مفهوم المقاطعة والحصار القانوني!

بقلم : المحامي:متعب العريفي

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ميثاق الامم المتحدة يمثل النظام الدولي والمرجعية القانونية للدول والمنظمات الدولية المتفرعة عنه في جميع الاختصاصات السياسية والاقتصادية والقضائية والعسكرية والانسانية والثقافية والاجتماعية . فقد جاء هذا الميثاق العالمي وفق اتفاقيات ومعاهدات جماعية وثنائية وتمت المصادقة عليها من جميع الدول الأعضاء في الامم المتحدة وأصبحت ملزمة وسارية في حق الجميع . ومن واقع هذا الميثاق ومبادئه بان الدول تقر وتعترف وتلتزم بتطبيق قواعد وقوانين النظام الدولي . ومن ضمن هذا القوانين هي احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئون الدول بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق دعم منظمات ارهابية . وايضا ليس من حق الدول الاستعانة بدول اجنبية في قمع شعوبها في حالة الإضطرابات او الثورات الشعبية لقمع الشعوب من اجل البقاء في السلطة . لان هذا العمل يتنافي مع مبداء شرعي عالمي متعارف عليه و منصوص عليه في قوانين القانون دولي وهو ( حق الشعوب في تقرير المصير ومن يحكمها ). وهذا الحق يمنع الدول انت تجلب اي قوات اجنبية للمساعدة في قمع الشعوب .

لانه يعتبر انتهاك صارخ واحتلال قمعي مجرم في حق الشعوب . والعكس صحيح في حال وجود تهديد خارجي وعسكري لدولة ماء فهنا القانون الدولي إعطاء الحق للدول في توقيع معاهدات مساعده ودعم عسكرية وهذا الامر يتفق مع قاعدة قانونية وشرعية دولية ثابته الحق في الدفاع عن النفس . ولكن نجد ايضا القانون الدولي إعطاء جميع الدول حقوق سيادية في التعامل مع الدول والتمثيل السياسي والاقتصادي بكامل حريتها ولها ايضا الحق في قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع اي دولة قد تشكل خطر سياسي او اقتصادي او جنائي في اي وقت بدون تعقيب ولا رقيب . وهذا الامر هو الذي اتخذته الأربع الدول الخليجية ومصر . ويعتبر هذا حق سيادي مباشر للدول . وهنالك مبررات لاستخدام هذا الحق بمعنى لم يأتي من باب التعسف والافراط . فلكل دولة اتخاذا جميع الإجراءات والتدابير التي ترى فيها حماية لأمنها وشعبها وأرضها من اي تهديد او عدوان خارجي محتمل او حال . وعلى المتضرر اللجوء لحل النزاع عن طريق الطرق الدبلوماسية والمساعي الحميدة من طرف ثالث او اللجوء للقضاء الدولي حسب نوع النزاع والاختصاص الدولي لحله . هذا باختصار مفهوم النزاعات الدولية من منظور القانون الدولي . ومفهوم المقاطعة كما وضحناه هو حق سيادي للدول ممارس في عالم القانون الدولي وأشهر نظام مقاطعة الدول العربية لدولة اسرائيل . وايضا مقاطعة امريكا لكوريا الشمالية وفيتنام ومقاطعة امريكا لدولة ايران هذه هي المقاطعة وهي حق مشروع وسيادي لجميع الدول صغيرة وكبيرة .

الحصار يعني محاصرة من اربع جهات لدولة ماء أخلت بحق قانوني دولي والحصار يتنوع ويختلف حسب درجات فهنالك حصار سياسي واقتصادي وعسكري وغالبا يصدر بقرار من مجلس الأمن ضد دولة او منظمة ارهابية ومن صوره حصار العراق بموجب قرارات مجلس الأمن على الطيران العراقي والحصار الاقتصادي الغذاء مقابل النفط .

فهذا هو الحصار بمعناه ومفهومه الدولي .

وللاسف ذهبت قطر وقناة الجزيرة منبر وبوق المنظمات الإرهابية الإعلامي . تردد كلمة حصار من اجل خلط المفاهيم والاوراق امام الراي العام والدولي وذلك لاستعطاف المجتمع الدولي لحل الأزمة القطرية ورفع مقاطعة الدول الأربع لها . وفِي النهاية يجب على قطر ان تعود لرشدها وتلتزم بحقوق الجوار والعروبة والقانون الدولي وتنتهي عن ممارسة ادوار النفاق الدولي والعوده لجادة الصواب وحل الأزمة في ظل البيت العربي وليس الفارسي والتركي .