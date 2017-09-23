كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

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صحيفة المرصد:كشف عبدالله بلخير، مترجم الملك عبدالعزيز _رحمه الله_، تفاصيل الاجتماع التاريخي الذي دار بين الملك الراحل ورئيس وزراء بريطانيا آنذاك ونستون تشرشل، في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وأوضح “بلخير” أن الملك عبدالعزيز طالب “تشرشل” بثمن النصر وذلك في أعقاب انتصارهم على دول المحور، قائلًا: أمنت لكم مياه البحر الأحمر من الإيطاليين الموجودين في أسمرة ومسورة، ومن الفرنسيين الموجودين في جيبوتي، أنا أريد ثمن مشاركتي لكم في النصر.

وأردف: الملك قال لهم أنا أريد حقي من النصر، ليس منحة ولا شحاته، ولو لم أكن موجوداً لكان نحو 50 ألف ياباني ينتشرون في المنطقة، مؤكدًا أنهم أعطوه حينها كل ما يريد “أعطوه مسيرا طويلا عريضا لكل ما يريد من أسلحة وتموينات”.

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