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شاهد : احتفالات اليوم الوطني الـ 87 بـ “طعم مختلف” في شارع التحلية بالرياض – صور وفيديو
صحيفة المرصد : لأول مرة وبطريقة فريدة وجديدة ومذاق مفعم بالوطنية احتفل مئات السعوديين رجال ونساء وأطفل بمختلف أعمارهم في شارع التحلية بالرياض باليوم الوطني السعودي 87 .
وأظهرت مجموعة من الصور التي وثقتها عدسة المصور بندر بخش ، الحضور الكثيف لمشاهدة الفعاليات ، والذي تنوع من نساء ورجال وشباب وأطفال .
وتضمنت الفعاليات مسيرات استعراضية عدة منها “مسيرة الطبول، والمجسمات الهوائية، والفلكلور الصيني، ومسيرة الإبل والخيل، والدراجات النارية من نوع هارلي”.
كما تضم عروضا مسرحية، وعروضا للسيرك، وإضاءات ثلاثية الأبعاد، بالإضافة للعروض الموسيقية والبازار الشعبي.
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التعليقات
43 - ¥^^^^^¥2017-09-24 03:16:44
مدام البرد قوي السنه ذي ياعهود لك دفايه هديه مني وثلاث بطانيات ام غاطين تستاهلين ياعهيد
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42 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-24 03:13:53
اللهم عليك باليهود .. اللهم انصر بلادنا 💚
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41 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-24 03:13:15
آمين
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40 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-24 03:12:44
الجو الآن داخل الغرف ومع مكيف حرارته 26 / بارد .. وفِي الحوش الجو لطيف .. البرد شكله بيكون قوي والله أعلم
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39 - ¥^^^^^¥2017-09-24 03:11:43
الله كريم ياعهود بالتوفيق الله على الظالمين
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38 - ابوحسين2017-09-24 03:10:38
يمين بالله شي رائع ايوه كذا خلو الناس تحس بالفرح داخل بلدها الله يديم الافراح والليالي الملاح والله تمنيت أكون معاكم وبصراحه لو اعرف الحضور بهذا العدد كان عملت حسابي لكن خيرها بغيرها باذن الله
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37 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-24 03:10:27
أتوقع الشتاء السنة هذي بيكون بارد جدا جداً
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36 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-24 03:06:30
إن شاء الله أحضر في احتفالات تحرير المسجد الأقصى 💎
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35 -2017-09-24 03:05:48
الوطن في قلوبنا والصفعات تتوالى على الغلاه 😎
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34 - نفسيه2017-09-24 03:05:05
عقبال ما نحتفل بتحرير المسجد الأقصى المبارك. أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين . وشكرا
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33 - عــــــهــــــــــود2017-09-24 03:04:58
تعليق مخالف
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32 - منصورالوادعي2017-09-24 03:01:37
الفرح مطلوب ..*** وحنا في يوم وطني
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31 - ¥^^^^^¥2017-09-24 02:58:29
عهود لماذا لم تحضري **
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30 - مسلم غيور2017-09-24 02:56:10
تعليق مخالف
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29 - جنوبية..🌻🌻2017-09-24 02:54:42
الاحتفالات في جدة كانت غير عن كل سنة بس الزحمة ضايقتنا حتى الشباب احتفلو في الجوهرة وانفكينا من فوضتهم ايه على طول كذا جهزو إماكن للعوائل واماكن للشباب
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28 - زائر2017-09-24 02:51:19
رغم انف الحاقدين سنحتفل رغم انف الظلاميين سنحب الوطن وسيبقى الوطن ضوء وشعله لا تنطفئ
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27 - وطني الحبيب2017-09-24 02:50:50
الله يديم الفرحة .. والله حنا في خير ونعمة أمن وأمان نحسد عليها.. دام عزك ياوطن وكل عام وانت ياوطني بخير.. الله البادي ثم أرض بلادي.. ديرتي .. غيرتي, حبي اللي ساكن في قلبي ووجداني.. احبك ياوطني.
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26 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-24 02:50:30
*** !! وفِي اليوم الوطني ألعااااب نارية احتفالااااات رقص كل شيء ! المفترض الفرحة في العيدين هل صحيح ذلك ؟
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25 - ¥^^^^^¥2017-09-24 02:48:19
هاذا الهدف المطلوب توحيد الصف والوقوف سويا من أجل الوطن لايردعنا شيئيا في الدنيا ان نختلط رجالا ونساء واطفالا في مكان واحد ووقتن واحد وتعبر عن حبنا للوطن ونفرح وترقص وطن لانحميه لانستحق العيش فيه
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24 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-24 02:46:32
نريد مكرمة ملكية بمناسبة اليوم الوطني مثل الكويت مكافآت مالية لكل مواطن ومواطنة
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( عدد التعليقات 15,665 )23 - بيتر
التحليه 😍💙سكوير التحليه
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22 -2017-09-24 02:34:17
*** 😅😂😅
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21 -2017-09-24 02:32:51
تعليق مخالف
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20 - صحيح2017-09-24 02:32:41
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
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19 - منصور2017-09-24 02:32:36
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 2,089 )18 - فارس
دام عزك ياوطن
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17 - ساكن بالايجار2017-09-24 02:28:03
بصراحه انا احتفلت في الفله اللي استلمتها من الاسكان ياربي لك الحمد ... اهم شي الامن والامان
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16 -2017-09-24 02:23:56
فديتك ياوطن ،، ضربات متتاليه وقاتله وقاصمه للغلاه والمتشددين 😂😂😂
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15 -2017-09-24 02:22:54
والله ***
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14 - منصور2017-09-24 02:21:45
تعليق مخالف
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13 - مواطن2017-09-24 02:21:41
الله يديم الافراح .. كلنا نحب الفرح وعندما يكون الفرح للوطن يزيد الجمال جمالا .. فليحفظ الله للوطن قادته .. وكل عام والوطن بخير وعادة اعياده بكل حب ومحبه 🇸🇦
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12 - المنارة2017-09-24 02:20:26
دام عزك يا وطن
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11 - نفسيه2017-09-24 02:14:36
اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ثبت حكامنا على الدين القويم. اللهم اجعل هذا البلد امن مستقر.اللهم وفق بلاد الحرمين الشريفين المملكه العربيه السعوديه وحكامها وشعبها الكريم . وشكراً
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10 - اسرار الكون2017-09-24 02:12:01
ما اجمل الحرية ..
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9 - والله ناس حضروا الاحتفالية2017-09-24 02:08:58
والله يقولون شيء روعه وتنظيم ممتاز . ومع الوقت والمهرجانات يزيد التنظيم ويتم تلافي الملاحظات . لكن والله شيء خيالي وحضور وطني مميز . عاد عيدك يوطن . ونقول لأبطال الحد الجنوبي كل عام وانتوا بخير
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8 - ابوخالد2017-09-24 02:07:19
احتفال حلوو
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7 - زحمه ولحمه2017-09-24 02:06:19
احتفال من نوع جديد ورايع
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( عدد التعليقات 9,092 )6 - بسمه
الحين بيجي ناس نياتهم كبياض الثلج وقت هطوله ويقولون النساء مع الرجال واختلاط والله يسترنا تحت الارض ويوم العرض ...وكل الفعاليات صفر ع الشمال 😂ننتظر ونشوف 🤓
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5 -2017-09-24 02:05:16
احتفال رايع
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4 -2017-09-24 02:04:38
تعيليق مخالف
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3 - رطب2017-09-24 02:03:41
الوطن في كبودنا
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2 - الى الامام2017-09-24 02:03:36
الشعب من زمان يحتاج ترفيه كتموا الدنيا علينا الاخوانجية بتشدهم ودعشنتهم
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1 - رطب2017-09-24 02:02:30
الوطن في قلوبنا
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آخر تعليق
بواسطة : بسمه
😳ليه كذا ؟؟؟...
بواسطة : ابو شرًين
آمين الله يحفظ دار زايد ودار سلمان والله يديم الود والمحبه بينا يارب...
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