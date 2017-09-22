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شاهد.. سعوديات يمارسن الجري بالهواء الطلق على ممشى البحر في مدينة جدة

شاهد.. سعوديات يمارسن الجري بالهواء الطلق على ممشى البحر في مدينة جدة
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المرصد 118 5٬269 1 ساعة

صحيفة المرصد: شهد ممشى البحر في مدينة جدة ممارسة مجموعة من النساء رياضة الجري في الهواء الطلق وذلك بقيادة الكابتن رشا الحربي.
واصطفت النساء خلف الكابتن رشا في طابور مستقيم، لتبدأ حصة “الجري” الأسبوعية، والمقامة على الهواء الطلق، بممشى البحر في مدينة جدة، وهو ما كان حدثا يلفت الأنظار بسبب عدم تعود البعض عليه، قبل أن يصبح مع مرور الوقت شيئا مألوفا.
وقالت الكابتن رشا الحربي أن المشاركات في الفريق كن يتخوفن في البداية من ممارسة الجري، لكن نظرتهن تغيرت بعد أن شعرن بفوائد الجري وعوائده الإيجابية. وأضافت أن فوائد الجري أفضل بكثير من المشي، لاسيما إن كان في الهواء الطلق. وفقاً لـ “العربية نت”
يشار إلى “Bliss Run” هو اسم الفريق النسائي الذي أسسته رشا الحربي، وهو فريق غير ربحي يهتم بتعزيز الاهتمام بصحة المرأة، عبر ممارسة برامج رياضات مختلفة، بهدف الاهتمام بالمرأة من الناحية الصحية والنفسية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

118 - مانع القحطاني
2017-09-23 01:10:19
ما أحد يمنع المرأة من الرياضه وحق من حقوقها ***
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117 - ***
2017-09-23 01:08:13
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( عدد التعليقات 29,081 )
116 - برق _ الحرم
2017-09-23 01:07:55
(((((( ماذا لو رئينا مجموعة شباب يركضون في اواسط المتنزهين .... بشورتات استرتش هل يحق لهم ذلك ؟)))))
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115 - طنطل
2017-09-23 01:07:15
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114 - ??
2017-09-23 01:05:22
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113 - بصراحه وبدون زعل
2017-09-23 01:03:59
تعليق مخالف
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112 - محمدعبيد
2017-09-23 01:03:55
خطوة رائدة خل الشحوم تسيح، والقوام يزين بدون عمليات شفط وتكميم، بالتوفيق يابنات
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( عدد التعليقات 29,081 )
111 - برق _ الحرم
2017-09-23 01:02:09
(((((( من يشاهدهم يفكر انهن شاردات من احدى المجمعات الغربية )))))
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110 - الاحساء
2017-09-23 01:01:15
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,773 )
109 - قلم الحقيقه
2017-09-23 01:00:29
تعليق مخالف
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108 -
2017-09-23 00:59:14
ياربي على ****
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107 - كل عام وانتم بخير
2017-09-23 00:58:56
تعليق مخالف
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106 - . [ خالد ] .
2017-09-23 00:58:48
(( إذا ذهب الحياء عم البلاء ))
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105 - نفسيه
2017-09-23 00:58:12
لايوجد مسلم مؤمن. يرضى لمحارمه فعل هذا الشيء. ولا توجد امرأه تؤمن بالله واليوم الآخر. تفعل ذلك. وشكراً. إنما الأعمال بالنيات. وشكراً
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104 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-23 00:57:49
الحياة أصبحت حلوه. جده غير ياسلام المجتمع يتنفس الحرية والوسطية شيئا ف شيئا. ويتخلص من كابوس التشديد والغلو والجهل الدعوي والتحريض الجهادي الدموي التخريبي
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( عدد التعليقات 29,081 )
103 - برق _ الحرم
2017-09-23 00:56:37
((((( أين الثوابت ......من مشابهين الرسوم المتحركات )))))
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102 -
2017-09-23 00:56:33
الحمد لله زوجتي تسوي الرياضه في البيت غسيل وطبخ والعصريه تروح معي البر وبعدين شايف 5عجايز شكلهن عوانس وين البنات
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101 - مانع القحطاني
2017-09-23 00:56:07
ذولا كلهم مستخدمات لإقناع العالم الغربي أن السعوديات كذا وهذا ظلم وإهانة للسعوديات المحتشمات بنات الرجال أما ذولا فلو أن وراهم رجال ما أخرجهن من بيوتهن أحد كائن من كان ولكن الي وراهم نسوان مثلهم
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100 - صقر العروبه
2017-09-23 00:55:59
الرياضه مطلوبه والجري له فوائد لاكن مستحيل تجري المراءه وهي لابسه الحجاب يكتم نفسها يعني هذي فرصه لخلع الحجاب اذا تبغون صحه نوادي خاصه بالمراءه
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99 - خلود
2017-09-23 00:55:39
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98 -
2017-09-23 00:55:36
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( عدد التعليقات 29,081 )
97 - برق _ الحرم
2017-09-23 00:54:59
(((((( عسى الحياء مايجي _ جده ....لوربعت كل الاوطاني )))))
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96 - { مواطن سعودي }
2017-09-23 00:54:28
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95 -
2017-09-23 00:53:53
*********
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( عدد التعليقات 29,081 )
94 - برق _ الحرم
2017-09-23 00:53:26
(((((( قمة التخلف .....ممارسة رياضة الجري في اجواء شديدة الرطوبة ...ممايؤكد اهداف مايحدث... يذكرني باللي من زود الغباء يدفى على النار في عز الصيف ...... ابشركن بقرب الركض ركض النعام )))))
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93 - حامد العلياني
2017-09-23 00:53:14
وآلله ضني كلهم ماهم سعوديات شكلهم بخاريات وهوساويات الكابتن رشا ههههههههه
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92 -
2017-09-23 00:52:59
ت 81 ****
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91 - Waleed الوليد
2017-09-23 00:51:48
ت رقم 72 مخافة الله عندك عالية وكمان عند اهل ديرتك؟ اترك الجداوي في حاله. روح شوف الثمامة ومايحدث في خارج المملكة. ماشاء الله تقوى امام بعضكم ومافي حياء من الله هناك. لايوجد عند الجداوي نفاق ولا تلون
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90 - خبير
2017-09-23 00:51:42
هذا إستفزاز للمجتمع السعودي المحافظ أكبر من إستفزاز الشيخ الذي روى حديث عن نقص عقول النساء وتم إيقافه فماذا أنتم فاعلون لمنع هذا الإستفزاز لمشاعر المواطنين ؟!
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89 - الشامخة
2017-09-23 00:49:46
أشكال *** كأنهم ***من صعيدمصر مع احترامي لكل صعيدي شريف نصيحتي لهن أن كن فعلا نساء أن يتقين الله وان يلزمن الحجاب والصلاة والتفقه في أمور الدين فلم يعد ف العمر بقيه غدا سيندمون أشد الندم الحذر
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88 - متجنس سعودي
2017-09-23 00:49:34
الي نراة حقيقة شي مؤسف مع اهل الدين ودحين مع دول النساء تنبية ان ***
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87 -
2017-09-23 00:48:33
البعض عادي عندهم بناتهم كذا ومسوين فيها انهم اهل العادات والتقاليد والاصول وهم من جنبها 😂😂😂
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86 -
2017-09-23 00:48:00
ياحلااااااااوة
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85 -
2017-09-23 00:47:01
قلم الحقيقة عسى ***
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84 - ضايع
2017-09-23 00:46:34
الفضيله تبنا داخل الفرد ولايمكن لاحد ان يحمي الفضله تحياتي لمن بذلن مجهود لصحه ابدانهن
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83 - ناصر بن محمد
2017-09-23 00:45:47
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( عدد التعليقات 28,773 )
82 - قلم الحقيقه
2017-09-23 00:43:24
كثير ماكنت أطالب به بالأمس للمرأة السعودية أشاهده اليوم وقد أصبح واقع خصوصآ بعد أن اتضح لحكومتنا أعزها الله مدى فساد معتقد الأخونجية الخونة المتشددين وأنهم عدو داخل الوطن متلبسين رداء الدين والقيم.
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81 - مواطن اصيل
2017-09-23 00:43:17
من ضيع ........ حرب ...... تو مصدقت
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80 - Jmol
2017-09-23 00:43:03
ياربي ايشبهم النسوان انخبلوا 😢 مو مصدقه انو هذا المشهد في السعوديه 😭 اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا
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79 - Saad
2017-09-23 00:42:56
بلبلة واثارة فتن نحن في غنى عنها
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78 - خالد
2017-09-23 00:42:54
كبيرات في السن بس يجب عليهم الحذر من هشاشة العظام لان السن هذا خطير على العظام ولايتحمل الركض العنيف ممكن يسبب كيور لاسمح الله
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77 - مواطن اصيل
2017-09-23 00:42:01
هذي هي أخره ***
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76 - عبدالله الذايدي
2017-09-23 00:41:27
ههههههه . . وين الحريم ما اشوف ولا وحده
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75 -
2017-09-23 00:41:15
ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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74 - خبير
2017-09-23 00:41:03
تعليق 54 تحفة و شحمة الأذن مسامحينك فيها .
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( عدد التعليقات 28,773 )
73 - قلم الحقيقه
2017-09-23 00:37:13
بمثل هذه المشاهد نخلق جو داخل الوطن مليىء بالثقة داخل نفس المرأة السعودية أولآ ومن ثم نخلص الوطن من أصحاب الفكر المحنط المتأخر الذي لايشاهد المرأة الا عار يجب عليه حراسته ***
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72 - ابعترف
2017-09-23 00:36:35
مخافة الله عندك ضعيفه ياجداوي والغيره عندك صفر كيف يرضى المسلم على اخته المسلمه كذا هل هذا ماامرك الله ورسوله عليه الصلاة والسلام به اتق الله في نفسك واجعل مخافة الله امام عينك يااحول
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71 - الشامخة
2017-09-23 00:35:57
لاوالله يخسون مو سعوديات من ربع حج ولم يعد السعوديه شعارها الحشمه والستر والحياء والخوف من الله اما هالاشكال الله يبعدهم عنا ويكفينا شرهم وشر مايدعون إليه
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70 -
2017-09-23 00:35:15
لا تكون *** إلى بلدنا بداية بممارسة الرياضة
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69 - عبيد
2017-09-23 00:35:11
لا بالفعل هذا مرتب لها ومصور والعربية ابشرو بالخير على العموم الواحد فيكم ينظر لاهلة وبناته ويحسن تربيتهم ويحسن الظن بالناس ولا تسخر أو تقذف محصنه ادعو لكم ولهن بالهداية والموعظة الحسنة والله الهادي
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68 - برزااان
2017-09-23 00:34:29
جده غير .. اللهم احفظ علينا ديننا
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67 - زائر
2017-09-23 00:34:14
الى اين نسير هل فكروا في العواقب من اقدموا على هذا؟؟ هل الامور ستبقى على ماهي عليه أم نكون مثل غيرنا من الفقر والامراض والتشرد؟ اين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
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66 - ابعترف
2017-09-23 00:33:03
حسبنا الله ونعم الوكيل المرأه حقوقها حفظها لها ديننا الحنيف كتاب الله وسنة رسول طبقو الدين وتكون عزيزه مكرمه معززه ليس بتبرجها وخلعها للحجاب وضعف دينها عز لها انه الديمقراطيه ومايريده قوم علمان ليبرال
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65 -
2017-09-23 00:32:54
حسبتهم صعايدة اثاريهم حريم يازين الحجاب والجلوس في البيت وتربية الاولاد والطبخ الصحي وخلوا التبرج والرياضة للي ملغين الولاية
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( عدد التعليقات 28,773 )
64 - قلم الحقيقه
2017-09-23 00:32:20
يبدوأن هناك رسائل قوية وقوية جدآ وصلت للأخونجيين فصيل مايسمى بالمحتسبين بعد قطع دابر الجمس وركابه ومنعهم من التعرض لمثل هذه الفعاليات الرياضية النسائية السعودية والا لشاهدناهم بثيابهم مكشوفة السيقان .
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63 - حامد العلياني
2017-09-23 00:32:04
هههههه اهم شي الكابتن رشا ***
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62 - جداوي
2017-09-23 00:31:28
لو بس نبعد شوية عن التفكير في الجنس كان استمتعنا أكثر بالحياة وكان لنا منظور آخر للحلال والحرام والعيب ، لكن برافو يا بنات الوطن . شوية شوية وتزال طبقة التكلس الجاثمة على العقول . استمروا .فعلا برافو
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61 - ابومحمد الحربي
2017-09-23 00:31:20
نشكر الكابتن رشا الحربي
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60 - ماجد الدوخي
2017-09-23 00:31:18
إن كان المقصد الرياضة فبلأمكان ممارستها في اماكن غير عامه ولكن المقصد ابعد من ذلك بكثير وبداية لممارسات اخرى فالرياضة هنا يراد بها باطل صدق هنا قول (( الي اختشو ماتو )) فالعيب على من كان وراءهم وصمت
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59 - زائر
2017-09-23 00:31:12
لماذا تنسب الوافدة لقبيلة حرب ما الهدف ؟؟ اين أولياء الامور عنهن؟ ***
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58 - ذكريات الورد
2017-09-23 00:30:39
الله يرحم مزنة لو كانت عايشة كان علمتكن الرياضة على اصولها
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57 - هلال
2017-09-23 00:29:59
استغفرالله العظيم
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56 - الهاشمي
2017-09-23 00:29:06
هزلت ورب البيت اللهم عليك بمن يريد تحريرهم ونزع حشمتهن
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55 - غريب
2017-09-23 00:27:31
مو اول مره نفس المجموعة تحاول تلفت النظر سبق ان قاموا بركوب الدراجات وحاولو لفت الانظار ولكن فشلت محاولتهن ولن يهدؤوا حتى يحققوا مايبتغاه الغرب منهن فهم اداة اقوى من ****
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54 - مانع القحطاني
2017-09-23 00:26:50
اقطع يدي من الكتف مع شحمة الأذن من غير شر اذا فيهم وحده سعوديه أصل وفصل.
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53 -
2017-09-23 00:26:32
الله المستعان لازم الرياضة تكون في الهواء الطلق ما ينفع تمارس في أندية منعزلة ومستورة للعفة مجموعة تمارس ركوب الدراجات وأخرى للجري اش اللي صاير في بلد الإسلام المحافظ اش يبغوا يوصلوا له بالزبط
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52 - غريب
2017-09-23 00:24:19
***المجتمع بحجة الصحة والرياضة
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51 - ...........
2017-09-23 00:24:10
اشكالهم صعيديات
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50 - صقر الصقور
2017-09-23 00:23:43
**** بدات والقادم انيل
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( عدد التعليقات 28,773 )
49 - قلم الحقيقه
2017-09-23 00:22:15
شكرآ سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين والشكر موصول لولي عهدك الأمين رعاكم الله وحكومتكم الرشيدة لتحقيق ماكنا نأمله للمرأة السعودية في ممارسة بعض من رغباتها وهواياتها داخل وطنها وهو مانؤيده وندفع به.
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48 - مجرد رأي
2017-09-23 00:21:36
لو انكرفت فالبيت مادورت كرف فالشارع
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47 - غريب
2017-09-23 00:21:19
الدراسات تثبت عكس مايزعمون خاصة المشي السريع لمن تريد او يريد الرشاقة ويحفز التفكير والتأمل ****
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46 - عبادي الهلالي
2017-09-23 00:20:05
ههههههههههههه كانهم صيعديات في الغيط والترعه مع كامل احترامي للصعايده وحريمهم
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45 - ابن عدوه
2017-09-23 00:19:42
ي زين البيت هذي ***
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44 - خيال الشقحا
2017-09-23 00:18:47
تعليق مخالف
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43 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-09-23 00:18:24
كااااااارثة
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42 - العيد
2017-09-23 00:17:56
الرياضة في اماكن مخصصة للنساء فقط مطلوبة وحاجة ضرورية زاد موت التجلط بسبب التراكم ، لكن الكابتن رشا مشكلة امام الاعين والمارة مع وجود الاعين المتحفزة للمحظور ن استر ازين من التعري المقيت
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41 - ابن عدوه
2017-09-23 00:17:48
وش والله من***
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40 - مشبب
2017-09-23 00:16:42
ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا . هذه بداية التحرر (فيس قلب مكسور )
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39 - الشاعر📝
2017-09-23 00:15:03
نماذج نسائية مكانها التدرب على حلبات المصارعة الحرة....)
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38 - خيال
2017-09-23 00:14:25
***, كبار في السن
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37 - ابو عزام
2017-09-23 00:14:24
لايمثلن الا انفسهن اماالمجتمعات المحافظة لاترضى بمثل هذا الفعل ابدآ
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36 - -الحربي
2017-09-23 00:14:18
الله.... وجهها
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35 - النشبة
2017-09-23 00:13:47
المرأة المسلمة تلزم حجابها
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34 - سواق الحراثه
2017-09-23 00:13:45
سعوديات ****
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33 - أمة محمد هم أهل القران والسنة
2017-09-23 00:13:30
وماذا بعد؟،؟؟؟،،،؟؟؟
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32 - الفنكوش
2017-09-23 00:12:19
كمان جلسة مساج بعد المرثون هذا تخلي الجسم فل الفل
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31 - فؤاد عمر قلي
2017-09-23 00:12:07
دول من جماعتنا
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30 - العربي
2017-09-23 00:11:31
اشكالهن مش سعوديات
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29 - عبادي الهلالي
2017-09-23 00:11:29
عجائز... وهل يصلح الجري ما افسدته الشيخوخه وسن الياس
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28 - الفنكوش
2017-09-23 00:10:39
هذا المرثون ولا بلاش كتل من الهوبرالبتلو تمشي على الأرض يارب اسعدهم وحفظهم لنا
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27 - الناقد
2017-09-23 00:09:55
انتم تصلحون رياضه وتحرقون دهون وتزيلون ضغوطات الحياة واحنا بدون رياضه نحرق دهون وتزيد علينا ضغوطات الحياه
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26 - العجرشي لويس التاسع عشر ولد قحطان
2017-09-23 00:09:02
ياليت السفينة اللي جاءت الى جدة قبل كم سنة غرقت قبل الوصول.
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25 - الزيادي
2017-09-23 00:08:43
اللهم سلم سلم وين الهيئه عنهم. لاحول ولاقوه الا بالله
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24 - صبحي
2017-09-23 00:08:25
افا سعوديات فكرتهن ***
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23 - خلود
2017-09-23 00:07:54
ماشاء الله منظر جدآ جميل بالتوفيق أخواتي وعقبال نساء المناطق الأخرى
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22 - حقاني
2017-09-23 00:04:51
تعليق مخالف
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21 - الفنكوش
2017-09-23 00:02:36
تعليق مخالف
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20 - ابومحمد
2017-09-23 00:02:05
يالهوي ايه دا عملين رياضه في الصبح والظهر حبة دجاج مع الرز 😂😂😂😂😂😂😂
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19 - زمن
2017-09-23 00:00:58
تعليق مخالف
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18 - فواصل سكاكا الشلهوب
2017-09-23 00:00:14
هو حب الظهور اقسم بالله ماالمقصود الرياضه كلهن اعتقد **** استغرالله. يزين العفه ؟؟؟
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17 - محمد الشهري Ggccxx6
2017-09-22 23:58:31
أيش يجرون وأيش يخلون اللهم لا شماته تقول****
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16 - غريب
2017-09-22 23:58:16
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
15 - ابو محمد
2017-09-22 23:58:12
قال تعالى؛ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية
لا يعجبني(16) اعجبني(12)
14 - ساهر 2017
2017-09-22 23:58:11
لايمثلون المجتمع المحافظ وماهم بسعوديات
لا يعجبني(23) اعجبني(12)
13 - الهم عليك ولا على غيرك
2017-09-22 23:56:52
بالتوفيق لبناتنا ..نحن معكم وثقتنا فيكم كبيره وضد كل من يحاول النيل منكن ... الى الامام
لا يعجبني(12) اعجبني(24)
12 - ثلج وزحليقه
2017-09-22 23:56:34
هلت وامطرت ياسلام ... عزالله بنعين خير .... ولسه ماشفتم شي هذا راس جبل الجليد
لا يعجبني(8) اعجبني(10)
11 - احمد
2017-09-22 23:56:08
هههههههههههههع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - عبادي الهلالي
2017-09-22 23:55:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
9 - افففااااا
2017-09-22 23:53:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - عبدالله اليامي
2017-09-22 23:53:36
رؤية 2020 / 2030 بدأت تتكلل بالنجاح في وقت مبكر ، كفانا الله وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن .
لا يعجبني(62) اعجبني(13)
7 - ليبرالي
2017-09-22 23:53:30
خطوه الى الاماااااااااام 👏
لا يعجبني(9) اعجبني(27)
6 - هنطش
2017-09-22 23:53:14
غزلان سعوديه تجري على شاطي الميه عقبال كاس العالم****
لا يعجبني(32) اعجبني(1)
5 - سند
2017-09-22 23:52:47
لسن هن من يشعر بفوائد الجري فقط بل حتى نحن على أثر ذلك
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
4 - الغامدي
2017-09-22 23:52:37
شي جميل
لا يعجبني(1) اعجبني(18)
3 - خالد
2017-09-22 23:52:07
إن القادم لأعظم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
2 - وشك وشك
2017-09-22 23:51:17
شكلهم مضحك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
1 - الله المستعان
2017-09-22 23:49:24
نصيحة : اياكم والسب والشتم والقذف والهمز واللمز ... اتقوا الله في اعراض المسلمات ... وتأملوا في قوله تعالى : مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
لا يعجبني(2) اعجبني(12)

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