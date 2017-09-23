بالفيديو .. شاهد ماذا فعل رجل أمن مع طفل أثناء هطول الأمطار في الحرم ؟

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لتصرف أثار إعجاب النشطاء من رجل أمن بالحرم المكي مع طفل .

وأظهر الفيديو لحظة تقليد الطفل ، سترة واقية لتحميه من أن يتبلل من الأمطار بجوار الحرم المكي ، في لقطة حازت إشادة من النشطاء .

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