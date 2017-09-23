الرئيسية / في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين
في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين
صحيفة المرصد : حقق الشباب فوزاً مهما ً اليوم على مضيفه فريق الاتفاق 3-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
تمكن من تسجل اهداف الاتفاق هزاع الهزاع هدفين فيما احرز اهداف الشباب عبدالله الفهد و محمد سالم و هتان باهبري.
وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده الى 6 نقاط فيما بقى الاتفاق رصيده السابق بـ4 نقاط.
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التعليقات
4 - خبير2017-09-23 20:46:32
دليل أن الجابر شغلة صح في تأسيس الفريق وكان ينقص الفريق الرغبة في الفوز فقط .
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3 - بدر2017-09-23 20:45:32
نجحت خطة اللاعبين بأزاحة الجابر
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2 - ظامي اليل2017-09-23 20:41:35
لو الشباب في زمانه.كان الان جمع 12نقطه.
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1 - Smile2017-09-23 20:35:22
الجابر مدرب من ورق رفعه الاعلام الأزرق 😀😀😀
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آخر تعليق
بواسطة : عاااااشقةالوررررد
اما عن سبع عقارات فذي اكيد بيوت شعبيه بدليل انه يعمل هو بها لترميمها انا ماني مع...
بواسطة : اشم رائحة اختلاط 🤧
أين هيئة الامر بالمعروف ؟؟؟؟؟...
بواسطة : بدر
نجحت خطة اللاعبين بأزاحة الجابر...
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