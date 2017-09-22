شاهد.. سعوديات يمارسن الجري بالهواء الطلق على ممشى البحر في مدينة جدة

حجم الخط A A A المرصد 118 5٬269 1 ساعة

صحيفة المرصد: شهد ممشى البحر في مدينة جدة ممارسة مجموعة من النساء رياضة الجري في الهواء الطلق وذلك بقيادة الكابتن رشا الحربي.

واصطفت النساء خلف الكابتن رشا في طابور مستقيم، لتبدأ حصة “الجري” الأسبوعية، والمقامة على الهواء الطلق، بممشى البحر في مدينة جدة، وهو ما كان حدثا يلفت الأنظار بسبب عدم تعود البعض عليه، قبل أن يصبح مع مرور الوقت شيئا مألوفا.

وقالت الكابتن رشا الحربي أن المشاركات في الفريق كن يتخوفن في البداية من ممارسة الجري، لكن نظرتهن تغيرت بعد أن شعرن بفوائد الجري وعوائده الإيجابية. وأضافت أن فوائد الجري أفضل بكثير من المشي، لاسيما إن كان في الهواء الطلق. وفقاً لـ “العربية نت”

يشار إلى “Bliss Run” هو اسم الفريق النسائي الذي أسسته رشا الحربي، وهو فريق غير ربحي يهتم بتعزيز الاهتمام بصحة المرأة، عبر ممارسة برامج رياضات مختلفة، بهدف الاهتمام بالمرأة من الناحية الصحية والنفسية.