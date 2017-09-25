بالصور: بيرلا حلو.. ملكة جمال لبنان 2017

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صحيفة المرصد:توّجت بيرلا حلو بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2017 بعد منافسة قوية خاضتها مع 15 متبارية، وتسلمت التاج من الملكة السابقة، ساندي تابت، في حفل ضخم مساء أمس الأحد في العاصمة اللبنانية، بيروت ومن تنظيم قناة “ال بي سي انترناشونال”، وقدمته الإعلامية ديما صادق.

وبعد الإجابة على السؤال الموحّد “إلى أيّ حدّ أنت مؤمنة بقدرة الشارع وحركة المجتمع المدني على إحداث تغيير في المجتمع اللبناني”، فازت بيرلا الحلو بتاج الجمال اللبناني للعام 2017، فيما حلّت جنى صادر وصيفة أولى، سابين نجم وصيفة ثانية، ريم خوري وصيفة ثالثة، ويسرى محسن وصيفة رابعة.

من هي بيرلا حلو؟

هي ابنة 22 ربيعاً، من منطقة بعبدا (محافظة جبل لبنان)، درست إدارة الأعمال والتسويق، ولفتت النظر إليها منذ انطلاق المسابقة فحازت على لقبMiss Confidence أو ملكة الثقة بالنفس، قبل أن تُتوّج ملكة على عرش الجمال اللبناني لعام 2017.

وأحيت الحفل الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعد اعتذار النجم راغب علامة عن المشاركة بسبب وفاة والد زوجته.

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