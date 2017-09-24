لماذا طلبت محكمة مصرية عقد كهربا مع الاتحاد ؟

حجم الخط A A A المرصد 2 1٬448 1 ساعة

صحيفة المرصد : قررت محكمة الأسرة المصرية ،اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المذيعة سارة خليفة، ضد محمود كهربا، ﻻعب نادي الاتحاد، التي تطالبه فيها بدفع مستحقاتها من نفقة زوجية عن مدة سابقة للطلاق، لجلسة 12 نوفمبر المقبل للاطلاع.

وعللت المحكمة قرارها بالتأجيل لحاجتها إلى مستند رسمي بموعد علم المدعية بالطلاق، وكذلك مستند رسمي من عقد عمل اللاعب بالسعودية بحسب موقع “مصراوي”.

وكانت زوجة اللاعب السابقة أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة عام 2016، تطالب فيها بإلزام كهربا بدفع مستحقاتها من نفقة عدة ومتعة.

وكانت زوجة محمود كهربا، لاعب الزمالك المصري، المعار لنادي اتحاد جدة السعودي، حررت محضرا بقسم شرطة مصر القديمة تتهمه فيه بتبديد منقولات الزوجية، ولكن محكمة جنح مصر القديمة، برأت كهربا في وقت سابق من تهمة تبديد منقولات زوجته.

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