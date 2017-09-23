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بالفيديو : مقيم يمني بالسعودية يخاطر بحياته لحماية علم المملكة
صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقيم يمني وهو يوقف سيارته على أحد الطرق السريعة، لإنقاذ العلم السعودي من الدهس والتمزيق تحت عجلات السيارات، معرضا حياته للخطر.
وقام الشاب اليمني بالوقوف أمام السيارات المارة بسرعة، على خط صبيا جازان في جنوب المملكة، عندما شاهد العلم السعودي ملقا وسط الطريق، والسيارات تمر من فوقه دون مبالاة.
يذكر أن الشاب قرر المجازفة وقطع الطريق لإنقاذ العلم، الذي تتوسطه شهادة التوحيد الإسلامية (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وفعلا تمكن من اجتياز الطريق بالرغم من شدة انهمار المطر وسرعة السيارات، والتقط العلم بيده ليعود إلى سيارته قائلا :”حرام أن تدوس السيارات علم المملكة”.
التعليقات
57 -2017-09-23 08:50:08
لو سعودي نزلنا لك شيله هههههههههههه لكن للأسف الشديد مقيم غير متوفر حالياً وشكراً لرفعك شعار كلمة التوحيد والعقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
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56 - ررر2017-09-23 08:50:02
*** هو اللي رمى علم السعودية ويبي يهايط امام الكامرا يبي تكريم اليمني ***.
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( عدد التعليقات 29,101 )55 - برق _ الحرم
((((((( لفته تستحق الاشادة .....راية المملكة تحمل لفظ الجلالة ......ولايمكن ان يراها مسلم على الارض ولايرفعها ......يكفي انها الراية الوحيدة بين راية العالم لاتنكس)))))
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54 - ماقبل الشروق2017-09-23 08:31:59
نفسيات مريضة عافاكم الله
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53 - الى2017-09-23 08:27:40
في يوم قيامه يحاسب كل مستهزئ على كل كلمه
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52 -2017-09-23 08:11:25
ليش تدخلون بنية الرجال جزاه الله خير احترم كلمة التوحيد حرام يدوسونها بالسياره واي احد بمكانه بيسوي اللي سواه
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51 - هذه الحقيقة2017-09-23 08:09:34
جزاه الله خير ، أحسنوا النية فلا يعلم بما الصدور الا الله ولستم وكلاء الله في أرضه ، اعرف شخص يمني والله ينفق على فقراء وأرامل وله مواقف مشرفه فيجب الا نظلم من أحسن إلينا
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50 - فهد122017-09-23 07:51:33
هو من رماه ثم اكمل الحكاية حتى يقال عنه انه فعل وفعل وطمعا في مكافئة..... على مين تلعبها
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49 - ياسر112017-09-23 07:45:21
40 - يمني مقيم ***انت تراب بلدك مدنس وهارب من بلدك وتارك محارمك وراك ****
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48 - مسمار2017-09-23 07:25:24
لاحظو انه بعد ان التقط العلم كان سيظعه ع المقعده وغير رأيه حتى لايبلل سيارته وطلب من صديقه فتح الشنطه فكيف يضحي وهانت عليه حياته ولم تهون عليه سيارته لو لم يكن رياء ونفاق؟!
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47 -2017-09-23 07:21:56
تعليق مخالف
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46 -2017-09-23 07:16:14
*** طيب رفعت العلم لا تصور يبي قرشين تكريم اقول انتم من اكل خيرات السعوديه و انتم من يحاربها ضف و جهك
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45 - محمد2017-09-23 07:13:43
يبي يهايط ويبي فلوس وكذاب بعض اليمنين فيهم حسد وحقد وبس عل السعوديين ولا يحب السعودي اليمني حقود
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44 - مسمار2017-09-23 07:09:06
هل تعرف الفرق بين الرياء والعمل الخالص لوجه الله ؟! انا اقلكم الرياء زي صاحبنا يقوم بتصوير ماقام به من عمل ويعرظه للناس ليثنو عليه او ينال جزاء او شكورا!! اما العمل لله تعرفونه مايحتاج اقلكم!!
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43 - ابو تركي2017-09-23 07:05:25
كذاب لو صادق وفيه خير كان راح دافع هن ارضه وبلده وعرضه من المحتلين الايرانين بطلو سماجه والعب على عقولنا وابتصوير ونشره بالكذب
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42 - زائر2017-09-23 07:00:01
تعليف 40غصب عنه وعنك ترفعه ماحماك انت هو الا السعوديه وهذا ابسط شي ونقطه من بحر تقدمه يالحجي للمملكه واصلاً ماقدمت شي انت وهو ولاكثر الله خيره ولاخيرك هذه كلمة التوحيد ابتحصل احد غيره وغيرك يرفعها
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41 - أردني نشمي2017-09-23 06:57:08
الله ينهي الحرب على خير ويرجعهم بلادهم بأسرع وقت ممكن ولا يبقى منهم أحد
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40 - يمني مقيم2017-09-23 06:44:46
لتحرفوا حبنا لهذي البلد نحن نفديها بارواحنا ودماءنا ولكن الغريب ليش ماشفنا مواطن وقف ورفع علم بلده اين الروح اين حب التراب الذي نشأ فيه لذلك الغاء الرسوم على اليمنيين يشكر عليه المسؤلين احبك يا سعودية
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39 - راكاااان2017-09-23 06:38:44
يغامر بحيااااااااااااااااااته يناس ارحموا عقولنا شوي لسنا من كهوف صعدى او ادغال افريقيا
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38 - شايم2017-09-23 06:33:27
قديمة العب بعيد فلم هندي لابد من التحقيق معه يمكن يكون عنصر مخابرات حوثي او إيراني
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37 -2017-09-23 06:33:21
ههههههههه مافي جنسيه يالحبيب
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36 - hima2017-09-23 06:27:20
استعراض وتصوير,يقبض عليه لتعريضه حياتة ومرتادي الطريق للخطر,ويتم ترحيله.
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35 - نفسيه2017-09-23 06:25:09
ت 21. قل قسم احلف. طيب وترامب. هههه
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34 - واحد2017-09-23 06:16:18
مايستبعد انه الي رماه عشان يسوي فيها بطل اقول ترى الشعب مو مغفل الله يهديك يابو يمن
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33 - سبحان الله2017-09-23 06:13:30
صورني وانا ماكاني داري
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32 - المغامر2017-09-23 06:12:10
هههههههههههاي يا بطني على مين يا فرعون على هامان نصيحة روح ارجع لبلدك و خاطر بحياتك هناك و زي ما انتى عارف الاقربون اولى بالمعروف
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31 - KKK2017-09-23 06:11:39
هذا أقل شي يسويه بل أنه واجب عليه لأننا نحن ضحينا بأرواحنا لحماية اليمنيين من الاستعمار المجوسي
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30 - خالد / ابو عمر2017-09-23 06:02:58
سبحان الله وبحمده
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29 - خالد / ابو عمر2017-09-23 06:02:29
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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28 - خالد / ابو عمر2017-09-23 06:01:51
جزاه الله خير عنده غيره دينيه وجازف بحياته بالخط السريع عشان لا تمتهن الشهاده الموجوده بالعلم تحت كفرات السيارات هم هكذا أهل السنه والجماعه
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27 - خالد / ابو عمر2017-09-23 05:57:47
اليامي اتق الله وأحسن الظن هو رفع العلم عشان الشهادة موجود عليه ولا يجوز امتهان العلم والدعس عليه اما من ناحية القات فترا د يرتك متروس منه
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26 - كنكت2017-09-23 05:57:02
أتمنى سجنه والتحقيق معه لأنه حط العلم في شنطة السياره ما رفعه فوقها . ممثل فاشر ومصور افشل ومخرج افشل الجميع .
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25 - Fdks 66666662017-09-23 05:50:51
هههههههههههههههههه جنسوه يستاهل. 👍👍👍👍👍👍
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24 - ابن عدوه2017-09-23 05:48:51
ميهم هم شي اله الا الله محمد رسول الله
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23 - حقيقه2017-09-23 05:48:00
ضحكتوني انتو وتصويركم ههههههههه اقول كم تبي
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22 - شاآآآيب من جبل عسير2017-09-23 05:40:36
جزاه الله خير ورفع مقامه في الدنيا والآخرة.ثم نقول للمشككين لماذا لا ترجحون حسن الظن على سيئه؟!؟.(وإذ تشاجر في فؤادك مرة..امران فأعمد للأعف الأجمل.وإذا هممت بأمر شر فتئد..وإذا هممت بأمر خير فأعجل).
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( عدد التعليقات 8,942 )21 - المنتصر بالله
اعتقد ان الشعب السعودي ليس ساذج وينضحك علاه من قبل مجموعات من أهل اليمن وووووو
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( عدد التعليقات 8,942 )20 - المنتصر بالله
تمثيليه والدليل التصوير ذلحين يجيك واحد مطفي الأنوار ويقول جنسوه واعطوه مليون ريال وهاتوا 50 يمني من جماعته وطشوهم في السوق وووو
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19 - مواطن2017-09-23 05:32:34
ياليتك تحمى علم بلدك وتفكنا خيرك وشرك
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18 - صريح2017-09-23 05:23:05
كفوووو يا بويمن ... انشهد انكم رجاااال والله
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17 - زائر2017-09-23 05:14:09
الذي ندعو له بالشفاء انبسط لما شاف المقطع
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16 - رهف2017-09-23 05:10:35
طيب ليش التصوير ؟!! ه استغفر الله يارب
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15 - أبو مصلفح الرياض2017-09-23 04:43:06
مبروك للمنتخب اليمني للشباب فاو ع قطر 6 لهدف وفاز ع بنخلاديش وهو المركز الأول المهم ياشباب صلاة الله يجزاكم خير
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14 - أبو مصلفح الرياض2017-09-23 04:41:52
المهم نتقابل اليوم ان شاء الله في حياة مول اذا فتحوا السوق قبل سنتين اعتقد قفلوه اما عند حقين النسيم والله ماني رايح
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13 - اليامي2017-09-23 04:40:57
حركات مكشوفه ومفتعله ياابو قات
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12 - أبو مصلفح الرياض2017-09-23 04:40:18
طيب أنا والله في المحل تبعي(عزلت والله منه)كنت معلق علم السعودية ولا أحد قال كفو يابو يمني صح ان البعض كان يفكر اني اردني ولا سعودي بس مابه أحد جا وقال شكرا لانك معلق علم بلدنا الزبدة الرجال لابد يكرم
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11 - نفسيه2017-09-23 04:39:53
رساله للكل ونا معكم بعد. قال تعالى. يوم تبلا السرائر.وشكرا
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10 -2017-09-23 04:36:44
العلم يحمل كلمة التوحــــــــــــــــــــيد لذلك يجب ان لا يــــــــــــــــــــــــــــــــدنس
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9 - نفسيه2017-09-23 04:36:40
اقدر اسوي فلم لمدة دقيقه. ولكن ديني الحنيف. وتربيتي تمنعني من ذلك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء.
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( عدد التعليقات 2,212 )8 - ابونواف...
اللهم احفظ من حفظ راية التوحيد خفاقة شكراً لأخينا المقيم اليماني اللهم احفظ جنودنا على الحد الجنوبي وفِي اليمن الشقيق مساندين للشرعية اليمنية اللهم ثبتهم وسدد رميهم واشف مصابهم وارحم شهيدهم
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7 - سركيس بااااريس2017-09-23 04:35:25
(((( يمني مقيم + عاشق الدمام ))) شوفوا الرجولة اللي نعرفها عن الاخوة اليمنيين الطيبين !!!
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6 - حيوا هالطلة2017-09-23 04:33:49
بيض الله وجهك هذي المقاطع الانسان يتشرف يشوفها وينشرها طبعا ماراح يعجب العنصريين اللي سواه الأخ أحب أقول للعنصريين المقطع فقط لأهل الخير
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5 - ابو هنود2017-09-23 04:33:22
واضح انه هو الي راميه عشان يسوي هالفلم
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4 -2017-09-23 04:32:10
يمكن هو ال راميه بعد عشان يهايط
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3 - نفسيه2017-09-23 04:31:02
إنما الأعمال بالنيات. وشكراً
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2 - حق2017-09-23 04:29:46
القرار حق الرسوم باقي ومستمر لا تهايط يا يماني يفترض تقول العلم يحمل كلمة لا اله الا الله مو العلم السعودي شايفنا هنود ههه
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1 -2017-09-23 04:29:45
جزاه الله خير
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