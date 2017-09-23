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بعد أن برأت المحكمة ساحته.. قرار مفاجئ من قائد مدرسة الطفل المذبوح بأحد المسارحة!

بعد أن برأت المحكمة ساحته.. قرار مفاجئ من قائد مدرسة الطفل المذبوح بأحد المسارحة!
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المرصد 34 5٬249 2 ساعتين

صحيفة المرصد: فاجئ قائد مدرسة الطالب المنحور بأحد المسارحة جنوب جازان محمد عطيف، الجميع باتخاذه قرار التقاعد، رغم انتصار المحكمة له التي برأت ساحته من الواقعة، وما أصدرته من قرار بإلغاء قرار الإعفاء الصادر بحقه من التعليم.

وفي التفاصيل، أكد “عطيف” أنه لن يرضى لنفسه بعد 30 عاماً قضاها في سلك التعليم، منها 24 عاماً مديراً في ذات المدرسة التي شهدت الحادثة، بأن يكون كبش فداء وشماعة تعلق عليها الأخطاء.

وأكد: لن أعود لأني لن أجد من ينصفني وكفاني ما قدمت، لافتًا إلى أنه يعكف حالياً على إكمال أعمال وبحوث أجراها في تخصصه وكتابه في الإدارة المدرسية.

ورأى “عطيف” ان الضجة التي أثيرت حول الطفل المذبوح، حاول التعليم فيها أن يقدمه كـ”كبش فداء” لإسكات الإعلام والصخب المصاحب للحدث، قائلًا: مار وجوا له ظهر جلياً لكل الناس وللمحكمة”.

ولفت “عطيف” إلى أنه لم يكن لديهم ما يثبت بأن إدارة المدرس قد قصرت في أداء واجبها المناط بها ومع ذلك صدر قرار الإعفاء.

الجدير بالذكر أن المحكمة اﻹدارية بجازان قد أصدرت حكماً يقضي بالغاء القرار الذي اتخذته الإدارة العامة للتعليم بجازان بإعفاء ونقل مدير مجمع تحفيظ القرآن بأحد المسارحة محمد يحيى عطيف مستندة في حكمها على أنه لم يصل للمدرسة أي خطاب، لا من المحكمة ولا من إدارة التعليم، يتعلق بوصية الطالب المنحور لأي شخص من أقاربه.

وتعود تفاصيل القضية إلى قرابة العام وذلك عندما قام أب صاحب سوابق بالتوجه إلى إحدى المدارس والاستئذان لابنه، ثم التوجه إلى أحد المواقع الخاوية، وتنفيذ جريمته البشعة، بنحره، وفقًا لـ “سبق”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

34 - اخو حمود
2017-09-23 15:16:40
الرد على 27 / كذبت ورب الكعبه نحن في الميدان ولم نرى او نسمع بان المدير يسمح للمعلم باهانة طالب
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33 -
2017-09-23 15:12:28
تسرب كبير في الكفاءات المؤهلة فقد بلغ عدد طالبي التقاعد في التتعليم 89% من اجمالي طالبي التقاعد للعام الماضي. لا فرق بين تقاعد الكفاءات مبكرا و بين هجرة العقول فكلاهما خسارة للتخصص و نتيجة احباط
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32 - أبومانع
2017-09-23 15:05:47
الرد على 27 - الوطن غالي من أي حصلت على هذه المعلومةأغلب من في الميدان حريص على أنه يرى الطالب أفضل منه لأنه يعد نجاح له ولايفتخر أي معلم واعي بأسلوب الضرب فأحسن الظن وكمل تعليمك فالميدان أمامك مفتوح
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31 - قصيمي ١
2017-09-23 14:59:29
معلمين في عز الشباب والخبرة يقدمون ع التقاعد المبكر من المسؤول عن إهدار الطاقات البشرية المؤهلة والتي خسرت ع إعدادهم الدول الأموال الطائلة التقاعد المبكر يعتبر خسارة ع الدولة في جميع دول العالم
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30 - 🔴خوخان🔴
2017-09-23 14:50:12
يتحملها الوزير الشكاء البكاء المفترض هو الذي يستقيل او يقال فكثرت أخطائه وقرراته الفاشلة وارهاقه للميدان التعليمي. لك الله ايه القائد المخلص ثلاثون عام يختزلها قرار إداري غاشم ارحل بحفظ الله .
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29 - أبومانع
2017-09-23 14:50:07
= من خلال مقابلة أغلب المعلمين في الميدان وما يحدث بين الفينة والأخرى سيحدث عزوف كبير جدا عن مهنة التعليم وخصوصا من تجاوز في المهنة الخمسة عشرعاما نفسيات منهزمة/ بتنظيمات لاتفيد الميدان والضحية أبناؤن
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28 - قصيمي ١
2017-09-23 14:45:20
أكثر تقاعد مبكر في جميع وزارات الدولة المدنية والعسكرية يحدث في وزارة التعليم في العام الماضي ٢٠ الف تقاعد مبكر 😱 فعلى ماذا يدل ؟؟
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27 - الوطن غالي
2017-09-23 14:43:30
مديرالمدرسة في اي مدينة وقرية في الوطن يسمح للمعلم بضرب واهانة أي طالب وهاذا سبب الفشل لكثيرطلاب عاطل وبلاشهادة يجب العلاج يا رجال الوطن
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26 - أنا
2017-09-23 14:41:05
كارثة السوشال ميديا انك ما تعرف كم عمر اللي يعلق عشان كذا اكثر الهجوم على المعلمين من طلاب فاشلين يندعسون في الحصص ويطلعون حرتهم في التعليق . الوعد يوم الإثنين يا أبناء الشكائون والبكائون والمتذمرون
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25 - أبومانع
2017-09-23 14:37:16
من المفترض أن أي دائرة تتعلق بالتعليم لايعمل بها أي إداي إلاوسبق له أن مارس مهنة التعليم بكافة مراحله حتى يقف على المشاكل المتنوعة في الميدان ويعرف أن المعلمين يقابلون بلاوي أغلب الأسروالمجتمع الإعلام
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24 - قصيمي ١
2017-09-23 14:27:04
أحسنت يابطل
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23 -
2017-09-23 14:26:42
الى الاخ الكريم ابن القريه اللي مشجعك على الاستمرار هي الرواتب العااااليه ماشاء الله والله يزيدك من فضله
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22 - خالد
2017-09-23 14:15:24
يا عالم كيف تحكمون اختلت الموازين وصرنا ننتضر الساعة والويل لنا من عذب يوم عضيم
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21 - .... لا تحزن.....
2017-09-23 14:13:55
تعلييق 11طالب ..... ليتك عندي في المدرسه حتى ****
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20 - المعلم
2017-09-23 14:08:03
ودي اعرف دور المدير والوكيل والمرشد في المدرسه وبعدين الي يبغاء يستأذن لاولده في وقت الدوام يجيب ورقه من الشرطه انه خالي من المسبقات الاجراميه حتى نسلم من تللك الجرايم؟
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19 -
2017-09-23 14:05:34
تعليق مخالف
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18 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-23 13:57:18
قرارك هو السليم وحفظ الكرامة هو الباقي لك . الحمد لله أوشكت على دخول العقد الرابع في التعليم ،والذي يشجعني على الاستمرار هو الاحترام والتقدير والمحبة المتبادلة بيني وبين أولادي الطلاب..
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17 - ابو ناصر
2017-09-23 13:54:56
خدمة 30 سنه !! ماشاء الله تبارك الله هذا كفايه وزياده
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16 - ت 11
2017-09-23 13:53:59
تسمع *** بإذن الله يا ***
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15 - الهاشمي
2017-09-23 13:51:20
الف مبروووك ايها المعلم على نصرك فهذه الوزارة لا تردع الا بالقضاء الشرعي تاخذ حقك وافي اما منهم فبي الاحلام وخير ما عملت قدمت تقادك وذهبت منها مرفوع الرأس تحمل راية النصر فتحية لك ع ما قدمت 🌹
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14 - الهاشمي
2017-09-23 13:49:57
للاسف وللاسف وزارة التعليم اصبحت وزارة التعسف لمنسوبيها بالعقل والمنطق ما ذنب المدير اذا ولي امر الطالب خرج ولده بالنظام وش ذنب مدير المدرسة تبوك بتمزيق الكتب خارج اسوار المدرسة والضحية كادر التعليم
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13 -
2017-09-23 13:45:30
المعلم شمعة تحترق لتضيء دروب الآخرين ويأبا الجهلة والسفهاء إلا إطفاء هذا النور للأسف نحن أمة لا نقدر المعلم الذي هو أساس بناء الأجيال الذين هم سواعد بناء الوطن بعد الله.
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12 - أ د صالح بن سبعان
2017-09-23 13:28:22
المتهم برئ حتى تثبت إدانته،،،، قاعدة شرعية وقانونية !
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11 - طالب
2017-09-23 13:27:31
الشكاؤون والبكاؤون ***
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10 -
2017-09-23 13:27:13
👍👍👍تعليق رقم 1.. عند استأذان الطلاب والطالبات لانسمح لهم بالخروج الا مع اولياء الأمور. وتصرف الاداره سليم جدا.. لكن التقصير من الجهات الاخرى..
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9 - عازف عود
2017-09-23 13:25:46
الله ينصر المظلوم
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8 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-23 13:24:55
(فَأصبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ)
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7 - فطوم
2017-09-23 13:22:46
عاف التعليم بسببهم الله يبلغنا بخبر اعفاء هالوزير خبر اكيد مع القرارات الملكيه اليوم قولوا آمين لمن يهمه الأمر
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6 - ابو شدا
2017-09-23 13:18:35
بيض الله وجهك وسودالله وجه أي مسؤل يحاول يحمل شخص مالم يكون مسؤل عنه .
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5 - عين
2017-09-23 13:15:09
الوزارة لاتحمي ولاتدافع عن المعلمين وتجعلهم كبش فداء لتستر عوراتها وأقولها بصراحة يجب ان ....والله عندي كلام لكن الضرب في الميت حررام
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( عدد التعليقات 11,203 )
4 - العنيد
2017-09-23 13:14:52
خلونا صريحين ,,,,, اين الشؤن الاجتماعية من كل ما يحصل ,,,, كل مصيبة واخرى يلاقون لها شماعة ,,,, الى متى ,,,, لماذا لا يحاسب المقصر....
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( عدد التعليقات 11,203 )
3 - العنيد
2017-09-23 13:13:28
المشكله يقولك ان الاب من اصحاب السوابق . المفروض يكون فيه ربط معلومات مع المدارس خاصة لمن يعتقد انه خطر او يراجع المستشفيات النفسيه . اكيد مدير المدرسة لايتحمل المسؤلية خاصة ان كان لايعلم وضع الاب ..
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2 - قوندا
2017-09-23 13:11:14
ثلاثين سنه كفايه وزياده وزياده وزياده
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1 - محمد بن سعد
2017-09-23 13:08:41
فعلا قرار تعسفي من ادارة التعليم ، والا ماذنب المدير حين ياتي ولي امر طالب ويستاذن له ، لو كان من اخرج الطالب لاصلة به به كان موقف الادارة صحيح .
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