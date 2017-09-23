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بالفيديو .. شاهد ماذا فعل رجل أمن مع طفل أثناء هطول الأمطار في الحرم ؟
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لتصرف أثار إعجاب النشطاء من رجل أمن بالحرم المكي مع طفل .
وأظهر الفيديو لحظة تقليد الطفل ، سترة واقية لتحميه من أن يتبلل من الأمطار بجوار الحرم المكي ، في لقطة حازت إشادة من النشطاء .
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التعليقات
8 - فهدة2017-09-23 02:47:20
تعليق ٦ تتريق حضرتك
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7 - فهدة2017-09-23 02:46:52
هاده السعودي شوفه وان ما كان عاجبك يامصري طس بلدك
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6 - ثرثره2017-09-23 01:41:40
إيه الحلاوة دي وإيه العطف والحنان ده ... ياسلام ياقدعان الدنيا لسه بخير ... إلا أولي هوه يعني الواد ده قي للحرم من غير أب أو أم أو أخ أو أخت أو أي حد من العيله ؟؟؟؟
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5 - جون كنيدي اليعربي2017-09-23 01:14:22
واقفين على حجر إسماعيل. اللهم ارزقني في أقرب فرصة >> بزيارة بيتك المحرم ومسجد نبيك الكريم على الصلاة والسلام
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4 - منقاش2017-09-23 01:02:06
الشعب السعودي طيب ومتعاون وهبة ريح
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( عدد التعليقات 29,095 )3 - برق _ الحرم
(((((((ساق الله المطر ....على ((بيته الحرام)) وتزامن وقت هطولها مع ساعات مباركات في غرة شهر محرم و يوم الجمعة المباركة ....................يابخت من كان في صحن الطواف )))))
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2 - ضايع2017-09-23 00:41:10
الجندي انسان*** يتعامل بائنسانيه
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1 -2017-09-23 00:37:07
إنما الأعمال بالنيات .
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
تابع..ثم بعد ان يستلمو الحكم يحطون الدستور مدني ويفعلون مثل داعش يقتلون المسلمين...
بواسطة : بدور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
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