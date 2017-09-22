شاهد.. سعوديات يمارسن الجري بالهواء الطلق على ممشى البحر في مدينة جدة
صحيفة المرصد: شهد ممشى البحر في مدينة جدة ممارسة مجموعة من النساء رياضة الجري في الهواء الطلق وذلك بقيادة الكابتن رشا الحربي.
واصطفت النساء خلف الكابتن رشا في طابور مستقيم، لتبدأ حصة “الجري” الأسبوعية، والمقامة على الهواء الطلق، بممشى البحر في مدينة جدة، وهو ما كان حدثا يلفت الأنظار بسبب عدم تعود البعض عليه، قبل أن يصبح مع مرور الوقت شيئا مألوفا.
وقالت الكابتن رشا الحربي أن المشاركات في الفريق كن يتخوفن في البداية من ممارسة الجري، لكن نظرتهن تغيرت بعد أن شعرن بفوائد الجري وعوائده الإيجابية. وأضافت أن فوائد الجري أفضل بكثير من المشي، لاسيما إن كان في الهواء الطلق. وفقاً لـ “العربية نت”
يشار إلى “Bliss Run” هو اسم الفريق النسائي الذي أسسته رشا الحربي، وهو فريق غير ربحي يهتم بتعزيز الاهتمام بصحة المرأة، عبر ممارسة برامج رياضات مختلفة، بهدف الاهتمام بالمرأة من الناحية الصحية والنفسية.
التعليقات
ما أحد يمنع المرأة من الرياضه وحق من حقوقها ***
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(((((( ماذا لو رئينا مجموعة شباب يركضون في اواسط المتنزهين .... بشورتات استرتش هل يحق لهم ذلك ؟)))))
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خطوة رائدة خل الشحوم تسيح، والقوام يزين بدون عمليات شفط وتكميم، بالتوفيق يابنات
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(((((( من يشاهدهم يفكر انهن شاردات من احدى المجمعات الغربية )))))
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ياربي على ****
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(( إذا ذهب الحياء عم البلاء ))
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لايوجد مسلم مؤمن. يرضى لمحارمه فعل هذا الشيء. ولا توجد امرأه تؤمن بالله واليوم الآخر. تفعل ذلك. وشكراً. إنما الأعمال بالنيات. وشكراً
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الحياة أصبحت حلوه. جده غير ياسلام المجتمع يتنفس الحرية والوسطية شيئا ف شيئا. ويتخلص من كابوس التشديد والغلو والجهل الدعوي والتحريض الجهادي الدموي التخريبي
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((((( أين الثوابت ......من مشابهين الرسوم المتحركات )))))
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الحمد لله زوجتي تسوي الرياضه في البيت غسيل وطبخ والعصريه تروح معي البر وبعدين شايف 5عجايز شكلهن عوانس وين البنات
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ذولا كلهم مستخدمات لإقناع العالم الغربي أن السعوديات كذا وهذا ظلم وإهانة للسعوديات المحتشمات بنات الرجال أما ذولا فلو أن وراهم رجال ما أخرجهن من بيوتهن أحد كائن من كان ولكن الي وراهم نسوان مثلهم
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الرياضه مطلوبه والجري له فوائد لاكن مستحيل تجري المراءه وهي لابسه الحجاب يكتم نفسها يعني هذي فرصه لخلع الحجاب اذا تبغون صحه نوادي خاصه بالمراءه
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(((((( عسى الحياء مايجي _ جده ....لوربعت كل الاوطاني )))))
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(((((( قمة التخلف .....ممارسة رياضة الجري في اجواء شديدة الرطوبة ...ممايؤكد اهداف مايحدث... يذكرني باللي من زود الغباء يدفى على النار في عز الصيف ...... ابشركن بقرب الركض ركض النعام )))))
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وآلله ضني كلهم ماهم سعوديات شكلهم بخاريات وهوساويات الكابتن رشا ههههههههه
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ت 81 ****
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ت رقم 72 مخافة الله عندك عالية وكمان عند اهل ديرتك؟ اترك الجداوي في حاله. روح شوف الثمامة ومايحدث في خارج المملكة. ماشاء الله تقوى امام بعضكم ومافي حياء من الله هناك. لايوجد عند الجداوي نفاق ولا تلون
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هذا إستفزاز للمجتمع السعودي المحافظ أكبر من إستفزاز الشيخ الذي روى حديث عن نقص عقول النساء وتم إيقافه فماذا أنتم فاعلون لمنع هذا الإستفزاز لمشاعر المواطنين ؟!
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أشكال *** كأنهم ***من صعيدمصر مع احترامي لكل صعيدي شريف نصيحتي لهن أن كن فعلا نساء أن يتقين الله وان يلزمن الحجاب والصلاة والتفقه في أمور الدين فلم يعد ف العمر بقيه غدا سيندمون أشد الندم الحذر
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الي نراة حقيقة شي مؤسف مع اهل الدين ودحين مع دول النساء تنبية ان ***
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البعض عادي عندهم بناتهم كذا ومسوين فيها انهم اهل العادات والتقاليد والاصول وهم من جنبها 😂😂😂
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ياحلااااااااوة
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قلم الحقيقة عسى ***
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الفضيله تبنا داخل الفرد ولايمكن لاحد ان يحمي الفضله تحياتي لمن بذلن مجهود لصحه ابدانهن
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كثير ماكنت أطالب به بالأمس للمرأة السعودية أشاهده اليوم وقد أصبح واقع خصوصآ بعد أن اتضح لحكومتنا أعزها الله مدى فساد معتقد الأخونجية الخونة المتشددين وأنهم عدو داخل الوطن متلبسين رداء الدين والقيم.
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من ضيع ........ حرب ...... تو مصدقت
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ياربي ايشبهم النسوان انخبلوا 😢 مو مصدقه انو هذا المشهد في السعوديه 😭 اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا
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بلبلة واثارة فتن نحن في غنى عنها
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كبيرات في السن بس يجب عليهم الحذر من هشاشة العظام لان السن هذا خطير على العظام ولايتحمل الركض العنيف ممكن يسبب كيور لاسمح الله
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هذي هي أخره ***
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ههههههه . . وين الحريم ما اشوف ولا وحده
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ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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تعليق 54 تحفة و شحمة الأذن مسامحينك فيها .
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بمثل هذه المشاهد نخلق جو داخل الوطن مليىء بالثقة داخل نفس المرأة السعودية أولآ ومن ثم نخلص الوطن من أصحاب الفكر المحنط المتأخر الذي لايشاهد المرأة الا عار يجب عليه حراسته ***
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مخافة الله عندك ضعيفه ياجداوي والغيره عندك صفر كيف يرضى المسلم على اخته المسلمه كذا هل هذا ماامرك الله ورسوله عليه الصلاة والسلام به اتق الله في نفسك واجعل مخافة الله امام عينك يااحول
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لاوالله يخسون مو سعوديات من ربع حج ولم يعد السعوديه شعارها الحشمه والستر والحياء والخوف من الله اما هالاشكال الله يبعدهم عنا ويكفينا شرهم وشر مايدعون إليه
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لا تكون *** إلى بلدنا بداية بممارسة الرياضة
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لا بالفعل هذا مرتب لها ومصور والعربية ابشرو بالخير على العموم الواحد فيكم ينظر لاهلة وبناته ويحسن تربيتهم ويحسن الظن بالناس ولا تسخر أو تقذف محصنه ادعو لكم ولهن بالهداية والموعظة الحسنة والله الهادي
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جده غير .. اللهم احفظ علينا ديننا
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الى اين نسير هل فكروا في العواقب من اقدموا على هذا؟؟ هل الامور ستبقى على ماهي عليه أم نكون مثل غيرنا من الفقر والامراض والتشرد؟ اين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
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حسبنا الله ونعم الوكيل المرأه حقوقها حفظها لها ديننا الحنيف كتاب الله وسنة رسول طبقو الدين وتكون عزيزه مكرمه معززه ليس بتبرجها وخلعها للحجاب وضعف دينها عز لها انه الديمقراطيه ومايريده قوم علمان ليبرال
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حسبتهم صعايدة اثاريهم حريم يازين الحجاب والجلوس في البيت وتربية الاولاد والطبخ الصحي وخلوا التبرج والرياضة للي ملغين الولاية
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يبدوأن هناك رسائل قوية وقوية جدآ وصلت للأخونجيين فصيل مايسمى بالمحتسبين بعد قطع دابر الجمس وركابه ومنعهم من التعرض لمثل هذه الفعاليات الرياضية النسائية السعودية والا لشاهدناهم بثيابهم مكشوفة السيقان .
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هههههه اهم شي الكابتن رشا ***
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لو بس نبعد شوية عن التفكير في الجنس كان استمتعنا أكثر بالحياة وكان لنا منظور آخر للحلال والحرام والعيب ، لكن برافو يا بنات الوطن . شوية شوية وتزال طبقة التكلس الجاثمة على العقول . استمروا .فعلا برافو
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نشكر الكابتن رشا الحربي
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إن كان المقصد الرياضة فبلأمكان ممارستها في اماكن غير عامه ولكن المقصد ابعد من ذلك بكثير وبداية لممارسات اخرى فالرياضة هنا يراد بها باطل صدق هنا قول (( الي اختشو ماتو )) فالعيب على من كان وراءهم وصمت
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لماذا تنسب الوافدة لقبيلة حرب ما الهدف ؟؟ اين أولياء الامور عنهن؟ ***
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الله يرحم مزنة لو كانت عايشة كان علمتكن الرياضة على اصولها
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استغفرالله العظيم
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هزلت ورب البيت اللهم عليك بمن يريد تحريرهم ونزع حشمتهن
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مو اول مره نفس المجموعة تحاول تلفت النظر سبق ان قاموا بركوب الدراجات وحاولو لفت الانظار ولكن فشلت محاولتهن ولن يهدؤوا حتى يحققوا مايبتغاه الغرب منهن فهم اداة اقوى من ****
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اقطع يدي من الكتف مع شحمة الأذن من غير شر اذا فيهم وحده سعوديه أصل وفصل.
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الله المستعان لازم الرياضة تكون في الهواء الطلق ما ينفع تمارس في أندية منعزلة ومستورة للعفة مجموعة تمارس ركوب الدراجات وأخرى للجري اش اللي صاير في بلد الإسلام المحافظ اش يبغوا يوصلوا له بالزبط
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***المجتمع بحجة الصحة والرياضة
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اشكالهم صعيديات
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**** بدات والقادم انيل
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شكرآ سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين والشكر موصول لولي عهدك الأمين رعاكم الله وحكومتكم الرشيدة لتحقيق ماكنا نأمله للمرأة السعودية في ممارسة بعض من رغباتها وهواياتها داخل وطنها وهو مانؤيده وندفع به.
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لو انكرفت فالبيت مادورت كرف فالشارع
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الدراسات تثبت عكس مايزعمون خاصة المشي السريع لمن تريد او يريد الرشاقة ويحفز التفكير والتأمل ****
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ههههههههههههه كانهم صيعديات في الغيط والترعه مع كامل احترامي للصعايده وحريمهم
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ي زين البيت هذي ***
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كااااااارثة
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الرياضة في اماكن مخصصة للنساء فقط مطلوبة وحاجة ضرورية زاد موت التجلط بسبب التراكم ، لكن الكابتن رشا مشكلة امام الاعين والمارة مع وجود الاعين المتحفزة للمحظور ن استر ازين من التعري المقيت
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وش والله من***
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ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا . هذه بداية التحرر (فيس قلب مكسور )
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نماذج نسائية مكانها التدرب على حلبات المصارعة الحرة....)
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***, كبار في السن
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لايمثلن الا انفسهن اماالمجتمعات المحافظة لاترضى بمثل هذا الفعل ابدآ
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الله.... وجهها
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المرأة المسلمة تلزم حجابها
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سعوديات ****
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وماذا بعد؟،؟؟؟،،،؟؟؟
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كمان جلسة مساج بعد المرثون هذا تخلي الجسم فل الفل
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دول من جماعتنا
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اشكالهن مش سعوديات
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عجائز... وهل يصلح الجري ما افسدته الشيخوخه وسن الياس
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هذا المرثون ولا بلاش كتل من الهوبرالبتلو تمشي على الأرض يارب اسعدهم وحفظهم لنا
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انتم تصلحون رياضه وتحرقون دهون وتزيلون ضغوطات الحياة واحنا بدون رياضه نحرق دهون وتزيد علينا ضغوطات الحياه
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ياليت السفينة اللي جاءت الى جدة قبل كم سنة غرقت قبل الوصول.
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اللهم سلم سلم وين الهيئه عنهم. لاحول ولاقوه الا بالله
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افا سعوديات فكرتهن ***
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ماشاء الله منظر جدآ جميل بالتوفيق أخواتي وعقبال نساء المناطق الأخرى
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يالهوي ايه دا عملين رياضه في الصبح والظهر حبة دجاج مع الرز 😂😂😂😂😂😂😂
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هو حب الظهور اقسم بالله ماالمقصود الرياضه كلهن اعتقد **** استغرالله. يزين العفه ؟؟؟
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أيش يجرون وأيش يخلون اللهم لا شماته تقول****
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حسبنا الله ونعم الوكيل
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قال تعالى؛ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية
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لايمثلون المجتمع المحافظ وماهم بسعوديات
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بالتوفيق لبناتنا ..نحن معكم وثقتنا فيكم كبيره وضد كل من يحاول النيل منكن ... الى الامام
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هلت وامطرت ياسلام ... عزالله بنعين خير .... ولسه ماشفتم شي هذا راس جبل الجليد
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هههههههههههههع
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رؤية 2020 / 2030 بدأت تتكلل بالنجاح في وقت مبكر ، كفانا الله وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن .
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خطوه الى الاماااااااااام 👏
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غزلان سعوديه تجري على شاطي الميه عقبال كاس العالم****
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لسن هن من يشعر بفوائد الجري فقط بل حتى نحن على أثر ذلك
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شي جميل
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إن القادم لأعظم
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شكلهم مضحك
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نصيحة : اياكم والسب والشتم والقذف والهمز واللمز ... اتقوا الله في اعراض المسلمات ... وتأملوا في قوله تعالى : مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
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