شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني
صحيفة المرصد : احتفلت الإعلامية السعودية لجين عمران برفقة شقيقتها آسيل والفنانة شذا حسّون والإعلاميتان مهيرة عبد العزيز وعلا الفارس، وعدد من أصدقاء لجين، بالعيد الوطني السعودي 87 .
وأطلت الإعلاميات بالزي السعودي التقليدي عبر الفيديو على تطبيق “انستغرام”، محتفلتين بالأغاني وقطع قالب حلوى بالمناسبة، وسط أجواء من الفرح والرقص التقليدي.
وتوجهت لجين إلى جمهورها قائلةً: “مشكورين يشاركوني إحتفالية اليوم الوطني السعودي 87، أصدقاء حقيقيين بعيدا عن الزيف و المصالح من كل الأقطار العربيه، قلب واحد يجمعنا و فرحه وحدة تلمنا .. ان شاءالله دوم قلوبهم خضرا و ما تغيرهم الدنيا”.
وأضافت: “طبعاً إلي في التصوير 50% من الحضور لأني أحترمت خصوصيه الباقيين .. المهم أنهم جو و شاركوني فرحتي لبى قلبهم”.
وأردفت: “وتحية حب لمملكتي إلي لأول مره يكون فيها احتفالات بهذا الكم و هذا الحجم و الفرحه عمت الجميع الحمد لله ان شاءالله دوم مو يوم .. شكرا للشامخ #محمد_بن_سلمان عسى الله يسعده و يسدد خطاه”.
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التعليقات
أنا أستغرب من الفنانين والفنانات الي مايعرفوا المملكه الا وقت المناسبات وكل حياتهم خارج المملكه ومزعجيننا بالوطنيه .
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الله يعز ويشرف المملكة ***
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الله يهديهم ويهدينا جميع
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***أسأل الله الهداية للجميع وحسن الختام وأن يجعل الجنة مآوانا***
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والله انكم يالسعوديين في نعمه واكبر نعمه عندكم الامن والامان وحشمة بناتكم والله احنا يالسوريين نتمنى ان بناتنا محتشمات من شان الواحد يطلع من البيت وهو مرتاح ،****
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استغفر الله علم لا اله الا الله محمد رسول الله خلي عندك ***
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💕💕💕😘 احبك يالجين
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لجين بنت بلادي واي كلمة عليها ما أرضاها 🇸🇦❤️
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خنبوقة ههههههه يطربني ارتفاع ضغطك من لجين هيا تعال هههههههه
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35 الله يرحم حالكم يا ***
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نسال الله العفو والعافيه ***
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** بقدوة حسنه
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انا في اليوم الوطني ***
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صدقوني هذا العمل مرفوض من العنصر النسائي أهم شيء الأدب والأخلاق الإسلامية ولاكن لابد من تفعيل جهاز رجال الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم
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الثلج غلق والمراوح كراتين والناس واجد والغريفه صغيره.
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الله يوفقهم يحتفلون بوطنهم هؤلاء هم بنات الوطن اللي رافعين رؤوسنا
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الأخونجية الأخوان كل منهم أصبح لجين عمران واستبدلو لحاهم بفستانها ويهتفون بحياتها واسمها. طبعآ جسر الخيانة للوطن واحد الذين يقون جميعآ عليه.خصوصآ أن لجين تحوم حولها شكوك قوية بعلاقتها بموزة قطر .
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اذا شفت ذي المظاهر الجميلة اندب حظي وحياتي هنا 😭
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واااااو تهبل لجين وأختها اسيل زي القمر ربي يزيدهم عز وفخر لانهم خير من يمثل الفتاة السعودية
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هذا العمل من*** حب الوطن***
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ملايين يا حبيبي ملايين من حقها تحتفل وحنا مالت على حظنا ديون وحالتنا حالة
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لاحول ولاقوة الا بالله
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ماشاءالله كل يوم تحلو زيادة الناس تكبر ولجين تصغر عيني عليها باردة
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الله لا يغير علينا نعمة وفضلة الحمدالله على الستر والعافية ا***
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لجين انتي كذا 👍
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لجين تاج راس الكل
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***في اليوم الوطني
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الله يحفظ بنت بلادي لجين وعائلتها
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كل عام لجين تحتفل بالعيد الوطني مع اهلها وصديقاتها وليس بغريب على امرأة تتميز بالاخلاق والذوق والانتماء لأرضها وحكامها وشعبها
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لو انك تحبين وطنك زي ما تقضلتي كانك موجوده على ارضه
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الحمد لله على نعمة الاسلام اللَّهُمَّ احفظ هذا البلد من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين وفساد المفسدين اللَّهُمَّ اهلك من في هلاكه خير لهذا الوطن الغالي من المفسدين ودعاة الاختلاط وكشف عورات نساء المسلمين
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فديت لجين وضيوفها والله لا يغير عليهم النعمة اللي عايشين فيها مادري ليه بعض الناس منقهرين من مستواهم الاجتماعي يعني لازم يحتفلون بصحن فول معاك ؟؟ اعوذ بالله من الحسد ترى الناس طبقات يالطفران انت وياه
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حلوه الحرية ...
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احسنت ايها القلم المبارك
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شعورهن نبيل وعظيم . يقول القائل خذوا المناصب والمكاسب وخلولي الوطن. الوطن وحبه والفرح به والموت في سبيله وصيانة مكتسباته والمحافظه على نظافته وممتلكاته وحب قادته كل ذلك من الإيمان والإحسان
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*** الله هديهم
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**** على العموم حفظ الله الوطن ***
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تحس ان هؤلاء الفنانات لديهم ولاء الوطن أكثر بكثير من ****
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*** اليوم الوطني السعوديه الله يكرمها ****
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طيب ايش الغريب بالموضوع كل العوائل احتفلوا بالبيت ورقصوا وانبسطوا بيوم الوطن والكثير احتفلوا بأماكن الاحتفالات
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احتفالكم بألسنتكم للتباهي خلف الكاميرات والعدسات من أجل الفشخرة وحب الظهور والدعاية الفارغة لتسجيل موقف لكم لاأقل ولا أكثر.لاتمثلون الا أنفسكم وأبراجكم العاجية التي تتحدثون من فوقها وخلفها.
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ياجماعة ترا الوطنية وحب الوطن ماهو ***!
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استغفر الله العظيم وأتوب إليه
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اكيد بعدين**
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من زوووود النعمه ,,,,على فكره ,,,,يزيد الراجحي ,,,,كيف إحتفل ,,,!!
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