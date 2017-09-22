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“الإسكان” تضع “شرطاً” لحصول المطلقة على وحدة سكنية !

“الإسكان” تضع “شرطاً” لحصول المطلقة على وحدة سكنية !
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المرصد 37 1٬588 2 ساعتين

صحيفة المرصد: حددت وزارة الإسكان شرطاً لحصول المطلقة على وحدات سكنية، واشترطت أن يكون مر على الطلاق سنتان.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “تويتر”، رداً على إحدى المتابعات، إنه “إذا مر على الطلاق سنتان، يحق لك التقدم على منتجات الوزارة، ولو لم يكن لديك أبناء”.

وأكدت “الإسكان” أن المطلّقة التي مضى على طلاقها عامان وتعول أبناءها “بأي عدد”، إضافة إلى الأرملة التي تعول أبناءها “بأي عدد”، ضمن المستحقين في برنامج “إسكان”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

37 - ساقط ابتدائي
2017-09-22 16:52:01
اللي يسمعهم وهم يقولوا منتجات وما منتجات يضن انها ببلاش انا عن نفسي دام منتجاتكم ليست مجانية مابيها اخذ بالدين شي على مزاجي حتى لو يزيد شوي ولا ابي منتجاتكم دام ماهي مجانية
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36 - خالد
2017-09-22 16:50:19
تعليق 27 صدقت والقاضي يساعد البنت على الطلاق للاسف
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35 - ابو شدا
2017-09-22 16:46:45
يالربع هذي وزارة إسكان ولا وزارة تحريض على الطلاق .
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34 - ابو شدا
2017-09-22 16:45:38
الاسكان عاجزه عن تصريف اسكانها الفاشله وتحاول تزيد الطينه بله بتأييد على الطلاق.
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33 - -----
2017-09-22 16:20:47
وزارة الاسكان وزارة الشروط و وزارة التعليم وزارة القرارات و زارات بلا قرارت صحيحة و مثمرة عليه العوض و منه العوض
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32 - المسكين يستلم 1983
2017-09-22 16:18:02
اذا ضمنتم السكن لي المطلقه وبتعطوها قبل السنتين سوف اطلق زوجتي ثم راح ارجع لها بعد السنتين
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31 - المسكين يستلم 1983
2017-09-22 16:13:44
انتم اعطو المتزوجين اصحاب العوائل بعدين فكرو تعطو المطلاقه هههههههه
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30 - نجاة محمد
2017-09-22 16:12:19
واللي مطلقة و لها 32 عاما و تعول 3 ابناء و تم رفض طلبها بسبب دفعها فاتورة الكهرباء ممكن اجد الجواب الوافي من الاسكان
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29 - قصيمي معتق
2017-09-22 16:09:37
ايضا ضعوا شرط في حالة رجعت لزوجها يسحب السكن منها .. بكرا تلاقي نصف الشعب طلق . وحاصة اذا كانت قد تجاوزت الخمسين شعب مخفة وعجيب
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28 - جنوبية..🌻🌻
2017-09-22 16:00:13
سنتين وقت ماتقدمي وبس زيدي على الاثنين نقطة وانتظري بعدها يجيك السكن
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27 - ميمي
2017-09-22 15:56:13
كذا تشجعون على الطلاق المفروض المطلقه تكون خاضعه لبرنامج اصلاح اسري قبل الطلاق يثبت ان الطلاق لاسباب وجيهه حتى تستحق سكن. مو كل المطلقات يستحقون
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26 -
2017-09-22 15:55:38
اجل نطلق العجوز على ورق فقط والنيه في القلب ماعاد تحمل ارب يجيها بيت
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25 - يالله
2017-09-22 15:54:10
ياعالم وزارة الاسكان موجودة معنا على كوكب الارض . او تتحدث عن كوكب آخر.
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24 - وزارة الكلام
2017-09-22 15:53:39
كل يوم تصريح , الوزارة فقدت مصدقيتها
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23 - ملاس
2017-09-22 15:50:11
ت 19 صح لسانك و جزاك الله خير
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22 - قرقشه
2017-09-22 15:49:44
لاتغلط ياهاجد ... ذي وزارة إسكات مو إستكنان ...
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21 - هاجد
2017-09-22 15:47:09
مشكلتكم تحسبون ان فيه احد مصدقكم ان عندكم اسكان انتم وزارة استكنان بس غلطانين في الاسم
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20 - محمد ناصر مروي الميموني المطيري
2017-09-22 15:46:00
وزارة الاسكان أنتم الوحيدين اللي ما اصدقكم
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19 - ابو رزق
2017-09-22 15:40:22
طيب التي عندها أبناء احسن حالا من التي ليس لها أبناء لأن الأولى اذا تقدم بها العمر يتكفلون بها أبناؤها والثانية ربما ترمى فى الشارع عندما تفقد والديها ويتخلى عنها اخوانها وتبقى وحيده لا بيت يأويها.
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18 - مهازل
2017-09-22 15:40:06
مشكله يتشرطون وهم لسه ماحطوا ولا طوبه على الأرض .... والله مهزله ...
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17 - الثقفي
2017-09-22 15:34:55
ومالحل مع وزارة التصاريح لازم يرفع للحهات العليا حتى تحاسبهم على اذلال المواطنين والشعب😎
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16 - الثقفي
2017-09-22 15:33:09
المطلقات والارامل المفروض تمنح سكن مجاناااااااااا من حقها في وطنها ان لاتحتاج احد وان لاتشعر بالذل والحاجه🤓
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15 - الثقفي
2017-09-22 15:31:55
وزارة الاسكان وزارة التصاريح والقرارات الفارغه 😎
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14 - الثقفي
2017-09-22 15:31:19
ليش يعني كل دول الخليج تمنح النساء المطلقات والارامل سكن ومن حقهن ومن ابسط حقوقها😎
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13 - وطني الحبيب وهل احب سواه
2017-09-22 15:22:59
مانقول غير حسبنا الله وكفى والرزق من الله
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12 -
2017-09-22 15:22:49
خلصوا من تصريحات لذوي الدخل المحدود بدأو في تصريحات للمطلقات
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11 -
2017-09-22 15:21:27
المطلقه رزقها على الله
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10 - حبر على ورق
2017-09-22 15:20:11
تريد الصراحية أيها الخبر" لا الأولى بتاخذ ولا الثانية بتاخذ " هذا هو الواقع الكثير ممن أعرف ظهرت أسمائهم وتم إحالتهم للبنك التجاري و رفضوا ، إسمحي لي أيتها الوزارة إنجازاتك ليست إلا حبرٌ على ورق
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9 - متى تخلص؟
2017-09-22 15:17:48
خلصوا اول وبعدين حطوا شروط
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8 - الخالدي
2017-09-22 15:12:28
اول اعطو المتزوجين **
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7 - زائره
2017-09-22 15:12:13
طيب قدمت على الاسكان من وين بتسددكم وهي مش موظفه هل من ضكانها اللي هو 800او1000 الله لها ويعوضها خير وكل بنات وشباب المسلمين
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6 - نيدو
2017-09-22 15:11:59
وش اللي قاعد يحصل بوزارة الاسكان هذي .. استفزاز للمواطنين ومماطله وتسويف .... نطالب ولاة الامر يشوفون لنا حل
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5 - خاالد
2017-09-22 15:10:45
تعليق مخالف
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4 - صريح العبارة
2017-09-22 15:06:43
والي يبغى خيمة كيف طريقة التقديم
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3 -
2017-09-22 15:05:58
الرزق على الله وحده لاشريك له
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2 -
2017-09-22 15:04:00
هذا الشرط يعطي احساس ان وزارة الاسكان الحين قاعده توزع بيوت على الناس ههههههههههه
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1 -
2017-09-22 15:01:27
هذا الشرط يعطي احساس ان وزارة الاسكان الحين قاعده توزع بيوت على الناس ههههههههههه
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آخر تعليق
بواسطة :

الحمدلله على نعمة الاسلام .. بذكر الله تطمئن القلوب .....
بواسطة : أبو هلول

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بواسطة :

والسيسي يقول .بكره حتشوفو ماسر هههه...
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