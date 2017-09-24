شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

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صحيفة المرصد : احتفلت الإعلامية السعودية لجين عمران برفقة شقيقتها آسيل والفنانة شذا حسّون والإعلاميتان مهيرة عبد العزيز وعلا الفارس، وعدد من أصدقاء لجين، بالعيد الوطني السعودي 87 .

وأطلت الإعلاميات بالزي السعودي التقليدي عبر الفيديو على تطبيق “انستغرام”، محتفلتين بالأغاني وقطع قالب حلوى بالمناسبة، وسط أجواء من الفرح والرقص التقليدي.

وتوجهت لجين إلى جمهورها قائلةً: “مشكورين يشاركوني إحتفالية اليوم الوطني السعودي 87، أصدقاء حقيقيين بعيدا عن الزيف و المصالح من كل الأقطار العربيه، قلب واحد يجمعنا و فرحه وحدة تلمنا .. ان شاءالله دوم قلوبهم خضرا و ما تغيرهم الدنيا”.

وأضافت: “طبعاً إلي في التصوير 50% من الحضور لأني أحترمت خصوصيه الباقيين .. المهم أنهم جو و شاركوني فرحتي لبى قلبهم”.

وأردفت: “وتحية حب لمملكتي إلي لأول مره يكون فيها احتفالات بهذا الكم و هذا الحجم و الفرحه عمت الجميع الحمد لله ان شاءالله دوم مو يوم .. شكرا للشامخ #محمد_بن_سلمان عسى الله يسعده و يسدد خطاه”.

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