تنفيذ حكم القصاص في”أحمد الشريف”لقتله”عبيد العيافي”دهساً بالسيارة في القنفذة

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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، وفيما يلي نصه:

أقدم / أحمد بن محمد بن أحمد الشريف (سعودي الجنسية) على قتل / عبيد بن محمد بن هاشم العيافي (سعودي الجنسية), وذلك بدهسه بالسيارة عمداً مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وتأجيل تنفيذه إلى حين بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل, واتفاق الورثة على طلب القصاص من الجاني وأيد الحكم من مرجعه, ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص, وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / أحمد بن محمد بن أحمد الشريف (سعودي الجنسية) اليوم الأحد الموافق 4 / 1 / 1439هـ , بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة.

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