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“الإسكان”: الانتهاء من 53 ألف منتج سكني قريباً..وتعلن موعد تسليم المستحقين!

“الإسكان”: الانتهاء من 53 ألف منتج سكني قريباً..وتعلن موعد تسليم المستحقين!
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المرصد 41 1٬235 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أكدت وزارة الإسكان أنها على وشك الانتهاء من 53 ألف منتج بين فلل وشقق سكنية.

وأعلن المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة، موعد تسليم هذه الوحدات السكنية، موضحًا أن تسليم للمستحقين يكون بعد ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد.

واستبعد مندورة التركيز على المشاريع في بعض المدن التي لا تشهد أزمة إسكان واضحة، قائلًا: هناك مشاريع متنوعة المنتجات في كل من الرياض وجدة والدمام، بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وفلل، وأراض سكنية.

ووفقًا لـ “الحياة”، حدد مندورة خمسة مشاريع تعمل الوزارة على تنفيذها في الوقت الراهن، وهي: “مشروع إسكان مطار الرياض، ومشروع إسكان الدمام الشمالي، ومشروع إسكان الدمام، ومشروع إسكان جدة المطار، ومشروع إسكان جدة الأمير فواز شمال وجنوب”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

41 - العمر.جبتها تعليق33
2017-09-24 16:26:24
تعليق وجه نظر جبتها على الجرححححح
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40 - ابوعلي العسيري
2017-09-24 16:21:55
نسمع جعجعه ولا نرى طحين
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39 - ابك اهو علامه
2017-09-24 16:12:57
ردد ما اطولك ياليل تخدير للمواطنين
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38 - حلم الوطن
2017-09-24 16:05:22
هل يعقل ان تقبل الوزاره بان يكون ٥٠-٦٠٪‏ ساكنين في مثل هذي الوحدات الأشبه بالسجن الصغير اقل شي زودو مساحة الارض مسطح البناء قد يكون كافي للاسر الصغيره طيب واللي عدد أسرته ١٠-١٥ ينامون عندالجيران مثلاً
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37 - مستشارك
2017-09-24 16:02:51
الإسكان للاسف ضياع تام نبي ضرف 500 الف او 300 مثل اول شرينا اراضي وتوهقنا وشرينا بيوت وتوهقنا على الاقل مبلغ القرض العقاري يساعدنا كثير في البناء او سداد للبنوك ويصبح عقارنا مرهون للدوله على الاقل
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36 - هاشم
2017-09-24 15:51:50
حلم الوطن جبتها على الجرح الوزاره ماهي الا شماعه
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35 - هاشم
2017-09-24 15:48:09
ا الشهر فيه 30 يوم السنه فيها 12 شهر كم جمعه بالسنه جمعه وحده تحل مشكله الاسكان
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34 - حلم الوطن
2017-09-24 15:47:52
المشكله مش من وزارة الإسكان فقط الحكومه كلها مسئوله عن هذي المشكله وزارة الإسكان جهه تنفيذيه لو احد أعطاها فلوس رح تبدع ليش كل ما قلنا وزارة الإسكان صح النوم يا حكومتنا الرحمه حلوه
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33 - وجةنظر
2017-09-24 15:45:14
خرافة الاسكان مثل خرافة (السعلية) تستخدم لينام الاطفال خوفا منها او لا يبتعدو عن امهاتهم
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32 - هاشم
2017-09-24 15:43:10
ابنك عندما تكذب عليه مره ومرتين وثلاث خلاص يفقد الثقه فيك ويصبح عاق استمري يالاسكان
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( عدد التعليقات 8,974 )
31 - المنتصر بالله
2017-09-24 15:40:28
كثر الضغط يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ثم ينفجر القولون العصبي المركزي بعدها تعال خاص.....?
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30 - هاشم
2017-09-24 15:40:18
تصريحات الاسكان عباره عن مخدر موقت يجعل الناس تهدى كم شهر وكل ماينتهي المفعول يجديد التخدير بتصريح جديد وتستمر جرعات التخدير حتى نحتفل باليوم الوطني رقم 187
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( عدد التعليقات 8,974 )
29 - المنتصر بالله
2017-09-24 15:36:52
تعليق مخالف
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28 - هاشم
2017-09-24 15:35:21
الحقيقه العتب مش على وزاره الاسكان العتب على المواطن نفسه يفترض المواطن نفذ صبره واتخذ اجراء دار دار زنقا زنقا
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27 - هاشم
2017-09-24 15:32:54
انا متاكد لو همهم مشكله الاسكان لاحلت بسرعه البرق
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26 - هاشم
2017-09-24 15:31:21
يجي اليوم الي الاسكان تسمع من انتم من انتم دار دار منتج منتج
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25 - حساب المواطن 😍
2017-09-24 15:29:57
مبرك الف مبروك 😂
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24 - هاشم
2017-09-24 15:29:04
كوره الثلج تكبر يوم بعد يوم شهر بعد شهر حتى يجي اليوم الموعود
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23 - هاشم
2017-09-24 15:27:21
وزاره الاسكان تذكرني مفاوضات 67
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22 -
2017-09-24 15:22:34
هات خيام
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21 - رعد الجنوب
2017-09-24 15:19:41
سنوات من التخدير والمماطلة ما عندهم اية حلول لحل أزمة الإسكان خدعو المواطنين الشرفاء بالكلمات الرنانة منتجات سكنية وخيام مطورة وبكرة بيقولون لك منازل متنقلة والله يعين على ما ابتلينا به .
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( عدد التعليقات 8,974 )
20 - المنتصر بالله
2017-09-24 15:19:05
عيال حارتنا تو ذكرتها يوم كنا في حلبان وننط فوق السور نطامر وراء القطاوه أغنيه رهيبه تصلح تسمعها مادرينا أم شوشه منفوشه مادريتا هههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - محمد
2017-09-24 15:16:50
المتقدمين نصفهم انتقلوا الى ارحمه الله قهر من وزاره الاسكان
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18 - بأهم ليلي
2017-09-24 15:13:42
٥٣ الف الف منتج أوشك علي الانتهاء والتسليم بعد ثلاث سنين احد يفهمني أوشك كيف اذا بعد ثلاث سنين أفضل قولو لسا بنفكر نسوية خلال ثلث سنوات لا تضحكو علي المساكين ربي المنتقم
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
17 - 👀الحزم
2017-09-24 15:10:34
صار لكم ١٠ سنوات ولم تنجز وزارة الإسكات شقه واحده كل يوم قرقر قرقر بس، وآخرتها ترززون قدام المشاريع السكنيه الخيره وتصوروا جهود الأخرين وأعمال الخير من أعمالكم وإنجازاتكم. ******
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( عدد التعليقات 8,974 )
16 - المنتصر بالله
2017-09-24 15:09:15
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,974 )
15 - المنتصر بالله
2017-09-24 15:06:19
قصيده لشاعر فيصل اليامي يقول فيها الا ليت الزمن يرجع فتره غناء الفنان محمد علي مدري علي محمد اسمعوها حلووووووهه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,190 )
14 - برق _ الحرم
2017-09-24 15:02:37
(((((( كلمة منتج سكني ......لايعني مبنى _سكني )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,974 )
13 - المنتصر بالله
2017-09-24 15:00:29
صنف طيب هههههههه ليه صارت......هههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 - نواف بن شداد
2017-09-24 14:57:12
ياوزارة الإسكان الدولة لم تقصّر معكم في شي مزيد من العقلانية في مكان الإسكان والقيمة الإجمالية***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,974 )
11 - المنتصر بالله
2017-09-24 14:56:37
صنف طيب هههههههه ليه صارت......هههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - ساكن بالايجار
2017-09-24 14:55:34
عندهم من الأبر المخدره كميات هائله .؟؟؟؟؟؟ الله يكون في عوننا ... ***
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 8,974 )
9 - المنتصر بالله
2017-09-24 14:54:09
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير للجميع منتج سكني لو نرجع مثل اول دور طين وخيام وصنادق وعشش تراها وناسه ونفل أمها ضحك مع بعض وشبات قهوه وشاهي على الجمر ووووووو🌲🌱⚘🌷🌹🏵💮🌸💐🌼🌻🌺🍀☘🌿🌾
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8 - خبير
2017-09-24 14:53:13
ومكه متى يجيها السرى ترى سرى الليل ياساري وانتوا ناسينا ياليل ما أطولك!
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7 - راكاااان
2017-09-24 14:52:49
هههههههههههههه 53 الف منتج تمخضت تمخضت عقود من السنين واخرتها 53 الف وحده يعني لو وزعت على عدد المحافظات لكان نصيب المحافظه الواحد 361 وحده سكنيه
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6 - ابو محمد
2017-09-24 14:52:16
للأسف لا يوجد امانة ولا إخلاص رحم الله غازي القصيبي لا زال مكانه شاغرا
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5 -
2017-09-24 14:51:25
منتج.. آآليه .. كلمات ورقيه نبغى كلمات على ارض الواقع .. خذ الحذر اذا فيها تعامل مع البنوك انتبه ..ولاتنسى صلاة الاستخارة .. والله أعلم
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4 - الشريف الهاشمي
2017-09-24 14:50:17
إن شاء الله ما تكون ***
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3 - منتج
2017-09-24 14:44:13
اول مرة اعرف ان البيوت تنتج بيوت بس ليت تنتج صنف طيب
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2 - احمد عسيري
2017-09-24 14:39:58
اللهم غرفة وصالة حتى الموت ذبحنا الايجار ورب الكعبة
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
1 - سركيس بااااريس
2017-09-24 14:39:01
53 الف منتج سكني ///. بيوت الارانب اكبر منها .
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