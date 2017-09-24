داعية إسلامي هندى يضع “سلطنة عمان” في موقف محرج أمام دول الخليج وبعض الدول الإسلامية!
صحيفة المرصد: هاجم الداعية الهندى سليمان طاهر الحسيني ،السعودية وبعض الدول الإسلامية، مشككاً في الوقت ذاته بأحقية دول المقاطعة في قرارها ضد قطر، وقال: “تمت معاداة دولة قطر فقط لأنها تؤوي حماس والقرضاوي والإخوان.
ووفقًا لصحيفة “عكاظ ” فإن الداعية تحدث بألفاظ غير لائقة عن دول الخليج، في محاضرة له بكلية العلوم الشرعية بالسلطنة، تضمنت تحريضاً على بعض الدول، وتكفير حكومات وكيل التهم ضدها.
واستنكرت وزارة الخارجية العمانية لما أدلى به سليمان بن طاهر الحسيني الندوي، هندي الجنسية، في المحاضرة التي ألقاها أمام كلية العلوم الشرعية يوم الثلاثاء 28 ذو الحجة 1438هـ الموافق 19 سبتمبر 2017م، والذي خرج عن نص المحاضرة بأسلوب لا يتفق مع مبادئ السلطنة ونهجها وسياستها
وحاولت ” عمان ” تبرئة ساحتها من هذا الرأي، إذ قالت في بيان صحفي لها: أن الجهات المختصة في السلطنة طلبت مغادرة الداعية للبلاد “
التعليقات
السؤال لماذا كل هؤلاء يعادوننا ؟؟؟؟!!!!.
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الخبر يقول داعية هندي هاجم السعودية ***
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كيف تسمح له عمان بالمغادره بدون محاسبه !!!
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والله لوعلموا قدرك ماخانوك ياوطني ولكنهم مجرمين فلاتبتئس منهم فلا يخونك الا ساقط فقد رجولته في الصغر
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عمان تدّعي الحياد ومن فترة لأخرى تحدث أشياء تفيد العكس **** قد يكون بدون علم السلطنه والمواقف السياسية الضعيفة تجاه المملكة فياليت الحياد يطبق فعلياً
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ت 7 قل قسم
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شوف الايمن منهم مكشروعادتهم التكشير والتنفيرمن حولهم انهم فئه لاتنطاق العيشه معهم انهم دعادة العنصريه وبث الكراهيه انهم دعاة الحروب وجرهاعلى شعوبهم ومن شرهاسالمون انهم في الملاجي ساكنون انهم بلوا
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سوف ننتظر من عمان هل تحاسبه ام لا
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اصبحناواصبح الملك لله ولاحول ولاقوة الابالله وماهي الفائدة المرجوه من هذي الاشكال المرتزقه المخادعه المحرضه الذين سلفهم على مدى القرون لم يقيمو العدل بل اذا مسكوا مناصب حتكرواالمصالح وشعوبهم مضطهدة
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هم العدو فاحذرهم ياوطني هم الاخونج خونة الاوطان الداعين الى الرذيلة فانبذهم ينعقون بالدين وهم منه براء ينبحون كالكلاب والكلاب اوفى منهم يدعون الى القتل وهم اجبن خلق الله فلعنةالله على كل من يعادي وطني
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هذا ليس داعيه ولا اسلامي ....هذا تكفيري ارهابي مرتزق
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الدواعش اي لحيه عندهم لا تتقرب من شيوخهم الداعشي له في كل بلد شيخ من فصيلته القذره .... يا الداعشي من الوطن لا تقرب
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البعض يحتاج عملية تنفيس شوي لانه لايعرف معنى الرجولة فمن يقف في صف اعداء الوطن منحط خلقيا ومتفتت فكريا ومتحلل فسيولجيا
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كلنا نموت في تراب الوطن اما الاخوانجي البغيض الوطن عنده (وما اكرهه سواه)
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لانبالي من نبح الكلاب الضالة ونعلم من يمولها لكن نطلب من عمان عدم وضع منابر للكلاب تنبح المفترض تحاكمه طلما لم يتحرم اصلاً ادار التي دخلها نعلم انه لحق قسمه من الكعكة التي توزعها قطر لمن يسي لسعودية
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من اتباع مفتي الارهاب القرضاوي وممن تدفع له قطير مبالغ طائله باسم الدعوه هولاء هم من يشوه الدين
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تعليق مخالف
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وهل ينعق نعيق هذا الندوي الامن فصيله الاخونج او السلفيين المتخونجين؟! هذا وامثاله المرتزقين في مباراه دائمه مع بعضهم في من يحصل اكثر لجيوبهم من المدح لمن لايستحق والذم للشرفاء فما جاء لشرقنا الا لهذا
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حتى في باكستان التي لحم كنوف مسؤوليها من خيربلادنا فيها من يعادينا مذهبيا وسياسيا والحسيني هذا أكيد ملا وصاحب حسينية
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وينك من زمان يا سلمان لعبوا فينا الخوانجي اليوم نضحك عليهم
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ت 3. قل قسم.
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من يقاوم المحتل سوا حماس. لذلك جعلوها ارهابيه. ومن بكى على النافق الصهيوني يعتبر رئيس شرعي. الدنيا بالشقلوب. سحقا
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عمان ؟
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ت 1. وهل السعاده بالرقص والأغاني. ي***
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رحمه // انتي كل مشايخ العالم عندك اخونجيه ،، الا مشايخ ايران مدرئ عنك ايش اخونجيه ولا مسلمين ،،،
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ونحن نطالبكم بالمغادرة الا بلادي الا وطني الا مملكة الانسانية لم تتدخل يوم في شأن اي دولة فلا تكونوا مغفلين وتحضرون ابواق ونعاق يتكلمون علينا عذر اقبح من ذنب اللهم ادم علينا حفظك ونعائمك يا الله
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مأجور
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هذا ليس وقته السعوديه في فرح وسعاده ...وانت يا الهندي الاخوانجي المرتزق دواك عندي
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