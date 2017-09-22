“الإسكان”:مليون وحدة سكنية شاغرة من ضمنها خيام .. وهذا ما قالته عن الـ 7 آلاف وحدة بـ “الرياض”!
صحيفة المرصد: أكدت وزارة الإسكان أن هناك مليون وحدة سكنية شاغرة بالمملكة،17 % منها مساكن موسمية يستفاد منها في المواسم فقط، بالإضافة إلى الخيام التي تم إدخالها ضمن الإحصائية.
وأثناء الرد على ملاحظات مجلس الشورى حول التقرير السنوي للوزارة، أول من أمس الأربعاء، أوضحا مندوبا الوزارة أن الإسكان طرحت على أصحاب المساكن الشاغرة مساعدتهم لتحقيق الاستفادة من وحداتهم الشاغرة لما يصب في مصلحة الوطن.
وأشار المنوبان إلى بعض التحديات التي أعاقت عمل الوزارة، مؤكدين أنها نتيجة تراكمات خلال سنوات ماضية، وأنها تعمل حاليًا لمعالجتها.
ولفت مندوبا “الإسكان” إلى شراكة الوزارة مع القطاع الخاص للاستفادة من الأراضي الشاغرة وتشييدها لتوفير وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومن بين مخرجات تلك الشراكة مشروع بوابة الشرق بمنطقة الرياض والذي ضم 7 آلاف وحدة سكنية، وفقًا لـ “الوطن”.
التعليقات
حسبنا الله وكفى ....وزعوا اراضي مطورة وفكونا من منتجاتكم. اللي نقراها في الصحف ولا شفناها .. وايضا الاسكان من حق الجميع وليس حكرا على مدن معينة
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مليون سكني وجني الي يخبصكم يا وزارة الاهمال حسبي الله ونعم الوكيل عليكم شابت روسنا ولا شفنا شيئ الله كريم
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***والله صار عندي اكتئاب من اسم الاسكان
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فكرة الخيام من الأفكار ألابداعية لوزارة الإسكان وأعتقد ان ****
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احد المقالات المنشورة سابقا تقول(( قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن المملكة ستشهد تقنيات تبني منازل، خلال يومين فقط،)) خيام ياخي اعطي الناس اراضي مطورة بحقها وباسعار معقولة
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شكلها خيام ****
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خيام يلي***
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حقيقة إلى الآن لم تقدم أي حلول لازمة الإسكان وهذا دليل واضح على ***
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اهم شي الخيام يكون معها بطاطين ههههههههه اخ يا بطني ههههههههه مرحباً
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لو لم أكن سعوديآ لتمنيت أن أكون هنديآ أو بنقلاديشيآ والله صادق في كلامي على الأقل السكن على كفلاهم هههههه
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أهم شي يكثرون ***
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﷽ { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }..
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وحتى الخيام بعد يمكن فيها انتضار عشر سنوات
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وزارة الاسكان أصبحت مثل المسلسل الكوميدي اتفرج وضحك ههههههههههههه حسبي الله ونعم الوكيل والله ماندري نصحك ولا نبكي من قهر الايجار كل سته شهور ولا بلكثير سنه وشيل عفشك وعيالك ودور على شقه ثانيه اه بس
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أقتراح على وزارة الإسكان بما أنها أضافت الخيام لا بد لها أن تضيف بيوت الشعر والكارفانات المتنقلة والكهوف والمغارات ومظلات السيارات وظلال الشجر للإحصائية لكي نضمن زيادة المعروض من المنتجات العقارية
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الخيام لدى وزارة الإسكان حقيقة تخبط.
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البنك العقاري تخلى عن الاقراض وورارة الإسكان من وعود في وعود تفوقوا على عرقوب وأخيراً سلموا المحتاجين للسكن للبنوك الربوية لشراء الوحدات من المظورين العقاريين والنتيجة لم تنطبق الشروط عليهم .
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يا ساكنين الخيام ..يا ساكنين الخيام ..بين الربوع الجميله.. قلبي معاكم سكن.. قلبي معاكم سكن& الزين حلو القوام ..الزين حلو القوام.. ابو العيون الكحيله .. في حبه قلبي انفتن..في حبه قلبي انفتن @ 😂😂😂
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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الحل الوحيد للمشاكل والإسكان هو ارجعوا إلى دور الطين والحجر والخيام
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كلمتين من يوم سمعناهن وحنا من جرف لدحديره منتج سكني ... مطور عقاري الغوا الكلمتين هاذي من الوجود وحنا بخير
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أدري أننا غير نرجع للخيام والحمير بعد غلا البنزين
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اولا اعانكم الله يا اخون اللي يبي يأكل يأكل بيده الدنيا تغيرت اعتمد ع نفسك وشد حيلك العقار نزل اشتري وسوي بيتك مو فله بيت وترك الزعل ولا حباط والله انصح كل واحد الاعتماد ع نفسه والله يوفق الجميع
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الفشل لايزال يلاحق الإسكان عمرالدولة87عام لوكان من هذاك الزمان الى الآن عطواالمواطن كل شهربلكه يمدية سكن المواطن وخلصنامن القصة
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اهم شئ ان الخيام ماتكون في***
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وين الصندوق العقاري رحمك الله هو المشروع الأوحد الذي أفاد المواطن والأفكار والبنوك لافائده منها
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الفشل لايزال يلاحق الإسكان عمرالدولة87عام لوكان من هذاك الزمان الى الآن عطواالمواطن كل شهربلكه يمدية سكن المواطن وخلصنامن القصة
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يا زارع الريحان حول خيامنا لا تزرع الريحان إنت لست مقيم الله أكبر نبي الحياة والمسكن وتاليتها خيام صار الشعب محطة تجارب
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الخيام لترفيه في الشتاء ههههههههههه اجل خيام انتم في قصور ونحن في خيام حتى في الدول الفقيره لا يقبل بذالك اكثر من 10 مليون برميل نفط يباع في اليوم واسكن في خيام صحيح هزولة
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تعليق 33 ايش دخل الدول المعادية في اصلاح الوزارات وتنمية المواطن لازم نفرق بين اصلاح البنية التحتية وتطويرها وحل المشكلات والاعتراف بالأخطاء وعلاجها وبين افتراءآت اعداء الوطن فليذهبوا للجحيم
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بصراحة أنا أشوف كرتون الثلاجة عملياً أكثر من الخيام علشان إذا ما عجبك جارك أو الحارة تصفطه بأسرع وقت وتنتقل لمكان ثاني وياليت يصرف معه كتاب دع القلق وابدأ الحياة
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باقي المغارات والكهوف والعشش نسيتوها
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فلم نستفد من وزارة شي سوى أنها قتلت الصندوق العقاري وهو الوحيد الذي كان ناجحاً أتمنى إرجاعه للنظام السابق وإلغاء الوزارة فلافائدة منها
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نسيو يضمون الكهوف ضمن منتجات الإسكان
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أتمنى أتمنى من الدولة أن تلغي وزارة الاسكان نهائياً فلافائدة سوى الخسائر ع الدولة رواتب ومؤتمرات وووووو الحل ١- بلدية كل مدينة تطور وتوزع الاراضي ع المواطنين ٢- مكاتب الصندوق العقاري تصرف لهم قرض
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(((((( لم تنفذ الاسكان وعودها الا تلك الممنوحة لتجار العقار بفرض مشاركتهم .....وسلمت 30 % من الاراضي فضاء للمتقدمين طالبين السكن ..... وقالت طورها ))))
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😅
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يا جماعة الخير هناك دول معادية ووكالات أنباء أجنبية تتلقف مثل هذه الأنباء وتعمل منها مانشتتات بغرض السخرية من بلدنا كلي رجاء إنتقاء الفاظ ومصطلحات زينة حفاظاً على سمعة بلدنا خاصة بالخارج...اجل خيام!!!
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حسبي الله ونعم الوكيل على اللي ***
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لاتعلييييييييييييق
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وزارة اﻻسكان إلى الآن لم تقدم اية حلول لحل أزمة الإسكان والوزير أثبت فشله.
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بوابة الشرق. في رماح.
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اللي يصدق الإسكان اعتبره انسان ماعنده سالفه. مع احترامي طبعاً.
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يحل علينا ذكرى اليوم الوطني 87 وحنا ما عندنا سكن .
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الامانة والصدق وحب الحلال شئ نادر
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كﻻم وتخطيط تجار يقولك تبي خيمه او شقه مكلفه المطور 150الف وتيفتها في لحيتك ب500الف طبعاً ترضى بالشقه افضل من الخيام ولو كانت غاليه
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شكرا لكم على الخيام ماقصرتو
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من بينها خيام ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اللهم إذا قدرت فألطف ... الأكيد 90% خيام
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عيب اللي صاير يحصل يا وزارة الاسكان.. اتقوا الله في المواطنيين اللي فنوا اعمارهم في خدمة هذا الوطن الغالي.
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اذا فيها خيام نرجع ٩٠ سنة وراء كانت لدينا خيام واراضي كرامة حرية ما هذا الذل يا وزير الاسكان
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يستحق المواطن هذا الرقي الفكري ****
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ماقصرو تصدق الخيام منتج سكني ممتاز وخاصة حنا في القرن العشرين . مادري هذولا الناس صاحين ولا ايش قصتهم . الدولة راصده 240 مليار . وجايين يشحذون المساكن القديمة المتهالكة او يسلمون رقابنا للتجار
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آخر ماتوصلت له وزارة الإسكان توزيع خيام ياخي أستحوا على دمكم هذا اذا عندكم الدوله تخصص مليارات للسكن وأنتوا توزعوا خيام ترا ماحنا لا جئين
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من ضمنها الخيام يجب على مندوب الإسكان التوضيح هل هي من ثقافة الإسكان الحديثه او من المنتج او الوحده او المخرجات فعلاً ازمة فكر الوزارة الوحيده التي علمت المواطن مفردات حديثه لم تكن معروفه سابقاً
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كم اسعار الخيام كاش وتقصيد ربما نستطيع شراءها
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الخيام هذي كم غرفة وين موقعها وكم الإجار
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الله يجزاكم الف خير اسراحه ماقصرتوو بالخيام خيام مره وحده مع تحياتي من دمر حياتي اخ يالقهر بس
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كيف (خيام)؟؟؟؟؟ يمكن يقصدون وقت موسم الربيع ولامطار انشاء علشان يتمشون الناس ويحصلون مسكن في البر ههههه
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خيام ماشاء الله
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