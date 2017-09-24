داعية إسلامي هندى يضع “سلطنة عمان” في موقف محرج أمام دول الخليج وبعض الدول الإسلامية!

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صحيفة المرصد: هاجم الداعية الهندى سليمان طاهر الحسيني ،السعودية وبعض الدول الإسلامية، مشككاً في الوقت ذاته بأحقية دول المقاطعة في قرارها ضد قطر، وقال: “تمت معاداة دولة قطر فقط لأنها تؤوي حماس والقرضاوي والإخوان.

ووفقًا لصحيفة “عكاظ ” فإن الداعية تحدث بألفاظ غير لائقة عن دول الخليج، في محاضرة له بكلية العلوم الشرعية بالسلطنة، تضمنت تحريضاً على بعض الدول، وتكفير حكومات وكيل التهم ضدها.

واستنكرت وزارة الخارجية العمانية لما أدلى به سليمان بن طاهر الحسيني الندوي، هندي الجنسية، في المحاضرة التي ألقاها أمام كلية العلوم الشرعية يوم الثلاثاء 28 ذو الحجة 1438هـ الموافق 19 سبتمبر 2017م، والذي خرج عن نص المحاضرة بأسلوب لا يتفق مع مبادئ السلطنة ونهجها وسياستها

وحاولت ” عمان ” تبرئة ساحتها من هذا الرأي، إذ قالت في بيان صحفي لها: أن الجهات المختصة في السلطنة طلبت مغادرة الداعية للبلاد “