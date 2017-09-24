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إماراتي يسكب ماء الأسيد على جسد زوجته وعشيقها بعد ضبطهم في شقة بالشارقة

إماراتي يسكب ماء الأسيد على جسد زوجته وعشيقها بعد ضبطهم في شقة بالشارقة
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المرصد 30 4٬125 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أقدم زوج على سكب مادة حارقة على جسد ووجه زوجته البالغة من العمر 30 عاما وعشيقها بعد ضبطهم في شقة، ووصفت حالتهما بالبليغة.
وفي تفاصيل الحادث، كان الزوج في رحلة عمل إلى سريلانكا وأثناء تصفحه لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” شاهد صورة لزوجته برفقة رجل آخر لا يعرفه وعليه تمالك نفسه ولم يخبر الزوجة بما اكتشف وقام بقطع إجازته التي كانت مدتها شهرين وحضر إلى الدولة وقام بمراقبة زوجته وشاهدها فعلا برفقة عشيقها فتتبعهم إلى أن دخلوا شقة العشيق وبعد ذلك قام باقتحام المنزل وسكب عليهم المادة الحارقة، بحسب ما نقله موقع “البيان”.
وتم نقل الضحيتين إلى العناية المركزة بمستشفى الكويت بالشارقة، فيما تم ضبط الزوج أثناء محاولته الهرب خارج الدولة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 -
2017-09-24 23:03:33
صدقت ياتعليق 26
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29 - ابوصالح سكري
2017-09-24 23:02:08
اكبر مجرم خفي عشيق وحبيب البنت قبل زواجهاوووووبعد زواجها خاف الله ياولد الناس وووولاتسفار وووالزوجة لوحدها في الشقة الشيطان مجرم بكل شارع وقت السفر الزوجة لبيت ابوها ووووالحمدلله الزوجة امانة ياحلوين
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28 - بدرساري
2017-09-24 22:52:05
حياك الله يالحقباني يمتعنا تعليقاتك لا تقاطع المرصد وصف الرسول صلى الله عليه من قتل زوجة وعشيقها عندما دخلو المدنيه ليلا فقال له حياالله الشجاع أبن الشجاع ومن طلب منها الذهاب لأهلها قال حيالله الستير
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27 -
2017-09-24 22:36:53
الخيانه دين ويرد اكيد كان يخونها في سفراته والله عاقبه يستاهل
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26 -
2017-09-24 22:31:56
ل 25 استشهادك بابيات الشافعي في هذه الحادثه خطأ لانه يفهم من ايرادك لها انك تتهم الزوج بشكل غير مباشر ماهكذ يابن سبعان.
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25 - أ د صالح بن سبعان
2017-09-24 22:19:03
قول الإمام الشافعي رحمه الله – تعالى - : عفوا تعف نساؤكم في المحرم *** وتجنــبوا ما لا يليق بمسلـم إن الزنا دين فإن أقرضتـــــه *** كان ألوفا من أهل بيتك فاعلم
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24 - ؟؟؟
2017-09-24 22:14:41
احسن ماسوى
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23 - @@@@@
2017-09-24 22:14:19
تستاهل الخائنة
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22 - إتــــــــــــاوي
2017-09-24 22:11:08
الله لا يبلانا هذا والله هو البلاء العظيم
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21 - مزاجي كذا
2017-09-24 22:06:12
يستاهلون اجل هو دفع مهر وأمن لها سكن وحياة وصرف عليها واعطاها الامان ..اما عشيقها اعطها كلام حلو ومعسول ولم يدفع شي من حيبة سوى كلام في كلام ولعب بالعواطف مهما كان زوجك ف نظري الي سكنك كم وحدة تتمناة
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( عدد التعليقات 8,983 )
20 - المنتصر بالله
2017-09-24 22:04:05
ليته قتلهم في سكين وريح المسلمين من شرهم....?
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19 - نظارة شمسية
2017-09-24 21:56:54
الشيطان السبب .... بل الشيطان يبرأ منهم
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18 - هنطش
2017-09-24 21:54:18
الحمدالله والشكر طالق بي الثلاث لو الاسيد هو الحل لي كل خاين اوخاينه الشوارع بتصير مليانه ومرعبه من أشكال المحروقين
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17 -
2017-09-24 21:50:23
ل نورا اجل نبغينا نشجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــها مثلا مالت عليك وعليها
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16 -
2017-09-24 21:48:25
ناقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
15 -
2017-09-24 21:47:08
كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يستاهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
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14 - ابوصالح سكري
2017-09-24 21:44:40
شهرين في الخارج والزوجة لوحدهافي الشقة وشاف الصورة في فيس بوك وجاب اسيد واحرق الزوجة وعشيقها اكيد فلم هندي اكبرمصيبة الخيانة ووووالي موقد الامانة ليش يتزوج
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13 - بالنسبه لهم
2017-09-24 21:40:32
تعليق مخالف
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12 - نورا
2017-09-24 21:40:23
اشوف الردود تشجعه ؟! لو انه العكس الرجال زوجها اللي خاينها وكبت عليهم الاسيد هو وعشيقاته كان دعيتوا عليها وقذفتوها وشتمتوها انتو ماتعرفون ايش قصتهم هذول وليه هي سوت كذا يمكن هي شافته يخونها بعد!
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11 - الحقباني
2017-09-24 21:33:02
علم (5_6_7) كلامك صحيح بس هو ابغي تذق العذاب دنياه قبل الآخر وتكون ذكريات علم
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10 - العربي
2017-09-24 21:31:47
الله يستر نساء المسلمين هذه من نتائج الاختلاط
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9 - وجة نظر
2017-09-24 21:31:21
افضل شي سواهـ!!
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8 - نجاة محمد
2017-09-24 21:29:56
كان بلغ الشرطة لاثبات الحالة و يطلقها لانها ما تستاهل بس اللي سواه ما اقول الا ربنا يعينة
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7 - زائر
2017-09-24 21:26:00
ليش يوجع راسه ويعرض نفسه للمشاكل ! يطلقها ويعلم أهلها عن أفعالها ، وأبد حياة جديدة مع أمرأة تخاف الله فيك
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6 -
2017-09-24 21:15:23
من أبسط حقوقه إذا ماتبقاه ولها عشيق ليه جالسه على ذمته
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5 - خالــــــــــــــــد
2017-09-24 21:13:43
ليش توصخ يدك بواحد ما تستاهل ارسلها لبيت اهلها افضل لك
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4 - هيث
2017-09-24 21:12:54
حصنو فروجكم لعفاف والدعاء والصدقه اسال الله رب العرش العظيم الستر لكل المسلمين
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3 - لحظة
2017-09-24 21:11:26
كان في رحلة عمل ... وبعدين ... وقطع اجازته التي مدتها شهرين. يعني رايح سيريلانكا لمدة شهرين. مو فيها منتجعات بعد
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2 -
2017-09-24 21:10:08
فلم بوليسي هندي تاج محل
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
1 - أستغفر الله
2017-09-24 21:07:12
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)

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آخر تعليق
بواسطة : حامض حلو

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