بارزاني: ماضون بالاستفتاء ونرفض التهديدات .. ومن سيشن حرب كسر الإرادة معنا سيخسرها
صحيفة المرصد-وكالات : أكد رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، الأحد، المضي قدماً بإجراء استفتاء الانفصال عن العراق الاثنين، معرباً عن رفض السلطات في إقليمه لشتى أنواع “التهديدات”، قائلاً إن المجتمع الدولي “سيتعامل مع الواقع،” وداعياً الجميع إلى عدم “شن حرب كسر الإرادة”، لأن من سيُقدم على ذلك “سيخسرها”، على حد تعبيره.
وأضاف بارزاني في مؤتمر صحفي: “اتفقنا مع بغداد على بناء دولة ديمقراطية مدنية لا دولة مذهبية.. وسعينا كثيراً لمعالجة الأوضاع مع بغداد والمجتمع الدولي، لكن بغداد هي من رفضت قبولنا.. قبل عام من الآن ذهبنا إلى بغداد للمطالبة بإصلاح الخلل الحاصل في تطبيق مبدأ الشراكة، وأخبرنا جميع الأطراف برغبتنا في إجراء الاستفتاء سابقاً لأننا فقدنا الأمل في استمرار البقاء مع العراق.” واستطرد: “وصلنا إلى قناعة مفادها أن الاستقلال هو الحل الوحيد،” حسبما نقلت قناة “رووداو” التلفزيونية الكردية.
وتابع بأن “العودة إلى رأي الشعب هو الحل الأفضل لاتخاذ القرارات الحاسمة،” متسائلاً: “ما هي الجريمة الناجمة عن تعبير شعب عن رأيه؟” وأضاف: “الاستقلال وحده هو الضماد لتخفيف أوجاع ذوي الشهداء والضحايا.”
وقال بارزاني إن الاستفتاء ليس سوى “الخطوة الأولى” وإنه “لا يعني ترسيم الحدود مباشرة،” معرباً عن استعداد كردستان إلى “إجراء مفاوضات مع بغداد بعد الاستفتاء قد تدوم لعام أو عامين أو فترة أطول.”
وشدد رئيس الإقليم على عدم السماح “للخلافات السياسية مع بغداد بأن تنعكس سلباً على الأخوة القائمة بين الشعبين العربي والكردي.”
وحول ردود الفعل السلبية إزاء إجراء الاستفتاء، قال بارزاني إن “أي مجازفة ستكون أفضل من انتظار مصير مجهول أسود،” وإن “المجتمع الدولي سيتعامل مع الواقع.” وفي ذات الوقت، أضاف أن الإقليم لا يرغب في “أي تصعيد مع تركيا أو إيران أو أي طرف آخر.” كما أعرب عن عدم توقعه لحدوث “نزاع مسلح” مع العراق، وفي ذات الوقت، قال: “أطالب جميع الأطراف بعدم شن حرب كسر الإرادة معنا لأنهم لن يتغلبوا علينا في ذلك.”
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التعليقات
عندما دخل العراق في ويلات حروب مليشيات ايران . كرد استان . استقبلت الشعب العراقي وامنت لهم المسكن ولأكل والدواء وعاملهم بكل ترحاب
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العراق دوله مكتوب عليها التشرذم رغم امتلاكها لثروات وذلك بسبب دعاء الائمه عليهم علي رضي الله والحسين رضي الله عنهم اجمعين ولسبهم صحابة رسول الله رضوان الله عليهم وتكفيرهم والقذف بعرض رسولنا الكريم 😎
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كان للكرد خريطة كردستان الكبرى لها منفذ بحري في كسب وعند فشلهم بإحتلال كسب غيروا خارطتهم ورسموا خارطة تمتد من كردستان جنوباً مارة بالبصرة والكويت وتصل للإمارات بدعم أمريكي وهذا ما يهلل له بعض الاذكياء
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الكرد شعب مثقف يريدون العيش بكرامه ويريدون تنميه لايريدون حكومه تحكمها عصابات مذهبيه طائفيه لاهم لهم الا القتل والدمار وبناء الاضرحه والارهاب والمتعه ونشر الكراهيه والاحقاد تحيه للشعب الكردي العظيم 😍
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التقسيم جيد وفيه منافع كثيره ﻻباس به
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الى الاستفتاء وبعده الاستقلال ايها الشعب الكردي المسلم المناضل احفاد صلاح الدين ولا عزاء للمجوس وجرذانهم واتباعهم من العربان الخونه والعملاء تأمروا على الحرمين وعلى شعبها الا يتأمرون على الاكراد 😎
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رد على ت 5 ابو ****
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م21يحاصرون الكرد المسلمين الذين ضحوا بدماء ابنائهم وحرروا مدنكم من داعش والارهاب ويتباكون على مقاطعة قطر الارهابيه داعمت الارهاب من اخوانج ودواعش ونصره وقاعده وغيرها وين مايذهب المجوسي انتم عبيد لهم😎
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....التركي تدخل بالباب وبهذا قطع البحر عن الكردي.الكردي بحاجة لمنفذ بحري فمن أين؟بالنظر للخريطة فسنجد بأن الخليج العربي هو المنفذ الوحيد والممكن وهذا ما وعد الامريكي الكرد به .....فهمتم ماذا تدعمون ؟
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الغباء وباء منتشر:الاقليم الكردي لا منفذ له على البحر والدول المحيطة به ستغلط الاجواء والحدود وهذا ما منع البرزاني من الانفصال طيلة السنوات الماضية.التدخل منع الكردي من محاولة الوصول للبحر الابيض ...
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بداية تفيت دول الشرق الأوسط ( فاكرين عبارة الشرق الأوسط الجديد ) أهوه بدأ التنفيذ وهو تقسيم المقسم والبقيه في الطريق ستتقسم كل دوله من الدول الكبار إلى 3 دول وسترون
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كلام البارزاني صحيح الحكومة في بغداد مذهبية وطائفية ولا تمثل العراقيين كافة إنما هي من مكون واحد
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من حق الاخوة الاكراد الانفصال عن هذا البلد المشؤم والذي تحكمه زمرة من المليشيات الارهابيه والمجرمين التابعين لدولة المجوس الارهابيه الي الامام يا احفاد البطل صلاح الدين لاقامة دولتكم الرشيدة
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تعليق مخالف
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ت11/أكيد بيعرف الله وبيخاف الله أكثر منك ؟؟
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إذا برزاني لم يتراجع عن الاستفتاء فإنها الحرب القادمه في المنطقه العربيه بعد سوريا و سوف تقوم حرب بين العراق وكردستان وسوف تغذيها إسرائيل وامريكا من جهه وتركيا وإيران وروسيا من جهه
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من حق الشعب الكردي أن ينعم بدولة خاصه به وتشمل الأجزاء التي تحت احتلال إيران وتركيا وتحت الحكم العراقي الدوله الوحيده المعترفه بهم ومعطيتهم حكم ذاتي
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(((((((( تقاسم الكعكة ..................((مخطط )) ..............وليس رغبة .......وان تحقق الانفصال ستعود دولة العراق الي العرب ))))))
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ادعموا برزان حتى يتادب التركي بعد دخوله قطر ويعرف غبر ياثور وعلى قرنك
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(((( 5 - ابو العز الدمشقي..... إستشهاد ضابط روسي كبير ......(( فاليري اسابوف))) ماهي ديانته اتحداك تخبرنا ؟))))))
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كفو والله بارزاني. رجال الأكراد. دوله مستقله افضل من العيش تحت حكم الروافض عقبال إخوانا السنه بلعراق
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من حق الشعب الكردي احفاد صلاح الدين يكون له دوله مستقله . لماذا اعطو الصهاينه واليهود دوله في قلب العالم العربي والاسلامي .
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العراقيين مو مكتوب لهم الفرح خلصوا من داعش والآن استقلال وانفصال كردستان
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العراق وكردستان العراق شؤون خاصة انتو ابتعدوا بس لا تحرضون ولا تفتنون وقفوا لقافه
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علم (أن خايف علي ريس مسعود بارزاني،*)من القتل اوتسممه أو اشغاله في أمور آخر الآنه لم يبع بلده مثل العراقين أو يمنين الي دوله الفساد والحقد وزع الفتن الطائفية
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إستشهاد ضابط روسي كبير في سوريا برتبة لواء قبل قليل ....
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نؤيد استقلا ل الشعب الكردي في دولة مستقلة على كامل التراب المحتل من ايران وتركيا وسوريا والعراق فلتحيا كردستان دولة إسلامية مستقلة
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زمن التشرذم العربي فلسطين ، جنوب السودان ، العراق ، ليبيا والقادم أدهى خطت اتفاقية سايس ان بيكو بقلم رصاص ليس من اجل ان تستمر ولكن لتكون قابلة للتغيير في مبدأهم حدود نحن وضعناها نحن من يغيرها
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متعملوه ملك وخلاص
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كان الله في عونكم ونصركم على الروافض الاشقياء
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