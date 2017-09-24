“الإسكان”: الانتهاء من 53 ألف منتج سكني قريباً..وتعلن موعد تسليم المستحقين!

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صحيفة المرصد: أكدت وزارة الإسكان أنها على وشك الانتهاء من 53 ألف منتج بين فلل وشقق سكنية.

وأعلن المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة، موعد تسليم هذه الوحدات السكنية، موضحًا أن تسليم للمستحقين يكون بعد ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد.

واستبعد مندورة التركيز على المشاريع في بعض المدن التي لا تشهد أزمة إسكان واضحة، قائلًا: هناك مشاريع متنوعة المنتجات في كل من الرياض وجدة والدمام، بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وفلل، وأراض سكنية.

ووفقًا لـ “الحياة”، حدد مندورة خمسة مشاريع تعمل الوزارة على تنفيذها في الوقت الراهن، وهي: “مشروع إسكان مطار الرياض، ومشروع إسكان الدمام الشمالي، ومشروع إسكان الدمام، ومشروع إسكان جدة المطار، ومشروع إسكان جدة الأمير فواز شمال وجنوب”.

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