22 12:56:09
كم مره اقولكم قطر محكومه من عمهم اوردغان واليوم أقول تركيا هي المسو ل عن قطر والتفاوض مع الأمريكان مع اوردغان وهذا اكبر دليل جيبو لي اي علامه للحكومه القطريه لها سياده ع الارض لسه ما شفتو شي
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55 - دعبادي
2017-09-22 12:53:54
العثماني ارطغل جاء بدعم امريكي روسي لا تصدقون تركيا بلد اسلامي
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54 - أبو هلول
2017-09-22 12:53:09
وَهُمْ مُسْلِمَةُ الْعَرَبِ : بَهْرَاءَ وَتَنَّوخُ وَطَيِّءٌ وَسُلَيْمٌ ، وَثُلُثٌ يَقُولُونَ : مَنَازِلُ آبَائِنَا وَأَجْدَادِنَا خَيْرٌ ، لا تَنَالُنَا الرُّومُ أَبَدًا ، مُرُّوا بِنَا إِلَى الْبَدو
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53 - فهد12
2017-09-22 12:52:26
اطالب بترحيل الاتراك من الخليج فورا فهم العدو فهم العدو فهم العدو
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52 - أبو هلول
2017-09-22 12:51:45
وَأَمَّا الثُّلُثُ الَّذِينَ يَفِرُّونَ فَإِنَّهُمْ يَفْتَرِقُونَ ثَلاثَةَ أَثْلاثٍ ، ثُلُثٌ يَلْحَقُونَ بِالرُّومِ ، وَيَقُولُونَ : لَوْ كَانَ اللَّهُ بِهَذَا الدِّينِ مِنْ حَاجَةٍ لَنَصَرَهُمْ ، وهم
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51 - رحمه ⭐️⭐️⭐️
2017-09-22 12:50:58
بهلول ايه فيه ايه انته دي الوئتي عاوز ايه يا ابني انا مش فاهمه ايتها حاجه من اللي انته بتكتوبه وبرق العباسية برضك كلامه مش مفهوم امشوا صلوا الجمعه وجيبوا كبسه بخاري واتغدوا واتخمدوا يالله يالا منك لوه
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50 - قلم الحقيقه
2017-09-22 12:48:47
مالنا شغل حتي كلن حر في بلده خلونا في أنفسنا وخيام الاسكان
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49 - أبو هلول
2017-09-22 12:47:39
فَأَمَّا الثُّلُثُ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فَشَهِيدُهُمْ كَشَهِيدِ عَشَرَةٍ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ ، يَشْفَعُ الْوَاحِدُ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ لِسَبْعِينَ ، وَشَهِيدُ الْمَلاحِمِ يَشْفَعُ لِسَبْعِ مِائَة
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48 - أبو هلول
2017-09-22 12:45:45
فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَرْفَعُ اللَّهُ تَعَالَى نَصْرَهُ عَنِ الْعَسْكَرَيْنِ ، وَيُنَزِّلُ صَبْرَهُ عَلَيْهِمَا ، حَتَّى يُقْتَلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الثُّلُثُ ، وَيَفِرُّ ثُلُثٌ ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ
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47 - فهد العرماني
2017-09-22 12:45:36
من الذي وقع بالفخ!!!!!!!!
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46 - أبو هلول
2017-09-22 12:44:00
وَيَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى نَهَرٍ يُقَالُ لَهُ كَذَا وَكَذَا ، يُغْزَى وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى نَهَرٍ يُقَالُ لَهُ الرَّقَبَةُ ، وَهُوَ النَّهَرُ الأَسْوَدُ ، فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَرْفَعُ اللَّه
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45 - أبو هلول
2017-09-22 12:42:39
يا مَعْشَرَ الْعَرَبِ ، لا نَكُونُ مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ ، أَوْ تَجْتَمِعَ كَلِمَتُكُمْ ، فَتُقَاتِلُ نِزَارُ يومًا ، وَالْيَمَنُ يومًا ، وَالْمَوَالِي يَومًا ، فَيُخْرِجُون الروم الى العمق
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44 - محمد
2017-09-22 12:39:08
أبو هلول ابو خنبوقة ابو خنبوقة
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43 - محمد
2017-09-22 12:38:07
هههههه امريكا تكذب على الجميع وتستخف فيهم الي يدفع فلوس توقف معاه ولما تاخ
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42 - أبو هلول
2017-09-22 12:38:06
وَمَا مَادَّةُ الْمَوَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " هُمْ عَتَاقَتُكُمْ ، وَهُمْ مِنْكُمْ قَوْمٌ يَجِيئُونَ مِنْ قِبَلِ فَارِسَ ، فَيَقُولُونَ : تَعَصَّبْتُمْ عَلَيْنَا يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ ،
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41 - أبو هلول
2017-09-22 12:36:58
فَيُقَاتِلُونَ الرُّومَ فَيَهْزِمُونَهُمْ ، وَيُخْرِجُونَهُمْ مِنْ جُنْدٍ إِلَى جُنْدٍ ، حَتَّى يَأْتُوا قِنَّسْرِينَ وَتَجِيئُهُمْ مَادَّةُ الْمَوَالِي " . قَالَ : قُلْتُ : وَمَا مَادَّةُ الْمَوَالِي
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40 - أبو هلول
2017-09-22 12:35:27
حَتَّى تَجِيئَهُمْ مَادَّةُ الْيَمَنِ سَبْعِينَ أَلْفًا ، أَلَّفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِالإِيمَانِ ، مَعَهُمْ أَرْبَعُونَ أَلْفًا مِنْ حِمْيَرَ ، حَتَّى يَأْتُوا بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَيقاتلون الروم
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39 - أبو هلول
2017-09-22 12:31:45
وَالْمُشْرِكُونَ خَلْفَ نَهَرِ الأَرْنَطِ يُقَاتِلُونَهُمْ صَبَاحًا وَمَسَاءً ، فَإِذَا أَبْصَرَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَجَّهَ فِي الْبَرِّ إِلَى قِنَّسْرِينَ سِتَّ مِائَةِ أَلْفٍ حَتّى
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38 - أبو هلول
2017-09-22 12:29:52
قَالَ : " جَبَلٌ بِأَرْضِ الشَّامِ مِنْ حِمْصَ ، عَلَى نَهَرٍ يُقَالُ لَهُ الأَرْنَطُ ، فَتَكُونُ ذَرَارِيُّ الْمُسْلِمِينَ فِي أَعْلَى الْمُعْتَقِ ، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى نَهَرِ الأَرْنَطِ ، و
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37 - أبو هلول
2017-09-22 12:28:11
: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتَتَّسِعَنَّ عَلَى مَنْ يَأْتِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَمَا يَتَّسِعُ الرَّحِمُ عَلَى الْوَلَدِ " . قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْمُعْتَقُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ؟ قَالَ
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36 - أبو هلول
2017-09-22 12:26:02
خَلا مَدِينَةَ دِمَشْقَ ، وَالْمُعْتِقَ ، وَيُخْرِبُونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ " . قَالَ : فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : وَكَمْ تَسَعُ دِمَشْقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم
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35 - أبو هلول
2017-09-22 12:23:39
إِذَا رَسِيتُمْ بِسَوَاحِلِ الشَّامِ فَاحْرِقُوا الْمَرَاكِبَ لِتُقَاتِلُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ ، فَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، وَيَأْخُذُونَ أَرْضَ الشَّامِ كُلَّهَا ، بَرَّهَا وَبَحْرَهَا ، مَا خَلا مَدِينَة
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34 - محمد
2017-09-22 12:23:22
خنبوقة خنبوقة خنبوقة
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33 - أبو هلول
2017-09-22 12:22:27
فَيَأْتُونَ صَاحِبَ رُومِيَّةَ فَيُخْبِرُونَهُ بِذَلِكَ ، فَيُوَجِّهُ ثَمَانِينَ غَايَةً ، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا فِي الْبَحْرِ ، وَيَقُولُ لَهُمْ صَاحِبُهُمْ : إِذَا رَسِيتُمْ
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32 - محمد
2017-09-22 12:21:04
أبو هلول ابو خنبوقة ابو خنبوقة
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31 - أبو هلول
2017-09-22 12:20:26
وصاحب قسطنطينه هو اردغان وقد رفض بالفعل ان يحاربنا مع الروم لذلك أسَرَ كل القوات التركيه التابعه لامريكا في قاعدة انجريلك الامريكية في تركيا لذلك انقلبوا عليه وقتلوا ابنه ولكن الله تعالى افشل انقلابهم
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30 - محمد الجعيد
2017-09-22 12:17:42
كلام خطير جدا . امريكا تريد اشعال مزيد من الحروب في الخليج وجر تركيا لخوض حروب بالوكاله
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29 - سفر
2017-09-22 12:17:41
خل داعش والاخوان والنصرة وحزب الله والحوثيين وطالبان والقرضاوي وعزمي بشارة وفيصل القاسم والمرتزقه الباقين ينفعونهم.
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28 - أبو هلول
2017-09-22 12:14:29
قُوَّةً ، فَأَمِدَّنَا نُقَاتِلْهُمْ ، فَيَقُولُ : مَا كُنْتُ لأَغْدِرَ بِهِمْ ، قَدْ كَانَتْ لَهُمُ الْغَلَبَةُ فِي طُولِ الدَّهْرِ عَلَيْنَا ، فَيَأْتُونَ صَاحِبَ رُومِيَّةَ فَيُخْبِرُونَهُ بِذَلِكَ
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27 - أبو هلول
2017-09-22 12:13:20
إِلَى صَاحِبِهِمْ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ، فَيَقُولُونَ : إِنَّ الْعَرَبَ غَدَرَتْ بِنَا ، وَنَحْنُ أَكْثَرُ مِنْهُمْ عَدَدًا ، وَأَتَمُّ مِنْهُمْ عُدَّةً ، وَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ، فَأَمِدَّنَا
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26 - أبو هلول
2017-09-22 12:12:02
فَتَقُولُ الرُّومُ : قَاسِمُونَا مَا أَصَبْتُمْ مِنْ ذَرَارِيِّكُمْ ، فَيَقُولُونَ : لا نُقَاسِمُكُمْ ذَرَارِيَّ الْمُسْلِمِينَ أَبَدًا ، فَيَقُولُونَ : غَدَرْتُمْ بِنَا ، فَتَرْجِعُ الرُّومُ
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25 - أبو هلول
2017-09-22 12:10:37
ثُمَّ إنَّ الرُّومَ يَغْزُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَارِسَ فَيَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَيَسْبُونَ ذَرَارِيَّهُمْ ، فَتَقُولُ الرومُ : قَاسمونا الغنائم كما قاسمناكم فيقاسمونهم الاموال و ذراري الشرك
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24 - متأمل
2017-09-22 12:09:29
إحلال أو إحتلال .. كليهما سيان .. الحمدين باعا قطر للأمريكان وبدرهما باعوه للأتراك وسيبعوه لإيران مقابل إتفاقات ضد الأكراد .. وهكذا أصبحت قطر في عهد الحمدين دولة مرتهنة للمزايدات والمناقصات
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23 - أبو هلول
2017-09-22 12:08:10
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " يَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الرُّومِ هُدْنَةٌ وَصُلْحٌ حَتَّى يُقَاتِلُوا مَعَهُمْ عَدُوًّا لَهُمْ ، فَيُقَاسمُونَهُمْ غَنائمهم
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22 - أبو هلول
2017-09-22 12:04:48
قال رسول الله لا فرق لعربي على عجمي و لا لابيض على اسود الا بالتقوى
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21 -
2017-09-22 11:57:32
امريكا امريكا ايش امريكا هذه ونحن معنا الله الله ياعالم توكلو يا عرب يامسلمين على الله ووحدوا صفوفكم واتركو الخيانة والتفرقة العنصرية بين الشعوب عاملو الناس بعدالة كما فعل نبيكم فانتم المنتصرون
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20 -
2017-09-22 11:56:42
طيب وما الذي سيترتب على هذا؟ الا يمكن من وقفة حازمة ومقاطعة لتركيا؟ ثم ما يستحي حكام قطر من حالة الخوف وعدم الثقة بالنفس وبالقطريين حتى يحتموا خلف عساكر أمريكية وإيرانية وتركية..يا عيب الشوم ..واعيباه
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19 -
2017-09-22 11:56:34
الله اعلم بانه خطة امريكيه لإشعال نار الحرب في الخليج و خاصه على السعوديه اللهم رد كيدهم في نحورهم عاجل غير اجل
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18 - ......
2017-09-22 11:52:14
الله يرحم الامير سعود الفيصل.....
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( عدد التعليقات 29,013 )
17 - برق _ الحرم
2017-09-22 11:45:32
(((( أمريكا لم تنسحب من ((قاعدة _ انجرليك)) رغم تهديدات اردوغان .... حتى تنسحب من أكبر قواعدها في الخليج العربي ((البنتاغون)) لم يصرح عن انسحابات او احلال في قاعدة _العديد )))))
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16 - زائر من الكواكب
2017-09-22 11:40:27
تعليق مخالف
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15 - ررر
2017-09-22 11:39:00
تركيا دولة لعينة تريد اعادة الدولة العثمانية بالمنطقة .
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14 - جبال سدير
2017-09-22 11:37:26
امريكاء تقول لتركياء تفاهمي مع العرب وانا سااراقب الوضع اصبحت تركياء وجها لوجهة معنا وايران خلفها وقطرموقعها خطيرعلى الشرقية ولن ينفعنا شاعر المليون وقصائدة الحذر الحذروالحكمة الحكمة
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13 -
2017-09-22 11:36:59
ان صح الخبر فهذا محاولة لزيادة المشاكل بين المسلمين نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكل مسلم ومسلمة والله أعلم
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12 - نيدو
2017-09-22 11:32:47
امريكا لوفيها خير كان وقفت مع صدام وكان وقفت مع حسني مبارك .. لكن نصيحه لاتأمنون جانبها همها شفط ثروات العرب وفقر شعوبها .وتقسيم دولها واشعال الحروب بين الناس
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11 - باب الشمال
2017-09-22 11:32:15
اللعبة والصفقة كبيرة وهي مصالح ايران تركيا إسرائيل...
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10 - سعد
2017-09-22 11:31:07
على الاقل تركيا دوله مسلمه مش احسن ماتحتل قواعدنا اليهود
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9 - باب الشمال
2017-09-22 11:26:35
ياخوفي من هذة السياسة المتقلبة سريعا امريكا قذرة سياسيا وتتبدل مصالحها سريعا على الخليج أن كانو يريدون الأمن والعيش بسلام أن يعتمدون على الله اولا ثم وحدتهم لان الأطماع والعيون على الخليج....
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8 - التعليم إلى أين ؟!!
2017-09-22 11:26:34
سايس بيكو جديد لتقسيم الخليج وسحق العرب
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7 - خااللد
2017-09-22 11:26:02
وربعنا يتوسطون لاتنفصل كردستان .... ادعموا كردستان نكاية بتركيا وايران واذناب ايران في العراق ادعموهم بكل ماأوتيتم من قوة ... اشعلوا المروب بينهم بين لابارك الله فيهم
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6 - ابو العز الدمشقي
2017-09-22 11:24:27
ت4/يعني أمير قطر نام بفراشه وصحي الصبح وإتصل ***التركي وقال له محتاجك بكم كتيبة دبابات ؟؟ يا أخي الكل متابع الفيلم من بدايته وهذا شيء متوقع ...
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5 - ابو سلطان
2017-09-22 11:13:47
أنباء عن إحلال “قوات تركية” بدلاً من الأمريكية في قاعدة العيديد القطرية مغفلين حكومة قطر هذه سياسية استعمارية متفقة في ما بينهما كما اتفقو علي تقسيم العراق وسوريا وليبيا
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4 - العربي
2017-09-22 11:11:52
شكل الأمور بدت تتضح زي امريكا ماسلمت العراق لمجوس إيران سيتم تسليم قطر على طبق من ذهب للصرب في تركيا
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3 - حمد
2017-09-22 11:08:24
طارت فلوسك ياصابر
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( عدد التعليقات 29,013 )
2 - برق _ الحرم
2017-09-22 11:06:21
(((ابرز الاخبار ....تركيا تعترف: ترامب لم يعتذر لأردوغان حول احداث السفارة في واشنطن..واجتماعات طارئة وقرارات (مهمة) بشأن استفتاء كردستان واطلاق الضابطين في المخابرات المختطفين في العراق قبل يومين)))
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( عدد التعليقات 29,013 )
1 - برق _ الحرم
2017-09-22 11:00:40
(((((((( القاعدة امريكية .............تسنضيف القوات التركية ....لقاء صفقة بين تركيا وامريكا ... الايام القادمة سوف تظهر على السطح تسريباتها )))))
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