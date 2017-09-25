بالصور: بيرلا حلو.. ملكة جمال لبنان 2017
صحيفة المرصد:توّجت بيرلا حلو بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2017 بعد منافسة قوية خاضتها مع 15 متبارية، وتسلمت التاج من الملكة السابقة، ساندي تابت، في حفل ضخم مساء أمس الأحد في العاصمة اللبنانية، بيروت ومن تنظيم قناة “ال بي سي انترناشونال”، وقدمته الإعلامية ديما صادق.
وبعد الإجابة على السؤال الموحّد “إلى أيّ حدّ أنت مؤمنة بقدرة الشارع وحركة المجتمع المدني على إحداث تغيير في المجتمع اللبناني”، فازت بيرلا الحلو بتاج الجمال اللبناني للعام 2017، فيما حلّت جنى صادر وصيفة أولى، سابين نجم وصيفة ثانية، ريم خوري وصيفة ثالثة، ويسرى محسن وصيفة رابعة.
من هي بيرلا حلو؟
هي ابنة 22 ربيعاً، من منطقة بعبدا (محافظة جبل لبنان)، درست إدارة الأعمال والتسويق، ولفتت النظر إليها منذ انطلاق المسابقة فحازت على لقبMiss Confidence أو ملكة الثقة بالنفس، قبل أن تُتوّج ملكة على عرش الجمال اللبناني لعام 2017.
وأحيت الحفل الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعد اعتذار النجم راغب علامة عن المشاركة بسبب وفاة والد زوجته.
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التعليقات
الشائع بين الناس من زمان ان نساء لبنان هم اجمل نساء العرب!! في اعتقادي مو صحيح الصراحة ان اجمل نساء العرب العراقيات والسوريات وحتى فلسطين فيهم جمال لكن لبنان؟ مو ذاك الزود
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بذمتكم هذي حلوه؟ لا حلوه ولا شي عاديه!لاااء توماتيك احسن هههههههههه
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كم عمره حليله
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الجمال الرباني الحقيقي في وطننا الحبيب العزيز على نفوسنا المملكة العربية السعودية.سعوديات ياجمال الدنيا وورود الحياة كل من توجت ملكة للجمال من غيركم لايعدون الا وصيفات عند حضوركم أمامهم هذه الحقيقة.
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قدهي جدتي
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مسكينة
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تبي تلفت انتباه خروف خليجي غني لاجل تلهف فلوسه جانيت جاكسون ماهي احسن منها وريهانا ماهي احسن منها 😏
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الان تشتغل على اثرياء و متنفذين لبنان وبعد سنتين او ثلاث تشتغل على خرفان الخليج. و بهيك بتأمن مستقبلها وعائلتها وضيعتها
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عاديه مافيها جمال
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ت. 7. افا. ونا كنت احسبك ثقيل وتكانه.ودين .طلعت أي كلام الله يهديك بس. خاب ضني فيك يافتى الادغال.
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سمكرة مع بوية وحدادة ///// اكثر اللبنانيات تعمل عمليات تجميل /// ممكن صورة قبل وبعد .
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الرجال ناقصين عقل وعيونهم زايغه
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ملوكات جمال لبنان بيرل حلو حلوه ماشاء الله
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ملكة الجمال بالنسبه لي. هي من تقوم لصلاة الفجر. وتوقظ أبنائها للصلاة. وبعد ذلك. تجهز فطورهم. ثم تستودعهم الله عند ذهابهم لمدارسهم. ثم تستقبلهم عند رجوعهم بالمحبه والموده. الخ الخ. وشكراً
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اين الحياء .. اين الحشمه .. اين الغيرة .. اين الخوف من الله .. لا حول ولا قوة الا بالله
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تعليق رقم 5 اسال الله ان ينتقم منك يا ***
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تعليق رقم 4 اسال الله ان يرزقك عقل افضل من تفكيرك الغبي هل ترضى على ***ان يتوجوها ملكة من اغراب ويعملو لها المقاسات اللازمة من جميع انحاء الجسم خاف ربك في الكلام الذي تقوله
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به لك يبعث لك شو طعمه
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أفا ما تعودنا عليكم,,,يا البنانيين,,,,تطلعون بناتكم متسترات,,,,,ليش ,,,؟ أفقدتونا متعت النظر,,,,والبحلقه,,,,!!
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دعاية وتسويق لها عشان يشوفها رجل اعمال ثري ويتزوجها
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تبارك لها هذا الفوز المستحق .. واتمنى ان تقام مثل هذه المسابقات عندنا .. فلدينا القدرة على المنافسة عربيا ودوليا
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لو هنا يسوون مسابقة مثلهم كان ماظلت ولا عانس
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استغفر الله العظيم وأتوب إليه
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وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
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قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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