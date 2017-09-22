أنباء عن إحلال “قوات تركية” بدلاً من الأمريكية في قاعدة العيديد القطرية !

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صحيفة المرصد:تتجه النية لسحب المزيد من عناصر وقوات قاعدة العيديد العسكرية الأمريكية الشهيرة وسط ملامح إتفاق لم يعلن عنه بعد بين واشنطن والحكومة التركية على إحلال قوات تركية وبنفس العدد وبواجبات دفاعية في نفس القاعدة حسب موقع الرأي اليوم .

كشف مصدر مطلع جدا أن الفرصة باتت مهيئة لإتفاق ثلاثي بين قطر والولايات المتحدة وتركيا على تفريغ قاعدة العيديد من ثقلها العسكري البشري وإحلال ثقل بشري تركي بدلا منه.

ولم تتضح بعد تفاصيل هذا التوافق لكن تقارير تحدثت عن إنسحاب أمريكي ممنهج .

واشارت المصادر هذه المعلومات عن بقاء جهاز إستشاري أمريكي في القاعدة القطرية وعن برنامج على مدار عامين لإحلال قوات تركية بدلا من الأمريكية، الأمر الذي يبحث خلف الكواليس.

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