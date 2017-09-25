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الرئيسية / أمين الشرقية يعين إيمان الغامدي مساعداً لرئيس بلدية الخبر..ويكشف دواعي الاختيار كأول سعودية لهذا المنصب

أمين الشرقية يعين إيمان الغامدي مساعداً لرئيس بلدية الخبر..ويكشف دواعي الاختيار كأول سعودية لهذا المنصب

أمين الشرقية يعين إيمان الغامدي مساعداً لرئيس بلدية الخبر..ويكشف دواعي الاختيار كأول سعودية لهذا المنصب
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المرصد 27 1٬747 1 ساعة

صحيفة المرصد: قرر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير تعيين إيمان بنت عبدالله الغامدي، مساعد رئيس بلدية محافظة الخُبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية، كأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب في العمل البلدي وهو الأول من نوعه على مستوى أمانة المنطقة الشرقية.

وأكد أمين المنطقة الشرقية أنه وافق على تعيين “إيمان” بناءً على ما رفعه رئيس بلدية محافظة الخُبر بشأن طلب تأسيس وحدة نسائية تابعة لبلدية الخُبر، وذلك للحاجة الماسّة إلى العنصر النسائي.

وأضاف: وذلك بسبب قيام الأسواق والمجمّعات التجارية الحديثة التي زادت من النشاط التجاري في المحافظة وجعلت منها مركزاً تجارياً مهماً، وواكب ذلك أيضاً قيام الأسواق التجارية والمتخصّصة بعمل النساء بها، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بأهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية.

وأوضح أن استحداث قسم الخدمات النسائية في بلدية الخُبر يرتبط مباشر برئيس البلدية، مشدداً على أن هذا يأتي ضمن خطة الأمانة لتطوير العمل البلدي وإعطاء المرأة السعودية فرصة لتولي مناصب قيادية في العمل البلدي، وبخاصة مع دخول المرأة في عضوية المجالس البلدية وزيادة الأنشطة النسائية في المنطقة.

ونوه أمين المنطقة الشرقية إلى أن رؤية 2030 ركّزت على إشراك المرأة السعودية في الحياة العملية بشكل أكبر وفعال، من خلال توليها المناصب القيادية في عديد من المجالات المختلفة، مؤكداً أن الرؤية تضمنت رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %.

ويُذكر أن أمانة المنطقة الشرقية استحدثت قبل أعوام عدة قسماً نسائياً يعمل فيه عديدٌ من الكفاءات والكوادر النسائية الشابة كخطوة لتعزيز دور المرأة في القطاع البلدي.

من جهتها، أعربت إيمان الغامدي؛ عن بالغ شكرها وتقديرها لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير؛ على هذه الثقة التي ستكون لها حافزاً في تطوير العمل البلدي في بلدية محافظة الخُبر من خلال القسم النسائي وتقنية المعلومات.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

27 - طحموس
2017-09-25 17:12:11
إلي الامام وبالتوفيق لبنات الوطن لتولي المناصب المناسبة لهن
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26 - ظاهرة الرحمة كل شي يحشونه بالوطن
2017-09-25 17:06:53
عندهم صلاحية اها بكره يقلدونه وش مؤهلاتها لبلدية ؟ وين كانت تعمل يعني مش للاستعراض والشو وفتح باب كما يعتقد البعض ايييه زين لاصارت موافقة
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25 - ظاهرة الرحمة
2017-09-25 17:04:30
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 11,267 )
24 - العنيد
2017-09-25 16:58:21
قلم الحقد ***هذي ليس اختك ،، هذي سنيه مسلمه تحب الاسلام والمسلمين ،،،
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23 - سوط الحق
2017-09-25 16:57:46
ماشعور زوجها أو محارمها اذا صار يتصل عليها رئيس البلدية ليسئلها عن العمل أو يطلب حضورها الاجتماع الذي يرأسه أو من ينوب عنه يالله لاتبلانا بما ابتليت به كثير من الذين لايملكون ***
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( عدد التعليقات 11,267 )
22 - العنيد
2017-09-25 16:57:11
تعليق مخالف
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21 -
2017-09-25 16:50:21
تعليق مخالف
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20 - محماس السادس عشر
2017-09-25 16:47:11
تستاهل و إلى الأمام و لتخسأ خفافيش الظلام
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,875 )
19 - قلم الحقيقه
2017-09-25 16:43:49
أأأأأأأأأأأأألف مبروووك لأختنا الكريمة الفاضلة ايمان بنت عبدالله الغامدي ونتمنى لها كل توفيق في عملها ومهمتها وتستاهل بنت بلادي .
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18 - اكل الـفصفـص ...
2017-09-25 16:40:05
يـعـنـي (( ســكـرتيـره )) بـطـريـقـه غــيـر مـبـاشــره ...؟؟؟
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17 - ابوصالح سكري
2017-09-25 16:40:03
كفو كفو خادم الحرمين الملك سلمان وسمو ولي العهدالاميرمحمدبن سلمان حفظهم الله علا توظيف الكثيرمن بنات الوطن للعمل في اقسام النساء للكثير من فروع آلوزارت وشركات واسواق وبنوك الوطن في كل مدينة سعودية
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16 - فهد12
2017-09-25 16:34:00
اهم شي عندها مؤهلات تستق كل هذا
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15 - ام فهد
2017-09-25 16:33:06
تعليق مخالف
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14 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-25 16:31:22
الله يستررر *** شكل الامور مدحدره
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13 -
2017-09-25 16:30:22
سيأتي الصحونج بالسب والانتقاد
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12 - ليبرالي
2017-09-25 16:29:16
خطوه الى الامااااااام 🌷
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11 - ابوعبدالملك
2017-09-25 16:24:04
اللهم انا نعوذ بك من الاختلاط
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10 - حقيقه
2017-09-25 16:22:28
شي طيب وممتاز حتى يثبتون للجميع بأن المرأة ليست بربع عقل !
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( عدد التعليقات 8,987 )
9 - المنتصر بالله
2017-09-25 16:22:06
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير للجميع 🌲🌱⚘🌷🌹🏵💮🌸💐🌼🌻🌺🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🍊🍉🌳🌴🌵🌾🌿☘🍀🍁🍂🍃🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍅🍆🌽🌶🍄🍁🍂🍃🌳🌴🌵🌾🌿☘🍀🌷⚘🌱🌲🌷⚘🌺🌻🌼💐🌸💮🏵🌹
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8 - مواطن
2017-09-25 16:21:15
كل شي يعلقونه في رؤية 2030 مع الخيل ياشقراء
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7 - محمد
2017-09-25 16:20:57
لا خنبوقة ابو معرفات حريمية المراة بنص فقط زي ما قال الرسول وليس كماقال خنبوقة المعرفات الكذابة وذا مو عاجبك روح قول للرسول ليش
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( عدد التعليقات 8,987 )
6 - المنتصر بالله
2017-09-25 16:17:04
حتى ما يجي شيخ بكره ويقول المرأه ( ربع )
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5 - أستغفر الله
2017-09-25 16:14:47
حسبي الله عليكم اخرجتم النساء من بيوتهم تبا لكم
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( عدد التعليقات 6,949 )
4 - بلادي زوينا
2017-09-25 16:09:54
وكذلك وزارة الصحة لتخصيص المستشفيات خاصة للنساء لا يعمل فيه من الكوادر غيرهن ....
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( عدد التعليقات 6,949 )
3 - بلادي زوينا
2017-09-25 16:07:04
تمنيت ذلك من دهر من الزمن وي ليت تحذي حذوها بعض الدوائر الحكومية لفتح قسم خاص بالنساء ذو كيان خاص بهم .....
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2 -
2017-09-25 16:02:35
كم عمرها
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1 - عازف كمان
2017-09-25 15:57:28
شي طيب
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آخر تعليق
بواسطة : ٤٥

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بواسطة : زائر

الهند مع تطورها في الطب اعتذرت ورجعتها سليمة لأهلها جاتك الامارات المشهورة *****...
بواسطة :

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بواسطة : طحموس

إلي الامام وبالتوفيق لبنات الوطن لتولي المناصب المناسبة لهن...
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