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سعودي لم يشاهد التلفزيون منذ 20 عاما…يضع شرطاً غريباً لتأجير شقته !

سعودي لم يشاهد التلفزيون منذ 20 عاما…يضع شرطاً غريباً لتأجير شقته !
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المرصد 62 4٬800 2 ساعتين

صحيفة المرصد : وضع مواطن شرطاً غريباً لتأجير شقته الواقعة بمدينة الرياض .

وقال المواطن “أبو عبدالرحمن” بحسب عين اليوم : ” شرطي الوحيد هو عدم تركيب “دش” لمن أراد استئجار الشقة” .

وعن سبب وضعه هذا الشرط قال المواطن إن آخر مرة شاهد فيها التلفزيون قبل حوالي 20 عاماً ، وعلق على ذلك : ” ارتاح قلبي كثيرا خلال الأعوام التي لم أشاهد فيها التلفزيون”.

وتابع : ” “هو من باب قوله تعالي (وتعاونوا على البر والتقوى).. هذا الشرط فيه تعاون على الخير، لهذا لن أوافق على تركيب دش، حتى لو مكثت هذه الشقة لعقود وسنوات فارغة”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

62 - مجبر رجل القعسي
2017-09-25 02:36:04
تعليق مخالف
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61 -
2017-09-25 02:28:05
للبعض هنا العقل منحة وهبة هو يسجل موقف ويأمر بمعروف وينهى عن المنكر ويذكر بطريقة غير مباشرة ويعمل بمقتضى دينه تحسبه مثل نفسك الردية تراه يدري ان ف نت ياجاهل
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60 - محمد عبدالقادر
2017-09-25 02:28:04
شر البلية ما يضحك
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59 -
2017-09-25 02:23:59
تعليق مخالف
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58 - مشــعل
2017-09-25 02:20:28
هذا متأثر من اللي شاهده قبل الـ 20 سنة
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57 - ابو راكان
2017-09-25 02:13:52
هناك ماهو اخطر من الدش جوالات فيها يتيوب تويتر استغرام واتس
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56 -
2017-09-25 02:11:56
يمكنه ينهى عن شي وياتي باشد منه تلاقيه متطرف للكراهيه ولا اخونجي ينتظر ظهور ***
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55 - سعد بن فهد
2017-09-25 02:02:43
الله يجزاه الخير
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54 - شيخ مزيون
2017-09-25 02:02:22
خياره الشخصي ما يشاهد تلفاز لكن ليس من حقه ان يعتبر الاخرين خاطئين .
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53 - ٠٠٠٠٠٠
2017-09-25 02:01:21
الرافضه وش يعرفهم الحلال من الحرام يدرعمون الدراويش ورا معممينهم مدريين روسهم
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52 - فيصل
2017-09-25 01:58:10
جزاه الله خير الي يرفض المنكرات
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51 - محمد
2017-09-25 01:56:19
انتشرت الدشوش وماشفنا بعدها غير المصاايب نستاهل الي ندرعم ونمشي ورا عجايز اللبرنج لابارك الله فيهم ولا باليهود الي ارسلوهم علينا
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50 -
2017-09-25 01:55:22
شقه فاخره ولااحد جاها 😂
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49 - بلادي🇸🇦
2017-09-25 01:54:23
توب قبل فوات الاوان وترك حقدك على الدين واهله
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48 - بلادي🇸🇦
2017-09-25 01:53:04
خنبوقه وربعه ماتدري يمكن توفى اليوم او بكره وتشوف ان الله ع حق ساعدتها بتقول ليتني ارجع للدنيا من جديد واعبدالله حق عبادته
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47 - الناقد
2017-09-25 01:46:19
ويش المشكله الشقه حلاله وهو حربحلاله يأجرها حسب الشروط اللي تناسبه !!
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46 - هنطس
2017-09-25 01:46:16
ركب دش لو ديكور ترى امريكا بتحط العين على سطحك مافيه صحن بتخليك امريكا تركب صحون أكل وملاعق حتى ابريق الشاهي بتعلق برفبتك
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45 - من الآخر
2017-09-25 01:45:32
هذا***
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44 - 🇮🇶🇮🇶صدامي🇮🇶🇮🇶
2017-09-25 01:43:18
تعليق ٤٣ من ماشاهم علموة الرجولة الافضل تمشي معهم تتعلم 😎😎😎😎😎
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43 - علي
2017-09-25 01:39:12
شكله من جماعة ،، حدثني احد الثقات
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42 - ابو عقرب
2017-09-25 01:37:01
طيب يوتيوب عادي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
41 - عبدالله اليامي
2017-09-25 01:34:54
مؤجر يبحث عن الشهرة ولفت الأنظار ، من حقك أيها المؤجر أن تتقاضى مالا ً مقابل شقتك الرديئة ( وكاتب فاخرة 😂 إن صحت الصورة ) وفي المقابل ما يقتنية المستأجر فيما أستأجر لا دخل لك فيه .
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40 - 🇮🇶🇮🇶صدامي🇮🇶🇮🇶
2017-09-25 01:34:47
احسنت ياصاحب الشقة هذا يدل انك تربيت تربية طيبة ولا عليك من نباحهم والله بيعطيك بيت في الجنة وتأكد كذالك انة مايكون لبرالستي فهذة العينة مفسدة في بيوتهم وفي الارض كافة
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( عدد التعليقات 2,215 )
39 - ابونواف...
2017-09-25 01:27:19
من حكم في مالة ماضلم
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38 - ابو سالم
2017-09-25 01:26:45
سوف يلحقها الترميم شقتك قبل مااحد يستاجرها 😂😂😂
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37 - 🇮🇶🇮🇶صدامي🇮🇶🇮🇶
2017-09-25 01:24:19
تعليق ٢٥ منصور القحطاني علينا تراك من القطيف او العوامية وتقول منصور القحطاني ولا يمنع انك تتسما بأسم الشرفاء بس الى متى هذة التقية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - ابو عبدالله
2017-09-25 01:24:05
وينها فيه انا مستعد استاجرها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - عبدالله
2017-09-25 01:20:08
اذا استأجرت تعال فتش بيتي - افرك خشمك بالبلاط
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
34 - عبيد
2017-09-25 01:17:29
الله يكثر من امثالك ويقدرنا على ما قمت به فوالله ترتاح الابدان والأنفس من هم لا طاقة لنا به انت مثال يقتدي به وان شالله ان يعيننا الله على ما فعلت بارك الله فيك وفِي اهلك وولدك
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33 - deleted
2017-09-25 01:15:27
على أساس مايعرف النت اللي هو اشد من التلفزيون الحمدلله على نعمة العقل الحمدلله الحمدلله
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32 -
2017-09-25 01:13:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - ؟؟؟
2017-09-25 01:12:08
التلفزيون قديم جداً
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30 -
2017-09-25 01:08:15
وليش جزمت انه مايخلي بناته واولاده مايدرسن ليش ابي اسألك سؤال واحد الدش في بيوتنا وش الي ناخذه منه انا من عرفت خرايع العربيه والحدث ومسلسلات تركيه حب وغزل ود ي اثه ومسلسلات كويتيه كلها مغازل بالتلفون
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29 - فــؤاد المالكي
2017-09-25 01:05:48
على كذا الشقه بتبقى فاضيه
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28 -
2017-09-25 01:00:11
هذا يذكرني بشخص استضافة الشريان في برنامج الثامنة ابحثوا اذا كان عنده اولاد أو بنات وهل درسهم والا منعهم
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
27 - زائر
2017-09-25 00:59:26
هذه هي الراحه الحقيقه
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
26 - كنكت
2017-09-25 00:57:48
والله ريحت راسك من وجع الراس ودموع الحريم مع هالمسلسلات الحزينه وكل وحده تقول هالمسلسل مثل قصتي وألا لميس ويحيى وبداية الرومنسيه والهبال حقهم ، ماشاءالله تبارك الله وربي أغبطك على هذي النعمه .
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
25 - منصور القحطاني
2017-09-25 00:57:46
شقتك وجيرتك لانريدها والبعد سعد
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
24 - مجرة التبانة
2017-09-25 00:55:00
المعقدين مثلك واجد سيستأجرونها أنت وين تشتغل وين عايش هل لديك جوال هل لديك عائلة هل لديك سيارة وين تتعالج كيف تأكل وش تلبس ...كملوا تعبت
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
23 - واضح
2017-09-25 00:53:51
اصلا الدش انتهى وقته الان على السوني 4 تقدر تشترك باكثر من شبكة افلام وباجر بسيط شهريا ولا دش ولا غيره
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
22 - مارس وقالاكسي ومعاهم سنيكرز بونتي
2017-09-25 00:53:11
غاب عن المؤجر عدم دخول الإنترنت التي تعتبر أخطر من صحون الإستقبال الفضائية. يعني يبغي منع وسائل التقنية من الدخول للشقة. حتى لو بلاش ماراح أحد يستأجرها مع شرطك **.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
21 - أم بسام
2017-09-25 00:52:26
والله حتى اللي ساكنيين في جبال تورا بورا عندهم تلفزيون ويشاهدون الأخبار
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
20 - ابوصالح سكري
2017-09-25 00:52:07
أنتبة ووووحذرياابوعبدالرحمن لاتفتش ضيوفك تراكل واحدمعة 1000 دش في جوالة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
19 - هذه الحقيقة
2017-09-25 00:51:48
هذه حرية شخصية وله الحق ان يأجرها لمن يلبي شرطة
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
18 - ابو تميم
2017-09-25 00:51:01
ماتو شيبانا وهم ما عمرهم شافو تلفزيون ولا يعرفون يشغلونه ونسألهم ليش .يقولون ماهمنا ولا يهمنا دام مرتاحين البال ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - دنياعجب
2017-09-25 00:48:49
جزاك الله خير
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
16 - ساقط ابتدائي
2017-09-25 00:48:31
تزوج ثانية وسكنها بالشقة واشك انه في حرمة بتصبر عليك تدري هد الشقة لانها بتخلل ماحد يبيها
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
15 - زائر
2017-09-25 00:47:44
مع نفسك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
14 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-25 00:47:33
هذا والله أعلم ممكن صارت له قصه مؤلمه مع الدش وتلقى نفسيته تعبانه من 20 سنه الى اليوم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - مجرة التبانة
2017-09-25 00:45:39
لاتخاف سيستأجرونها ***.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - رفيق الدرب
2017-09-25 00:44:47
اذا الشقه 2000 خذها ب1000 وعدم تركيب الدش والننت ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - مرور الكرام
2017-09-25 00:44:28
في واحد يبي يأجر شقة بشرط تتزوج بنته وبنته صماء بكماء و****
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
10 - 🤔😂😴
2017-09-25 00:44:11
يوجد بدائل لمشاهدة الاخبار وغيرها كالجوال والايباد والجالكسي والمحمول
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - ابوصالح سكري
2017-09-25 00:42:58
معقولة يا ابو عبدالرحمن 20سنة يمكن 20 ساعة الان جوالك فية اشدواقوا من الدش الله يستر علاالجميع
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
8 - ابو حمد
2017-09-25 00:41:50
اسأل الله العظيم ان يرزقك من واسع فضله
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
7 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-25 00:38:16
يبي يقبر المستأجر وهو حي. لازم يشوف المستأجر التلفزيون يتابع أخبار المملكه ويتابع المشائخ وفتاويهم والأحوال الجويه والمناخيه والرياضيه والكوميدية . إلخ إلخ. . المؤجر عايش عقدة الذنب
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
6 - وانا لن استأجر هذي الشقة
2017-09-25 00:36:11
ولن ادخلها لو تجلس فاضية ردح من الزمن ، الحين حنا في وقت من المستحيل تجلس في المنزل بدون مشاهدة التلفزيون ، ومش لازم تحط كل القنوات حط القران والقنوات المحافظة وعش حياتك .
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
5 - الهم عليك ولا على غيرك
2017-09-25 00:36:03
شقتك وجيرتك معك
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
4 - سبهلل
2017-09-25 00:35:36
ههههه واين عايش هذا عموما ***
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
3 - بمرتبة مستشار
2017-09-25 00:31:49
كفو .. كتب الله لك اجر الامر المعروف فهو بهذا يامرهم ويجبرهم على المعروف وهذا اجره عظيم عند الله فهو اعلى درجه من العابد الصائم القائم
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
2 - عايش في هذي الدنيا
2017-09-25 00:31:39
أحلى شرط .. وقليل يومئذ
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
1 - فنزولي
2017-09-25 00:28:31
من حقك تضع الشرط ومن حق الناس البحث عن الافضل طبعاً
لا يعجبني(0) اعجبني(4)

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بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

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بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

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بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

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ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

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بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

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العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

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