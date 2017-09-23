كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو
صحيفة المرصد:كشف عبدالله بلخير، مترجم الملك عبدالعزيز _رحمه الله_، تفاصيل الاجتماع التاريخي الذي دار بين الملك الراحل ورئيس وزراء بريطانيا آنذاك ونستون تشرشل، في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وأوضح “بلخير” أن الملك عبدالعزيز طالب “تشرشل” بثمن النصر وذلك في أعقاب انتصارهم على دول المحور، قائلًا: أمنت لكم مياه البحر الأحمر من الإيطاليين الموجودين في أسمرة ومسورة، ومن الفرنسيين الموجودين في جيبوتي، أنا أريد ثمن مشاركتي لكم في النصر.
وأردف: الملك قال لهم أنا أريد حقي من النصر، ليس منحة ولا شحاته، ولو لم أكن موجوداً لكان نحو 50 ألف ياباني ينتشرون في المنطقة، مؤكدًا أنهم أعطوه حينها كل ما يريد “أعطوه مسيرا طويلا عريضا لكل ما يريد من أسلحة وتموينات”.
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#العربية | #الملك_عبد_العزيز لتشرشل: أريد حقي من النصر.. ليس منحة ولا شحاتة pic.twitter.com/jEO0XrkEfw— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
ت15 طيب***
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الملك عبد العزيز رحمه الله ****
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الملك عبدالعزيز رحمه الله***
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الله يرحم الملك عبد العزيز الذي وحد هذا البلد العظيم على الكتاب والسنه وحارب البدع والخرافات والشركيات فاعانه الله
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**** نبيعك ي سلمان على سمع والطاعة في النشط والمكره مادمت فينا شرع الله الكتآب والسنه
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الله يغفر للمللك عبدالعزيز وابناءه الملوك ويرحمهم له فضل كبير بعد فضل الله في تأسيس كيان الوطن وبسط الامن وجمع الشتات
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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الله يرحم الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود لولا الله ثم هو ماكان فيه شيء إسمه المملكه العربيه السعوديه .
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الله يرحمك وحدت الدولة واسستها رغم الحروب والظروف العالمية في ذالك الزمن والفضل لله رب العالمين
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صادق
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قويه
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