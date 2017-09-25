تفاصيل جديدة تكشف سبب وفاة صاحبة النصف طن بشكل مفاجئ!

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صحيفة المرصد:”صدمة إنتانية” أدت لوفاتها بشكل مفاجئ رغم تحسن حالتها الصحية هذا ما ذكره مستشفى برجيل بأبوظبي في الإمارات تعليقاً على سبب وفاة المصرية إيمان عبدالعاطي صاحبة النصف طن بشكل مفاجئ فجر اليوم الاثنين.

وذكر المستشفى أن إيمان توفت في الرابعة فجر الاثنين إثر صدمة إنتانية مع اختلال بوظائف الجسم وفشل كلوي أدى لمضاعفات خطيرة.

ووفقاً لموقع”العربية نت”نقلاً عن صحيفة”الإمارات اليوم”قال الدكتور نبيل ديبوني، المدير الطبي لمستشفى برجيل, إن إيمان أصيبت بتسمم في الدم نتج عن التهاب ميكروبي شديد لحق بها منذ عدة أيام.

وقال ديبوني إن وفاة إيمان كانت غير متوقعة، لاسيما وأن حالتها الصحية كانت مستقرة، كما أن معنوياتها كانت ممتازة ولكن إصابتها ببعض الميكروبات أدت إلى الالتهابات التي تسببت في تدهور حالتها في الأيام الأخيرة.

وقال إن إدارة المستشفى تواصلت مع عائلة إيمان وقدمت إليها التعازي، موضحاً أن المستشفى بدأ كذلك التواصل مع سفارة مصر بالإمارات والجهات المسؤولة لتسهيل كافة إجراءات نقل الجثمان في أسرع وقت لمصر.

وكشف الدكتور “شريف حتحوت” أستاذ جراحة السمنة بالقصر العيني ويقول إنه وفقا لكلام المسؤولين بمستشفى برجيل فإنها توفت نتيجة تسمم في الدم تسبب باختلال وظائف بعض أجهزة الجسم.

وأوضح إن إيمان كانت تعاني من مضاعفات نتيجة السمنة وأدت هذه المضاعفات لاختلال في بعض وظائف الكلى والقلب والكبد، ووفقا لحالتها فإنه من المؤكد أنها أصيبت بالتهابات شديدة أدت لإصابة الدم ببكتيريا وفطريات ووصلت مع مجرى الدم لأحد الأجهزة وغالبا الكلى مما أدى لارتفاع نسبة البولينا في الدم والتسمم، وفور وصول الدم المسمم لأجهزة الجسم الأخرى أدى ذلك لحدوث اختلالات في وظائف أعضاء الجسم الحيوية فتدهورت حالتها وحدث هبوط حاد في الدورة الدموية مع فشل كلوي وتوقف تام للرئتين ومن ثم الوفاة.

وأضاف أن مرضى السمنة عموما يعانون من نقص حاد في المناعة ولذلك لم يستطع الجسم مواجهة الهجوم البكتيري الذي أصاب الدم لضعف المناعة، وأدى ذلك لما يعرف بمتلازمة الفشل العضوي المتعدد لأجهزة الجسم.

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