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جريمة تهدد المقيمين في المملكة بسبب بطاقات إقاماتهم .. وهكذا ردت الجوازات

جريمة تهدد المقيمين في المملكة بسبب بطاقات إقاماتهم .. وهكذا ردت الجوازات
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المرصد 18 3٬480 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أكد عدد من المقيمين أنهم يعانون من دفع غرامة فقدان بطاقات إقاماتهم ” هوية مقيم” بواسطة “جريمة”، حيث يتم دفع غرامة تصل إلى 1500 ريال، بإضافة رسم الإقامة (إذا كانت المدة المتبقية أقل من سنة) إلى قيمة غرامة الفقدان (1000 ريال)
وكان كتب أحد المقيمين سؤالاً على حساب مديرية الجوازات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيه: “السلام عليكم أخي.. إقامتي سرقت ما إجراءات استخراج بديلة، وهل عليّ غرامة، سمعت أنه إذا انسرقت ما في غرامة”.وفقاً لـ “عين اليوم”.
وجاء رد “الجوازات” ليؤكد وجود غرامة، من خلال وضع رابط لإجراءات طلب رخصة إقامة بدل فاقد، حيث تأتي ضمن 9 خطوات، كما يلي:
1. إبلاغ الجهة المختصة بالجوازات أو الشرطة في الأماكن التي لا يوجد بها إدارة جوازات عن فقدان رخصة الإقامة.
2. إحضار خطاب من صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم لمدير إدارة الجوازات موضحا فيه أسباب فقدان رخصة الإقامة والمكان الذي فقدت فيه.
3. إحضار جواز سفر الوافد المستفيد من الإقامة “ساري المفعول” مع صورة من رخصة الإقامة المفقودة إن وجدت.
4. تعبئة النموذج الخاص بالفقدان والموجود لدى إدارة الجوازات.
5. تعبئة النموذج الخاص بإصدار رخصة الإقامة.. ومطابقة المعلومات للواقع حسبما هو مدون في جواز السفر.. وتوقيع الاستمارة وختمها بختم صاحب العمل.
6. إذا كانت المدة المتبقية من الإقامة المفقودة سنة أو أقل من سنة فيسدد رسم الإقامة المقرر لمدة سنة (500 ريال) عبر نظام سداد.
7. إحضار عدد (2 صورة) ملونة حديثة مقاس (4×6).
8. تسديد رسوم غرامة فقدان رخصة الإقامة (1000 ريال)
9. يشترط تسجيل البصمة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 - مؤدب
2017-09-25 00:53:27
الله يقوي دولتنا وتعتبرالرسوم هذي قطره من بحر اللي اخذوه المقيمين من البلد
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17 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-25 00:30:46
حسبنا الله ونعم الوكيل
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16 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-25 00:30:06
وش نقول بس ضرررررررر هالرسوم
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15 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-25 00:28:01
ضرررررر والله حنا ي اصحاب المحلات متظررين من الرسووووووم والضرائب الله لا يعيدها
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14 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-25 00:23:48
ظهر في اللآونه الاخيره أنظمه استحدثت على إخواننا المقيمين فيها صعوبه وتشدد . ياليت ينظر إليها بعين العطف والمصلحة المتبادله وتعديلها إلى مافيه خير المقيم والبلد
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13 - حق
2017-09-25 00:12:20
دام عزك ياوطن
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12 -
2017-09-25 00:10:02
عقبال غرامه على الوافد الي يكد على سياره خصوصي
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11 - أستغفر الله
2017-09-25 00:05:28
ادفنها تحت الارض علشان ما تضيع 😂 ادري بايخة بس والله زهقان قلت اطقطق
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10 -
2017-09-25 00:05:11
يعني ايش عرفهم في الجوازات انها انسرقت والا لا
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9 - مقيم
2017-09-25 00:03:34
يا أخي دفع الغرامه من اشتراء اﻻقامه مبلغ بسيط ﻻيحتاج تفتح باب ويضع نظام شديد
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8 - الجوازات تدار من مكاتب الخدمات الخارجية ومكاتب
2017-09-25 00:02:14
الخدمات يديرها وافدين بالتعاون مع ضعاف النفوس والمتنفذين من التجار وأهل المصالح ، الكن نقدر نقول خلاص انتهاء دوركم ) الحين الدولة توجهة لفتح شركات أمريكية أوروبية وصينية ، وسيطيح سوق البنقالي وغيرهم
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7 - محمد
2017-09-24 23:47:56
طيب اذا انسرقت ليه يدفع الثمن ؟ المفروض تتبع اماكن السرقات وهي التجمعات
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6 - ابوصالح سكري
2017-09-24 23:46:22
النظام علاالجميع والحمد لله في وطن العزوالخيروالعدل المملكة العربية السعودية
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5 - أبو فهد
2017-09-24 23:43:00
كلام العربي 100%
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4 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-09-24 23:39:19
تعليق ٢ من قال انتهت ؟!!! للآن كما هو الحال
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3 - العربي
2017-09-24 23:38:37
نظام الجوزات تائه ودوائرها غير مرتبه ولا دوام وتعامل سيئ من العاملين والي يدير الجوزات أصحاب مكاتب الخدمات الموجودين بجوار الجوازات
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2 - ريلاكس
2017-09-24 23:33:46
كفاية فلتان ... النظام نظام ... ماتروح تبيع إقامتك أو ترتكب جريمه وتجي تقول ضاعت .. لكم 40 و50 سنه وأنتم تسرحون وتمرحون وتتسدحون وتتبطحون وتجلبون عوايلكم وربعكم وجماعتكم .. خلاص سنين الفلتان أنتهت
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1 - أستغفر الله
2017-09-24 23:32:49
استغفر الله العظيم وأتوب إليه
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