“الإسكان”:مليون وحدة سكنية شاغرة من ضمنها خيام .. وهذا ما قالته عن الـ 7 آلاف وحدة بـ “الرياض”!

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صحيفة المرصد: أكدت وزارة الإسكان أن هناك مليون وحدة سكنية شاغرة بالمملكة،17 % منها مساكن موسمية يستفاد منها في المواسم فقط، بالإضافة إلى الخيام التي تم إدخالها ضمن الإحصائية.

وأثناء الرد على ملاحظات مجلس الشورى حول التقرير السنوي للوزارة، أول من أمس الأربعاء، أوضحا مندوبا الوزارة أن الإسكان طرحت على أصحاب المساكن الشاغرة مساعدتهم لتحقيق الاستفادة من وحداتهم الشاغرة لما يصب في مصلحة الوطن.

وأشار المنوبان إلى بعض التحديات التي أعاقت عمل الوزارة، مؤكدين أنها نتيجة تراكمات خلال سنوات ماضية، وأنها تعمل حاليًا لمعالجتها.

ولفت مندوبا “الإسكان” إلى شراكة الوزارة مع القطاع الخاص للاستفادة من الأراضي الشاغرة وتشييدها لتوفير وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومن بين مخرجات تلك الشراكة مشروع بوابة الشرق بمنطقة الرياض والذي ضم 7 آلاف وحدة سكنية، وفقًا لـ “الوطن”.