تفاصيل جديدة عن معنف ابنه بالكريك :مليونير ولديه 7عقارات وهكذا يتعامل مع بناته!

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صحيفة المرصد: رغم عاصفة الغضب التى أثارها فيديو لأب يعنف ابنه بطريقة بشعة ،وقيام الجهات الأمنية بمكة المكرمة بإيقاف الأب ، إلا أن الابن المُعنَّف رفض مغادرة قسم الشرطة إلا رفقة والده، كما حضرت بنات المتهم للتأكيد على أنه يعاملهن بحنان ورفق مكنهن من إتمام دراستهم الجامعية.

وقال الأب ” محمد ح “فى التحقيقات الأولية أنها المرة الأولى التى يعنف فيها ابنه .

و ذكرت التحقيقات قول سكان الحي الذى يقطن فيه الأب” محمد .ح” أن هذا الأب درج على تعنيف أبنائه الثلاثة ما أسفر عن هروب ابنه الأكبر، في حين أن الاثنين الآخرين يعانيان من مشكلات نفسية، إلا أن ثلاثا من بناته قمن بزيارة والدهن الموقوف في قسم أجياد ظهر أمس، ورغم أنه ساعد ثلاثة من بناته لاتمام دراستهم الجامعية إلا أنه يرفض تزويجهن عدا واحدة .

ووفقا لـ “عكاظ” أكدت المصادر على أن الأب المعنف مليونيرا ويمتلك سبعة عقارات في حي كدي، تقدر قيمتها بملايين الريالات ، إلا أن منزله متواضع للغاية وفيه عدد قليل من أجهزة التكييف، ويلاحظ إغلاق نوافذ المبنى بالحديد والخشب .

وقال قاسم عبدالرحمن (أحد سكان الحي): «نحن نقطن بجوار الأسرة منذ ٣٥ عاما، وكثيراً ما كنت ألاحظ الأب وهو يصطحب أبناءه للعمل في الحفر والبناء لعقاراته». مشيرا إلى أن الأب المعنف لابنه كان لا يتواصل مع جيرانه، وعند حدوث أية مشكلة يقوم بالاتصال بالشرطة بلا تفاهم.

وقال زكريا عمر (أحد سكان الحي): «الابن الكبير للمعنف هرب من ظلم والده، لإجبارهم على الأعمال الشاقة في بناء عقاراته».