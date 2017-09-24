ترامب يصدم إيران بتغريدة حول الاتفاق النووي !

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صحيفة المرصد : أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت أن التجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها إيران تزيد من الشكوك في جدوى الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول العظمى معها في 2015، متهما طهران كذلك بالتعاون مع بيونغ يانغ.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر “إيران اختبرت لتوها صاروخا بالستيا قادرا على بلوغ إسرائيل.. إنهم يعملون أيضا مع #كوريا_الشمالية.. فعليا ليس هناك اتفاق” ، بحسب العربية نت .

وأتت تغريدة الرئيس الأميركي بعد ساعات على إعلان طهران أنها اختبرت بـ”نجاح” صاروخ “خرمشهر” الجديد الذي يبلغ مداه ألفي كلم ويمكن تزويده برؤوس متعددة، في تحد لتحذيرات الولايات المتحدة من أن تطوير الأسلحة البالستية قد يدفعها للانسحاب من الاتفاق النووي.

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