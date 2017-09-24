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شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني
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المرصد 52 5٬904 2 ساعتين

صحيفة المرصد : احتفلت الإعلامية السعودية لجين عمران برفقة شقيقتها آسيل والفنانة شذا حسّون والإعلاميتان مهيرة عبد العزيز وعلا الفارس، وعدد من أصدقاء لجين، بالعيد الوطني السعودي 87 .

وأطلت الإعلاميات بالزي السعودي التقليدي عبر الفيديو على تطبيق “انستغرام”، محتفلتين بالأغاني وقطع قالب حلوى بالمناسبة، وسط أجواء من الفرح والرقص التقليدي.

وتوجهت لجين إلى جمهورها قائلةً: “مشكورين يشاركوني إحتفالية اليوم الوطني السعودي 87، أصدقاء حقيقيين بعيدا عن الزيف و المصالح من كل الأقطار العربيه، قلب واحد يجمعنا و فرحه وحدة تلمنا .. ان شاءالله دوم قلوبهم خضرا و ما تغيرهم الدنيا”.

وأضافت: “طبعاً إلي في التصوير 50% من الحضور لأني أحترمت خصوصيه الباقيين .. المهم أنهم جو و شاركوني فرحتي لبى قلبهم”.

وأردفت: “وتحية حب لمملكتي إلي لأول مره يكون فيها احتفالات بهذا الكم و هذا الحجم و الفرحه عمت الجميع الحمد لله ان شاءالله دوم مو يوم .. شكرا للشامخ #محمد_بن_سلمان عسى الله يسعده و يسدد خطاه”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

52 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-25 00:51:45
أنا أستغرب من الفنانين والفنانات الي مايعرفوا المملكه الا وقت المناسبات وكل حياتهم خارج المملكه ومزعجيننا بالوطنيه .
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51 - وازماناااااه
2017-09-25 00:44:49
الله يعز ويشرف المملكة ***
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50 - عيصو
2017-09-25 00:44:26
تعليق مخالف
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49 -
2017-09-25 00:41:31
الله يهديهم ويهدينا جميع
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48 - سمو العشق
2017-09-25 00:32:15
***أسأل الله الهداية للجميع وحسن الختام وأن يجعل الجنة مآوانا***
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47 - سوري
2017-09-25 00:02:09
والله انكم يالسعوديين في نعمه واكبر نعمه عندكم الامن والامان وحشمة بناتكم والله احنا يالسوريين نتمنى ان بناتنا محتشمات من شان الواحد يطلع من البيت وهو مرتاح ،****
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46 - ابوعبدالله
2017-09-24 23:59:18
‏استغفر الله علم لا اله الا الله محمد رسول الله خلي عندك ***
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45 - More
2017-09-24 23:55:29
💕💕💕😘 احبك يالجين
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
44 - وليد
2017-09-24 23:53:01
لجين بنت بلادي واي كلمة عليها ما أرضاها 🇸🇦❤️
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43 - محمد
2017-09-24 23:50:46
خنبوقة ههههههه يطربني ارتفاع ضغطك من لجين هيا تعال هههههههه
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42 - العربي
2017-09-24 23:50:25
35 الله يرحم حالكم يا ***
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41 - ابو السباع
2017-09-24 23:50:10
نسال الله العفو والعافيه ***
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
40 - الفارس
2017-09-24 23:41:01
** بقدوة حسنه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
39 - مواطن
2017-09-24 23:39:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - همام
2017-09-24 23:38:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
37 - هنطش
2017-09-24 23:24:34
انا في اليوم الوطني ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
36 - قلم الحقيقة
2017-09-24 23:23:20
صدقوني هذا العمل مرفوض من العنصر النسائي أهم شيء الأدب والأخلاق الإسلامية ولاكن لابد من تفعيل جهاز رجال الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم
لا يعجبني(3) اعجبني(9)
35 -
2017-09-24 23:19:05
الثلج غلق والمراوح كراتين والناس واجد والغريفه صغيره.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
34 -
2017-09-24 23:16:58
الله يوفقهم يحتفلون بوطنهم هؤلاء هم بنات الوطن اللي رافعين رؤوسنا
لا يعجبني(11) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 28,859 )
33 - قلم الحقيقه
2017-09-24 23:15:36
الأخونجية الأخوان كل منهم أصبح لجين عمران واستبدلو لحاهم بفستانها ويهتفون بحياتها واسمها. طبعآ جسر الخيانة للوطن واحد الذين يقون جميعآ عليه.خصوصآ أن لجين تحوم حولها شكوك قوية بعلاقتها بموزة قطر .
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
32 - جوهرة مصونة طل
2017-09-24 23:12:04
اذا شفت ذي المظاهر الجميلة اندب حظي وحياتي هنا 😭
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
31 - عبدالرحمن الشهري
2017-09-24 23:10:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
30 - مها
2017-09-24 23:09:37
واااااو تهبل لجين وأختها اسيل زي القمر ربي يزيدهم عز وفخر لانهم خير من يمثل الفتاة السعودية
لا يعجبني(17) اعجبني(3)
29 - قلم الحقيقة
2017-09-24 23:09:37
هذا العمل من*** حب الوطن***
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
28 - هههههههه
2017-09-24 23:07:38
ملايين يا حبيبي ملايين من حقها تحتفل وحنا مالت على حظنا ديون وحالتنا حالة
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
27 - ميمي
2017-09-24 23:07:28
لاحول ولاقوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
26 - لووولوووكااااااتي
2017-09-24 23:05:50
ماشاءالله كل يوم تحلو زيادة الناس تكبر ولجين تصغر عيني عليها باردة
لا يعجبني(7) اعجبني(3)
25 - عبيد
2017-09-24 23:04:05
الله لا يغير علينا نعمة وفضلة الحمدالله على الستر والعافية ا***
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
24 - حامض حلو
2017-09-24 23:03:56
لجين انتي كذا 👍
لا يعجبني(7) اعجبني(3)
23 - جورج
2017-09-24 23:01:52
لجين تاج راس الكل
لا يعجبني(12) اعجبني(3)
22 - مانع القحطاني
2017-09-24 23:01:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - وشك وشك
2017-09-24 23:01:11
***في اليوم الوطني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - كريم
2017-09-24 23:00:14
الله يحفظ بنت بلادي لجين وعائلتها
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
19 - طلال
2017-09-24 22:58:43
كل عام لجين تحتفل بالعيد الوطني مع اهلها وصديقاتها وليس بغريب على امرأة تتميز بالاخلاق والذوق والانتماء لأرضها وحكامها وشعبها
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
18 - محب الوطن
2017-09-24 22:58:29
لو انك تحبين وطنك زي ما تقضلتي كانك موجوده على ارضه
لا يعجبني(3) اعجبني(7)
17 - اليوسي
2017-09-24 22:56:35
الحمد لله على نعمة الاسلام اللَّهُمَّ احفظ هذا البلد من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين وفساد المفسدين اللَّهُمَّ اهلك من في هلاكه خير لهذا الوطن الغالي من المفسدين ودعاة الاختلاط وكشف عورات نساء المسلمين
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16 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-24 22:55:59
فديت لجين وضيوفها والله لا يغير عليهم النعمة اللي عايشين فيها مادري ليه بعض الناس منقهرين من مستواهم الاجتماعي يعني لازم يحتفلون بصحن فول معاك ؟؟ اعوذ بالله من الحسد ترى الناس طبقات يالطفران انت وياه
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15 - اسرار الكون
2017-09-24 22:55:23
حلوه الحرية ...
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14 - محب الوطن
2017-09-24 22:53:42
احسنت ايها القلم المبارك
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13 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-24 22:53:42
شعورهن نبيل وعظيم . يقول القائل خذوا المناصب والمكاسب وخلولي الوطن. الوطن وحبه والفرح به والموت في سبيله وصيانة مكتسباته والمحافظه على نظافته وممتلكاته وحب قادته كل ذلك من الإيمان والإحسان
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12 - البيضفاعي
2017-09-24 22:53:01
*** الله هديهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - محب الوطن
2017-09-24 22:50:26
**** على العموم حفظ الله الوطن ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 -
2017-09-24 22:48:31
تحس ان هؤلاء الفنانات لديهم ولاء الوطن أكثر بكثير من ****
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
9 - العنزي
2017-09-24 22:47:19
*** اليوم الوطني السعوديه الله يكرمها ****
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
8 - ❤️شووووووق❤️
2017-09-24 22:46:59
طيب ايش الغريب بالموضوع كل العوائل احتفلوا بالبيت ورقصوا وانبسطوا بيوم الوطن والكثير احتفلوا بأماكن الاحتفالات
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( عدد التعليقات 28,859 )
7 - قلم الحقيقه
2017-09-24 22:45:24
احتفالكم بألسنتكم للتباهي خلف الكاميرات والعدسات من أجل الفشخرة وحب الظهور والدعاية الفارغة لتسجيل موقف لكم لاأقل ولا أكثر.لاتمثلون الا أنفسكم وأبراجكم العاجية التي تتحدثون من فوقها وخلفها.
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6 - سعودي احب وطني
2017-09-24 22:43:12
ياجماعة ترا الوطنية وحب الوطن ماهو ***!
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5 - أستغفر الله
2017-09-24 22:42:28
استغفر الله العظيم وأتوب إليه
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4 - سعيد
2017-09-24 22:40:17
تعليق مخالف
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3 - ولوو
2017-09-24 22:40:08
اكيد بعدين**
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2 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-24 22:38:57
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 22,799 )
1 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-24 22:37:56
من زوووود النعمه ,,,,على فكره ,,,,يزيد الراجحي ,,,,كيف إحتفل ,,,!!
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