ترامب يصدم إيران بتغريدة حول الاتفاق النووي !
صحيفة المرصد : أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت أن التجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها إيران تزيد من الشكوك في جدوى الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول العظمى معها في 2015، متهما طهران كذلك بالتعاون مع بيونغ يانغ.
وقال ترمب في تغريدة على تويتر “إيران اختبرت لتوها صاروخا بالستيا قادرا على بلوغ إسرائيل.. إنهم يعملون أيضا مع #كوريا_الشمالية.. فعليا ليس هناك اتفاق” ، بحسب العربية نت .
وأتت تغريدة الرئيس الأميركي بعد ساعات على إعلان طهران أنها اختبرت بـ”نجاح” صاروخ “خرمشهر” الجديد الذي يبلغ مداه ألفي كلم ويمكن تزويده برؤوس متعددة، في تحد لتحذيرات الولايات المتحدة من أن تطوير الأسلحة البالستية قد يدفعها للانسحاب من الاتفاق النووي.
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
Iran just test-fired a Ballistic Missile capable of reaching Israel.They are also working with North Korea.Not much of an agreement we have!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
لعنكم الله من يهود كلكم *** انتم وإيران الله يسلط عليكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يمه منك ياترامب خليت روحاني يتنافض ماناقصك اللي شيلة تزلزل طهران
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يقول الصاروخ ياصل مداه إسرائيل هههههههه أجل وين تبي الصاروخ يطب على باريس مثلاً ههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اطحنهم وهل عنك النغريدات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق