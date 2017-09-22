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“الإسكان”:مليون وحدة سكنية شاغرة من ضمنها خيام .. وهذا ما قالته عن الـ 7 آلاف وحدة بـ “الرياض”!

“الإسكان”:مليون وحدة سكنية شاغرة من ضمنها خيام .. وهذا ما قالته عن الـ 7 آلاف وحدة بـ “الرياض”!
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المرصد 63 2٬169 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أكدت وزارة الإسكان أن هناك مليون وحدة سكنية شاغرة بالمملكة،17 % منها مساكن موسمية يستفاد منها في المواسم فقط، بالإضافة إلى الخيام التي تم إدخالها ضمن الإحصائية.
وأثناء الرد على ملاحظات مجلس الشورى حول التقرير السنوي للوزارة، أول من أمس الأربعاء، أوضحا مندوبا الوزارة أن الإسكان طرحت على أصحاب المساكن الشاغرة مساعدتهم لتحقيق الاستفادة من وحداتهم الشاغرة لما يصب في مصلحة الوطن.
وأشار المنوبان إلى بعض التحديات التي أعاقت عمل الوزارة، مؤكدين أنها نتيجة تراكمات خلال سنوات ماضية، وأنها تعمل حاليًا لمعالجتها.
ولفت مندوبا “الإسكان” إلى شراكة الوزارة مع القطاع الخاص للاستفادة من الأراضي الشاغرة وتشييدها لتوفير وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومن بين مخرجات تلك الشراكة مشروع بوابة الشرق بمنطقة الرياض والذي ضم 7 آلاف وحدة سكنية، وفقًا لـ “الوطن”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

63 -
2017-09-22 14:27:00
حسبنا الله وكفى ....وزعوا اراضي مطورة وفكونا من منتجاتكم. اللي نقراها في الصحف ولا شفناها .. وايضا الاسكان من حق الجميع وليس حكرا على مدن معينة
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62 - حلم
2017-09-22 14:17:23
مليون سكني وجني الي يخبصكم يا وزارة الاهمال حسبي الله ونعم الوكيل عليكم شابت روسنا ولا شفنا شيئ الله كريم
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61 - العيد
2017-09-22 14:15:09
تعليق مخالف
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60 - مواطن مخلص
2017-09-22 14:14:17
***والله صار عندي اكتئاب من اسم الاسكان
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59 - رعد الجنوب
2017-09-22 14:12:07
فكرة الخيام من الأفكار ألابداعية لوزارة الإسكان وأعتقد ان ****
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58 -
2017-09-22 14:11:27
احد المقالات المنشورة سابقا تقول(( قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن المملكة ستشهد تقنيات تبني منازل، خلال يومين فقط،)) خيام ياخي اعطي الناس اراضي مطورة بحقها وباسعار معقولة
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57 - مسمار
2017-09-22 14:10:57
تعليق مخالف
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56 - ماجد
2017-09-22 14:07:36
شكلها خيام ****
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55 - صريح جداً
2017-09-22 14:07:09
خيام يلي***
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54 - رسالة إلى وزير الإسكان
2017-09-22 14:03:32
حقيقة إلى الآن لم تقدم أي حلول لازمة الإسكان وهذا دليل واضح على ***
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53 - صريح العبارة
2017-09-22 14:01:44
اهم شي الخيام يكون معها بطاطين ههههههههه اخ يا بطني ههههههههه مرحباً
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52 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-22 13:58:56
لو لم أكن سعوديآ لتمنيت أن أكون هنديآ أو بنقلاديشيآ والله صادق في كلامي على الأقل السكن على كفلاهم هههههه
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51 - أبو مشاري
2017-09-22 13:53:01
أهم شي يكثرون ***
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50 - ابو شدا
2017-09-22 13:52:19
﷽ { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }..
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49 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-22 13:52:11
وحتى الخيام بعد يمكن فيها انتضار عشر سنوات
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48 - الله يعين
2017-09-22 13:50:27
وزارة الاسكان أصبحت مثل المسلسل الكوميدي اتفرج وضحك ههههههههههههه حسبي الله ونعم الوكيل والله ماندري نصحك ولا نبكي من قهر الايجار كل سته شهور ولا بلكثير سنه وشيل عفشك وعيالك ودور على شقه ثانيه اه بس
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47 - السم
2017-09-22 13:49:33
تعليق مخالف
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46 - تيبمو
2017-09-22 13:47:24
أقتراح على وزارة الإسكان بما أنها أضافت الخيام لا بد لها أن تضيف بيوت الشعر والكارفانات المتنقلة والكهوف والمغارات ومظلات السيارات وظلال الشجر للإحصائية لكي نضمن زيادة المعروض من المنتجات العقارية
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45 - خبير إستراتيجي
2017-09-22 13:46:22
الخيام لدى وزارة الإسكان حقيقة تخبط.
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44 -
2017-09-22 13:43:44
البنك العقاري تخلى عن الاقراض وورارة الإسكان من وعود في وعود تفوقوا على عرقوب وأخيراً سلموا المحتاجين للسكن للبنوك الربوية لشراء الوحدات من المظورين العقاريين والنتيجة لم تنطبق الشروط عليهم .
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43 - هوووووباااا
2017-09-22 13:42:40
يا ساكنين الخيام ..يا ساكنين الخيام ..بين الربوع الجميله.. قلبي معاكم سكن.. قلبي معاكم سكن& الزين حلو القوام ..الزين حلو القوام.. ابو العيون الكحيله .. في حبه قلبي انفتن..في حبه قلبي انفتن @ 😂😂😂
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42 -
2017-09-22 13:32:44
حسبنا الله ونعم الوكيل
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41 -
2017-09-22 13:29:37
الحل الوحيد للمشاكل والإسكان هو ارجعوا إلى دور الطين والحجر والخيام
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40 - قصيمي ١
2017-09-22 13:27:58
كلمتين من يوم سمعناهن وحنا من جرف لدحديره منتج سكني ... مطور عقاري الغوا الكلمتين هاذي من الوجود وحنا بخير
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39 -
2017-09-22 13:27:35
أدري أننا غير نرجع للخيام والحمير بعد غلا البنزين
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38 - بريال عيش حب
2017-09-22 13:23:43
اولا اعانكم الله يا اخون اللي يبي يأكل يأكل بيده الدنيا تغيرت اعتمد ع نفسك وشد حيلك العقار نزل اشتري وسوي بيتك مو فله بيت وترك الزعل ولا حباط والله انصح كل واحد الاعتماد ع نفسه والله يوفق الجميع
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37 - ابورائد
2017-09-22 13:22:18
الفشل لايزال يلاحق الإسكان عمرالدولة87عام لوكان من هذاك الزمان الى الآن عطواالمواطن كل شهربلكه يمدية سكن المواطن وخلصنامن القصة
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36 - خالد
2017-09-22 13:20:20
اهم شئ ان الخيام ماتكون في***
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35 - مواطن
2017-09-22 13:19:01
وين الصندوق العقاري رحمك الله هو المشروع الأوحد الذي أفاد المواطن والأفكار والبنوك لافائده منها
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34 - ابورائد
2017-09-22 13:18:59
الفشل لايزال يلاحق الإسكان عمرالدولة87عام لوكان من هذاك الزمان الى الآن عطواالمواطن كل شهربلكه يمدية سكن المواطن وخلصنامن القصة
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33 - العربي
2017-09-22 13:16:49
يا زارع الريحان حول خيامنا لا تزرع الريحان إنت لست مقيم الله أكبر نبي الحياة والمسكن وتاليتها خيام صار الشعب محطة تجارب
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32 - الترفيه
2017-09-22 13:16:05
الخيام لترفيه في الشتاء ههههههههههه اجل خيام انتم في قصور ونحن في خيام حتى في الدول الفقيره لا يقبل بذالك اكثر من 10 مليون برميل نفط يباع في اليوم واسكن في خيام صحيح هزولة
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31 - ملاس
2017-09-22 13:15:18
تعليق 33 ايش دخل الدول المعادية في اصلاح الوزارات وتنمية المواطن لازم نفرق بين اصلاح البنية التحتية وتطويرها وحل المشكلات والاعتراف بالأخطاء وعلاجها وبين افتراءآت اعداء الوطن فليذهبوا للجحيم
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30 - The mask
2017-09-22 13:14:45
بصراحة أنا أشوف كرتون الثلاجة عملياً أكثر من الخيام علشان إذا ما عجبك جارك أو الحارة تصفطه بأسرع وقت وتنتقل لمكان ثاني وياليت يصرف معه كتاب دع القلق وابدأ الحياة
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29 - نيدو
2017-09-22 13:14:25
باقي المغارات والكهوف والعشش نسيتوها
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28 - قصيمي ١
2017-09-22 13:13:46
فلم نستفد من وزارة شي سوى أنها قتلت الصندوق العقاري وهو الوحيد الذي كان ناجحاً أتمنى إرجاعه للنظام السابق وإلغاء الوزارة فلافائدة منها
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27 - مواطن
2017-09-22 13:12:12
نسيو يضمون الكهوف ضمن منتجات الإسكان
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26 - قصيمي ١
2017-09-22 13:11:50
أتمنى أتمنى من الدولة أن تلغي وزارة الاسكان نهائياً فلافائدة سوى الخسائر ع الدولة رواتب ومؤتمرات وووووو الحل ١- بلدية كل مدينة تطور وتوزع الاراضي ع المواطنين ٢- مكاتب الصندوق العقاري تصرف لهم قرض
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( عدد التعليقات 29,013 )
25 - برق _ الحرم
2017-09-22 13:11:34
(((((( لم تنفذ الاسكان وعودها الا تلك الممنوحة لتجار العقار بفرض مشاركتهم .....وسلمت 30 % من الاراضي فضاء للمتقدمين طالبين السكن ..... وقالت طورها ))))
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24 - منتحي
2017-09-22 13:10:30
😅
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23 - خالد
2017-09-22 13:04:02
يا جماعة الخير هناك دول معادية ووكالات أنباء أجنبية تتلقف مثل هذه الأنباء وتعمل منها مانشتتات بغرض السخرية من بلدنا كلي رجاء إنتقاء الفاظ ومصطلحات زينة حفاظاً على سمعة بلدنا خاصة بالخارج...اجل خيام!!!
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22 - رزقي على الله
2017-09-22 13:03:54
حسبي الله ونعم الوكيل على اللي ***
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21 -
2017-09-22 13:02:59
لاتعلييييييييييييق
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20 - الإسكان
2017-09-22 13:00:18
وزارة اﻻسكان إلى الآن لم تقدم اية حلول لحل أزمة الإسكان والوزير أثبت فشله.
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19 -
2017-09-22 12:58:38
بوابة الشرق. في رماح.
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18 -
2017-09-22 12:57:22
اللي يصدق الإسكان اعتبره انسان ماعنده سالفه. مع احترامي طبعاً.
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17 - اليوم الوطني
2017-09-22 12:57:00
يحل علينا ذكرى اليوم الوطني 87 وحنا ما عندنا سكن .
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16 -
2017-09-22 12:56:08
الامانة والصدق وحب الحلال شئ نادر
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15 -
2017-09-22 12:55:50
كﻻم وتخطيط تجار يقولك تبي خيمه او شقه مكلفه المطور 150الف وتيفتها في لحيتك ب500الف طبعاً ترضى بالشقه افضل من الخيام ولو كانت غاليه
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14 - شعب يبحث عن سكن
2017-09-22 12:54:07
تعليق مخالف
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13 -
2017-09-22 12:54:00
شكرا لكم على الخيام ماقصرتو
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12 -
2017-09-22 12:52:41
من بينها خيام ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اللهم إذا قدرت فألطف ... الأكيد 90% خيام
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11 - يالله
2017-09-22 12:52:22
عيب اللي صاير يحصل يا وزارة الاسكان.. اتقوا الله في المواطنيين اللي فنوا اعمارهم في خدمة هذا الوطن الغالي.
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10 - قلم الحقيقه
2017-09-22 12:46:39
اذا فيها خيام نرجع ٩٠ سنة وراء كانت لدينا خيام واراضي كرامة حرية ما هذا الذل يا وزير الاسكان
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9 - مواطن
2017-09-22 12:45:49
يستحق المواطن هذا الرقي الفكري ****
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8 - تعليق 3 اي والله جزاهم الله خير
2017-09-22 12:45:28
ماقصرو تصدق الخيام منتج سكني ممتاز وخاصة حنا في القرن العشرين . مادري هذولا الناس صاحين ولا ايش قصتهم . الدولة راصده 240 مليار . وجايين يشحذون المساكن القديمة المتهالكة او يسلمون رقابنا للتجار
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7 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-22 12:45:25
آخر ماتوصلت له وزارة الإسكان توزيع خيام ياخي أستحوا على دمكم هذا اذا عندكم الدوله تخصص مليارات للسكن وأنتوا توزعوا خيام ترا ماحنا لا جئين
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6 - القناص 2
2017-09-22 12:42:26
من ضمنها الخيام يجب على مندوب الإسكان التوضيح هل هي من ثقافة الإسكان الحديثه او من المنتج او الوحده او المخرجات فعلاً ازمة فكر الوزارة الوحيده التي علمت المواطن مفردات حديثه لم تكن معروفه سابقاً
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5 - صقر العروبه
2017-09-22 12:39:36
كم اسعار الخيام كاش وتقصيد ربما نستطيع شراءها
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4 - ابومحمد1
2017-09-22 12:39:08
الخيام هذي كم غرفة وين موقعها وكم الإجار
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3 - سلطان سليمان الوثيري
2017-09-22 12:35:28
الله يجزاكم الف خير اسراحه ماقصرتوو بالخيام خيام مره وحده مع تحياتي من دمر حياتي اخ يالقهر بس
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2 - ابومحمد
2017-09-22 12:34:59
كيف (خيام)؟؟؟؟؟ يمكن يقصدون وقت موسم الربيع ولامطار انشاء علشان يتمشون الناس ويحصلون مسكن في البر ههههه
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1 - عايد
2017-09-22 12:28:14
خيام ماشاء الله
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قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 6 6٬713 19 ساعة
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬341 يومين
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬779 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 16٬111 أسبوعين
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 29٬879 يومين
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬341 4 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬459 4 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

 المرصد 13 1٬697 4 أيام
أخبار مناسبات
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬735 4 أيام
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬745 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

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تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

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الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

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بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!

بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!

 المرصد 47 11٬159 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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