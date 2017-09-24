“الإسكان”: الانتهاء من 53 ألف منتج سكني قريباً..وتعلن موعد تسليم المستحقين!
صحيفة المرصد: أكدت وزارة الإسكان أنها على وشك الانتهاء من 53 ألف منتج بين فلل وشقق سكنية.
وأعلن المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة، موعد تسليم هذه الوحدات السكنية، موضحًا أن تسليم للمستحقين يكون بعد ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد.
واستبعد مندورة التركيز على المشاريع في بعض المدن التي لا تشهد أزمة إسكان واضحة، قائلًا: هناك مشاريع متنوعة المنتجات في كل من الرياض وجدة والدمام، بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وفلل، وأراض سكنية.
ووفقًا لـ “الحياة”، حدد مندورة خمسة مشاريع تعمل الوزارة على تنفيذها في الوقت الراهن، وهي: “مشروع إسكان مطار الرياض، ومشروع إسكان الدمام الشمالي، ومشروع إسكان الدمام، ومشروع إسكان جدة المطار، ومشروع إسكان جدة الأمير فواز شمال وجنوب”.
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التعليقات
تعليق وجه نظر جبتها على الجرححححح
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نسمع جعجعه ولا نرى طحين
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ردد ما اطولك ياليل تخدير للمواطنين
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هل يعقل ان تقبل الوزاره بان يكون ٥٠-٦٠٪ ساكنين في مثل هذي الوحدات الأشبه بالسجن الصغير اقل شي زودو مساحة الارض مسطح البناء قد يكون كافي للاسر الصغيره طيب واللي عدد أسرته ١٠-١٥ ينامون عندالجيران مثلاً
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الإسكان للاسف ضياع تام نبي ضرف 500 الف او 300 مثل اول شرينا اراضي وتوهقنا وشرينا بيوت وتوهقنا على الاقل مبلغ القرض العقاري يساعدنا كثير في البناء او سداد للبنوك ويصبح عقارنا مرهون للدوله على الاقل
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حلم الوطن جبتها على الجرح الوزاره ماهي الا شماعه
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ا الشهر فيه 30 يوم السنه فيها 12 شهر كم جمعه بالسنه جمعه وحده تحل مشكله الاسكان
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المشكله مش من وزارة الإسكان فقط الحكومه كلها مسئوله عن هذي المشكله وزارة الإسكان جهه تنفيذيه لو احد أعطاها فلوس رح تبدع ليش كل ما قلنا وزارة الإسكان صح النوم يا حكومتنا الرحمه حلوه
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خرافة الاسكان مثل خرافة (السعلية) تستخدم لينام الاطفال خوفا منها او لا يبتعدو عن امهاتهم
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ابنك عندما تكذب عليه مره ومرتين وثلاث خلاص يفقد الثقه فيك ويصبح عاق استمري يالاسكان
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كثر الضغط يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ثم ينفجر القولون العصبي المركزي بعدها تعال خاص.....?
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تصريحات الاسكان عباره عن مخدر موقت يجعل الناس تهدى كم شهر وكل ماينتهي المفعول يجديد التخدير بتصريح جديد وتستمر جرعات التخدير حتى نحتفل باليوم الوطني رقم 187
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الحقيقه العتب مش على وزاره الاسكان العتب على المواطن نفسه يفترض المواطن نفذ صبره واتخذ اجراء دار دار زنقا زنقا
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انا متاكد لو همهم مشكله الاسكان لاحلت بسرعه البرق
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يجي اليوم الي الاسكان تسمع من انتم من انتم دار دار منتج منتج
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مبرك الف مبروك 😂
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كوره الثلج تكبر يوم بعد يوم شهر بعد شهر حتى يجي اليوم الموعود
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وزاره الاسكان تذكرني مفاوضات 67
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هات خيام
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سنوات من التخدير والمماطلة ما عندهم اية حلول لحل أزمة الإسكان خدعو المواطنين الشرفاء بالكلمات الرنانة منتجات سكنية وخيام مطورة وبكرة بيقولون لك منازل متنقلة والله يعين على ما ابتلينا به .
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عيال حارتنا تو ذكرتها يوم كنا في حلبان وننط فوق السور نطامر وراء القطاوه أغنيه رهيبه تصلح تسمعها مادرينا أم شوشه منفوشه مادريتا هههههههه
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المتقدمين نصفهم انتقلوا الى ارحمه الله قهر من وزاره الاسكان
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٥٣ الف الف منتج أوشك علي الانتهاء والتسليم بعد ثلاث سنين احد يفهمني أوشك كيف اذا بعد ثلاث سنين أفضل قولو لسا بنفكر نسوية خلال ثلث سنوات لا تضحكو علي المساكين ربي المنتقم
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صار لكم ١٠ سنوات ولم تنجز وزارة الإسكات شقه واحده كل يوم قرقر قرقر بس، وآخرتها ترززون قدام المشاريع السكنيه الخيره وتصوروا جهود الأخرين وأعمال الخير من أعمالكم وإنجازاتكم. ******
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قصيده لشاعر فيصل اليامي يقول فيها الا ليت الزمن يرجع فتره غناء الفنان محمد علي مدري علي محمد اسمعوها حلووووووهه
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(((((( كلمة منتج سكني ......لايعني مبنى _سكني )))))
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صنف طيب هههههههه ليه صارت......هههههههههه
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ياوزارة الإسكان الدولة لم تقصّر معكم في شي مزيد من العقلانية في مكان الإسكان والقيمة الإجمالية***
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صنف طيب هههههههه ليه صارت......هههههههههه
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عندهم من الأبر المخدره كميات هائله .؟؟؟؟؟؟ الله يكون في عوننا ... ***
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير للجميع منتج سكني لو نرجع مثل اول دور طين وخيام وصنادق وعشش تراها وناسه ونفل أمها ضحك مع بعض وشبات قهوه وشاهي على الجمر ووووووو🌲🌱⚘🌷🌹🏵💮🌸💐🌼🌻🌺🍀☘🌿🌾
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ومكه متى يجيها السرى ترى سرى الليل ياساري وانتوا ناسينا ياليل ما أطولك!
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هههههههههههههه 53 الف منتج تمخضت تمخضت عقود من السنين واخرتها 53 الف وحده يعني لو وزعت على عدد المحافظات لكان نصيب المحافظه الواحد 361 وحده سكنيه
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للأسف لا يوجد امانة ولا إخلاص رحم الله غازي القصيبي لا زال مكانه شاغرا
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منتج.. آآليه .. كلمات ورقيه نبغى كلمات على ارض الواقع .. خذ الحذر اذا فيها تعامل مع البنوك انتبه ..ولاتنسى صلاة الاستخارة .. والله أعلم
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إن شاء الله ما تكون ***
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اول مرة اعرف ان البيوت تنتج بيوت بس ليت تنتج صنف طيب
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اللهم غرفة وصالة حتى الموت ذبحنا الايجار ورب الكعبة
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53 الف منتج سكني ///. بيوت الارانب اكبر منها .
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