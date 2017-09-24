جريمة تهدد المقيمين في المملكة بسبب بطاقات إقاماتهم .. وهكذا ردت الجوازات

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صحيفة المرصد: أكد عدد من المقيمين أنهم يعانون من دفع غرامة فقدان بطاقات إقاماتهم ” هوية مقيم” بواسطة “جريمة”، حيث يتم دفع غرامة تصل إلى 1500 ريال، بإضافة رسم الإقامة (إذا كانت المدة المتبقية أقل من سنة) إلى قيمة غرامة الفقدان (1000 ريال)

وكان كتب أحد المقيمين سؤالاً على حساب مديرية الجوازات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيه: “السلام عليكم أخي.. إقامتي سرقت ما إجراءات استخراج بديلة، وهل عليّ غرامة، سمعت أنه إذا انسرقت ما في غرامة”.وفقاً لـ “عين اليوم”.

وجاء رد “الجوازات” ليؤكد وجود غرامة، من خلال وضع رابط لإجراءات طلب رخصة إقامة بدل فاقد، حيث تأتي ضمن 9 خطوات، كما يلي:

1. إبلاغ الجهة المختصة بالجوازات أو الشرطة في الأماكن التي لا يوجد بها إدارة جوازات عن فقدان رخصة الإقامة.

2. إحضار خطاب من صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم لمدير إدارة الجوازات موضحا فيه أسباب فقدان رخصة الإقامة والمكان الذي فقدت فيه.

3. إحضار جواز سفر الوافد المستفيد من الإقامة “ساري المفعول” مع صورة من رخصة الإقامة المفقودة إن وجدت.

4. تعبئة النموذج الخاص بالفقدان والموجود لدى إدارة الجوازات.

5. تعبئة النموذج الخاص بإصدار رخصة الإقامة.. ومطابقة المعلومات للواقع حسبما هو مدون في جواز السفر.. وتوقيع الاستمارة وختمها بختم صاحب العمل.

6. إذا كانت المدة المتبقية من الإقامة المفقودة سنة أو أقل من سنة فيسدد رسم الإقامة المقرر لمدة سنة (500 ريال) عبر نظام سداد.

7. إحضار عدد (2 صورة) ملونة حديثة مقاس (4×6).

8. تسديد رسوم غرامة فقدان رخصة الإقامة (1000 ريال)

9. يشترط تسجيل البصمة.