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“الإسكان” تضع “شرطاً” لحصول المطلقة على وحدة سكنية !
صحيفة المرصد: حددت وزارة الإسكان شرطاً لحصول المطلقة على وحدات سكنية، واشترطت أن يكون مر على الطلاق سنتان.
وقالت الوزارة عبر حسابها على “تويتر”، رداً على إحدى المتابعات، إنه “إذا مر على الطلاق سنتان، يحق لك التقدم على منتجات الوزارة، ولو لم يكن لديك أبناء”.
وأكدت “الإسكان” أن المطلّقة التي مضى على طلاقها عامان وتعول أبناءها “بأي عدد”، إضافة إلى الأرملة التي تعول أبناءها “بأي عدد”، ضمن المستحقين في برنامج “إسكان”.
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التعليقات
37 - ساقط ابتدائي2017-09-22 16:52:01
اللي يسمعهم وهم يقولوا منتجات وما منتجات يضن انها ببلاش انا عن نفسي دام منتجاتكم ليست مجانية مابيها اخذ بالدين شي على مزاجي حتى لو يزيد شوي ولا ابي منتجاتكم دام ماهي مجانية
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36 - خالد2017-09-22 16:50:19
تعليق 27 صدقت والقاضي يساعد البنت على الطلاق للاسف
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35 - ابو شدا2017-09-22 16:46:45
يالربع هذي وزارة إسكان ولا وزارة تحريض على الطلاق .
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34 - ابو شدا2017-09-22 16:45:38
الاسكان عاجزه عن تصريف اسكانها الفاشله وتحاول تزيد الطينه بله بتأييد على الطلاق.
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33 - -----2017-09-22 16:20:47
وزارة الاسكان وزارة الشروط و وزارة التعليم وزارة القرارات و زارات بلا قرارت صحيحة و مثمرة عليه العوض و منه العوض
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32 - المسكين يستلم 19832017-09-22 16:18:02
اذا ضمنتم السكن لي المطلقه وبتعطوها قبل السنتين سوف اطلق زوجتي ثم راح ارجع لها بعد السنتين
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31 - المسكين يستلم 19832017-09-22 16:13:44
انتم اعطو المتزوجين اصحاب العوائل بعدين فكرو تعطو المطلاقه هههههههه
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30 - نجاة محمد2017-09-22 16:12:19
واللي مطلقة و لها 32 عاما و تعول 3 ابناء و تم رفض طلبها بسبب دفعها فاتورة الكهرباء ممكن اجد الجواب الوافي من الاسكان
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29 - قصيمي معتق2017-09-22 16:09:37
ايضا ضعوا شرط في حالة رجعت لزوجها يسحب السكن منها .. بكرا تلاقي نصف الشعب طلق . وحاصة اذا كانت قد تجاوزت الخمسين شعب مخفة وعجيب
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28 - جنوبية..🌻🌻2017-09-22 16:00:13
سنتين وقت ماتقدمي وبس زيدي على الاثنين نقطة وانتظري بعدها يجيك السكن
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27 - ميمي2017-09-22 15:56:13
كذا تشجعون على الطلاق المفروض المطلقه تكون خاضعه لبرنامج اصلاح اسري قبل الطلاق يثبت ان الطلاق لاسباب وجيهه حتى تستحق سكن. مو كل المطلقات يستحقون
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26 -2017-09-22 15:55:38
اجل نطلق العجوز على ورق فقط والنيه في القلب ماعاد تحمل ارب يجيها بيت
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25 - يالله2017-09-22 15:54:10
ياعالم وزارة الاسكان موجودة معنا على كوكب الارض . او تتحدث عن كوكب آخر.
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24 - وزارة الكلام2017-09-22 15:53:39
كل يوم تصريح , الوزارة فقدت مصدقيتها
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23 - ملاس2017-09-22 15:50:11
ت 19 صح لسانك و جزاك الله خير
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22 - قرقشه2017-09-22 15:49:44
لاتغلط ياهاجد ... ذي وزارة إسكات مو إستكنان ...
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21 - هاجد2017-09-22 15:47:09
مشكلتكم تحسبون ان فيه احد مصدقكم ان عندكم اسكان انتم وزارة استكنان بس غلطانين في الاسم
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20 - محمد ناصر مروي الميموني المطيري2017-09-22 15:46:00
وزارة الاسكان أنتم الوحيدين اللي ما اصدقكم
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19 - ابو رزق2017-09-22 15:40:22
طيب التي عندها أبناء احسن حالا من التي ليس لها أبناء لأن الأولى اذا تقدم بها العمر يتكفلون بها أبناؤها والثانية ربما ترمى فى الشارع عندما تفقد والديها ويتخلى عنها اخوانها وتبقى وحيده لا بيت يأويها.
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18 - مهازل2017-09-22 15:40:06
مشكله يتشرطون وهم لسه ماحطوا ولا طوبه على الأرض .... والله مهزله ...
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17 - الثقفي2017-09-22 15:34:55
ومالحل مع وزارة التصاريح لازم يرفع للحهات العليا حتى تحاسبهم على اذلال المواطنين والشعب😎
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16 - الثقفي2017-09-22 15:33:09
المطلقات والارامل المفروض تمنح سكن مجاناااااااااا من حقها في وطنها ان لاتحتاج احد وان لاتشعر بالذل والحاجه🤓
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15 - الثقفي2017-09-22 15:31:55
وزارة الاسكان وزارة التصاريح والقرارات الفارغه 😎
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14 - الثقفي2017-09-22 15:31:19
ليش يعني كل دول الخليج تمنح النساء المطلقات والارامل سكن ومن حقهن ومن ابسط حقوقها😎
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13 - وطني الحبيب وهل احب سواه2017-09-22 15:22:59
مانقول غير حسبنا الله وكفى والرزق من الله
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12 -2017-09-22 15:22:49
خلصوا من تصريحات لذوي الدخل المحدود بدأو في تصريحات للمطلقات
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11 -2017-09-22 15:21:27
المطلقه رزقها على الله
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10 - حبر على ورق2017-09-22 15:20:11
تريد الصراحية أيها الخبر" لا الأولى بتاخذ ولا الثانية بتاخذ " هذا هو الواقع الكثير ممن أعرف ظهرت أسمائهم وتم إحالتهم للبنك التجاري و رفضوا ، إسمحي لي أيتها الوزارة إنجازاتك ليست إلا حبرٌ على ورق
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9 - متى تخلص؟2017-09-22 15:17:48
خلصوا اول وبعدين حطوا شروط
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8 - الخالدي2017-09-22 15:12:28
اول اعطو المتزوجين **
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7 - زائره2017-09-22 15:12:13
طيب قدمت على الاسكان من وين بتسددكم وهي مش موظفه هل من ضكانها اللي هو 800او1000 الله لها ويعوضها خير وكل بنات وشباب المسلمين
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6 - نيدو2017-09-22 15:11:59
وش اللي قاعد يحصل بوزارة الاسكان هذي .. استفزاز للمواطنين ومماطله وتسويف .... نطالب ولاة الامر يشوفون لنا حل
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5 - خاالد2017-09-22 15:10:45
تعليق مخالف
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4 - صريح العبارة2017-09-22 15:06:43
والي يبغى خيمة كيف طريقة التقديم
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3 -2017-09-22 15:05:58
الرزق على الله وحده لاشريك له
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2 -2017-09-22 15:04:00
هذا الشرط يعطي احساس ان وزارة الاسكان الحين قاعده توزع بيوت على الناس ههههههههههه
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1 -2017-09-22 15:01:27
هذا الشرط يعطي احساس ان وزارة الاسكان الحين قاعده توزع بيوت على الناس ههههههههههه
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