تفاصيل جديدة تكشف آخر التطورات في قضية المواطن المسن الموقوف بتهمة بيع الفاكهة عند الحرم

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صحيفة المرصد: تدهورت الحالة الصحية للمسن السبعيني السعودي الموقوف بإصلاحية مكة المكرمة، بعد ضبطه من قِبل إحدى اللجان يبيع الفاكهة عند الحرم المكي الشريف.

قال ابن المسن السبعيني، أن والده نُقل لمستشفى الملك عبدالعزيز بحي الزاهر بالعاصمة المقدسة، إثر ارتفاع الضغط لديه، فيما تم الإبقاء عليه بالمستشفى لمتابعة حالته الصحية .

وأضاف: أن والده غاضب جدًّا من الوضع الذي هو فيه، وربما لم يتناول دواء الضغط، وأخبروه بأن مدة الاحتجاز 15 يومًا. وناشد المسؤولين النظر في أمره باعتباره مسنًّا، ويعاني أمراضًا مزمنة، بالرأفة فيه، وإطلاقه من التوقيف. وفقاً لـ “سبق”.

وتابع: ليت اللجنة راعت ظروف والدي لكِبَر سِنِّه، أو على الأقل كان أولى عليها مصادرة ما كان يبيع واحتجاز مركبته دون إيقافه.

وكانت الجهات الأمنية بمكة المكرمة أوقفت مسنًّا سعوديًّا (75 عاما) داخل إصلاحية مكة المكرمة؛ وذلك بعد أن ضُبط من قِبل إحدى اللجان يبيع الفاكهة عند الحرم المكي الشريف، وتحديدًا عند أجياد.