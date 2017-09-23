رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو
حجم الخط A A A
المرصد 18 1٬867 2 ساعتين

صحيفة المرصد:كشف عبدالله بلخير، مترجم الملك عبدالعزيز _رحمه الله_، تفاصيل الاجتماع التاريخي الذي دار بين الملك الراحل ورئيس وزراء بريطانيا آنذاك ونستون تشرشل، في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وأوضح “بلخير” أن الملك عبدالعزيز طالب “تشرشل” بثمن النصر وذلك في أعقاب انتصارهم على دول المحور، قائلًا: أمنت لكم مياه البحر الأحمر من الإيطاليين الموجودين في أسمرة ومسورة، ومن الفرنسيين الموجودين في جيبوتي، أنا أريد ثمن مشاركتي لكم في النصر.

وأردف: الملك قال لهم أنا أريد حقي من النصر، ليس منحة ولا شحاته، ولو لم أكن موجوداً لكان نحو 50 ألف ياباني ينتشرون في المنطقة، مؤكدًا أنهم أعطوه حينها كل ما يريد “أعطوه مسيرا طويلا عريضا لكل ما يريد من أسلحة وتموينات”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 -
2017-09-23 14:50:28
ت15 طيب***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 -
2017-09-23 14:46:26
الملك عبد العزيز رحمه الله ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - مشــعل
2017-09-23 14:42:23
الملك عبدالعزيز رحمه الله***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - مسفر
2017-09-23 14:25:03
الله يرحم الملك عبد العزيز الذي وحد هذا البلد العظيم على الكتاب والسنه وحارب البدع والخرافات والشركيات فاعانه الله
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
14 - طريخم التركستاني
2017-09-23 14:24:51
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - ابن عدوه
2017-09-23 14:21:03
**** نبيعك ي سلمان على سمع والطاعة في النشط والمكره مادمت فينا شرع الله الكتآب والسنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - سعود
2017-09-23 14:11:58
الله يغفر للمللك عبدالعزيز وابناءه الملوك ويرحمهم له فضل كبير بعد فضل الله في تأسيس كيان الوطن وبسط الامن وجمع الشتات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -
2017-09-23 13:53:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-23 13:53:17
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-23 13:48:47
الله يرحم الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود لولا الله ثم هو ماكان فيه شيء إسمه المملكه العربيه السعوديه .
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
8 -
2017-09-23 13:46:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - فهد العتيبي
2017-09-23 13:44:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - مترو
2017-09-23 13:41:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 -
2017-09-23 13:39:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
4 - نصراوي
2017-09-23 13:37:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - العربي
2017-09-23 13:36:53
الله يرحمك وحدت الدولة واسستها رغم الحروب والظروف العالمية في ذالك الزمن والفضل لله رب العالمين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 - ...........
2017-09-23 13:36:17
صادق
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 -
2017-09-23 13:33:42
قويه
لا يعجبني(1) اعجبني(5)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

نحن قوم عاطفيون جدا..كلمة وحسبنا وكلمة تودينا..موقف حتى ولو كان مفتعلا يجعلنا نم...
بواسطة : سـارونھَہّ

انا على النيه اغرد مع الناس... ماهمني سقم العقول وعفنها.......
بواسطة :

الله ينصركم ويثبت اقدامكم ويسدد رميكم ياابطال الوطن ربي يحفظكم بحفظه نستوعكم الل...
بواسطة : ياسمين🌸

تستاهل ياما وقفت خدمات ناس...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

كل في فلك يسبحون
91 0
mm

د. محمد العوين

87 عامًا من المجد أم 300 عام من التأسيس ؟ (1-2)
64 0
mm

سمر المقرن

الوطن.. ملامح وهوية
48 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

رسالة من القلب… في يوم الوطن !
118 0
mm

خالد طاشكندي

دولة الأكراد.. الكابوس القادم
214 1
mm

عبدالرحمن الراشد

تعليم 50 مليون طالب بالفيديو
170 0
mm

محمد آل الشيخ

لكيلا تكون إيران كوريا الشمالية
158 5
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الهجرة النبوية…مناسبة نقف فيها مع أنفسنا!
118 0
mm

مشعل السديري

دبي سنغافورة العرب
365 3
mm

عبدالرحمن الراشد

حكاية الغزو السعودي الإماراتي لقطر!
403 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
109 1
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
301 7
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
294 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
520 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
129 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
550 8
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
649 10
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
518 5
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
827 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
541 2
الاخبار الدولية
تفاصيل جديدة في مقتل “عروبة وابنتها حلا”.. وهذا ما فعله القتلة بجثتيهما بعد الذبح!

تفاصيل جديدة في مقتل “عروبة وابنتها حلا”.. وهذا ما فعله القتلة بجثتيهما بعد الذبح!

 المرصد 35 7٬711 5 ساعات
كشف تفاصيل حادثة كادت أن تؤدي لمقتل 400 راكب على متن طائرة إماراتية قرب موسكو !

كشف تفاصيل حادثة كادت أن تؤدي لمقتل 400 راكب على متن طائرة إماراتية قرب موسكو !

 المرصد 8 6٬764 10 ساعات
بارزاني يشن هجوماً على بغداد وتركيا.. ويقول : قرار الاستفتاء اتُخذ والتضحيات تهون من أجل الاستقلال

بارزاني يشن هجوماً على بغداد وتركيا.. ويقول : قرار الاستفتاء اتُخذ والتضحيات تهون من أجل الاستقلال

 المرصد 23 2٬324 16 ساعة
وفاة المرشد السابق لجماعة الإخوان “مهدي عاكف”

وفاة المرشد السابق لجماعة الإخوان “مهدي عاكف”

 المرصد 89 4٬478 19 ساعة
المرصد الرياضي
رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

 المرصد 30 4٬540 14 ساعة
شاهد.. سعوديات يمارسن الجري بالهواء الطلق على ممشى البحر في مدينة جدة

شاهد.. سعوديات يمارسن الجري بالهواء الطلق على ممشى البحر في مدينة جدة

 المرصد 326 20٬776 16 ساعة
بالفيديو : النصر ينجو من هزيمة محققة أمام الفيحاء

بالفيديو : النصر ينجو من هزيمة محققة أمام الفيحاء

 المرصد 40 2٬929 17 ساعة
بالفيديو : الأهلي يهزم الباطن بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الأهلي يهزم الباطن بهدفين مقابل هدف

 المرصد 15 2٬503 19 ساعة
اخبار فنية
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 44 7٬998 4 ساعات
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

 المرصد 94 12٬470 يوم واحد
لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديو

لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديو

 المرصد 68 22٬187 يوم واحد
لن تتوقعوا ما قالته .. “إيمان العاصي” تكشف سبب ارتدائها الحجاب ثم تخليها عنه !

لن تتوقعوا ما قالته .. “إيمان العاصي” تكشف سبب ارتدائها الحجاب ثم تخليها عنه !

 المرصد 8 4٬999 يوم واحد
اخبار منوعة
بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صور

بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صور

 المرصد 69 9٬218 15 ساعة
بعد طلاقها من الملياردير القطري جانيت جاكسون تعود إلى حبيبها السابق .. شاهدوا كيف أصبح طفلها – صور

بعد طلاقها من الملياردير القطري جانيت جاكسون تعود إلى حبيبها السابق .. شاهدوا كيف أصبح طفلها – صور

 المرصد 52 10٬142 18 ساعة
أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت!

أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت!

 المرصد 74 6٬088 يوم واحد
امرأة تهاجم محل كارداشيان دفاعاً عن “أراضي الشيوعية”

امرأة تهاجم محل كارداشيان دفاعاً عن “أراضي الشيوعية”

 المرصد 4 3٬439 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد .. معركة حامية بين معارضين ومؤيدين لأردوغان وهو يلقي كلمة في نيويورك

شاهد .. معركة حامية بين معارضين ومؤيدين لأردوغان وهو يلقي كلمة في نيويورك

 المرصد 60 2٬604 13 ساعة
شاهد .. انفجار قذيفة داخل مدرعة “دواعش” في صحراء سوريا..أحدهم يصرخ “أين المضادات “!

شاهد .. انفجار قذيفة داخل مدرعة “دواعش” في صحراء سوريا..أحدهم يصرخ “أين المضادات “!

 المرصد 26 3٬302 13 ساعة
شاهد .. حادث مروع لسيارة مسرعة في أحد التقاطعات .. وهذا ما حدث لشخص تواجد أثناء الاصطدام

شاهد .. حادث مروع لسيارة مسرعة في أحد التقاطعات .. وهذا ما حدث لشخص تواجد أثناء الاصطدام

 المرصد 37 7٬015 15 ساعة
بالفيديو .. شاهد ماذا فعل رجل أمن مع طفل أثناء هطول الأمطار في الحرم ؟

بالفيديو .. شاهد ماذا فعل رجل أمن مع طفل أثناء هطول الأمطار في الحرم ؟

 المرصد 10 4٬223 15 ساعة
اخبار ثقافية
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 18 1٬867 2 ساعتين
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 44 1٬622 8 ساعات
في حوار صحفي نادر.. الملك عبد العزيز يكشف أسرار خاصة وسبب معركة الحجاز .. وهكذا كان يخاطبه البدو بدون ألقاب

في حوار صحفي نادر.. الملك عبد العزيز يكشف أسرار خاصة وسبب معركة الحجاز .. وهكذا كان يخاطبه البدو بدون ألقاب

 العربية 29 5٬166 يوم واحد
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

 المرصد 30 4٬984 5 أيام
اخبار صحية
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬248 يومين
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬479 3 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬823 أسبوعين
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 16٬159 أسبوعين
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 30٬667 3 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬421 5 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬470 5 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

 المرصد 13 1٬711 5 أيام
أخبار مناسبات
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬281 16 ساعة
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬850 5 أيام
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬761 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬669 3 أسابيع
الاخيرة
جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

 المرصد 20 1٬491 16 ساعة
شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

 المرصد 25 3٬974 19 ساعة
اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

 المرصد 50 15٬142 يومين
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

 المرصد 42 9٬182 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 296 1٬838 5 ساعات