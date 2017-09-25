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سعودي لم يشاهد التلفزيون منذ 20 عاما…يضع شرطاً غريباً لتأجير شقته !
صحيفة المرصد : وضع مواطن شرطاً غريباً لتأجير شقته الواقعة بمدينة الرياض .
وقال المواطن “أبو عبدالرحمن” بحسب عين اليوم : ” شرطي الوحيد هو عدم تركيب “دش” لمن أراد استئجار الشقة” .
وعن سبب وضعه هذا الشرط قال المواطن إن آخر مرة شاهد فيها التلفزيون قبل حوالي 20 عاماً ، وعلق على ذلك : ” ارتاح قلبي كثيرا خلال الأعوام التي لم أشاهد فيها التلفزيون”.
وتابع : ” “هو من باب قوله تعالي (وتعاونوا على البر والتقوى).. هذا الشرط فيه تعاون على الخير، لهذا لن أوافق على تركيب دش، حتى لو مكثت هذه الشقة لعقود وسنوات فارغة”.
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التعليقات
62 - مجبر رجل القعسي2017-09-25 02:36:04
تعليق مخالف
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61 -2017-09-25 02:28:05
للبعض هنا العقل منحة وهبة هو يسجل موقف ويأمر بمعروف وينهى عن المنكر ويذكر بطريقة غير مباشرة ويعمل بمقتضى دينه تحسبه مثل نفسك الردية تراه يدري ان ف نت ياجاهل
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60 - محمد عبدالقادر2017-09-25 02:28:04
شر البلية ما يضحك
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59 -2017-09-25 02:23:59
تعليق مخالف
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58 - مشــعل2017-09-25 02:20:28
هذا متأثر من اللي شاهده قبل الـ 20 سنة
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57 - ابو راكان2017-09-25 02:13:52
هناك ماهو اخطر من الدش جوالات فيها يتيوب تويتر استغرام واتس
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56 -2017-09-25 02:11:56
يمكنه ينهى عن شي وياتي باشد منه تلاقيه متطرف للكراهيه ولا اخونجي ينتظر ظهور ***
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55 - سعد بن فهد2017-09-25 02:02:43
الله يجزاه الخير
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54 - شيخ مزيون2017-09-25 02:02:22
خياره الشخصي ما يشاهد تلفاز لكن ليس من حقه ان يعتبر الاخرين خاطئين .
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53 - ٠٠٠٠٠٠2017-09-25 02:01:21
الرافضه وش يعرفهم الحلال من الحرام يدرعمون الدراويش ورا معممينهم مدريين روسهم
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52 - فيصل2017-09-25 01:58:10
جزاه الله خير الي يرفض المنكرات
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51 - محمد2017-09-25 01:56:19
انتشرت الدشوش وماشفنا بعدها غير المصاايب نستاهل الي ندرعم ونمشي ورا عجايز اللبرنج لابارك الله فيهم ولا باليهود الي ارسلوهم علينا
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50 -2017-09-25 01:55:22
شقه فاخره ولااحد جاها 😂
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49 - بلادي🇸🇦2017-09-25 01:54:23
توب قبل فوات الاوان وترك حقدك على الدين واهله
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48 - بلادي🇸🇦2017-09-25 01:53:04
خنبوقه وربعه ماتدري يمكن توفى اليوم او بكره وتشوف ان الله ع حق ساعدتها بتقول ليتني ارجع للدنيا من جديد واعبدالله حق عبادته
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47 - الناقد2017-09-25 01:46:19
ويش المشكله الشقه حلاله وهو حربحلاله يأجرها حسب الشروط اللي تناسبه !!
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46 - هنطس2017-09-25 01:46:16
ركب دش لو ديكور ترى امريكا بتحط العين على سطحك مافيه صحن بتخليك امريكا تركب صحون أكل وملاعق حتى ابريق الشاهي بتعلق برفبتك
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45 - من الآخر2017-09-25 01:45:32
هذا***
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44 - 🇮🇶🇮🇶صدامي🇮🇶🇮🇶2017-09-25 01:43:18
تعليق ٤٣ من ماشاهم علموة الرجولة الافضل تمشي معهم تتعلم 😎😎😎😎😎
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43 - علي2017-09-25 01:39:12
شكله من جماعة ،، حدثني احد الثقات
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42 - ابو عقرب2017-09-25 01:37:01
طيب يوتيوب عادي
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41 - عبدالله اليامي2017-09-25 01:34:54
مؤجر يبحث عن الشهرة ولفت الأنظار ، من حقك أيها المؤجر أن تتقاضى مالا ً مقابل شقتك الرديئة ( وكاتب فاخرة 😂 إن صحت الصورة ) وفي المقابل ما يقتنية المستأجر فيما أستأجر لا دخل لك فيه .
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40 - 🇮🇶🇮🇶صدامي🇮🇶🇮🇶2017-09-25 01:34:47
احسنت ياصاحب الشقة هذا يدل انك تربيت تربية طيبة ولا عليك من نباحهم والله بيعطيك بيت في الجنة وتأكد كذالك انة مايكون لبرالستي فهذة العينة مفسدة في بيوتهم وفي الارض كافة
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( عدد التعليقات 2,215 )39 - ابونواف...
من حكم في مالة ماضلم
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38 - ابو سالم2017-09-25 01:26:45
سوف يلحقها الترميم شقتك قبل مااحد يستاجرها 😂😂😂
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37 - 🇮🇶🇮🇶صدامي🇮🇶🇮🇶2017-09-25 01:24:19
تعليق ٢٥ منصور القحطاني علينا تراك من القطيف او العوامية وتقول منصور القحطاني ولا يمنع انك تتسما بأسم الشرفاء بس الى متى هذة التقية
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36 - ابو عبدالله2017-09-25 01:24:05
وينها فيه انا مستعد استاجرها
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35 - عبدالله2017-09-25 01:20:08
اذا استأجرت تعال فتش بيتي - افرك خشمك بالبلاط
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34 - عبيد2017-09-25 01:17:29
الله يكثر من امثالك ويقدرنا على ما قمت به فوالله ترتاح الابدان والأنفس من هم لا طاقة لنا به انت مثال يقتدي به وان شالله ان يعيننا الله على ما فعلت بارك الله فيك وفِي اهلك وولدك
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33 - deleted2017-09-25 01:15:27
على أساس مايعرف النت اللي هو اشد من التلفزيون الحمدلله على نعمة العقل الحمدلله الحمدلله
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32 -2017-09-25 01:13:27
تعليق مخالف
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31 - ؟؟؟2017-09-25 01:12:08
التلفزيون قديم جداً
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30 -2017-09-25 01:08:15
وليش جزمت انه مايخلي بناته واولاده مايدرسن ليش ابي اسألك سؤال واحد الدش في بيوتنا وش الي ناخذه منه انا من عرفت خرايع العربيه والحدث ومسلسلات تركيه حب وغزل ود ي اثه ومسلسلات كويتيه كلها مغازل بالتلفون
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29 - فــؤاد المالكي2017-09-25 01:05:48
على كذا الشقه بتبقى فاضيه
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28 -2017-09-25 01:00:11
هذا يذكرني بشخص استضافة الشريان في برنامج الثامنة ابحثوا اذا كان عنده اولاد أو بنات وهل درسهم والا منعهم
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27 - زائر2017-09-25 00:59:26
هذه هي الراحه الحقيقه
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26 - كنكت2017-09-25 00:57:48
والله ريحت راسك من وجع الراس ودموع الحريم مع هالمسلسلات الحزينه وكل وحده تقول هالمسلسل مثل قصتي وألا لميس ويحيى وبداية الرومنسيه والهبال حقهم ، ماشاءالله تبارك الله وربي أغبطك على هذي النعمه .
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25 - منصور القحطاني2017-09-25 00:57:46
شقتك وجيرتك لانريدها والبعد سعد
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24 - مجرة التبانة2017-09-25 00:55:00
المعقدين مثلك واجد سيستأجرونها أنت وين تشتغل وين عايش هل لديك جوال هل لديك عائلة هل لديك سيارة وين تتعالج كيف تأكل وش تلبس ...كملوا تعبت
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23 - واضح2017-09-25 00:53:51
اصلا الدش انتهى وقته الان على السوني 4 تقدر تشترك باكثر من شبكة افلام وباجر بسيط شهريا ولا دش ولا غيره
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22 - مارس وقالاكسي ومعاهم سنيكرز بونتي2017-09-25 00:53:11
غاب عن المؤجر عدم دخول الإنترنت التي تعتبر أخطر من صحون الإستقبال الفضائية. يعني يبغي منع وسائل التقنية من الدخول للشقة. حتى لو بلاش ماراح أحد يستأجرها مع شرطك **.
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21 - أم بسام2017-09-25 00:52:26
والله حتى اللي ساكنيين في جبال تورا بورا عندهم تلفزيون ويشاهدون الأخبار
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20 - ابوصالح سكري2017-09-25 00:52:07
أنتبة ووووحذرياابوعبدالرحمن لاتفتش ضيوفك تراكل واحدمعة 1000 دش في جوالة
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19 - هذه الحقيقة2017-09-25 00:51:48
هذه حرية شخصية وله الحق ان يأجرها لمن يلبي شرطة
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18 - ابو تميم2017-09-25 00:51:01
ماتو شيبانا وهم ما عمرهم شافو تلفزيون ولا يعرفون يشغلونه ونسألهم ليش .يقولون ماهمنا ولا يهمنا دام مرتاحين البال ***
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17 - دنياعجب2017-09-25 00:48:49
جزاك الله خير
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16 - ساقط ابتدائي2017-09-25 00:48:31
تزوج ثانية وسكنها بالشقة واشك انه في حرمة بتصبر عليك تدري هد الشقة لانها بتخلل ماحد يبيها
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15 - زائر2017-09-25 00:47:44
مع نفسك
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14 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-25 00:47:33
هذا والله أعلم ممكن صارت له قصه مؤلمه مع الدش وتلقى نفسيته تعبانه من 20 سنه الى اليوم
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13 - مجرة التبانة2017-09-25 00:45:39
لاتخاف سيستأجرونها ***.
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12 - رفيق الدرب2017-09-25 00:44:47
اذا الشقه 2000 خذها ب1000 وعدم تركيب الدش والننت ***
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11 - مرور الكرام2017-09-25 00:44:28
في واحد يبي يأجر شقة بشرط تتزوج بنته وبنته صماء بكماء و****
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10 - 🤔😂😴2017-09-25 00:44:11
يوجد بدائل لمشاهدة الاخبار وغيرها كالجوال والايباد والجالكسي والمحمول
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9 - ابوصالح سكري2017-09-25 00:42:58
معقولة يا ابو عبدالرحمن 20سنة يمكن 20 ساعة الان جوالك فية اشدواقوا من الدش الله يستر علاالجميع
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8 - ابو حمد2017-09-25 00:41:50
اسأل الله العظيم ان يرزقك من واسع فضله
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7 - جون كنيدي اليعربي2017-09-25 00:38:16
يبي يقبر المستأجر وهو حي. لازم يشوف المستأجر التلفزيون يتابع أخبار المملكه ويتابع المشائخ وفتاويهم والأحوال الجويه والمناخيه والرياضيه والكوميدية . إلخ إلخ. . المؤجر عايش عقدة الذنب
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6 - وانا لن استأجر هذي الشقة2017-09-25 00:36:11
ولن ادخلها لو تجلس فاضية ردح من الزمن ، الحين حنا في وقت من المستحيل تجلس في المنزل بدون مشاهدة التلفزيون ، ومش لازم تحط كل القنوات حط القران والقنوات المحافظة وعش حياتك .
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5 - الهم عليك ولا على غيرك2017-09-25 00:36:03
شقتك وجيرتك معك
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4 - سبهلل2017-09-25 00:35:36
ههههه واين عايش هذا عموما ***
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3 - بمرتبة مستشار2017-09-25 00:31:49
كفو .. كتب الله لك اجر الامر المعروف فهو بهذا يامرهم ويجبرهم على المعروف وهذا اجره عظيم عند الله فهو اعلى درجه من العابد الصائم القائم
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2 - عايش في هذي الدنيا2017-09-25 00:31:39
أحلى شرط .. وقليل يومئذ
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1 - فنزولي2017-09-25 00:28:31
من حقك تضع الشرط ومن حق الناس البحث عن الافضل طبعاً
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بواسطة : ابوصالح سكري
رجال الحسبة والمعروف شي ممتاز في وطن الخيروالعدل المملكة العربية السعودية اهم شي...
بواسطة : روح الشقاوه
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يااااارب سترك...
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