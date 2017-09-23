تفاصيل جديدة عن معنف ابنه بالكريك :مليونير ولديه 7عقارات وهكذا يتعامل مع بناته!
صحيفة المرصد: رغم عاصفة الغضب التى أثارها فيديو لأب يعنف ابنه بطريقة بشعة ،وقيام الجهات الأمنية بمكة المكرمة بإيقاف الأب ، إلا أن الابن المُعنَّف رفض مغادرة قسم الشرطة إلا رفقة والده، كما حضرت بنات المتهم للتأكيد على أنه يعاملهن بحنان ورفق مكنهن من إتمام دراستهم الجامعية.
وقال الأب ” محمد ح “فى التحقيقات الأولية أنها المرة الأولى التى يعنف فيها ابنه .
و ذكرت التحقيقات قول سكان الحي الذى يقطن فيه الأب” محمد .ح” أن هذا الأب درج على تعنيف أبنائه الثلاثة ما أسفر عن هروب ابنه الأكبر، في حين أن الاثنين الآخرين يعانيان من مشكلات نفسية، إلا أن ثلاثا من بناته قمن بزيارة والدهن الموقوف في قسم أجياد ظهر أمس، ورغم أنه ساعد ثلاثة من بناته لاتمام دراستهم الجامعية إلا أنه يرفض تزويجهن عدا واحدة .
ووفقا لـ “عكاظ” أكدت المصادر على أن الأب المعنف مليونيرا ويمتلك سبعة عقارات في حي كدي، تقدر قيمتها بملايين الريالات ، إلا أن منزله متواضع للغاية وفيه عدد قليل من أجهزة التكييف، ويلاحظ إغلاق نوافذ المبنى بالحديد والخشب .
وقال قاسم عبدالرحمن (أحد سكان الحي): «نحن نقطن بجوار الأسرة منذ ٣٥ عاما، وكثيراً ما كنت ألاحظ الأب وهو يصطحب أبناءه للعمل في الحفر والبناء لعقاراته». مشيرا إلى أن الأب المعنف لابنه كان لا يتواصل مع جيرانه، وعند حدوث أية مشكلة يقوم بالاتصال بالشرطة بلا تفاهم.
وقال زكريا عمر (أحد سكان الحي): «الابن الكبير للمعنف هرب من ظلم والده، لإجبارهم على الأعمال الشاقة في بناء عقاراته».
التعليقات
ن28 حي الله ابو طلق والنعم بحالك ومرحبا بك تراحيب السيل.
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واضح من شهادة الجيران انه مجرم كبير بحق أسرته وطماع وجشع والبخل عنده لا يوصف مع الأسف ما زالت هذه النماذج المتحجره تؤثر في مجتمعنا سلباً وخاصه منعه البنات من الزواج واكل رواتبهن بغير وجه حق
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بعض التعليقات ***وش فايدة العقارات والأموال والإنسان مهدوم من الداخل جزأ الله خير كل أب عطوف وحنون على أبنائه واحسن تربيتهم وان لم يخلف لهم شيء يكفي اطعمهم من الحلال وسقاهم نهر حبه وحنانه
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عليه ان يتقي الله في بناته حرام يعرضهم للعنوسة
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تعليق مخالف
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يطلع ويذلهم بخيل وقاسي لاوجنب الحرم اللي يصلي ويذكر الله والاهره واعمال الخير ماتكون اخلاقه وافعاله بذا الطريق نصيحه يااخوان لاحد يضرب غياله ويهينهم التشجيع والكلام الطيب ينفعون انفسهم واهلهم
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يفترض ان الشرطة تحاسبه كيف عقارات وهو مقيم هذا تستر
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7 عقارات تروح في غمظة عين وسيسال عليها لكن الاولاد باقين له بيحاسبونه امام الله وأمام الناس وش فايدة العقارات وهو محروم وحارم نفسه وعياله من خير الله نسأل الله العافية اللهم لاشماته
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يعيش حياته في تقشف وبخل وبهذله هو سببها ويجمع ويبني ويعمر لغيره وأول ما يموت أولاده ينثرون الفلوس نثر ولكن بعد ما تسبب في تحطيمهم نفسياً ، نصيحه عيش يومك وأكرم أسرتك واجمع الفائض فقط إذا فيه فائض .
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هذا الابن ان صبر لين يستلم رَبّ العز والجلالة روح ابوه صدقوني بيصير من مشاهير السناب ولكم في يزيد عبره..
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امحق من فلوس ياشين البخل يموت ويارثونه
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صباح الخير يا مسمار ... ونعم بدوس ونعم با زهران كلهم ... لا تعليق ..
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خصوصا ****من زمان ولا حياة لمن تنادي
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اكيد مهدد بناته .انهم يقولو انه حنين معهم .مساكين شكله معقد العايله كامله لازم يودونه طبيب نفسي هالاب المجرم.هبل بعياله الغبي
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سُبحان الذي لا تطيب الدنيا إلا بذكره ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه سُبحان الله وبحمده سُبحان الله العظيم.
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لابار ولاشي الاخلاه بلاشخصيه هئيه انسان يمشي ذا مو ابو ذا مجرم حرام يعيش بين البشر
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هذا شأن الأب وأسرته مال أحد دخل فيه الآب ماقصر كد وتعب ووفر لأبناءه عقارات بالملايين اعمل مثله اذا كنتم شاطرين
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الحمد لله الولدخذل المتشدقين ورفض يخرج الا وابوه معاه لانه باروالدليل تحمله لضرب ابوه واستسلامه له اللهم سخره لابنائه انتبهوا لالفاظكم وخلواعنكم الاجتهادات وبناته ماشاء الله عليهم ماخذلوه يارب وفقهم
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اجنبي يذبح اولاده علشان ريال
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تفاصيل جديدة عن معنف ابنه بالكريك :مليونير ولديه 7عقارات وهكذا يتعامل مع بناته{{وهذا لبسه ودي اصدق بس قوية بعدين امس كل المعلقين قالوا انه غير سعودي وانه يمني اتوقع اليوم بيقولوا سعودي هههههههههههه}}
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لاحول ولاقوة الابالله هذا حقيقة الحرمان ان تملك اشياء وتحرم الاستمتاع بها وهناك الكثير ممن بخل على نفسة واهلة وورثوا المليارات وبدلا من البكاء علية شكروا الله ان خلصهم من هذا المسكين الذي حرمهم
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ان الله يحب ان يرى نعمته على عبده فلماذا يظهر عليه البؤس ويضيق على نفسه واهل بيته والله المستعان!!
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يموت ويورثونه
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hima ع**** وكومت لحم خلك الهياط ***وروح اشتغل زي الرجال ***
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الحمدالله من قبل ومن بعد الله لايسلطنا ولا يسلط علينا عذااااحارس فقط لاغير علي هاالثروه ومن غيضه وشقي سنين عمره اتعلم القسوه ونتج عنها ضلالات فكريه ومن خلالها اضتهاد تعنيف عضل ياااللطيف
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اب جائر يحب المال و يكره ابنائه ولكن لابناء الظالم أبشرو بالخير اذا غادر الظالم هذة الدنيا الأبناء معنفين البنات ممنوعين من الزواج باي ضمير هذا الأب الغير مسلمين لا يفعلون افعاله يجب الحجر عليه
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ودوه اصلاحيه العمره الحق العام ياخذ مجراه هذا ا احجروا عليه وزعو الملايين بينكم
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قولوا يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ولاتلومون من يمرفي مشاكل في حياته والدنيا يوم لك ويوم عليك والحسد كثر والفساد والاسحار لها مضار عظيمه تقلب سلوكيات الانسان 180درجه واولاد الحرام ماخلوااحدبحال
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الاجانب ومشاكله,وتركهم يرتعون,بدون مراقبه لدخلهم ومن اين لك هذا.
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سبحان الله! ناس عندهم وبخلاء عايشين عيشة أفقر من الفقراء! كثير كذا مو بس هذا! وناس ع قد حالها حالهم أحسن منهم معيشيا وروحياً! الغنى غنى الروح! الطمع مصيبه! لمين محمع الفلوس! للبنك! مو لك ولعيالك!
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كم عنده من مليون يستاهل المبلغ يتحملو تعنيف لمى رب ياخذ امانته
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لايطلع حتى البنات ماهو مزوجهن خلوه عندكم اسجنوه
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7 عقارات وفي كدي يعني قريب من الحرم كيف استطاع بناءها ***
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*** هذا يجري وري الدنيا ماشيع منها سبعه عقارات ويبني هو وولده مايجيب عمال الاب دخلوه الصحه النفسيه يتعالج
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ماهي باينه النعمه فيه اللي يشوفه بقول ***افضل منه هذا بخيل هويشتغل وجايب الابن معه وقاسي المفروض مايطلع من السجن لين بعرف ان الله حق ويتادب شكله كان يضرب
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مليونير وبخيل على اهله وقاسي على عياله ورافض تزويج بناته الله يكون بعونهم
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اب طبعه كذا من الله ولولا هذه الشدة لماخلف لهم شي والاب مهما قسي على ابنائه مصيرهم يعودو اليه لانه ابوهم ووصينا الانسان بوالديه احسانا
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ماقصر الاب شد عليهم وخلف لهم ماهو مثل بعض الاباء مخلي عياله مجنزين وبناته يدورون كاشيرات ماحصلوها خلوه فلن يكون احن علي الابن من والده وخاصة في هذا الزمن الاقشر وزدياد الفتن واختلاط المفاهم
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يرفض تزوج بناته !!! هذا احد اسباب ارتفاع العنوسة في المجتمع !
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