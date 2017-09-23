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شاهد:كيف احتفل أبطال الحد الجنوبي باليوم الوطني للمملكة.. وماذا كانت رسالتهم ؟

شاهد:كيف احتفل أبطال الحد الجنوبي باليوم الوطني للمملكة.. وماذا كانت رسالتهم ؟
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المرصد 12 581 45 دقيقة

صحيفة المرصد: أظهرت مجموعة من الصور والفيديوهات المتداولة الكيفية التي احتفل بها أبطال الحد الجنوبي باليوم الوطني للمملكة وهم على خط النار.

واحتفل الأبطال بذكرى اليوم الوطني الـ 87 وذلك رغم مهامهم الشاقة على الحد الجنوبي، باعثين رسالة لأبناء الوطن مفادها “احتفلوا وافرحوا في يوم الوطن فعلى الحد رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه”.

وعكست مظاهر الاحتفال على الجبهة الروح المعنوية العالية التي يتحلى بها جنودنا البواسل، مشددين أن النصر أو الشهادة هو ما يحرصون عليه.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 -
2017-09-23 15:18:20
الله ينصركم ويثبت اقدامكم ويسدد رميكم ياابطال الوطن ربي يحفظكم بحفظه نستوعكم الله الذي لاتضيع عنده الودائع ونستودع وطننا وقيادتنا وانفسنا وابنائنا وجميع مانملك
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11 - Saeed
2017-09-23 15:12:21
سبحان الله كم الفرق بين من يدافع عن وطنه ودينه بصدق أمثال هؤلاء الجنود الرجال البواسل وبين الجواسيس الخونه الله يحفض ملكنا سلمان ومحمد بن سلمان وينصرهم على من عاداهم وكل عام وانتم بخير
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10 - Saeed
2017-09-23 15:08:51
سبحان الله كم الفرق بين من يدافع عن وطنه ودينه بصدق أمثال هؤلاء الجنود الرجال البواسل وبين الجواسيس الخونه الله يحفض ملكنا سلمان ومحمد بن سلمان وينصرهم على من عاداهم وكل عام وانتم بخير
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9 -
2017-09-23 15:03:53
عرفنا الصميدع من الأبطال الرجل الشجاع انتو كسالى م اجبتو الله يحفظهم لعوائلهم ولأهاليهم ويعجل بفرجهم
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8 - ام عبدالعزيز
2017-09-23 14:56:38
الله ينصركم ويرجعكم سالمين لاهاليكم فخورين بشجاعتكم ويعجز اللسان عن شكركم انتم حقا قمة الفخر الله لايحرمنا منكم فعلا ورانا رجال ننام وحنا امنين وانتم تحرسون الوطن تحت راية ابو فهد
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7 - اللهم احفظ جنودنا البواسل
2017-09-23 14:52:22
اللهم انصر هم وثبت أقدامهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين ونسأل الله ان يحفظ بلاد الحرمين وحكامنا وجنودنا والمواطنين في كل مكان وجعل بلدنا عزيزا إلى يوم الدين اللهم آمين
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6 - السحيم
2017-09-23 14:51:05
على القوه ايها الأبطال الشجعان الله ينصركم ويسدد خطاكم ويحفظكم ويردكم الى اهلكم سالمين غانمين منصورين ان شاءالله قلوبنا معكم
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5 - ولوو
2017-09-23 14:49:50
الله ينصركم ويسدد رميكم ويحفظكم من كل مكروه
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4 - الله ينصركم
2017-09-23 14:49:48
ويثبت اقدامكم ويحفظ علينا الامن ولامان .
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3 - صعفق
2017-09-23 14:47:38
يستاهلون التكريم
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2 - منصف
2017-09-23 14:43:43
الله ينصركم ويثبت اقدامكم ترجعون سالمين غانمين ويحفظكم الله بحفظه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحفظ الله جنودنا البوسل ورحم الله شهداء الوطن
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1 - يوسف العنزي
2017-09-23 14:39:07
الله ينصركم ويثبت اقدامكم ترجعون سالمين غانمين ويحفظكم الله بحفظه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحفظ الله جنودنا البوسل ورحم الله شهداء الوطن
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