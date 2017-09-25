سعودي لم يشاهد التلفزيون منذ 20 عاما…يضع شرطاً غريباً لتأجير شقته !

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صحيفة المرصد : وضع مواطن شرطاً غريباً لتأجير شقته الواقعة بمدينة الرياض .

وقال المواطن “أبو عبدالرحمن” بحسب عين اليوم : ” شرطي الوحيد هو عدم تركيب “دش” لمن أراد استئجار الشقة” .

وعن سبب وضعه هذا الشرط قال المواطن إن آخر مرة شاهد فيها التلفزيون قبل حوالي 20 عاماً ، وعلق على ذلك : ” ارتاح قلبي كثيرا خلال الأعوام التي لم أشاهد فيها التلفزيون”.

وتابع : ” “هو من باب قوله تعالي (وتعاونوا على البر والتقوى).. هذا الشرط فيه تعاون على الخير، لهذا لن أوافق على تركيب دش، حتى لو مكثت هذه الشقة لعقود وسنوات فارغة”.

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