إماراتي يسكب ماء الأسيد على جسد زوجته وعشيقها بعد ضبطهم في شقة بالشارقة
صحيفة المرصد : أقدم زوج على سكب مادة حارقة على جسد ووجه زوجته البالغة من العمر 30 عاما وعشيقها بعد ضبطهم في شقة، ووصفت حالتهما بالبليغة.
وفي تفاصيل الحادث، كان الزوج في رحلة عمل إلى سريلانكا وأثناء تصفحه لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” شاهد صورة لزوجته برفقة رجل آخر لا يعرفه وعليه تمالك نفسه ولم يخبر الزوجة بما اكتشف وقام بقطع إجازته التي كانت مدتها شهرين وحضر إلى الدولة وقام بمراقبة زوجته وشاهدها فعلا برفقة عشيقها فتتبعهم إلى أن دخلوا شقة العشيق وبعد ذلك قام باقتحام المنزل وسكب عليهم المادة الحارقة، بحسب ما نقله موقع “البيان”.
وتم نقل الضحيتين إلى العناية المركزة بمستشفى الكويت بالشارقة، فيما تم ضبط الزوج أثناء محاولته الهرب خارج الدولة.
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التعليقات
صدقت ياتعليق 26
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اكبر مجرم خفي عشيق وحبيب البنت قبل زواجهاوووووبعد زواجها خاف الله ياولد الناس وووولاتسفار وووالزوجة لوحدها في الشقة الشيطان مجرم بكل شارع وقت السفر الزوجة لبيت ابوها ووووالحمدلله الزوجة امانة ياحلوين
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حياك الله يالحقباني يمتعنا تعليقاتك لا تقاطع المرصد وصف الرسول صلى الله عليه من قتل زوجة وعشيقها عندما دخلو المدنيه ليلا فقال له حياالله الشجاع أبن الشجاع ومن طلب منها الذهاب لأهلها قال حيالله الستير
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الخيانه دين ويرد اكيد كان يخونها في سفراته والله عاقبه يستاهل
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ل 25 استشهادك بابيات الشافعي في هذه الحادثه خطأ لانه يفهم من ايرادك لها انك تتهم الزوج بشكل غير مباشر ماهكذ يابن سبعان.
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قول الإمام الشافعي رحمه الله – تعالى - : عفوا تعف نساؤكم في المحرم *** وتجنــبوا ما لا يليق بمسلـم إن الزنا دين فإن أقرضتـــــه *** كان ألوفا من أهل بيتك فاعلم
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احسن ماسوى
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تستاهل الخائنة
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الله لا يبلانا هذا والله هو البلاء العظيم
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يستاهلون اجل هو دفع مهر وأمن لها سكن وحياة وصرف عليها واعطاها الامان ..اما عشيقها اعطها كلام حلو ومعسول ولم يدفع شي من حيبة سوى كلام في كلام ولعب بالعواطف مهما كان زوجك ف نظري الي سكنك كم وحدة تتمناة
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ليته قتلهم في سكين وريح المسلمين من شرهم....?
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الشيطان السبب .... بل الشيطان يبرأ منهم
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الحمدالله والشكر طالق بي الثلاث لو الاسيد هو الحل لي كل خاين اوخاينه الشوارع بتصير مليانه ومرعبه من أشكال المحروقين
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ل نورا اجل نبغينا نشجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــها مثلا مالت عليك وعليها
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ناقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
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كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يستاهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
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شهرين في الخارج والزوجة لوحدهافي الشقة وشاف الصورة في فيس بوك وجاب اسيد واحرق الزوجة وعشيقها اكيد فلم هندي اكبرمصيبة الخيانة ووووالي موقد الامانة ليش يتزوج
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تعليق مخالف
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اشوف الردود تشجعه ؟! لو انه العكس الرجال زوجها اللي خاينها وكبت عليهم الاسيد هو وعشيقاته كان دعيتوا عليها وقذفتوها وشتمتوها انتو ماتعرفون ايش قصتهم هذول وليه هي سوت كذا يمكن هي شافته يخونها بعد!
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علم (5_6_7) كلامك صحيح بس هو ابغي تذق العذاب دنياه قبل الآخر وتكون ذكريات علم
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الله يستر نساء المسلمين هذه من نتائج الاختلاط
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افضل شي سواهـ!!
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كان بلغ الشرطة لاثبات الحالة و يطلقها لانها ما تستاهل بس اللي سواه ما اقول الا ربنا يعينة
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ليش يوجع راسه ويعرض نفسه للمشاكل ! يطلقها ويعلم أهلها عن أفعالها ، وأبد حياة جديدة مع أمرأة تخاف الله فيك
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من أبسط حقوقه إذا ماتبقاه ولها عشيق ليه جالسه على ذمته
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ليش توصخ يدك بواحد ما تستاهل ارسلها لبيت اهلها افضل لك
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حصنو فروجكم لعفاف والدعاء والصدقه اسال الله رب العرش العظيم الستر لكل المسلمين
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كان في رحلة عمل ... وبعدين ... وقطع اجازته التي مدتها شهرين. يعني رايح سيريلانكا لمدة شهرين. مو فيها منتجعات بعد
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فلم بوليسي هندي تاج محل
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لا حول ولا قوة إلا بالله
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