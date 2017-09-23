شركات الاتصالات مهددة بوقف خدماتها في حالة عدم التزامها بهذا الأمر خلال 5 أيام فقط!
صحيفة المرصد: تضمنت اللائحة التنفيذية المعدلة التي أصدرها وزير الاتصالات عبد الله السواحة، مؤخرًا، إلزام شركات الاتصالات بمعالجة شكاوى العملاء خلال خمسة أيام.
واشترطت اللائحة التنفيذية المعدلة، على مقدمي الخدمة تأسيس قسم خاص لتلقي وإدارة ومعالجة شكاوى المستخدمين لخدماتهم، على ألا يتجاوز تاريخ تقديم الشكوى 60 يومًا من تاريخ الواقعة محل الشكوى أو من صدور الفاتورة محل الاعتراض.
وقالت اللائحة أن معالجة الشكاوى يكون خلال خمسة أيام فقط، من تاريخ التقدم بها، موضحة أنه يحق للهيئة في الحالات التي يثبت لديها فيها تكرار سبب الشكوى بسبب مقدم الخدمة، وعدم وجود جدية في معالجتها؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما ورد في النظام، بما في ذلك إيقاف الخدمات والإحالة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.
وبينت اللائحة أنه يحق للمستخدمين تصعيد الشكاوى إلى الهيئة بعد انتهاء المدة النظامية الممنوحة لمقدم الخدمة (5 أيام من تاريخ تقديم الشكاوى)، دون الرد على شكوى المستخدم، أو إغلاق مقدم الخدمة للشكوى بدون معالجتها، على أن يكون ما سبق خلال فترة لا تزيد عن 180 يومًا من تاريخ إغلاق الشكوى من قبل مقدم الخدمة، أو انتهاء المهلة النظامية الممنوحة له، وفقًا لـ “أم القرى”.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
هئية الاتصالات ضد العميل مهما قدمة من شكوى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وترجع بعدين تعوض نفسها من جيوبنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الكوكب اللي تدغدغ الارض اليوم ومر من جمبها عامل عمايلو 😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الوضع ما يطمن تقدمون السبت وتجيبوا الاحد والاثنين وافهم يالبيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ابشركم هيئة الاتصالات علشان تحل هذي المعضله بتخلي النت مجاني لمدة40 يوم علشان ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لأجل بعض الشكاوى على شركة الاتصالات هل من العقل إيقاف جميع الخدمات وتكبيد الناس خسائر مادية،نحن معها بإلزام الشركة بحل شكوى المتضرر ولكن دون أن نربطه بسائر العملاء،بصراحة أرى الصعوبه في تنفيذ العقوبه)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
افضل شي زين في الخدمه ولكن المشله ان بعض المناطق ماعندهم تغطيه فيها ولو توسع تغطيتها كان تكون افضل شركه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
بعد هذا التصريح احس ان فيه شي بيرتفع سعره في الاتصالات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هيئة الاتصالات افتحوا خط لاستقبال الشكاوي عشان اخذ هذا الاخبر بشكل واضح وسليم ولايوجد فائدة لهذا الكلام وهو لايوجد خط اتصال شكاوي معكم.. والله أعلم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
نامل من سعادة الوزيرمنع العروض الزائفه البعض يقول انت ب55ريال المدة شهر وهي خداع ولاتتم اليوم تتصل عليهم يقول استعملتها وهم كذابين *****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فرض الغرامات المالية على حسب نوعية المشكلة وتعويض المتقدم بالشكوى هي أفضل الحلول.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مع احترامي للوزير احسه ***** ليش تتوقف الخدمات ويتأذا العملاء بسبب شكوى عميل فيه طرق اكثر جدوى مع الشركات وبعدين لاننسى ان هالشركات يعمل فيها الاف المواطنين وراح ينظرون
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
ما شفنا شي من هالهياط يحشرون الناس في الفواتير وكلهم اللي يردون عليك ماخذينا في دوكة كاننا في مصر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
وزيرنا فيه خير 😢
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
موبايلي جميع موظفيه مصريين والمقر في مصر لسبب إلاجار ورخص رواتب الموظفين تصرف باموال سعوديه امل من سعادة الوزير وضع حل بحيث تكون في السعودية ومسعودة
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
نعم نعم هذا الإجراء الصحيح المتبع هذا الايام فى كل مماطل فى حقوق الناس وأسأل يوفق حكموتنا بعطاء كل ذي كل حق حقة الدنيا ليس فوظة وإذاضمنت الحقوق صارت الحياة ضابط ورابط بكل امن وامان .،
لا يعجبني(5) اعجبني(6)
كل القراء أكيد في البداية جا على بالهم مكالمات الواتس الصوتية المجانبة .. ومع هذامافهمت..يعني لو عميل قدم شكوى ولم يبت في شكواه خلال خمسة أيان توقف خدمات شركة كاملة وتتعطل مصالح العملاءعشان حضرته .
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
أضف تعليق