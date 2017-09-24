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خال : “واعظ المرأة بربع عقل” أنقذ الرجال ..وعايزين الباقي!

خال : “واعظ المرأة بربع عقل” أنقذ الرجال ..وعايزين الباقي!
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المرصد 4 176 13 دقيقة

صحيفة المرصد:سخر الكاتب عبده خال من وصف المرأة بأنها بربع عقل الذى نعتها به أحد الوعاظ قائلًا أخر تصنيف للمرأة سوف يحقق مبدأ التعدد من غير إغضاب النساء في بلادنا، فآخر تصنيف أجراه أحد الوعاظ بأن المرأة (الكاملة الدسم) تمثل رُبع امرأة، ووفق هذه القسمة يكون على الراغب في الزواج بامرأة (كاملة الدسم) أن يتزوج بأربع نساء لكي يكون مجموعهن امرأة واحدة.

 

وقال الكاتب فى مقال له بصحيفة “عكاظ” بعنوان ” ربع إمرأة .. فين الباقى” بهذا الوصف أنقذ الواعظ بلادنا من مفهوم التعدد (وهو المفهوم الذي يتسابق رجالنا من أجل الوصول إليه بلهفة غامرة)، ولهذا على رجال البلد مجتمعين تقديم الامتنان والشكر للواعظ الذي حقق للرجال رغبة التعدد ولن يغضب النساء بتاتا، لأن الأربع منهن يساوين واحدة كاملة.

وأضاف :طبعا سوف أرفع مطالب (وبدلا عنكم) باستكمال الثلاثة الأرباع من النساء من غير إغضاب الزوجات (لأنه حق غم علينا).. وبهذا سوف ينضم الرجال إلى اللجان المطالبة بالتعدد، على شرط أن تدفع (أم الأولاد) تكملة ثلاثة أرباعها الناقصة، لأن العقد قائم على كمالها من غير نقصان، فإذا اكتشفنا أنها ربع امرأة ونحن من دفع مهر امرأة كاملة يكون العقد قد لحق به تدليس ويعتبر ناقص الاستيفاء، وما لم تستكمل شروط العقد من وجود امرأة كاملة يحق للمتضرر المطالبة باستيفاء الناقص من العقد..

وأوضح خال ،من هذه النقطة تحديدًا فإن الواعظ قضى على فكرة قيادة المرأة للسيارة تماما، فأي امرأة تتجه للقيادة يكون تصنيفها قائما على أنها تمثل (ربع امرأة) ومن حق زوجها استكمال نقصها بثلاث نساء وأن تتحمل هي دفع مهور ثلاثة أرباع تمامها.!

وختم خال مقاله قائلا:  هذه القسمة ذكرتني برجل ضخم الجثة عريض المنكبين حافي القدمين زائغ العينين يقف أمام شواية الدجاج ويصيح بأعلى صوته على البائع: لو سمحت أعطيني ربع دجاجة من غير رز!٬ عندها تحوم الأسئلة في داخلك !هل الربع هذا هو ورك أم صدر؟ وفي الحالتين لا تنفع (الشواية) كاملة أن تعزز حسن الظن بأن ربع الدجاجة سوف يوفي بالغرض.. وكمان من غير رز!

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

4 - hima
2017-09-24 07:31:41
كلام رائع من انسان اكثر روعه,وفقك الله,ونطمح لوقفه جاده في ردع امثال هذا الواعظ وعدم الاكتفاء بقرص الاذن فقط.
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3 - ابو محمد
2017-09-24 07:31:28
****صدق الرسول حين قال في آخر الزمان ينطق الرويفظة قيل وما هي قال الجهال بفتون ويتكلمون بأمور العوام
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2 - نفسيه
2017-09-24 07:27:38
وين طلع ذا منه. الله يهديه الله يهديه. حسين فهمي. استغفرالله استغفر الله
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1 - لاحول ولاقوة الا بالله
2017-09-24 07:26:21
اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا بالله ،، فانها كنز من كنوز الجنه
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آخر تعليق
بواسطة : مفتاح علبة قشطه

وانتِ كذالك ي بسمه المرصد الله يسعدك ويوفق لكل مايرضيك ويكمل لك سعادتك.قشوووط 💛...
بواسطة : سـارونھَہّ

اسمعي ياريما اذا انتي تشوفي الناس متلك فهاي مشكلتك وانتي مريضه وعقلك به مرض وسال...
بواسطة : hima

كلام رائع من انسان اكثر روعه,وفقك الله,ونطمح لوقفه جاده في ردع امثال هذا الواعظ...
بواسطة : ابو محمد

****صدق الرسول حين قال في آخر الزمان ينطق الرويفظة قيل وما هي قال الجهال بفتون و...
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