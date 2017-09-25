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تفاصيل جديدة تكشف آخر التطورات في قضية المواطن المسن الموقوف بتهمة بيع الفاكهة عند الحرم

تفاصيل جديدة تكشف آخر التطورات في قضية المواطن المسن الموقوف بتهمة بيع الفاكهة عند الحرم
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المرصد 31 1٬742 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تدهورت الحالة الصحية للمسن السبعيني السعودي الموقوف بإصلاحية مكة المكرمة، بعد ضبطه من قِبل إحدى اللجان يبيع الفاكهة عند الحرم المكي الشريف.
قال ابن المسن السبعيني، أن والده نُقل لمستشفى الملك عبدالعزيز بحي الزاهر بالعاصمة المقدسة، إثر ارتفاع الضغط لديه، فيما تم الإبقاء عليه بالمستشفى لمتابعة حالته الصحية .
وأضاف: أن والده غاضب جدًّا من الوضع الذي هو فيه، وربما لم يتناول دواء الضغط، وأخبروه بأن مدة الاحتجاز 15 يومًا. وناشد المسؤولين النظر في أمره باعتباره مسنًّا، ويعاني أمراضًا مزمنة، بالرأفة فيه، وإطلاقه من التوقيف. وفقاً لـ “سبق”.
وتابع: ليت اللجنة راعت ظروف والدي لكِبَر سِنِّه، أو على الأقل كان أولى عليها مصادرة ما كان يبيع واحتجاز مركبته دون إيقافه.
وكانت الجهات الأمنية بمكة المكرمة أوقفت مسنًّا سعوديًّا (75 عاما) داخل إصلاحية مكة المكرمة؛ وذلك بعد أن ضُبط من قِبل إحدى اللجان يبيع الفاكهة عند الحرم المكي الشريف، وتحديدًا عند أجياد.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 - كر كر
2017-09-25 02:37:37
والله لو اجنبي ماحد يكلمه لكن مواطن تعبان جيبوه ولعنوا جد جده.. يا بلادي واصلي
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30 - كنكت
2017-09-25 02:24:11
الأمانه ما عندها أمانه العربيات مسيطيرين عليها أبو يمن والبسطات بنقاليه وبرماويه وما آخذ شي في ذمتي لكن يمكن تكون فيها رشاوي أو يكونو شغالين لمصلحة الموظفين ، رجال كبير تحبسونه ليييش عشان يترزق الله
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29 - العويد
2017-09-25 02:22:50
سبحان من يمهل ولايهمل
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28 - ضب فيراني
2017-09-25 02:22:44
تعليق2شف ديس لايك وتعرف انت اوغيرك تستطيع انت تقضي على السرطان الأجنبي المباشر وغير المباشر
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27 - كنكت
2017-09-25 02:21:36
يا ليت ما تحذفون تعليقي السابق عساه يوصل للأمانه الأجانب يتركونهم وابناء البلد يتفننون في أذيتهم وأنا قبل 17 سنه كنت أشتغل أيام الجامعه وياما عانيت منهم الله لا يسامحهم حتى العربيات يتركون الأجنبي
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26 - محمد
2017-09-25 02:19:21
٢٣ م استبعد تكون قلم التقيه
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25 - كنكت
2017-09-25 02:18:39
الله لا يسامحكم ولا يرزقكم كم كنتوا تضيقون علينا ايام كنا نشتغل عند الحرم وكنتو تتركون الأجانب يشتغلون عيني عينك كنتو تبتكرون الأذيه ابتكار حتى جراكن زمزم كنتو تخرمونها بالسكين ، الإنسانيه قبل كل شي
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24 - اخبار سبق كلها مصداقيه لاتلوموني بحبهاا
2017-09-25 02:18:08
الله يكون بعونه
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23 - وأحل الله البيع وحرم الربا ولم يقل واحل الربا وحرم البيع
2017-09-25 02:16:02
الإنسانية تقف حائرة في وطن الإنسانية
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22 - ابو راكان
2017-09-25 02:07:44
الله يلطف بالحال كل الطرق مسدوده
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21 - ابو راكان
2017-09-25 02:04:29
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم قساوة قلب لارحمه لااحترام كبير سن وعاجز
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20 - كيف الحال ؟؟؟
2017-09-25 02:03:18
ياعمي الله بالوجود .... لاتخاف ... صار طلب الرزق الحلال جريمه .. تستحق السجن والمصادره حتى لو كان البائع مواطناً وكهلاً .. بينما الوافد يسرح ويمرح ويبيع ويشتري ولاحد حوله ... لنا الله
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19 - العويد
2017-09-25 02:03:07
وعند الله تجتمع الخصوم ،، ويلهم من الله
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18 - ابو راكان
2017-09-25 02:02:50
قطع اعناق ولا قطع الارزاق لكن اصبحت كلها قطع اعناق وارزاق
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17 - ابو راكان
2017-09-25 02:01:22
في ذمة من اعتقله الى يوم الدين
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16 - ابو راكان
2017-09-25 02:00:30
اذا كانت مسئلة بيع خضار فهذا ظلم وبهتان وان كان هناك مسئله اخرى فالرحمه مسن في اخر ايامه
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15 - رايق
2017-09-25 01:54:08
أنا أشوف الموضوع مايستحق كل هالعقاب عشان بيع فاكهة حتى لو كان أجنبي،يجب مراعاة السن وكذلك التهمه بسيطه وهي بيع فاكهة..! الحل تصادر الفاكهة وإذا ماعنده أقامه قانونيه يرحل لبلده وأنتهى الموضوع..
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14 - ابوريتاج 00
2017-09-25 01:48:03
ياكثر اللي يبيعون بين ابراج مكه ووقف الملك عبد العزيز في نص الشارع بين المشاء كلهم أجانب ولا واحد يمسكهم أغلبهم نيجيريين مداومين على مدار الصلوات
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13 - Saad
2017-09-25 01:42:39
القضية أشغلت الرأي العام واذا كان السبب ما ذكر فالأجانب محتلين أسواق الخضرة وغيرها !!!!
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12 - الناقد
2017-09-25 01:40:06
نعم نعم . . أنا أوافق تماماً ت 2 أبونواف / يجب القبض على جميع الباعه الوافدين والمخالفين لأنظمة البيع عند الحرم وترحيلهم على الفور،كما يجب تقديروحماية البائع السعودي الذي يعمل ليعيل أسرته في وطنه !!
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11 - من المستحيل القبض على مواطن واداعة السجن
2017-09-25 01:37:44
بسبب بيع خضار . يمكن هذا المسن غير مواطن يمكن انه مخالف . يمكن المكان تم مداهمته من البلدية والشرطة لانهم مخالفين . في الرياض البنقالية مخالفين مخالفة صريحة ببيع الخضار وغيرها في الشوارع الرئيسة !!!
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10 -
2017-09-25 01:36:08
والله مالي نفس اعلق
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9 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-25 01:32:57
نشوف الباعة باسطين قدام وقف الملك عبدالعزيز يبيعون مساويك وهدايا ورطب. ماقالت لهم الأمانة شيء. ووالد هذا الشخص يمكن إنه حاط تحت حزم الجرجير والخس حزمة ***.فلذلك اطرحوه وسجنوه. والله أعلم ونستغفر الله
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8 - هنطش
2017-09-25 01:31:03
ايه الاجنبي المقيم والمخالف لوسمحت لو تكرمت فضل وليس أمر لاتبيع مثل ذا الشايب عشان النظام نظام وانت ايه لاجنبي قدوة في أحترام لانظامه العمالية والمروريه والجنائية واجتماعية وثقافية وعلمية انت احسن
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7 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-25 01:30:22
وين حقوق الإنسان الي مزعجينا فيها ليل نهار ليه ماتتدخل وتنهي موظوع هذا المسن المظلوم ؟
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6 - ouedus
2017-09-25 01:29:51
المفروض تحاسب اللجان
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5 - ابو عقرب
2017-09-25 01:28:26
لو انه اجنبي كان يبيع في اطلق مكان يبيه ومعزز ومكرم بعد صدق عش رجبا ترى عجبا
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( عدد التعليقات 2,215 )
4 - ابونواف...
2017-09-25 01:22:53
أين أمانة مكة المكرمة من المناظر المزرية التي تزخر بها جبال مكة المكرمة من المخالفين اصحاب البناءالعشوائي تدخل مع باب وتخرج من عشره أبواب قذاره وقرف ومناظر مقززة وصوره لزوار مكة المكرمة تنقل للخارج
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3 - فنزولي
2017-09-25 01:19:45
معروف النظام نظام على الكبير والصغير
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2,215 )
2 - ابونواف...
2017-09-25 01:18:16
إن كانت اللجنة التي ألقت القبض على المسن المواطن بائع الفاكهة جاده فعليها تفعيل نشاطها بالقبض على البائعين المخالفين من البرما والبنقاله والأفارقة واليمانيين الذين اخذين راحتهم بالبيع المخالف مالسر؟؟؟
لا يعجبني(199) اعجبني(10)
1 - اعشقة
2017-09-25 01:15:05
سجلوة في ***
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