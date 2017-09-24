أعود إلى زوجتي أجرجر أذيال الندم.. الشاعر “القرني”يفتح النار على لجنة “مواهب في حب الوطن”لهذا السبب!
صحيفة المرصد: هاجم الشاعر حسن القرني القائمين على مسابقة «مواهب في حب الوطن»، بمجرد إعلان نتائج المسابقة، متهماً إياهم بأنهم “بلا ضمير حي” ولا يفقهون شيئاً في الشعر.
وهنأ القرني الفائزين في مسابقة الشعر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل “فيسبوك” قائلًا: «قصيدتي لم تفز بأي مركز من المراكز الثلاثة في مسابقة مواهب في حب الوطن؛ وأهنئ الفائزين؛ خاصة صديقيّ الجميلين حسن عبده صميلي، جاسم عساكر».
وشدد القرني على أن القائمين على المسابقة بلا ضمائر، موضحاً: أنا لا أنتحب على شيء فات؛ ولكني أقول بملء فيّ، القائمون على الجائزة بلا ضمائر؛ ولا يفقهون والله شيئا في الشعر.
وقال القرني: سأنشر قصيدة أخي محمد العطوي الفائزة بالمركز الأول؛ وأنشر نصي في التعليق الأول؛ ثم أترك الحكم لكم، مضيفاً: سأعود إلى زوجتي أجرجر أذيال الندم، بسبب سوء تقديري للأمور الذي دفعني للمشاركة في مسابقة قام على تقييمها وتحكيمها أناس لا يتمتعون بالجهل والسذاجة فقط، ولكنهم يفتقرون لأدنى معايير الضمائر الحيّة.
من جانبه، استجاب الناقد جبريل سبعي لمنشور القرني الذي طلب فيه تقييم لقصيدة العطوي، قائلًا: “بما أنك يا صديقي طلبت الحكم، فقصيدة العطوي تستحق فعلا أن تكون الأولى”.
وأضاف موجهًا كلامه لـ “القرني”: وهذا لا ينقص من نصك شيئًا، ولا من شاعريتك فأنت شاعر جميل ومتقن لفنك لا شك في هذا ولكن بما أن النصوص حالات ومضامين وتقنيات فإذن لابد من أن تتفاضل، وفي هذه الحالة فنص العطوي هو الأجدر بالجائزة مقارنة بنصك على ما لمسته من فارق الجودة.
بدورها أوضحت عضو لجنة التحكيم الدكتورة هند المطيري آلية عمل اللجان، قائلة: يتم تخصيص إدارة الجائزة 14 لجنة تحكيم، وتم توزيع اللجان إلى فروع بحسب كل جنس أدبي.
وقالت المطيري عن قصيدة العطوي: قصيدته فازت بتزكية اللجنة إثر اجتماع عدد من المحكمين من كل اللجان، إضافة إلى أنها فازت من خلال الموقع، وفقًا لـ “عكاظ”.
وبينت أن اللجنة تفاضل بين النصوص المستوفية للمعايير من خلال التصويت والأخذ بالأغلبية، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة الدكتور خالد الحافي كان متفقاً مع اللجنة في اختيارها، وعّدت الشاعر حسن القرني من المبدعين، قائلة: إلا أنه تقدم للمسابقة عشرات المبدعين ولم يحالفهم الحظ كون المعايير انطبقت على نص العطوي ولم تنطبق على نصوصهم.
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التعليقات
والله النقص فيك وفِي شاعركم باله عليك هذا شعر ولا وجه شاعر ما خذ للموضوع هياط وبالقوة أفوز علشاني أحسنهم شي غريب أللي يقيمك محايدين يقول أنا أحسنهم نظرتهم الذبانيه معروفين من هم
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اتوقع معظمنا لم يسمع به ولم يقرأ القصائد، سباب التحامل هو اسلوبه المستفز، من حقه ان يعتد بنفسه، ولكن ما قاله اعتبره غرور وانتقاص من الشعراء الاخرين بدون وجه حق، والموهبة الحقيقية ستظهر ولو بعد حين
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طيب عطونا النصوص لنقرأها ونحكم قهر دورت في النت ولا لقيتها ☹️
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المعلقين المتحاملين على الشاعر ماهو الا شعور بالنقص عافا الله مما ابتلاكم ****
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أهم شيء عند المرأة ألا تلعب بذيلك من وراها أما جرجرته على الخيبات فلا يهمها هذا الأمر .
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اشرايك نسميك ***
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يعني لو فاز اصبحت اللجنة عندها ضماير بس علشانه مافاز اصبحت اللجنة بدون ضمائر هههههههه اقول شل اذيالك وتوكل على الله ههههههههاي
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ذيلك لا تجرجرهووو على الارض يمكن تلاقي موس ويجرحك ويشقه وبعدين ينقطع ذيلك .. اذا قصيدك ماهو عاجب حد مو بالغصب والنشبه تخليه الاول .... قال ذيلي اجرجره صرت بنك بانثر
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ايه هين ماعندك غير اذيال تجرجرها فالسارحه والضاويه
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ايش ***ده مسوي فيها فحل الأشعار على باله احمد شوقي
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وين المسابقة ولماذا لم يتم الترويج لها بشكل اكبر لتصل لجميع المواطنين ؟
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أجل تعود لي زوجتك تجرجر اذيال الندم صدقني لوكان قلت /أعود لي البيت اجرجر الخبز واللحم / وأن شالله مانسيت شي من االأغراضا/ يمكن تأخذ جايزه نوفل في الشعر
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عطوه و لا تزعلوه
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ياشين الواحد اذا ****واخذ يذم وينتقص الأخرين
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هذا عيب الأشكال المفلسة ما عندهم اي اخلاق واحترام الآخرين لمجرد انه خسر يطعن بالناس الحين يسمعه يقول خالد الفيصل ولا بدر بن عبدالمحسن خسرت وانتهاء ورح جرجر اذيال الخيبة لزوجتك
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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