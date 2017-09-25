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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين
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المرصد 21 555 51 دقيقة

الجزيرة-سعود الماضي

الجزيرة-منال محمد

الجزيرة-مفرح الزيادي

الجزيرة-طلال الشعشاع

الجزيرة-عبد الله المرزوق

الجزيرة-رشيد السليم

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

الرياض-ربيع

الوطن-هنداوي

الوطن-خالد

مكة-عبد الله جابر

مكة-ياسر أحمد

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

21 -
2017-09-25 11:07:27
وحده من يحب يفهمنا من أعيننا فلغة العيون أكثر بلاغة من لغة الكلام .. 🎼🎼
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20 -
2017-09-25 11:06:22
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته✋️
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19 -
2017-09-25 11:05:06
أشيَـاءُ تترَاكَـمُ فِي أعمـاقِ القَلبِ ,, إن فتَحنـا لَهـا مجـالًا للبَوح ,, سَـ تُمطِرُ من العَينِ قَبلَ أن تُترجـم لكَلِمـاتٍ🎼🎼
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18 -
2017-09-25 11:03:50
لله دُر النـاس الجميله بأخلاقهـا قبل خُلقهـا..♥️
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17 - القناص2
2017-09-25 11:02:47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور صباحكم فل وياسمين
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16 -
2017-09-25 11:02:37
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته💚
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15 -
2017-09-25 11:01:06
💮 الاهتمام دون طلب يكون اجمل ، والحب دون تردد يكون اروع ، والصداقة دون مصالح تكون اعظم !
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14 -
2017-09-25 10:59:52
تغير صديقك ليس هو ما يؤلمك ، الذي يؤلمك بالفعل هو أنك تتذكر كيف كان قبل أن يتغير 📝
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13 -
2017-09-25 10:56:06
✍🏻 أربعة لا تسألهم شيئاً ولو كانت حاجتك في أيديهم : الحقود والحسود والبخيل واللئيم!
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12 -
2017-09-25 10:52:46
إِيَاكْ أَنْ تَندَمْ عَلَى نِيةْ مَنحتَها لأحدهم وَلَمْ يُقَدِرهَا 🤔 فَقَدْ تَكُونْ رِسَالةْ مِنَ الله أَنَ هَذَا الشخص لا يَسّتحقك🕊
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11 - المُزن
2017-09-25 10:49:31
🍃🍁السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. صباحاً مستبشراً .. وَهْماً راحلاً ..وقلباً مطمئناً ..صباح الخير والنور والسرور .🍁🍃
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10 - نفسيه
2017-09-25 10:48:54
ارجو من الله ثم منكم. اخواني واخواتي. ان تسامحوني وتحللوني وتبيحوني. إذا أنا اخطيت أو زعلت احدا منكم اعتذر لكل من اخطيت في حقه. يشهد علي ربي بأني احبكم جميعاً بلا استثناء.اتمنى لكم التوفيق والسعاده.
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9 -
2017-09-25 10:46:48
لا تكذب على نفسك اذا اكتشفت بها عيبًا، ساعدها، و درّبها على التحسين تقبّل فكرة أن كل الناس بها عيوب لكنّ أنجحهم من يُجيد التعامل معها💜
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8 -
2017-09-25 10:42:41
لاتــــسمح لأحد أن يـــكون لــك كــل شــــيء.... .لأنــــه اذا رحـــل ستــــبقى دون أي شـــيء..💔👌
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7 -
2017-09-25 10:38:50
بعض الخيبات لاتحرقك, ولا توجعك, هي فقط تخبرك أنك غبي للمرة الألف 💔
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6 -
2017-09-25 10:35:46
من يحبك بكل حالاتك ومن يكون معك بكل ظروفك هو الإنسان الوحيد الذي يستحق منك التضحية🌹
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5 -
2017-09-25 10:31:24
ليت قلَبك شفّاف، وأشُوف شُعورك تجَاهي ..🤔😳☺️
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4 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-25 10:27:28
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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3 -
2017-09-25 10:22:37
حَنِينُ القَلبُ يَسأَل، أَمَّا اِشتَقتُم.. كمَا اِشتَقنَا ..!😔💔 لـم أكـن أعلـم أن الإشتياق يحـرق هـكـذا 💔✋🥀
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2 -
2017-09-25 10:20:42
الي كل من يقرأ الآن : أرجو أن يُصادفك شَيء جَميل هذا اليوم ويملؤك سعادة غَامرة لا’ تنتهي ❤️💭🍃..!! يسعد صباحكم 🌹☺️
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1 -
2017-09-25 10:19:52
صباح الخير لـ ؛ أصحاب القلوب النقيه مُحسني الظن مُبتسمي المحيّا جميلي السرائر محبي الخير للاخرين🌺
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