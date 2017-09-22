“الإسكان” تضع “شرطاً” لحصول المطلقة على وحدة سكنية !

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صحيفة المرصد: حددت وزارة الإسكان شرطاً لحصول المطلقة على وحدات سكنية، واشترطت أن يكون مر على الطلاق سنتان.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “تويتر”، رداً على إحدى المتابعات، إنه “إذا مر على الطلاق سنتان، يحق لك التقدم على منتجات الوزارة، ولو لم يكن لديك أبناء”.

وأكدت “الإسكان” أن المطلّقة التي مضى على طلاقها عامان وتعول أبناءها “بأي عدد”، إضافة إلى الأرملة التي تعول أبناءها “بأي عدد”، ضمن المستحقين في برنامج “إسكان”.

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