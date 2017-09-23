شاهد:كيف احتفل أبطال الحد الجنوبي باليوم الوطني للمملكة.. وماذا كانت رسالتهم ؟

حجم الخط A A A المرصد 12 581 45 دقيقة

صحيفة المرصد: أظهرت مجموعة من الصور والفيديوهات المتداولة الكيفية التي احتفل بها أبطال الحد الجنوبي باليوم الوطني للمملكة وهم على خط النار.

واحتفل الأبطال بذكرى اليوم الوطني الـ 87 وذلك رغم مهامهم الشاقة على الحد الجنوبي، باعثين رسالة لأبناء الوطن مفادها “احتفلوا وافرحوا في يوم الوطن فعلى الحد رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه”.

وعكست مظاهر الاحتفال على الجبهة الروح المعنوية العالية التي يتحلى بها جنودنا البواسل، مشددين أن النصر أو الشهادة هو ما يحرصون عليه.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا







