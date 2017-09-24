إماراتي يسكب ماء الأسيد على جسد زوجته وعشيقها بعد ضبطهم في شقة بالشارقة

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صحيفة المرصد : أقدم زوج على سكب مادة حارقة على جسد ووجه زوجته البالغة من العمر 30 عاما وعشيقها بعد ضبطهم في شقة، ووصفت حالتهما بالبليغة.

وفي تفاصيل الحادث، كان الزوج في رحلة عمل إلى سريلانكا وأثناء تصفحه لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” شاهد صورة لزوجته برفقة رجل آخر لا يعرفه وعليه تمالك نفسه ولم يخبر الزوجة بما اكتشف وقام بقطع إجازته التي كانت مدتها شهرين وحضر إلى الدولة وقام بمراقبة زوجته وشاهدها فعلا برفقة عشيقها فتتبعهم إلى أن دخلوا شقة العشيق وبعد ذلك قام باقتحام المنزل وسكب عليهم المادة الحارقة، بحسب ما نقله موقع “البيان”.

وتم نقل الضحيتين إلى العناية المركزة بمستشفى الكويت بالشارقة، فيما تم ضبط الزوج أثناء محاولته الهرب خارج الدولة.

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