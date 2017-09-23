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الرئيسية / تفاصيل جديدة عن معنف ابنه بالكريك :مليونير ولديه 7عقارات وهكذا يتعامل مع بناته!

تفاصيل جديدة عن معنف ابنه بالكريك :مليونير ولديه 7عقارات وهكذا يتعامل مع بناته!

تفاصيل جديدة عن معنف ابنه بالكريك :مليونير ولديه 7عقارات وهكذا يتعامل مع بناته!
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المرصد 39 5٬234 3 ساعات

صحيفة المرصد: رغم عاصفة الغضب التى أثارها فيديو لأب يعنف ابنه بطريقة بشعة ،وقيام الجهات الأمنية بمكة المكرمة بإيقاف الأب ، إلا أن الابن المُعنَّف رفض مغادرة قسم الشرطة إلا رفقة والده، كما حضرت بنات المتهم للتأكيد على أنه يعاملهن بحنان ورفق مكنهن من إتمام دراستهم الجامعية.

وقال الأب ” محمد ح “فى التحقيقات الأولية أنها المرة الأولى التى يعنف فيها ابنه .

و ذكرت التحقيقات قول سكان الحي الذى يقطن فيه الأب” محمد .ح” أن هذا الأب درج على تعنيف أبنائه الثلاثة ما أسفر عن هروب ابنه الأكبر، في حين أن الاثنين الآخرين يعانيان من مشكلات نفسية، إلا أن ثلاثا من بناته قمن بزيارة والدهن الموقوف في قسم أجياد ظهر أمس، ورغم أنه ساعد ثلاثة من بناته لاتمام دراستهم الجامعية إلا أنه يرفض تزويجهن عدا واحدة .

ووفقا لـ “عكاظ” أكدت المصادر على أن الأب المعنف مليونيرا ويمتلك سبعة عقارات في حي كدي، تقدر قيمتها بملايين الريالات ، إلا أن منزله متواضع للغاية وفيه عدد قليل من أجهزة التكييف، ويلاحظ إغلاق نوافذ المبنى بالحديد والخشب .

وقال قاسم عبدالرحمن (أحد سكان الحي): «نحن نقطن بجوار الأسرة منذ ٣٥ عاما، وكثيراً ما كنت ألاحظ الأب وهو يصطحب أبناءه للعمل في الحفر والبناء لعقاراته». مشيرا إلى أن الأب المعنف لابنه كان لا يتواصل مع جيرانه، وعند حدوث أية مشكلة يقوم بالاتصال بالشرطة بلا تفاهم.

وقال زكريا عمر (أحد سكان الحي): «الابن الكبير للمعنف هرب من ظلم والده، لإجبارهم على الأعمال الشاقة في بناء عقاراته».

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

39 - مسمار
2017-09-23 08:38:29
ن28 حي الله ابو طلق والنعم بحالك ومرحبا بك تراحيب السيل.
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38 - الخبر الصحيح
2017-09-23 08:17:16
واضح من شهادة الجيران انه مجرم كبير بحق أسرته وطماع وجشع والبخل عنده لا يوصف مع الأسف ما زالت هذه النماذج المتحجره تؤثر في مجتمعنا سلباً وخاصه منعه البنات من الزواج واكل رواتبهن بغير وجه حق
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37 - ام هاشم
2017-09-23 08:11:11
بعض التعليقات ***وش فايدة العقارات والأموال والإنسان مهدوم من الداخل جزأ الله خير كل أب عطوف وحنون على أبنائه واحسن تربيتهم وان لم يخلف لهم شيء يكفي اطعمهم من الحلال وسقاهم نهر حبه وحنانه
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36 - باختصار
2017-09-23 08:10:28
عليه ان يتقي الله في بناته حرام يعرضهم للعنوسة
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35 - ابو تركي
2017-09-23 08:09:06
تعليق مخالف
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34 - المر
2017-09-23 08:05:09
يطلع ويذلهم بخيل وقاسي لاوجنب الحرم اللي يصلي ويذكر الله والاهره واعمال الخير ماتكون اخلاقه وافعاله بذا الطريق نصيحه يااخوان لاحد يضرب غياله ويهينهم التشجيع والكلام الطيب ينفعون انفسهم واهلهم
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33 - حق
2017-09-23 08:02:58
يفترض ان الشرطة تحاسبه كيف عقارات وهو مقيم هذا تستر
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32 - احمد ابراهيم
2017-09-23 07:57:57
7 عقارات تروح في غمظة عين وسيسال عليها لكن الاولاد باقين له بيحاسبونه امام الله وأمام الناس وش فايدة العقارات وهو محروم وحارم نفسه وعياله من خير الله نسأل الله العافية اللهم لاشماته
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31 - كنكت
2017-09-23 07:55:31
يعيش حياته في تقشف وبخل وبهذله هو سببها ويجمع ويبني ويعمر لغيره وأول ما يموت أولاده ينثرون الفلوس نثر ولكن بعد ما تسبب في تحطيمهم نفسياً ، نصيحه عيش يومك وأكرم أسرتك واجمع الفائض فقط إذا فيه فائض .
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30 - الله يشفيك يا تعليق 2
2017-09-23 07:54:11
هذا الابن ان صبر لين يستلم رَبّ العز والجلالة روح ابوه صدقوني بيصير من مشاهير السناب ولكم في يزيد عبره..
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29 - انا سعودي واحب السعوديه
2017-09-23 07:53:52
امحق من فلوس ياشين البخل يموت ويارثونه
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28 - ابو طلق العمري
2017-09-23 07:50:04
صباح الخير يا مسمار ... ونعم بدوس ونعم با زهران كلهم ... لا تعليق ..
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27 - كثير الي منهم
2017-09-23 07:49:45
خصوصا ****من زمان ولا حياة لمن تنادي
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26 - خنبوقه الخبله
2017-09-23 07:48:09
اكيد مهدد بناته .انهم يقولو انه حنين معهم .مساكين شكله معقد العايله كامله لازم يودونه طبيب نفسي هالاب المجرم.هبل بعياله الغبي
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25 - فهد الشمري
2017-09-23 07:42:02
‏سُبحان الذي لا تطيب الدنيا إلا بذكره  ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه سُبحان الله وبحمده سُبحان الله العظيم.
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24 - المر
2017-09-23 07:33:20
لابار ولاشي الاخلاه بلاشخصيه هئيه انسان يمشي ذا مو ابو ذا مجرم حرام يعيش بين البشر
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23 - ناصر6
2017-09-23 07:30:55
هذا شأن الأب وأسرته مال أحد دخل فيه الآب ماقصر كد وتعب ووفر لأبناءه عقارات بالملايين اعمل مثله اذا كنتم شاطرين
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22 - أم فهد
2017-09-23 07:19:07
الحمد لله الولدخذل المتشدقين ورفض يخرج الا وابوه معاه لانه باروالدليل تحمله لضرب ابوه واستسلامه له اللهم سخره لابنائه انتبهوا لالفاظكم وخلواعنكم الاجتهادات وبناته ماشاء الله عليهم ماخذلوه يارب وفقهم
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21 - محمد
2017-09-23 07:09:51
اجنبي يذبح اولاده علشان ريال
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20 - ساقط ابتدائي
2017-09-23 07:04:41
تفاصيل جديدة عن معنف ابنه بالكريك :مليونير ولديه 7عقارات وهكذا يتعامل مع بناته{{وهذا لبسه ودي اصدق بس قوية بعدين امس كل المعلقين قالوا انه غير سعودي وانه يمني اتوقع اليوم بيقولوا سعودي هههههههههههه}}
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19 - شجاع
2017-09-23 06:55:28
لاحول ولاقوة الابالله هذا حقيقة الحرمان ان تملك اشياء وتحرم الاستمتاع بها وهناك الكثير ممن بخل على نفسة واهلة وورثوا المليارات وبدلا من البكاء علية شكروا الله ان خلصهم من هذا المسكين الذي حرمهم
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18 - مسمار
2017-09-23 06:50:04
ان الله يحب ان يرى نعمته على عبده فلماذا يظهر عليه البؤس ويضيق على نفسه واهل بيته والله المستعان!!
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17 - 77
2017-09-23 06:44:30
يموت ويورثونه
لا يعجبني(0) اعجبني(14)
16 -
2017-09-23 06:36:26
hima ع**** وكومت لحم خلك الهياط ***وروح اشتغل زي الرجال ***
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15 - محب مكه المكرمه
2017-09-23 06:34:17
الحمدالله من قبل ومن بعد الله لايسلطنا ولا يسلط علينا عذااااحارس فقط لاغير علي هاالثروه ومن غيضه وشقي سنين عمره اتعلم القسوه ونتج عنها ضلالات فكريه ومن خلالها اضتهاد تعنيف عضل ياااللطيف
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14 -
2017-09-23 06:33:37
اب جائر يحب المال و يكره ابنائه ولكن لابناء الظالم أبشرو بالخير اذا غادر الظالم هذة الدنيا الأبناء معنفين البنات ممنوعين من الزواج باي ضمير هذا الأب الغير مسلمين لا يفعلون افعاله يجب الحجر عليه
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13 - المر
2017-09-23 06:29:34
ودوه اصلاحيه العمره الحق العام ياخذ مجراه هذا ا احجروا عليه وزعو الملايين بينكم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - loving liberal
2017-09-23 06:29:00
قولوا يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ولاتلومون من يمرفي مشاكل في حياته والدنيا يوم لك ويوم عليك والحسد كثر والفساد والاسحار لها مضار عظيمه تقلب سلوكيات الانسان 180درجه واولاد الحرام ماخلوااحدبحال
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11 - hima
2017-09-23 06:24:14
الاجانب ومشاكله,وتركهم يرتعون,بدون مراقبه لدخلهم ومن اين لك هذا.
لا يعجبني(133) اعجبني(39)
10 - عبدالله الحربي
2017-09-23 06:24:07
سبحان الله! ناس عندهم وبخلاء عايشين عيشة أفقر من الفقراء! كثير كذا مو بس هذا! وناس ع قد حالها حالهم أحسن منهم معيشيا وروحياً! الغنى غنى الروح! الطمع مصيبه! لمين محمع الفلوس! للبنك! مو لك ولعيالك!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,624 )
9 - بيتر
2017-09-23 06:21:24
كم عنده من مليون يستاهل المبلغ يتحملو تعنيف لمى رب ياخذ امانته
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
8 - هنطش
2017-09-23 06:15:45
لايطلع حتى البنات ماهو مزوجهن خلوه عندكم اسجنوه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 -
2017-09-23 06:15:38
7 عقارات وفي كدي يعني قريب من الحرم كيف استطاع بناءها ***
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
6 - المر
2017-09-23 06:15:35
*** هذا يجري وري الدنيا ماشيع منها سبعه عقارات ويبني هو وولده مايجيب عمال الاب دخلوه الصحه النفسيه يتعالج
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
5 - المر
2017-09-23 06:12:54
ماهي باينه النعمه فيه اللي يشوفه بقول ***افضل منه هذا بخيل هويشتغل وجايب الابن معه وقاسي المفروض مايطلع من السجن لين بعرف ان الله حق ويتادب شكله كان يضرب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
4 -
2017-09-23 06:12:47
مليونير وبخيل على اهله وقاسي على عياله ورافض تزويج بناته الله يكون بعونهم
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
3 - سبحان الله
2017-09-23 06:07:20
اب طبعه كذا من الله ولولا هذه الشدة لماخلف لهم شي والاب مهما قسي على ابنائه مصيرهم يعودو اليه لانه ابوهم ووصينا الانسان بوالديه احسانا
لا يعجبني(14) اعجبني(0)
2 - صادق
2017-09-23 06:06:34
ماقصر الاب شد عليهم وخلف لهم ماهو مثل بعض الاباء مخلي عياله مجنزين وبناته يدورون كاشيرات ماحصلوها خلوه فلن يكون احن علي الابن من والده وخاصة في هذا الزمن الاقشر وزدياد الفتن واختلاط المفاهم
لا يعجبني(48) اعجبني(5)
1 - من الاخر
2017-09-23 06:03:25
يرفض تزوج بناته !!! هذا احد اسباب ارتفاع العنوسة في المجتمع !
لا يعجبني(1) اعجبني(14)

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آخر تعليق
بواسطة : العنيد

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