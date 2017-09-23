بالفيديو : مقيم يمني بالسعودية يخاطر بحياته لحماية علم المملكة

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صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقيم يمني وهو يوقف سيارته على أحد الطرق السريعة، لإنقاذ العلم السعودي من الدهس والتمزيق تحت عجلات السيارات، معرضا حياته للخطر.

وقام الشاب اليمني بالوقوف أمام السيارات المارة بسرعة، على خط صبيا جازان في جنوب المملكة، عندما شاهد العلم السعودي ملقا وسط الطريق، والسيارات تمر من فوقه دون مبالاة.

يذكر أن الشاب قرر المجازفة وقطع الطريق لإنقاذ العلم، الذي تتوسطه شهادة التوحيد الإسلامية (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وفعلا تمكن من اجتياز الطريق بالرغم من شدة انهمار المطر وسرعة السيارات، والتقط العلم بيده ليعود إلى سيارته قائلا :”حرام أن تدوس السيارات علم المملكة”.