شاهد : احتفالات اليوم الوطني الـ 87 بـ “طعم مختلف” في شارع التحلية بالرياض – صور وفيديو

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صحيفة المرصد : لأول مرة وبطريقة فريدة وجديدة ومذاق مفعم بالوطنية احتفل مئات السعوديين رجال ونساء وأطفل بمختلف أعمارهم في شارع التحلية بالرياض باليوم الوطني السعودي 87 .

وأظهرت مجموعة من الصور التي وثقتها عدسة المصور بندر بخش ، الحضور الكثيف لمشاهدة الفعاليات ، والذي تنوع من نساء ورجال وشباب وأطفال .

وتضمنت الفعاليات مسيرات استعراضية عدة منها “مسيرة الطبول، والمجسمات الهوائية، والفلكلور الصيني، ومسيرة الإبل والخيل، والدراجات النارية من نوع هارلي”.

كما تضم عروضا مسرحية، وعروضا للسيرك، وإضاءات ثلاثية الأبعاد، بالإضافة للعروض الموسيقية والبازار الشعبي.

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