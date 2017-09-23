في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

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صحيفة المرصد : حقق الشباب فوزاً مهما ً اليوم على مضيفه فريق الاتفاق 3-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

تمكن من تسجل اهداف الاتفاق هزاع الهزاع هدفين فيما احرز اهداف الشباب عبدالله الفهد و محمد سالم و هتان باهبري.

وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده الى 6 نقاط فيما بقى الاتفاق رصيده السابق بـ4 نقاط.

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